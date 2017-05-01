Dha Yurt Bülteni-8
İzmir'deki kutlama coşkulu başladı (2)CHP'LİLER İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMATARTIŞMAYA DEVAM ETMEK 'İSTİKLAL MARŞI'NIN BİTMESİNİ BEKLEDİLERCHP'liler Gündoğdu Meydanı'na girerken polisle tartıştı.
İzmir'deki kutlama coşkulu başladı (2)
CHP'LİLER İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMA
TARTIŞMAYA DEVAM ETMEK 'İSTİKLAL MARŞI'NIN BİTMESİNİ BEKLEDİLER
CHP'liler Gündoğdu Meydanı'na girerken polisle tartıştı. CHP İzmir il örgütü üyeleri, Lozan Meydanı'nda toplanarak saat 13.00 sıralarında Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyen grup, 1 Mayıs'ın kutlanacağı Gündoğdu Meydanı'na girişte polis tarafından arama noktasında kontrol edilerek içeri alındı. Bu sırada pankartlar ve dövizlerdeki sopa ve boruların alana sokulmayacağını söyleyen polis ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. Bir polis müdürü pankartı çekiştirirken araya CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay girdi. Bu sırada İstiklal Marşı okunmaya başlayınca taraflar saygı duruşuna geçerek tartışmaya ara verdi. İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından tartışma daha da hararetlenerek arbedeye dönüştü. Pankartları çekiştiren iki taraf birkaç pankartın içeri alınmasıyla yatıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Tartışma
Mustafa Balbay'ın araya girmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
Genel ve detay
Haber- Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR,
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Üç günlük tatili fırsat bilen soluğu Bozcaada'da aldı
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi, hafta sonunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilenlerin akınına uğradı. Adadaki otel ve işletmelerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, rezervasyon yaptırmadan gelen tatilcilerin bazıları yer bulmakta zorlandı. Yer bulyamayanlar ise adadan ayrılmak zorunda kaldı.
Hafta sonu tatili ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini birleştiren tatilciler, Bozcaada'ya akın etti. GESTAŞ, feribot sefer tarifesini askıya alarak 3 gün boyunca doldur, boşalt sistemi ile çalıştı. Geyikli'den Bozcaada'ya geçecek araçlar zaman zaman 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu. 3 günlük tatil süresinde Bozcaada'da işletmelerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Bazı tatilciler ise rezervasyon yaptırmadan adaya gelince, konaklayacak yer bulmakta zorlandı. Bazı tatilciler ise konaklayacak otel, pansiyon bulamayınca adadan ayrılmak zorunda kaldı. Son yıllar da turizm açısından popüleritesi artan Bozcaada'da kalmayı başarabilen tatilciler ise ada sokaklarını gezdi, koylarda güneşlendi, Polente Burnu'nda gün batımını izledi, akşam ise restoranda vakit geçirdi. Bazı tatilciler ise Ayazma'da denize girdi. Polente Burnu'nda gün batımını seyretmeye giden tatilciler, yaşanan araç yoğunluğunu nedeniyle zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri,sürücülere yardımcı olarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.
SON YILLARIN EN İYİ TURİZMİ
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, "enüz Nisan ayı olmasına rağmen erken başlayan turizm açısından oldukça memnunuz. Geçen yıllara göre tabiki daha iyi. Şu zamanda diğer turizm noktalarına göre Bozcaada'yı daha üst sıralara koymak gerekiyor. Adada sadece yerli turiste hitap edilmesi noktasında artış gözüküyor. Yabancı turist ise pek fazla değil. Ayrıca #bozcaadabizim kampanyası ve Newyork Times'da çıkan en son haberlerin etkisi de oldu. Tabii, referandum nedeniyle özellikle büyük şehirlerde insbanlar yoruldu ve bir an önce stres atmak istiyorlar. Tabii dış bir etken olmazsa, ülkemizde büyük bir sıkıntı yaşanmazsa bu yazın turizm açısından iyi geçeceğini düşünüyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Feribot iskelesindeki yoğunluktan görüntü
-Kafeterya ve restoranlarda oturanlardan görüntü
-Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler ile röp.
-Çınaraltı Kafeterya İşletmecisi Fahri Bulut ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale),
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Edirne'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
EDİRNE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikaların kurduğu platform tarafından düzenlenen organizasyonlarla kutlandı. Trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyen kalabalık konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekip, 1 Mayıs'ı eğlenerek kutladı.
1 Mayıs kutlamaları için DİSK öncülüğünde yaklaşık 1000 kadar sendika işçisi ve siyasi parti temsilcileri Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı. Kalabalık ellerinde flama, döviz ve afişlerle yaklaşık 5 kilometre yürüdü. Atatürk Bulvarı, yürüyüş korteji nedeniyle trafiğe kapatılırken, bulvarın ana caddeye çıkan birçok ara sokağı polis ekiplerince barikatlar konuldu. İşçiler daha sonra sloganlar eşliğinde kentin trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'ne geldi. Caddede kutlama yapılacak alan polis barikatlarıyla çevrilirken, alana girenler aramadan geçirilerek içeri alındı. Kurulan platformda sendika başkanları konuşma yaparken, işçiler ellerindeki döviz ve sendika flamalarıyla halay çekip eğlendi.
Platform adına konuşan Zeki Şişko, emekçilerin yüzlerce yıl süren mücadeleler sonunda el ettiği hakların ellerinden alınmak istendiğini söyledi. Sağlık, eğitim, ve güvenliğin özelleştirildiğini kaydeden Şişko, "Sosyal devlet oradan kaldırılıp yerine paranın egemen olduğu bir düzen kurulmak isteniyor. Denetimsizliği, kuralsızlaştırmayı, esnekleştirmeyi öneren bu politikalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışma koşulları, sosyal adalet, eşitlik, kardeşlik, barış ve özgürlük için her zamankinden daha kararlı şekilde mücadele edeceğiz. 1 Mayıs'ta alanlardan bir kez daha sesleniyoruz. Ortak geleceğimizi birlikte barış içinde belirlemeliyiz. Toplumda ayrışma riski ortadan kaldırılmalı, kardeşlik bağıyla bu ülkenin tüm kesimleri ortak akıl çerçevesinde bir yol haritası belirlemelidir. Ülkemizin çalkantılı siyasi tarihinde, darbelerden, muhtıralardan en fazla etkilenenler biz emekçiler olmuştur. Dünyanın farklı ülkelerinde ve ülkemizde görüldüğü gibi, darbe dönemlerinde en fazla hak kaybına uğrayanlar emekçilerdir" dedi.
ROMAN ÇOCUKLAR GÖBEK ATTI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan öğrenci dernekleri ve Haziran Hareketi üyesi gruplar, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı. Konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen işçiler 1 Mayıs'ı halaylar çekerek kutladı. Caddedeki kutlamalara sendikaların yanı sıra CHP, HDP ve öğrenci temsilcileri de destek verdi. Kutlama alanında gelen roman çocuklarda darbuka çalıp göbek attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yürüyüş korteji
-Flama ve dövizler
-Saraçlar Caddesi'ne girişleri
-Caddede toplanan kalabalık
-Alandan görüntüler
-Dövizler detay
-Konuşmalar
-Halay çekenler
-Romanların göbek atması
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-
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Polisin miting sofrası
KARS'ta Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs mitinginde görev alan polis memurlarının miting sonrası, yıkılan şehir stadının ihate duvarındeki yemek molası ilginç görüntüler oluşturdu.
Emek ve Dayanışma Platformu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting alanına gelen çeşitli işçi sendika üyeleri, HDP ve CHP'liler yapılan konuşmaların ardından halay çekti. Eğitim Sen Kars Şubesi Başkanı Çetin Koçyiğit burada yaptığı konuşmada, "Bizler, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, halkların eşit, özgür, bağımsız, demokratik bir Türkiye'de bir arada yaşamasını, haklarımızın ve özgürlüklerimizin güvence altına alınmasını, toplu sözleşmeli, grevli sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanmak istiyoruz" diye konuştu
Öğle saatine denk gelen miting sonrasında görevli polisler getirilen kumanyalarını aldı. Polis memurları yemeklerini rahatlıkları yiyebilmek için yıkılan şehir stadının ihate duvarını masa olarak kullandı. Polisler ihate duvarına sıralıp yemeklerini yiyerek mitingin yorgunluğunu attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Miting alanında toplanmalar ve üst aramaları
-Miting alanından genel ve detaylar
-Eğitim Sen Kars Şubesi Başkanı Çetin Koçyiğit'in konuşması
-HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın konuşması
-CHP Merkez İlçe Başkanı Başkanı Onur Uludaşdemir'in konuşması
-Halaylar
-Polislerin duvar üstünde yemek molası
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
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İzmit ve Gebze'de 1 Mayıs kutlandı
İZMİT ve Gebze'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. İşçiler müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.
İzmit'te Sabri Yalım Parkı'nda toplananlar polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Yürüyüş Yolu'nda kurulan arama noktalarından geçti. Binlerce kişi Yürüyüş Yolu'nda "1 Mayıs işçinin bayramı", "İşçiyiz haklıyız alanlardayız", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları atarak Anıt Park meydanına yürüdü. Meydanda kurulan ikinci arama noktasında kutlamaya katılanlar yeniden polis tarafından didik didik arandı. Halkevleri üyelerinin alışveriş arabasında getirdiği flamalar alana alınmadı. Alana giren gruplar davul zurna eşliğinde halay çekti.
Gebze Sendikalar Birliği tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne binlerce kişi katıldı. Gebze Şehit Numan Dede Caddesi'nde toplananlar Kent Meydanı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz konuşma yaptı. Konuşmanın ardından meydanda bulunanlar şarkılara eşlik ederek halaylar çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Arama noktaları
-Sloganlar
-Davul zurna eşliğinde halay çekenler
HABER: Mesut IŞIK-Haluk TURGUT/KAMERA: Büşra KAYA (GEBZE) (Kocaeli)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yürüyüşten görüntü
Halaylar çekilmesi
Konuşmalar
HABER: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-KAMERA: Orhan UZUN / (Kocaeli)
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Trabzon'da 1 Mayıs coşkusu
TRABZON'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı.
Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan yaklaşık bin kişi, Atatürk Alanı'na kadar yürüdü. Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamalara yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar renkli görüntüler oluşturdu, kalabalık kortej davul zurna eşliğinde horon oynayarak yürüdü.
TARAFTAR GRUBU TEPKİ GÖSTERDİ
Yürüyüşün sürdüğü Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bekleyen, bozkurt ve Rabia işareti yaparak tekbir getiren Trabzonspor taraftar grubu da, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Bunun üzerine çevik polis ekipleri çevrede önlem alarak tepki gösteren taraftarların önüne kalkanlarla set oluşturdu ve olası bir gerginliği önlemeye çalıştı. Uyarılar sonrası grup çevreden uzaklaştı. Yürüyüş sürerken korteji fotoğraflamaya çalışan bir arap kadın, 4 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Arap turistin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
"HARAMİLERİN SALTANATINI YIKACAĞIZ"
Atatürk Alanı'nda toplanan kalabalık adına konuşan KESK Dönem Sözcüsü Engin Nur, "Sevgili emekçiler, gelecek bizimdir. Tüm bu adaletsizlik, hukuksuzluk, baskı ve zulüm politikalarına, savaş politikalarına karşı, sesimizi, hayırımızı daha da yükselteceğiz. Ülkemize tam bağımsızlığı, barışı, özgürlüğü ve demokrasiyi getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bekle bizi güzel ülkem. Yaşasın 1 Mayıs" dedi. Kutlamalar, horon ve halayla sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yürüyüşten görüntüler
Taraftarların sloganları
Alınan önlemler
Engin Nur konuşma
Horon halay ile detaylar
Detaylar
HABER: FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR / TRABZON
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Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlandı
ŞANLIURFA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, az sayıda işçinin katılımıyla kutlandı.
Kentteki 1 Mayıs kutlamaları, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'ndeki alanda yapıldı. Kutlamaya gelenler, polis noktalarında yapılan üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı. Platformdan çalınan Kürtçe ve Türkçe türküler eşliğinde halay çeken yaklaşık 200 kişilik kalabalık, sık sık 'Yaşasın 1 Mayıs' ve 'Baskılar Bizi Yıldıramaz' sloganları attı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin bayrak ve flamalarının açıldığı kutlamalarda bin polis görev yaparken, seyyar satıcıları ise kutlamanın sönük geçmesinden dolayı satış yapamadıklarından yakındı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera : Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Ömer PINAR/ ŞANLIURFA, -
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Tokat'ta 1 Mayıs kutlandı
TOKAT'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylarla kutlandı.
Tokat'ta çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gruplar Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, 1 Mayıs'la ilgili döviz ve pankart açtı.Sloganlar atan 250 kişilik grup 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kocaoğlu "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu en önemli şey demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün toplumun her kesimi tarafından kabul gördüğü günlerdir. Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü maalesef günümüzde bir umut bir hasret bir özlem durumuna gelmiştir. Emekçiler için büyük anlam taşıyan hukukun üstünlüğü ve adil düzendir. 120 yıl önce 8 saatlik çalışma günü kazanıldığı halde, bugün ülkemizde 12-14 saatlik çalışma süreleri devam etmektedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca yaşanacak bir ücret için verilen ve verilecek mücadeleler, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının simgeleştiği gün olan 1 Mayıs'ta anlam bulmaktadır" dedi.
Konuşmalarından ardından müzik eşliğinde halaylar çekildi. Etkinlik olaysız tamamlandı.
Görüntü Dökümü:
-Grubun görüntüsü
-Konuşmalar
-Halay çekilmesi
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,
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Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlandı
ŞANLIURFA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, az sayıda işçinin katılımıyla kutlandı.
Kentteki 1 Mayıs kutlamaları, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'ndeki alanda yapıldı. Kutlamaya gelenler, polis noktalarında yapılan üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı. Platformdan çalınan Kürtçe ve Türkçe türküler eşliğinde halay çeken yaklaşık 200 kişilik kalabalık, sık sık 'Yaşasın 1 Mayıs' ve 'Baskılar Bizi Yıldıramaz' sloganları attı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin bayrak ve flamalarının açıldığı kutlamalarda bin polis görev yaparken, seyyar satıcıları ise kutlamanın sönük geçmesinden dolayı satış yapamadıklarından yakındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kutlamaya gelenler
Polis noktası
Halay çekenler
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR, Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
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Gaziantep'te 1 Mayıs halaylarla kutlandı
GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, halaylarla kutlandı.
Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin grupları da öğle saatlerinden itibaren alandaki yerlerini aldı. 750 polisin görev yaptığı alana gelenler, üst aramasından geçirildikten sonra içeri alındı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların çalındığı alanda işçiler, halaylar çekip sloganlar attı. Çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen işçiler, KHK'larla ihraçlara tepki gösterdi. Kutlamaya katılanlar olaysız alandan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Güvenlik önlemleri
Arama noktaları
Meydandaki kalabalık
Halay çekilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
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Tabanca krizinde sorumlu Denizlispor
DENİZLİSPOR ile Elazığspor arasında cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 1. Lig maçında İstiklal Marşı okunduğu sırada Elazığspor taraftarlarının yer aldığı kale arkası tribününde bir şahsın belinde tabancayla görüntülenmesi sonucu başlayan tartışmada sorumluluğu Denizlispor yönetimi üstlendi. Görüntünün bazı spor programlarında yayınlanması üzerine açıklama yapan Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Taner Atilla, "Bu işin muhatabı ve sorumlusu Denizlispor'dur" dedi. Elazığspor tribününde belinde tabancayla görüntülenen kişinin Denizli'de görev yapan Elazığlı bir polis memuru olduğu ileri sürülürken, Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, "Söz konusu şahıs polis bile olsa, stada girme şekli, silahlı girecek kişilerin kimler olduğu kanununda açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Bir kere taraftar gruplarının içine sivil bir şekilde ve silahla girilmez. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Denizli sanayisi, kültürü ve siyasetiyle Türkiye'de lokomotif şehirlerden birisi. Bu tür olaylarla gündeme gelmek bizleri üzdü" dedi.
Denizlispor'un Türkiye'de tel örgüleri kaldıran ilk kulüp olduğunu hatırlatan Taner Atilla, olayın sorumlusunun Denizlispor olduğunu belirterek, "Fair-Play'e önem veren, ülkede ilk Fair-Play çağrısı yapan bir takım olarak bu tür olaylarla gündeme gelmek bizleri üzmüştür. Bir kez daha Türk futbolundan, futbolseverlerden özür diliyorum. Bu işin muhatabı ve sorumlusu Denizlispor'dur. Olayda velimiz ve emniyet güçlerimiz töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Ancak emniyet güçleri sadece güvenliği sağlamak ve bizlere yardımcı olmak adına oradalar. Dolayısıyla stat girişlerinin bütün kontrolü özel güvenlik şirketlerine aittir. Burada emniyet mensuplarının hiçbir sorumluluğu yoktur. Eğer herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kalırsak, olayı güvenlik şirketine rücu edeceğiz. Ama önemli olan bunu rücu etmek değil bu tür olayların yaşanmamasıdır. Yaşanmaması adına her türlü işlem tarafımızca yapılacaktır. Her türlü önlem daha ciddi şekilde alınacaktır" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
-Taner Atilla'nın açıklaması
Haber-Kamera: Deniz TOKAT, DENİZLİ,
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Alanya'da kaçak içki operasyonu
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde polisin bir depoya yaptığı operasyonda yaklaşık 15 bin şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ve bandrolsüz içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde depoya baskın düzenleyen ekipler, koliler içerisinde çeşitli markalarda yaklaşık 15 bin şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirdi.
Depodan çıkarılan 2 kamyon dolusu içki işlemleri için polis merkezine getirildi. İçki şişelerinin bulunduğu koliler mobil nakliye asansörleriyle Emniyet Müdürlüğü binasının üçüncü katındaki KOM Grup Amirliği'ne çıkarıldı.
Olayla ilgili A.A. ve M.A. gözaltına alınırken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Emniyet Müdürlüğü dış plan görüntü
Bina dış plan detayı
İçki şişelerinin bulunduğu kolilerin kamyondan indirilmesi
Mobil nakliye asansörüyle kolilerin taşınması
Asansörle taşımadan detaylar
İçki şişelerinden detaylar
Detay
HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),
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Paris-2 etkinliği sona erdi
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış ve Mustafa Ertuğrul'u anma etkinliği sona erdi.
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu tarafından Kemer Belediyesi desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış Etkinliği son gününde Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda program düzenlendi. Programda yerel tarihçi Ramazan Kar öğrencilere 1'inci Dünya Savaşı sırasında komutasındaki topçu bataryasıyla 13 Aralık 1917 tarihinde Fransız savaş gemisi 'Paris-2'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anlattı. Kar, Mustafa Ertuğrul'la ilgili elinde bulunan çeşitli materyalleri de öğrencilerle paylaştı.
11 yıl önce Akdeniz Üniversitesi olarak Kemer Belediyesi ve Kemer Kaymakamlığı ile bu işe girdiklerini belirten, AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, gün geçtikçe büyüyen bir topluluğun parçası olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Antalyalı olduğunu ve Antalya için bir şeyler yapmak için, çalışmalar yapmak için bu tür organizasyonlar yaptıklarını aktaran Gökoğlu, 30 yıllık akademik hayatında ilk defa kendisine disiplin soruşturması açıldığını belirtti. Gözleri dolan Gökoğlu'nu salondakiler alkışladı.
Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, geleneği bu yıl da yaşattıklarını kaydederek, "19 üniversiteden 110 öğrencimizi umarım iyi bir şekilde ağırlayabilmişizdir. Umarım gelecek yıllarda da daha da çoğalarak kutlamalarımızı devam ettiririz" dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, "Şanlı tarihimizin büyük kahramanlarından Mustafa Ertuğrul'u ve silah arkadaşlarının anısına yapmış olduğunuz bu etkinlikte birlikte olmaktan, Kemer Belediyesi'ni temsilen birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
Şiir ve sinevizyon gösterisinin ardından katılımcılar ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul heykelinin önünde fotoğraf çekildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Salondan detay
Yerel Tarihçi Ramazan Kar
Mustafa Ertuğrul'un dürbünü detay
Ne Mutlu Türküm Diyene şiirinin okuması kısa detay
Mustafa Ertuğrul fotoğrafı detay
Mehmet Gökoğlu konuşma ve duygulanması
Mehmet Gökoğlu'nun sahneden ayrılması ve öğrencilerin ayakta alkışı
İlçe Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan konuşma
Mustafa Ertuğrul yaşlılık foto detay
Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel konuşma
Mustafa Ertuğrul heykeli önünde toplu detay
Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),
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Muş'ta 2 üniversiteli kazada öldü
MUŞ'ta otomobilleri dereye uçan üniversite öğrencileri Mahir Şimşek (20) ile Vedat Tunçay (19) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün Muş-Bingöl karayolu üzerine meydana geldi. 34 NU 8747 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yaygın beldesi yakınlarında dereye düştü. Kazada otomobil içerisindeki Alparslan Üniversitesi öğrencileri Mahir Şimşek ile yakın arkadaşı Vedat Tunçay hayatını kaybetti. Üniversitelilerin cenazeleri otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MUŞ, -
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2 kardeşi ile eşlerini öldüren zanlı: Söylenecek bir şey yok
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde su aboneliği yüzünden tartıştığı 2 kardeşi ile onların eşlerini öldürüp, yeğenini de yaralayan Yusuf Albayrak, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Albayrak, "Söylenecek bir şey yok artık olan oldu" dedi.
Ceyhan'a bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında, Yusuf Albayrak (55), 3 katlı binada birlikte oturdukları kardeşleri Mustafa (44) ve Ahmet Albayrak (40) ile tartışırken cinnet geçirdi. Yusuf Albayrak, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kardeşlerine kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet Albayrak olay yerinde yaşamlarını yitiriken, Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm (32) ve Teslime Albayrak'ı (35) da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü. Tarladaki annesi Gülsüm'ün yanında bulunan Furkan Albayrak (9) da açılan ateşte ağır yaralandı.
İşlediği cinayetler sonrası kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Furkan Albayrak'ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Yusuf Albayrak'ın verdiği ifadesinde, olayın su aboneliği yüzünden yaşandığını ileri sürdüğü öğrenildi. Albayrak, ifadesinde oturdukları 3 katlı binanın su aboneliğinin kendi adına olduğunu, suyu ortak kullandıklarını, TIR şoförü olduğu için bazı aylar eve gelemediğini, son gelişinde de su faturasının ödenmediğini görünce kardeşleriyle tartıştığını ileri sürdü. Kardeşlerinden kendi adlarına su abonesi olmasını istediğini belirten Albayrak'ı, "Buna karşı çıkan kardeşim Mustafa ve sonradan yanımıza gelen Ahmet ile tartıştık. Eşime zarar verebileceklerini söyleyince 'Ne yapacaksanız şimdi yapın' diyerek önce Mustafa'ya ardından Ahmet'i vurdum. Daha sonra tarlaya gidip, önce Teslime'yi ardından Gülsüm'ü ayağa kaldırıp tabancayla göğüslerinden ve başlarından vurdum. Bu sırada seken kurşunlardan biri yeğenime isabet etti" dediği öğrenildi.
Albayrak'ın gelinleriyle tarlada çalışan babası İlyas Albayrak'ın başına da tabancayı dayayıp, "Sen bu hayırsız evlatları dünyaya getirdin, seni de öldüreyim mi?" dedikten sonra bundan vazgeçip, teslim olduğu sokağa geldiğini anlattığı ileri sürdü.
Sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yusuf Albayrak, gazetecilerin sorusu üzerine, "Olan oldu artık söylenecek bir şey yok" dedi.
Öte yandan Ahmet Albayrak, Teslime Albayrak, Mustafa Albayrak ile Gülsüm Albayrak'ın cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.
Haber: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), -
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