Dha Yurt Bülteni-8

1)ERDEMLİ'DE İKİ ARKADAŞ DENİZDE BOĞULDU



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde serinlemek için denize giren 15 yaşında olan İdris Buruk ve Emircan Durak, boğularak yaşamını yitirdi.



Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi sahilinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan İdris Buruk ve Emircan Durak, serinlemek için denize girdi. Yüzme bilmedikleri iddia edilen 2 gencin, suyun içinde yardım istediğini görenler polise haber verdi. Bazı vatandaşlarda Buruk ve Durak'ı kurtarmak için denize girdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan gençlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Yapılan muayenenin ardından 2 gencinde öldüğü anlaşıldı. Yaşamını yitiren İdris Buruk ve Emircan Durak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



2)MAHALLELİYİ KORKUTAN YANGIN



ANTALYA'da iki katlı binada çıkan yangın maddi hasara neden oldu.



epez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki 7 numaralı iki katlı evin bahçesinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 72 yaşındaki Durmuş Ali Güzel, eşi 65 yaşındaki Şerife Güzel ile oğlu ve 4 torununun kaldığı evin bahçesinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Durmuş Ali Güzel, eşi ve torunları alevlerin sardığı binadan çıkmayı başardı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, itfaiye gelene kardar yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında iki katlı bina oturulamaz hale geldi. Alevler yandaki iki apartmana da zarar verdi.



Geçimini hurdacılık yaparak geçiren Durmuş Ali Güzel evde uyurken yangının çıktığını, kendisini torunu16 yaşındaki Muhammet Ali'nin uyandırdığını söyleyerek, "Uyandığımda alevler yattığım odanın penceresine dayanmıştı. Yangını arka bahçede oynayan çocukların çıkardığını tahmin ediyorum" dedi.



Şerife Güzel ise yangından kısa süre önce arka bahçede oynayan mahallenin çocuklarını kovaladığını belirterek, "Evimiz daha önce de yanmıştı. Ben çöp topluyorum. Eve haram para koymadık. Bu imtihan mı ne" diyerek gözyaşı döktü.



3)YIKILAN BİNADAN ÇIKAN HURDA DEMİR EKMEK KAPILARI OLDU



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yıkılan üç katlı binadan çıkan hurda demirler yoksul vatandaşların ekmek kapısı oldu.



Keşan'da Büyük Cami Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Binanın bir taraftan iş makinalarıyla yıkımı yapılırken, bir taraftan da ellerinde demir kesme makası ve balyozlarla molozların arasına giren aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, tehlikeye aldırış etmeden topladıkları hurda demirleri at arabalarına yükledi. Polis ve zabıta ekipleri olası bir kazaya karşı caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise hurda demir toplayanları merakla izleyerek, cep telefonlarıyla görüntüledi. Demirleri at arabalarına dolduran vatandaşlar hurdacıların yolunu tuttu. Vatandaşlar, topladıkları hurda demirleri satıp, günde 20-30 lira kazanarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.



4)VAN' DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



VAN'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol kontrolü sırasında E.T. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurarak narkotik köpek Lisa ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş vaziyette 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü E.T. gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.



5)DRİFT YARIŞLARI NEFES KESTİ



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde yapılan Türkiye Drift Şampiyonası yarışları izleyenlerin nefeslerini kesti.



Drift Motorsporları Kulübü tarafından 2011 yılından bu yana Apex Masters Turkish Drift Series adı altında mahalli statüde düzenlenen ve geçen sezon ulusal statüye yükseltilen drift branşında sezon açılışı Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Türkiye Drift Şampiyonası ilk yarışında 18 yarış otomobili pilotu antrenman ve sıralama turlarının ardından pistte kıyasıya mücadele etti. Motor güçleri 200 ile 700 beygir arasında değişen otomobillerin yarıştığı şampiyona ilgiyle izlenildi. İzleyiciler yarışları cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntüledi.



Yarışa katılan ve ilk turda elenen Doğukan Manço, "5 sene sonra ilk defa yarıştım. Aracımı da ilk defa dün test ettim ve heyecanlı geçti. İlk yarışta geçen senenin şampiyonu ile karşılaştım. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır ama burada taktik çok önemli ve benim aracımdaki zayıflıkları bildiği için yavaş çıkış yaptı. Haliyle ben de biraz geride kaldım ama motor kırmadık, can sağlığına bir şey gelmedi ve bir sonraki maçlara bakacağız. Ben ilk turda elendim" dedi.



Yarışlar bugün kupa töreni ile son bulacak.



