Dha Yurt Bülteni-8
(EKİYLE YENİDEN)1)CAMİ İNŞAATI ÇÖKTÜ 4 ÖLÜ, 3 YARALISAMSUN'da cami inşaatında kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine ıslak betonun altında kalan 3 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.
(EKİYLE YENİDEN)
1)CAMİ İNŞAATI ÇÖKTÜ 4 ÖLÜ, 3 YARALI
SAMSUN'da cami inşaatında kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine ıslak betonun altında kalan 3 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Olay, bugün Atakum İlçesi Yeni Mahalle Kevser Camii inşaatında meydana geldi. Cami inşaatına kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine 6 işçi ıslak betonun altında kaldı. İşçilerin üzerine kalaslar da devrildi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 işçiyi göçük altında sağ çıkardı. Ancak 3 işçinin de cesedine ulaşıldı. Yaralı işçiler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Cami inşaatındaki göçükte ölen işçilerin kimlikleri belirlendi. Buna göre 62 yaşındaki Erol Zaman, 62 yaşındaki Ahmet Boz ve 44 yaşındaki Necmi Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Hüseyin Akyol, oğlu 21 yaşındaki Uğur Akyol ve 45 yaşındaki Hasan Temiz ise yaralandı. Durumu ağır olan Hasan Temiz'in özel hastanede yoğunbakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN/DHA
================================================
2)UÇAK'TA BAŞLAYAN TARTIŞMANIN ARDINDAN APRONDA DÖVÜLDÜ
MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'ne gece gelen bir uçaktan inen yolcular arasındaki tartışmada, alkollü olduğu belirtilen iki kişi, bir yolcuyu tartakladı. Taraflar olay sonrası polis merkezine götürüldü. Bu gece, İstanbul- Dalaman seferini yapan bir hava yolu şirketine ait uçaktaki alkollü olduğu belirtilen yolculardan M.D. ve T.K., diğer yolcuları rahatsız ettikleri gerekçesiyle, TV programcısı olan evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Mesut Ersan tarafından uyarıldı. Bu yüzden aralarında havada başlayan tartışma, uçak inince de sürdü. M.D. ve T.K., iddiaya göre, kendilerini uyaran Ersan'ı, uçak indikten sonra, apronda taktakladı. Olaya müdahale eden polis, tarafları karakola götürdü. İfadeleri alınan her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Taraflar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Mesut Ersan, "Uçağa bindiğimizde şahıslar alkollü idi. İstanbul'dan Dalaman'a gelinceye kadar da uçak içinde taşkın hareketlerde bulundular. Kendilerini uyardım. İndiğimiz zaman da üstüme çullandılar, yardım istedim. Polis gelinceye kadar da üstümü başımı yırtıp, beni darp ettiler. Şikayetçiyim" dedi.
Görüntü Dökümü
----------------------
Uçakta yanan ilk tartışmanın cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü
Haber: Cihan KAYA- Kamera: DALAMAN (Muğla),
=================================================
3)KARDEŞİ VE YEĞENLERİNE ATEŞ ETTİ: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
VAN'ın Muradiye İlçesi'nde İzzet Dinçer, tartıştığı kardeşi Naci Dinçer ve yeğeni Hamza Dinçer'i tabancayla ateş ederek öldürdü, 4 yeğenini de yaraladı.
Olay, Muradiye İlçesi'ne bağlı Kemerköprü Mahallesi Şeytan Köprüsü yakınlarında öğlen saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden ailevi nedenlerden anlaşmazlık bulunan İzzet Dinçer ile kardeşi Naci Dinçer ile yeğenleri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İzzet Dinçer, tabancasını çekerek ateşledi. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Naci Dinçer ile yeğeni Hamza Dinçer hayatını kaybetti, yeğenleri Hosraf Dinçer, Musa Dinçer, Ali Dinçer ve Bayram Çoksu yaralandı. Yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. İzzet Dinçer, gözaltına alınırken, polis ve jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Orhan AŞAN / MURADİYE,(Van)--
=========================================
4)OTOBÜSTE KADINI TACİZ EDEN KİŞİ YAKALANDI
İZMİT'te, halk otobüsünde elini pantolonunun üzerinden cinsel organının üzerine götürerek bir kadını taciz ettiği iddia edilen 29 yaşındaki R.S. yakalandı.
İzmit'te Çarşamba günü meydana gelen olayda, Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan bir halk otobüsünde koltukta oturan bir kişi iddiaya göre elini pantolonunun üzerinden cinsel organının üzerine götürerek tacizde bulundu. Kadın cep telefonu ile tacizde bulunan kişiyi fotoğrafladı. Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi tacizde bulunan kişinin fotoğrafını sosyal medya hesabında teşhir ederek, "Çarşamba günü Kocaeli'nde, 41 BR 828 plakalı Akpınar-Toki-Umuttepe güzergahındaki otobüste ismi belli olmayan bir erkek yolcu, karşısında bulunan kadın yolcuya bakarak kadın yolcuyu taciz edecek davranışlarda bulunmuştur. Bu erkek yolcuyu teşhir ediyor, yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz" diye açıklamada bulundu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine Yenidoğan Mahallesi'nde oturan 28 yaşındaki R.S'yi gözaltına aldı. R.S. hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. R.S'nin müteahhit firmaya bağlı olarak bir belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı, fotoğraflarının sosyal medyada ve haberlerde yayınlanmasının ardından işten çıkarıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Görüntü Dökümü
--------------------
R.S'nin hastaneye getirilmesi
Sosyal medyada yapılan paylaşım
İZMİT/DHA
====================================================
5)ANTALYA'DA YAZ PROVASI
HAVA sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya'da, vatandaşlar ve tatilciler sahillerde sıcak havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 16 derece kaydedildiği deniz, kum ve güneş üçlemesinin merkezi Antalya'da sahiller doldu. Sıcaklığın mevsim normallerine dönmesiyle hem vatandaşlar hem de yabancı tatilciler kent merkezinde altın renkli ince kumuyla ünlü Lara plajları ile Bey Dağları manzarasıyla dikkati çeken dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Sahile gelenlerden kimileri yüzerken kimisi güneşlendi kimi de oyun oynadı, koştu, yürüyüş yaptı. Güneşli havayı fırsat bilen anneler de çocuklarıyla Akdeniz'in serin sularında yüzdü. Minikler ise sahil kenarında kovalarıyla kum taşıdı, kaleler yaptı, dalgaların arasında eğlendi. Güneşlenip, kitaplarını okuyan Antalyalılar bir anlamda yaz aylarının provasını yaptı.
Görüntü Dökümü
--------------------
Kaldırımda yürüyenlerden görüntü
Denize girenlerden görüntü
Küçük kızın denizdeki görüntüsü
Sahildeki kalabalıktan genel görüntü
Güneşlenenlerden görüntü
Röp 1
Sahilde midye yiyenlerden görüntü
Güneşlenen kadınlardan görüntü
Röp 2
Röp 3
Sahilden genel görüntü
Bisiklet süren küçük bir kızdan görüntü
144 MB - 1.17"
Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,
========================================================
6)YABANCI DELEGASYONLA HEDİYELEŞME TÖRENİ
ULUSLARARASI Manisa Mesir Festivali kapsamında mesir festivaline katılan yabancı delegasyon ile geleneksel hediyeleşme töreni gerçekleşti.
Manisa'da bu yıl 477'incisi düzenlenecek Uluslararası Mesir Festivali kapsamında, festivale katılan yabancı delegasyon ile geleneksel hediye değişim töreni gerçekleşti. Şehzadeler Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleşen törene; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediyesi Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, KKTC Büyükelçisi Fazılcan Korkut, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Polonya Büyükelçsii Maciej Lang, Ukrayna Büyükelçiliği Baş Katibi Denis Zolotaryov, Kırgizistan Oş Belediyesi Başkanı Aytmanat Kadirbaev, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Makedonya Rostuşe Belediye Başkanı Mukrem Mehmedi, Arnavutluk Berat Belediyesi Başkanı Teuta Mucogllava, Bosna Hersek Prijedor Belediyesi Başkan Yardımcısı Drago Tadic, Kazakistan Uralsk Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurzhanov Mırbolat, Makedonya Üsküp Belediyesi Delegasyon Lideri Dragi Davchevski katıldı.Hediyeleşme töreni öncesinde Vali Güvençer, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ergün ve Şehzadeler Belediyesi Başkanı Çelik birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol tarafından törene katılan tüm yabancı delegasyona hediye verildi. Bunun yanı sıra mesir festivaline renk katan Arnavutluk, Bulgaristan, Hindistan, KKTC, Litvanya, Makedonya ve Moldova Halk Dansları topluluklarına da hediyeleri verildi.
Görüntü Dökümü
--------------------
Törenden görüntü
Hediyeleşme
Genel ve detay görüntü
Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
====================================================
7)HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 3 YARALI
KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde hafif ticari araç ile karşı yönden gelen taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, Darıca Ali Arıcan Caddesi'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Derviş Erdaş idaresindeki 34 DL 0050 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelmekte olan 40 yaşındaki Sedat Akbaş idaresindeki 41 T 3017 plakalı taksi çarpıştı. Araçların savrulması sonucu yol kenarında bulunan 2 araç da hasar gördü. Kazada, Derviş Erdaş, Sedat Akbaş ve hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
------------------------
Kaza yapan araçlardan görüntü
Hasar gören taksinin yol kenarına alınmaya çalışılması
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), -
=================================================
8)ZABITA ARACINDAN DÜĞÜN ARABASI
MERSİN Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda zabıta komiseri olan Muzaffer Özer, zabıta aracını gelin arabası yaptı.
Dünya evine girerken görev aracını gelin arabası olarak kullanmak isteyen Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan izin aldı. Genç çift, gelin arabası olarak süslenen zabıta aracı ile konvoy yaparak düğün salonuna gitti. Vatandaşlar, trafikte sirenleri çalan, tepe lambası yanan zabıta aracında gelin ve damadı görünce şaşkınlık yaşadı. Genç çifti merakla izleyen vatandaşlardan bazıları araçlarıyla düğün konvoyuna katıldı.
Görev aracını çok sevdiğini ve bu yüzden gelin arabası olarak kullanmak istediği söyleyen Özer, "İsteğim gerçekleşti. Gerçekten mutluyum. Bizim için unutamayacağımız bir anı oldu" dedi.
Eşinin kendisine sürpriz yaptığını söyleyen Seray Özer ise "İlk başta çok şaşırdım ama hoşuma gitti" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
-------------------------
Gelin ve damatın evden çıkması
Gelin arabası olan zabıta aracından görüntüler
-Gelin ve damatın araca binmesi
Araç konvoyda ilerlerken
Araç siren çalarak trafikte ilerlerken
Damat Muzaffer Özer'in konuşması
Seray Özer'in konuşması
-Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 03'57" BOYUT: 126.45 MB
Haber-Kamera: MERSİN,
=========================================================
9)TÜRK METAL SENDİKASI GENEL BAŞKANI KAVLAK: - "2017 MESS SÖZLEŞMESİ KIDEME DAYALI OLACAK."
BURSA'da konuşan Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "2017 MESS Sözleşmesi kıdeme dayalı olacak. Bu ilke, bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kadar net, bu kadar açık." dedi.
Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'da, Emek Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada açık lamalarda bulunan Kavlak, Bursa-Ankara Karayolu'nda geçtiğimiz Mart ayında meydana gelyen ve 7 kadın işcinin ölümü 39'unun ise yaralandığı kaza sonrası, Bursa'ya yüreğinde bir sızıyla geldiğini söyledi. Kazada yaşamlarını yitiren 7 kadın işcinin çocuklarına 7 ev aldıklarını bunları önümüzdeki günlerde çocuklarına vereceklerini söyleyen Kavlak, "tapuları ölen 7 ayrı işci kardeşimizin çocuklarının üzerine yapacağız. Çocuklar 25 yaşına gelene kadar bu evleri kiraya verebilecekler. Sonrasında kendileri karar verecekler. Yani ele güne muhtaç olmayacaklar." dedi.
Konuşmasında, özellikle kurumsal iş yerlerindeki, bürokratik tip sendikacılığı hastalığının şubelerine sıçramasını fark edemediklerini, artan üye sayılarına rağmen
mevcut şube sayısının aynı kalması nedeniyle, profesyonellerin iş yükünün çok arttığını ve bunu geç fark ettiklerini belirten Kavlak, Oyak Renault Fabrikası'nda, üye ile şube arasına mesafe girdiğini, iletişimin koptuğunu, sorunlarla ilgilenilmediğini geç fark ettiklerini söyledi. Kavlak, "ama bakın, farkettiğimiz anda gereğini yerine getirdik. Anında cevap verdik ve düzeltmeye gittik." dedi.
2017 MESS SÖZLEŞMESİ KIDEME DAYALI OLACAK
Sendika olarak önlerinde 2017 MESS Grup Sözleşmesi olduğunu anımsatan Kavlak, "Planlarımızı, projelerimizi ona göre yapmalıyız. Aslında yapmaya da başladık. 'Bosch taban olacak' dedik. Sözümüzü tuttuk. İmzaladığımız her sözleşmede Bosch sözleşmesi taban oldu. Bu taban artık bize yeter mi? Yetmez mi? Ne olması gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Önce 8 bölgede geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceğiz. Sonra beklenti anketi yapacağız. Daha tarafsız olması için hizmet satın alacağız, dışarıdan bir şirkete yaptıracağız. Orada herkes, eteğindeki taşı dökecek. Açık açık tartışacağız, konuşacağız ama sonunda kol kola çıkacağız. O taslak bizim olacak, hepimizin olacak. O taslak bizim namusumuz olacak. O taslağa, namusumuz gibi sahip çıkacağız." diye konuştu.
Kavlak, bu sözleşmenin, ne olursa olsun kıdeme dayalı bir sözleşme olacağını vurgulayarak, "Bu kadar net, bu kadar açık. 2017 MESS Sözleşmesi kıdeme dayalı olacak. Bu ilke, bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kadar net, bu kadar açık. Madem kıdemli işçinin emeği senin için değerli, o zaman o emeğin tam karşılığını vereceksin." ifadelerini kullandı.
Görüntü dökümü
----------------------
Genel başkanın konuşması canlı olarak geçildi
Detaylar
Halil ÖZÇOBAN/BURSA -
=====================================================