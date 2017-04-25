Dha Yurt Bülteni-8
10 BİN TÜRK, DEDELERİNİN İZİNDE YÜRÜDÜ (EK)1)YENİ ZELANDALI ASKERLER, ATALARINI HAKA DANSIYLA ANDIÇanakkale Kara Savaşlarının 102'inci Yılı Anma törenleri kapsamında Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtında tören düzenlendi.
10 BİN TÜRK, DEDELERİNİN İZİNDE YÜRÜDÜ (EK)
1)YENİ ZELANDALI ASKERLER, ATALARINI HAKA DANSIYLA ANDI
Çanakkale Kara Savaşlarının 102'inci Yılı Anma törenleri kapsamında Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtında tören düzenlendi. Törenine; Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri, askerler, Yeni Zelandalı, Avustralyalı ve diğer ülkelerin vatandaşları katıldı. Protokol üyeleri Yen Zelanda Anıtına, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğunun dans gösteri ile geldi. Tören, Yeni Zelanda askeri birliklerinin yerini almasıyla başladı. Ardında ilahiler okundu, dua edildi. Konuşmanın ardından Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunuldu. Yeni Zelanda ve Türkiye milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Yeni Zelandalı bir grup yerlinin geleneksel kıyafetlerle oluşturduğu koro tarafından ilahiler seslendirdi. Tören sonunda Yeni Zelandalı askerler, haka dansını sahneledi. Yaklaşık 5 dakika süren haka dansında ilginç figürler sergilendi. Haka dansını Yeni Zellanda Adalet Bakanı Amy Adams, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri ayakta izledi. Dans sırasında tribünde oturan Anzak torunları dansa eşlik etti. Haka dansının ardından tören sona erdi.
Görünüt Dökümü
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Yeni Zelanda Anıtından görüntü
İlahilerden, dualardan görüntü
Çelenklerin sunulmasından görüntü
Saygı Duruşu ve Marşların okunmasından görüntü
Haka dansından görüntü
Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE,
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2)57'NCİ ALAY, DEV TÜRK BAYRAĞI VE DUALARLA ANILDI
MERSİN'de, Çanakkale Zaferi'nin efsanesi olan ve tarihe kahramanlıklarıyla geçen 57'nci Piyade Alayı şehitleri, açılan dev Türk Bayrağı ve yürüyüş ile anıldı.
İstasyon Meydanı'nda başlayan '57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' mehter takımı eşliğinde gerçekleştirildi. Marşlar çalan mehter takımının arkasındaki öğrenciler, dev Türk Bayrağı taşıdı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü anısına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen yürüyüşte ellerindeki bayrakları sallayan öğrenciler, Çanakkale'de şehit düşen dedelerini andı. Coşkulu anmayı izleyen vatandaşlar da öğrencilere alkışlarıyla destek verdi. Yürüyüşü Cumhuriyet Alanı'nda sonlandıran öğrenciler, Kunan-ı Kerim okunmasının ardından yapılan duaya eşlik etti.
Program, mehter takımının mini bir konseri ile son buldu.
Görüntü Dökümü
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Yürüyüşten görüntüler
Öğrencilerden görüntüler
Bayrak taşıyan öğrenciler
Mehter takımından görüntüler
Dua okunurken
Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02: 32 BOYUT: 80,7 MB
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,
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(ÖZEL)
3)1000 POLİSLE MAHALLEYE GECE BASKINI
ADANA'da korsan gösteri ve eylemlerin yapıldığı bölgelerde 1000 polisle yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı.
Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Dağlıoğlu ve Barbaros, Yüreğir İlçesi'nde ise 19 Mayıs Mahallesi'nde dün gece zırhlı araçlarla giren polis ekipleri, bölgede adeta kuş uçurtmadı. Genellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden göç edenlerin oturdğu ve bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının eylem yaptığı caddeler üzerindeki işyerleri, kahve ve internet kafelere giren polis ekipleri, tek tek kimlik kontrolü yaptı. Sivil polisler arama ve kontrol yaparken, sokakların girişlerini kontrol altına alan Özel Harekat timleri olası saldırılara karşı elleri tetikte bekledi.
Yaklaşık 1 saat süren operasyonda toplam 150 işyerini kontrol eden ekipler, sigara yasağına uymayan 2 esnaf hakkında işlem yaptı. Aralarında terör suçlarından arandığı belirlenen 4 kişi de gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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(ÖZEL)
Sokak girişinde nöbet tutan özel harekat polisi
Eyinde fener ile sokakta inceleme yapan özel harekat polisleri
Zırhlı araçların geçişi
İş yerlerinde arama yapılması
Zırhlı araçlar ve özel harekat polislerinden detay görüntüler
SÜRE: 01'38" BOYUT: 100 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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4)POMPALI TÜFEK VE TABANCALARLA İŞ YERİNİ BASTILAR: 6 YARALI
SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yaklaşık 20 kişi bir iş yerini basarak pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti. 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı.
Olay saat 13.00 sıralarında, Erenler Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 20 kişi Nakliyeciler Sitesi'ne araçlarla gelerek bir nakliye firmasını bastı. İş yerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kayıplara kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 1'i ağır 6 kişiye müdahalede bulundu. Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırılan 6 kişi tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olaya karışan 3 kişiyi D-100 Karayolu Hendek mevkiinde yakaladı.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü,
-Yaralılardan görüntü,
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar
HENDEK
-Şahısların D -100 de yakalanmaları
-Detaylar
Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya),
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5)ELEKTRİK KONTAĞI 2 EVİ YAKTI
KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 2 ev alev alev yandı.
Saat 10.15 sıralarında, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Çifte Selvi Sokak'ta Orhan Kaplan'ın kiracı olarak oturduğu evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Alevler evi sararken, yangın yanında bulunan Mustafa Dede'ye ait eve de sıçradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın sırasında bir kişinin evde olduğu iddia edildi. İşte bulunan Orhan Kaplan'a cep telefonu ile ulaşıldı. Orhan Kaplan eşinin hastaneye gittiğini belirtince evde kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mustafa Dede ve kiracısı Orhan Kaplan'ın oturduğu 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Alev alev yanan binadan görüntü
İtfaiyenin söndürme çalışmaları
Vatandaşlardan görüntü
(Haber-Kamera: Soner GÜLEZER- GÖLCÜK(Kocaeli),
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6)ORTACA'DA KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki büfeleri denetleyen polis, gümrük kaçağı olan başta tütün olmak üzere makaron da ele geçirdi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri dün (pazartesi), kentteki büfeleri denetledi. İlçe genelinde yapılan denetimde toplam 172 kilo 52 gram menşei belli olmayan kıyılmış tütün ve 26 bin 500 adet sarılmış ve satışa hazır hale getirilmiş makaron ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konuldu. Kaçak ürün satan 3 işletme hakkında yasal işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği bildirildi.
Görüntü Dökümü
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Kaçak tütünlerden görüntü
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA(Muğla),
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7)KÖPEĞİ BOYNUNA BAĞLADIĞI İPLE SÜRÜKLEYİP SOPAYLA DÖVDÜ
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde bir kişi iple bağladığı köpeği sopayla dövüp tekmeyelerek hayvanı sürükledi. Sopayla köpeği döven kişiye sokak köpekleri havlarken, yaşanlar görüntülendi.
Akyazı Küçük Sanayi Sitesi'nde iple boynundan bağlanan bir köpeğin kendisini götürmek isteyen kişi tarafından dövülmesi çevredeki vatandaşlarca görüntülendi. Boynundan iple bağladığı köpeği götürmek isteyen kişi, köpeğin direnmesi üzerine sopayla köpeğe defalarca vurup tekmeledi. İple köpeği sürükleyen kişiye bu sırada çevrede bulunan sokak köpekleri havladı. Bir süre daha köpeğe sopayla vuran kişi daha sonra köpeği bırakıp yürüyerek uzaklaştı. Olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş duruma tepki göstererek görüntülerdeki kişinin bulunarak cezalandırılmasını istedi.
Görüntü Dökümü
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Köpeği sürüklemesi
Köpeğe sopayla vurması
Çevredeki sokak köpeklerinin havlaması
Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya),
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8)YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN FETÖ'CÜLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
EDİRNE'nin Meriç İlçesi üzerinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY soruşturmasında mesleklerinden ihraç edilenlerin de bulunduğu 7 şüphelinin aralarında doktor, öğretmen, TRT çalışanı bulunduğu belirlendi. Doktor Müyesser Saykı Arslan'ın beraberinde getirdiği 2 çocuğu, jandarma tarafından yakınlarına teslim edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı bulunan 7 şüpheli beraberinde 1 kadın ve 2 çocukla Yunanistan'a kaçmak isterken önceki gün Edirne'nin Meriç İlçesi Serem Köyü'nde askerler tarafından yakalandı. Şüphelilerin yapılan araştırmasında yakalananların doktor Müyesser Saykı Arslan, çocukları A.S.A ve A.B., ile
TRT'de bilgi işlem uzmanı olarak çalışan ve 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen Emre Kazan, meslek ihraç edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda uzman yardımcısı Bilal Yaman, öğretmenler Ömer Eken, Hacı Murat Çelik, adliye zabıt katibi Yunus Emre Günaydın, hakkında arama kararı bulunmayan hemşire Selda Akkaya olduğu belirlendi.
Doktor Müseyyer Saykı Arslan'ın çocukları cumhuriyet savcılığının talimatı ile yakınlarına teslim edildi. Jandarmanın Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiği şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, haklarında soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Jandarma aracın gelişi
Zanlıların hastaneye götürülüşü
Hastaneden çıkışı
Zanlılar jandarma aracına binişi
Genel detay
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,
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9)ALANYA'DA 'CEZAEVİNDEN ALLAH'IN EVİNE' PROJESİYLE 2 ESKİ HÜKÜMLÜ UMREYE GÖNDERİLDİ
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde hayata geçirilen 'Cezaevinden Allah'ın Evine' projesi kapsamında tahliye olan 2 hükümlü umreye gönderildi.
Alanya Müftülüğü, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, tahliye olan Mesut Özcan ve Uğur Yüzgeç umreye uğurlandı. İlçede görev yapan imamların aralarında para toplayarak umre masraflarını karşıladığı 2 eski hükümlü, Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde diğer vatandaşlarla umreye gitmek üzere yola çıktı.
Uğurlama törenine katılan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, hükümlüleri yeni bir hayata başlamaları için umreye gönderdiklerini söyledi. Başsavcı Taşkın şöyle dedi:
"Bu arkadaşlarımız cezaevinde kalmış oldukları süre içerisinde iyi hal göstererek dine olan açlıklarını, heveslerini gösterdiklerinden dolayı umreye gönderilmeye uygun olduklarını düşündük. Müftülük, denetimli serbestlik müdürlüğü, cezaevi ve başsavcılığın işbirliğiyle bu arkadaşlarımızı 'Cezaevinden Allah'ın Evine' projesi kapsamında inşallah yeni bir hayata başlamaları amacıyla gönderiyoruz. Allah ibadetlerini kabul etsin."
'ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİK'
Alanya Müftüsü Mustafa Topal da, "Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun her kesimine hizmet götürüyor. Bu kapsamda cezaevlerinde de hizmet veriyor. Şu anda Alanya'da hizmet veren 4 cezaevi vaizimiz var. Bu arkadaşlarımızın kapsamlı çalışmaları var. Haftanın 4 gününde orada mesai harcıyorlar. Proje kapsamında tahliye olmuş 2 hükümlüyü umreye gönderiyoruz. Kendilerinde ayrı bir duygu, heyecan var. Bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda gözlemlerimiz neticesinde sayı artarak değişebilecek" diye konuştu.
'DÖRT DUVAR ARASINDA HUZURU BULDUM'
Umreye gönderilenlerden eski hükümlü Mesut Özcan ise duygularını şöyle dile getirdi:
"Cezaevinde çok sayıda mazlum insan var. Bundan ziyade orada doğru yolu bulanlar var. Çoğu insan bir suç işleyerek cezaevine girmiş olabilir. Ama emin olun ki insan bir gün gerçek yolu buluyor. Bulduğuna da inanıyorum. Dışarıdayken insana koca dünya bazen çok dar gelebiliyor ama içerdeyken dört duvar arasında ben huzuru, mutluluğu buldum."
Diğer hükümlü Uğur Yüzgeç de cezaevinde karşılaştığı en önemli şeylerden birinin Kuran olduğunu, içeride tövbe ettiğini ve Allah'a yöneldiğini söyledi.
Görüntü Dökümü
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Umre organizasyonundan
Duadan görüntü
Başsavcı Musa Taşkın konuşması
Alanya müftüsü Mustafa Topal konuşması
Eski hükümlü Mesut Özcan konuşması
Eski hükümlü Uğur Yüzgeç konuşması
336 MB // 7.24 Dk
Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),
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10)MERSİN'DE 16 TON SAHTE TEMİZLİK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
MERSİN'de polisin 3 ayrı mahallede yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 16 ton 482 kilo sahte temizlik maddesi ile şampuan ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelere bağlı Toroslar, Kurdali ve Gündoğdu gibi kenar mahallelerde kiralanan depolarda sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığını belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 14 ton 180 kilogram toz deterjan, 2 ton 150 kilo sıvı temizlik maddesi, 185 şişe şampuan, sahte deterjan ve şampuan imalatında kullanılan dijital teraziler, deterjan yapımında kullanılan renklendirici ürünler, sıvı kimyasal maddeler olmak üzere toplam 16 ton 482 kilo sahte temizlik maddesi ele geçirildi. Sahte deterjan ve şampuan üretimi ile ilgili 5 kişi de gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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Güvenlik şube polisleri depo önünde beklerken
Depo açılırken
Polisler depoya girerken
Polisler depo içerisinde sahte deterjanları incelerken
Sahte şampuanların yerde görüntüsü
Polisler kolileri incelerken
Polisler tartılara bakarken
Depo içerisindeki sahte deterjanların dizili halde görüntüsü
Polisler inceleme yaparken
Sahte deterjanlar kamyona yüklenirken
Kamyonun önündeki sahte deterjanların dizilmiş halde fotoğrafları
SÜRE: 05'26" BOYUT: 650.57 MB
Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN,
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11)ŞANLIURFA'DA, ESNAFA LAHMACUN İKRAMI
ŞANLIURFA'da, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında esnaflar tarafından 'Şükür' yemeği hazırlandı. Çarşı içerisinde kurulan sofrada 3 bin kişiye 10 bin lahmacun ikram edildi.
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfalı esnaflar, tarafından 'Şükür' yemeği hazırlandı. Aşağı Sanayi Sitesi esnafları tarafından hazırlanan yemek ikramı için sokakta masalar kuruldu. İmece usulü ile hazırlanan 10 bin lahmacun, 3 bin kişiye dağıtıldı. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği yemekte duaların okunmasının ardından lahmacunlar masalara dağıtılarak vatandaşlara ikram edildi. Her yıl geleneksel hale getirdikleri yemek ikramının bu yıl 4'ncüsünü düzenlediklerini ifade eden esnaf Ahmet Kırıcı, "Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla her yıl geleneksel olarak bu yemeği düzenliyoruz. Esnaf olarak herkesin bu yemekte katkısı vardır. 3 bin kişiye 10 bin lahmacun ikramında bulunduk ve bu geleneğimizi önümüzdeki yıllarda devam ettireceğizö diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Çarşıda sofranın kurulması
Vatandaşların gelmesi
Vatandaşlara lahmacun dağıtılması
Duaların okunması
Vatandaşların lahmacun yemesi
Esnaf ile röportaj
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 153 MB