Dha Yurt Bülteni-8

Gaziantep'te pazar alanında bomba ihbarı



GAZİANTEP'te, polis ekipleri, 'canlı bomba' ihbarı yapılan pazar alanını boşalttı. Kısa süreli yaşanan panik, polisin incelemesiyle ihbarın asılsız olduğunun anlaşılmasıyla sona erdi.



Sabah saatlerinde '155 Polis İmdat' hattını arayan bir kişi, İncilikaya Mahallesi'nde kurulan güvercin pazarına bombalı saldırı yapılacağı ihbarında bulundu. İhbar üzerine pazar alanına çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Güvercin ve ikinci el eşya satımı yapılan pazar alanındaki yüzlerce kişiyi dışarı çıkaran polis, bölgede incelemede bulundu.



Polislerin yaklaşık yarım saat süren incelemelerinin ardından çevrede korkuya neden olan ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.



Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-



Şeyh'in ultra lüks yatı Marmaris'te



BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın dünyanın en büyük 10 yatından biri olan 'Topaz', dün akşam saatlerinde açık denizdeki fırtına nedeniyle Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.



İngiliz futbol kulübü Manchester City'in de sahibi olan Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın Marmaris Gümrük Limanı'ndaki büyük rıhtıma saat 22.00 sıralarında demirleyen yatı büyük ilgi gördü. Meraklılar, yatın fotoğraflarını çekip, öz çekim yaptı, sosyal medyada paylaştı.



Yata bugün sabah saatlerinden Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 10 tanker akaryakıt denizden ve karadan ikmal edildi. Ayrıca lüks yata gıda ve içecek ikmali de yapıldı. Geçen yıl 3 defa yakıt ikmali için Marmaris'e gelen ultra lüks yatta, 40 personelin görev yaptığı bildirildi. 6 suit kabinde aynı anda 12 misafiri konuk edebilen yatın banyo da bulunan çeşitli aparatları altın kaplama. Helikopter pisti bulunan yatta, yüzme havuzu, her odada jakuzi, yemek, toplantı salonu, spor salonu ve kütüphane de yer alıyor. Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın bulunmadığı yatta, akrabaları ve yakın dostlarının tatil yaptığı öğrenildi. Yatın saat 14.00'de Yunan adalarına gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),



yuşturucu hapları çorapları saklayan üniversiteli 3 genç tutuklandı



KARAMAN'da polisin yaptığı operasyonda 870 adet uyuşturucu hapı eşyalarının arasındaki çoraplarına saklayan üniversite öğrencisi 3 kişi tutuklandı.



Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap satan bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan Norkatim ekipleri. Uyuşturucu hapları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden 20 yaşındaki Erdoğan P., aynı yaştaki Şafak B. ve 22 yaşındaki Hasan Ş.'nin sattığını saptadı. Bunun üzerine 3 öğrenciyi takibe alan polis, 3 kişinin kiraladıkları otomobille Mersin'e gittikleri ve buradan elde ettikleri uyuşturucu hapları, öğrencilere satmak için Karaman'a geri dönmek üzere olduğunu belirledi. 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Ayrancı İlçesi'nde durduruldu. Yapılan aramada öğrencilerin eşyalarının arasında çoraplarına saklanılmış 870 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 öğrenci, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli, adliyeye sevk edildiği sırada, kendi aileleri tarafından tepkiyle karşılandı.



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN



Otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı



KARABÜK'te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü 45 yaşındaki Şükrü Yılmaz ile kızı 11 yaşındaki Sena Yılmaz yaralandı.



Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Yılmaz yönetimindeki 78 BT 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptıktan sonra su kanalına düştü. 1.5 metrelik kanalda yan duran otomobilin sürücüsü Şükrü Yılmaz ile kızı 11 yaşındaki Sena Yılmaz hafif yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



PAİNTBALL Federasyonu Türkiye Ulusal Paintball Ligi 2. Ayağı, Kayseri'de yapıldı



İzmir'de gerçekleştirilen ilk ayağın ardından ligin ikinci ayağı, Kayseri'de gerçekleştirildi. Sekiz ilden gelen 12 takım, Kayseri'de Vali Muammer Güler sahasında düzenlenen parkurda kıyasıyla mücadele etti. İlk olarak ön eleme müsabakaları yapılırken daha sonra yarıfinal ve final müsabakaları yapıldı. Ligde derece elde eden takımlar, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde düzenlenecek yarışmalara katılacak. Avrupa'da derece alan takımlar da kıtalararası müsabakalara katılmaya hak kazanacak.



"PAİNTBALL, GENÇLERE TANITILACAKö



Türkiye Paintball Federasyon Başkanı ve Antalya Paintball Spor Kulübü Başkanı Sinan Kıçar sıradaki hedeflerinin bu sporun okullarda tanıtılması ve gençlere ulaştırılması olduğunu kaydetti. Kıçar, "Türkiye Paintball Federasyonu Türkiye'de Paintball yaklaşık 15 yıllık bir geçmişe sahip. Uluslararası arenada kendimizden biraz daha fazla bahsettirmeye başladık. 2010 yılından itibaren çeşitli kategorilerde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandık. Son olarak Milli takımlar alt kategorisinde katıldığımız ve Malezya'da yapılan Dünya Kupası'nda bronz madalya ile ülkemize döndük. Türkiye olarak dünya genelinde adınızdan ciddi şekilde bahsettiriyoruz. Alt yapımız geliştiği sürece, Avrupa ve Amerika ile yarışır düzeye geliriz. Aslına bakacak olursak şu an oldukça iyi bir yükseliş gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Kayseri iline de bu güzel ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 2024 Olimpiyatlarına kadar Paintball'ı Olimpik branş olarak kabul ettirmek istiyoruzö dedi.



Türkiye Paintball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Performans GSK Başkanı Nurullah Aksoy, "Ulusal olan bu müsabakaların ikincisini Kayseri'de yapmaktan çok mutluyuz. Güzel ve eğlenceli bir organizasyon oldu. Paintball kategorisinde ilk organizasyonumuzu yaptık. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederiz. Havanın da elverişli olması sayesinde güzel bir organizasyon geçirdik" diye konuştu.



Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA)



