Dha Yurt Bülteni-8
1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİKARS'ın Kağızman İlçesi'nin Çemçe-Madur bölgesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tekin Tekin, memleketi Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ
KARS'ın Kağızman İlçesi'nin Çemçe-Madur bölgesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tekin Tekin, memleketi Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
Bekar olan 26 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Tekin Tekin'in cenazesi Erzurum'da yapılan törenin ardından helikopterle Tatvan'a getirildi. Buradan cenaze aracına konulan Şehit Uzman Çavuş Tekin'in cenazesi Kırkbulak Köyü'ne getirilerek tören yapıldı. Köy meydanında yapılan törene Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 10'ncu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, kurum amirleri, köylüler ve şehidin yakınları katıldı.
Köyün her yerine Türk Bayrakları asılırken, şehit Tekin'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu tören alanına askerlerin omuzunda taşındı. Burada konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, şehitler için çok üzüldüklerini belirterek, alileye sabır diledi. Vali Çınar, "Şehitlere minnettarız. Onlar bizim huzurumuz için canlarını feda ediyorlar. PKK, FETÖ, IŞİD hepsi aynıdır. Bütün bu örgütlerle mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.
TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin annesi Zeynep, babası Niyazi ve kardeşi Muhammet Tekin ile yakınları tabuta sarılarak Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Daha sonra askerlerin omuzunda taşınan şehidin cenazesi, cenaze aracıyla köy mezarlığına götürülüp tekbirlerle toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Cenazenin gelişi
-Ağlayanlar
-Cenaze namazı
-Şehidin küçük kardeşinin ağlayıp dua etmesi
-Anne ve yakınlarının tabuta sarılması
-Cenazeni araca bırakılması
Özcan ÇİRİŞ- Murat ÇAĞLAR- Fettah YEŞİLYAPRAK/ TATVAN (Bitlis),-
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2)HATAY'DAN SURİYE'DEKİ PYD MEVZİLERİNE HAVAN ATIŞI
HATAY'ın Hassa İlçesi karşısında yer alan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD mevzilerine havan atışları yapıldı.
Hassa İlçesi'nin Sugediği Mahallesi'nin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Karababa Köyü yakınlarında terör örgütü PYD'lilerin mevzi kazmaya başladığı saptandı. Bu gelişme üzerine sabah saatlerinde sınır karakollarından PYD mevzilerine havan atışları yapıldı. Yapılan atışların sesleri sınıra yakın köylerden duyulurken, aralıklarla bölgede atış seslerinin gelmeye devam etti.
SINIRDAKİ DUVAR PKK GEÇİŞLERİNİ DURDURDU
Öte yandan Türkiye-Suriye sınır hattına çekilen duvar nedeniyle her yıl Amanos Dağları'ndaki PKK'lılara destek olarak Suriye'den gönderilen teröristlerin bu yıl Türkiye'ye geçiş yapamadığı ve sınır bölgesinde beklediği, gerçekleştirilen atışlarla sınır hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK'lıların da bölgeden uzaklaştırıldığı iddia edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Ramazan ÇELİK-Kasım NARCI/HASSA(Hatay), -
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3)HAKKARİ'DE TEDAVİ GÖREN ASKERLERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gören askerleri, kentteki askeri yetkililer, belediye başkanı ve bazı STK temsilcileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hakkari'nin Durankaya Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan ve bazı Mahalle muhtarları, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören 3 askeri ziyaret etti. Ziyarete, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Hakkari il Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gököz de katıldı. Askerlerle bir süre sohbet eden askeri yetkililer ve STK temsilcileri hasta yakınlarıyla da sohbet etti. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, "Bugün sayın Valimizle Hakkari'nin tek sosyal tesisi olan valilik parkında bir kahvaltımız oldu. Kahvaltıdan sonra Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören askerlerimizi ziyaret ettik. Komutanlarımızla beraber. Bu ziyaret iç içe olmanın, kaynaşmanın çok güzel bir örneğini sergiledik. Güzel bir gün oldu bizim için" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyarete giden STK'lar
-STK'lar Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel'e geçmiş olsun dileklerinde bulunurken
-Komutanlar ve STK'lar serviste yatan askerleri ziyaret ederken
-Tümen Komutanı Tokel, tedavi gören askere kendisini ziyarete gelen STK'ları tanıtırken
-Detaylar
-Hastana servisinden çıkan komutanlar hasta yakınları katınlarla ayak üstü sohbet etmesi
-Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'ın ziyaret ile ilgili açıklaması
-Hastane binasından genel görüntü
BOYUT: 227 MB
SÜRE: 3Z DK 34 SN
Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA
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4)DÜN BARIŞTILAR BUGÜN YİNE ÇATIŞTILAR: 1'İ AĞIR 3 YARALI
DİYARBAKIR'da, aralarında 3 gün önce başlayan husumet nedeniyle dün barıştırılan Tokur ve İnci ailesi arasında, bugün yeniden kavga etti. Silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde oturan Tokur ve İnci aileleri arasında öğrenilemeyen bir sebeple 3 gün önce silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga sonrası aralarında husumet meydana gelen İnci ve Tokur aileleri mahalle kıraathanesinde araya girenler tarafından barıştırıldı. Ancak, iki aile arasında bugün yine alevlenen kavganın, silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaklaşık 500 metrelik caddede 5 ayrı noktada çatışma izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kovanların bulunduğu noktalara çok sayıda numaratör yerleştirirken, olayla ilgili polisin güvenlik önlemi ve çalışması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Ambulans ve polis araçlarının beklemesi
-Polisin güvenlik önlemi alması
-Değişik noktalardaki boş kovanlar
-Meraklı vatandaşlar
-Olay yeri inceleme ekiplerinin değişik noktalardaki olay yerlerindeki çalışmas-
-Çok sayıda numaratörün bırakılması
-Genel ve detay görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
Haber Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DIYARBAKIR,
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5)KAÇAN DANA SAHİBİNE VE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, taşındığı kamyonet üzerinden kaçan dana trafiği tehlikeye düşürdü. Bir otomobilin çarpması sonucu bacağından hafif yaralanan dana girdiği bir tuğla fabrikasında vatandaşlar tarafından yakalanıp, sahibine teslim edildi. Otomobilde maddi hasar oluştu. Salihli'den aldığı danayı Turgutlu'ya götürmek üzere yola çıkan Mehmet Gök, dün (Salı) saat 22.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu Yeni Garaj Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Kamyonetini park eden Gök, market bölümüne yöneldiği sırada, kasadaki dana yola atlayarak kaçmaya başladı. Gök, kaçan dananın peşine düştü. Anayolda başı boş halde koşan dana, sürücülere zor anlar yaşattı. Bir sürücü duramayıp, danaya çarptı. Otomobilin kaportasında ezilme meydana gelirken, sağ ön bacağında sıyrık oluşan dana kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından bir tuğla fabrikasının bahçesine kaçan dana vatandaşlar tarafından yakalanıp, sahibine teslim edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kaçan dananın görüntüsü
-Kaçan dananın yakalanmaya çalışılmasından görüntü
-Kaçan dananın sürücüler zor anlar yaşatması
-Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),
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6)İŞADAMINA SİLAHLI SALDIRIYA 11 GÖZALTI
DENİZLİ'deki bir akaryakıt istasyonunun sahibi işadamı Nedim Ayrancı'ya, 5 ay önce silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 ay önce tabancayla ayağından vurularak yaralanan akaryakıt istasyonu sahibi işadamı Nedim Ayrancı'ya saldırı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, geçen pazar günü Denizli merkezli, İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Kocaeli ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Nedim Ayrancı'nın eski ortağı olduğu belirtilen M.E.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, alacak yüzünden yaralandığı belirtilen işadamı Nedim Ayrancı'nın, aynı kişiler tarafından ikinci kez silahlı saldırıya uğramasının ise önlendiği öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 62 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden M.E.'nin, Denizli dışındaki diğer illerdeki suç örgütü üyesi kişilerle anlaştığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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Zanlıların emniyetten çıkarılması
Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,
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7)İŞ BULMA VAADİYLE 35 KİŞİYİ 4 MİLYON LİRA DOLANDIRDI
BURSA'da kendisini 'iş adamı' olarak tanıtıp 35 kişiyi iş bulma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 47 yaşındaki Ersel Aydın, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Aydın'ın toplam 4 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildi.
Bursa'da kendisini 'iş adamı' olarak tanıtan Ersel Aydın, 2011 yılında tanıştığı 35 yaşındaki M.S.'yi yanına şoför olarak işe aldı. Kendisinin birçok ilde yol projelerini yaptığını, hatta Denizli'de bir barajın yapımını gerçekleştirdiğini ve bir bakanla da ortaklığının olduğunu öne süren Aydın, gösterdiği lüks yaşamla M.S.'nin güvenini kazandı.
M.S.'ye kendisinin gizli bir görevde olduğunu belirterek, belirli aralıklarla toplam 250 bin lira alarak karşılığında 500 bin dolar vereceğini vaad etti. Ayrıca geçen yıl M.S.'nin amcasının oğlu 34 yaşındaki F.S. ile de tanışan Ersel Aydın, F.S.'yi de iş bulma vaadiyle belirli aralıklarla toplamda 86 bin lira dolandırdı. Ersel Aydın'dan şüphelenen F.S., Aydın'ı arayarak iş bulup bulmadığını ve parasının ne olduğunu sorarak görüşme talebinde bulundu. Aydın, kendisiyle Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'ndeki Kent Meydanı'nda görüşebileceğini, yanında para da getirmesini, istedi. F.S. durumu polis ekiplerine de bildirerek Kent Meydanı'na gitti. Ersel Aydın'ın F.S. ile dün görüştüğü sırada gelen Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Aydın'a kimlik sorması üzerine İbrahim Özen isimli sahte kimlik gösterdi. Yapılan incelemede kimliğin sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri Aydın'ı gözaltına aldı.
Aydın'ın 2010 yılından beri arandığını, 6 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin 22 ilde 35 kişiyi yaklaşık olarak 4 milyon lira dolandırdığını tespit etti.
Ersel Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın yakalanmasının duyulmasının ardından şikayetçi sayısının artabileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı
Mehmet İNAN/BURSA,
Süre: 49 saniye Boyut: 63 MB
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8)İNEGÖL DEVLET HASTANESİ'NDE ALDÜLHAMİT İZLERİ
BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, 1906 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit'in Fermanıyla kurulan Devlet Hastanesi'nde yer alan sağlık müzesi, Çanakkale savaşının izlerini taşıyor.
İnegöl Devlet Hastanesi'nde, 7 aylık çalışma ile kurulan sağlık müzesi 110 yıllık sağlık tarihi yolculuğuna çıkarıyor. Günde 4-5 bin kişi ziyaret ettiği müzede yıllar önce kullanılan ameliyat malzemeleri, tarihi belgeler ile eski ilaçlar sergileniyor. İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi ve CEO'su Uzman Dr. Hayrettin Göçmen, 7 aylık çalışma sonucu müzeyi oluşturduklarını belirterek, müzede İnegöl'ün sağlık tarihinin kronolojik betimlemesini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Osmanlı arşivlerini tarayarak 1845 yılına ait 'Kaza-i İnegöl' denilen belgeye ulaştıklarını kaydeden Dr. Göçmen, şöyle dedi:
"Bu belgede yer alan bilgilere göre İnegöl'de bir tabip veya cerrah bulunmamakta, hastaların ihtiyacı olduğu zaman Bursa'dan at sırtında tabip getirilmekte veya hasta Bursa'ya götürülmekte. Müzede gördüğümüz gibi o dönemlerde kırık çıkıkçı, kupa çeken teyzeler, hacamatçılar, şifacı nineler ile tedavi uygulanmış. Bir sonraki belge ise 1902 yılında seyyar frengi tabibi Ömer Efendi'nin padişahlık makamına yazmış olduğu bir mektup. O dönemde bu civarlarda ciddi bir frengi salgını olduğu için tabipler burada halka şifa dağıtmaya çalışıyorlardı.ö
PADİŞAH EMRİYLE HASTANE YAPILDI
Dr. Göçmen, şifacı doktorlardan biri olan Ömer Efendi'nin, Sultan II. Abdülhamid'e İnegöl'ün büyük bir şehir olduğunu burada mutlak surette hastane kurulması gerektiğine dair raporu gönderdiğini anlatırken şöyle dedi:
"Bunun üzerine Sultan II. Abdülhamid, 1906 yılında bir ferman yayınlıyor. Burada vergi toplanarak bir hastane kurulmasını emrediyor. Müzede maketi bulunan hastane binası 1906 yılında kurularak hizmete sunuluyor. Abdülhamid'in arşivinde bulunan bir fotoğraf var. Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında cephede yaralanan askerlerin burada tedavi gördüğü, hatta şehit oldukları da biliniyor. "
Dr. Göçmen, yaptıkları araştırmada, 1935 yılına ait bir haberin de yer aldığını kaydederek, "Haberde, 18 yaşındaki genç kız nişanlısı tarafından terk edildiği ve hastane cerrahlarından birinin biri kızı tedavi ettiği anlatılıyor. Karnından 4 milimlik bir ur çıkartıyor ve kızın hem hayatını hem namusunu kurtarıyor. Zaman içerisinde İnegöl hızlı büyüdüğünden halk dernek kurarak bir hastane çalışması yapılıyor. Bu belgelerde mevcut. Toplanan paralarla 1970 yılında yeni binalar yapılıyor. Son olarak ise devletimiz 2014 yılında bulunduğumuz hastanemiz yapılıyor ve hizmete sunuluyor. Türkiye'ye örnek olan bir hastanemiz. 50 bin metrekarelik kapalı alan içerisinde hizmet veriyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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Hastane genel görüntü
Müze genel ve ayrıntılı görüntü
Başhekim röportaj
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), -