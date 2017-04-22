Dha Yurt Bülteni-8
TCG Bayraktar, Deniz kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiSavunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen TCG Bayraktar, düzenlenen törenle...
TCG Bayraktar, Deniz kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen TCG Bayraktar, düzenlenen törenle Deniz kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Törende konuşman Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "Özellikle savunma sanayimizin geldiği seviye Türkiye'deki bu büyük değişimi açıkça otaya koymakta. Savunma sanayimizde milli teknolojilerin kullanılması ordumuzun caydırıcı gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Milli silahımızı kullanmanın terörle mücadelede nasıl bir fark oluşturduğunu hep birlikte görüyoruz. Geçen gün iftiharla izledik. Bayraktar İHA, terörist hedeflere lazerle işaret koyuyor, Atak helikopterimiz de terörist hedefleri imha ediyor. Artık Allah'a hamdolsun büyük bir aşama kaydettiğimizi bütün dünya kabul ediyor."dedi. Bakan ışık, "Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde inşası yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiğimiz 40'a yakın platform var. Halihazırda sözleşmeleri devam eden 20'den fazla platform inşa çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir. Bu platform projelere ek olarak milli komuta kontrol yazılımları ve diğer elektronik ve silah sistemlerine ait projeler de savunma sanayimiz tarafından devam edilmektedir." dedi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu "Kimsenin şüphesi olmasın ki mavi vatandaki hak ve menfaatlerimize zarar verebilecek izinsiz girişimleri daha önce de olduğu gibi engellemeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve gözümüz daima mavi vatandadır. Bu bilinçle tatbikat ve eğitimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz." diye konuştu.
Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor. Söz konusu gemi, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor. Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak, SSM ve Türk Loydu denetiminde inşa edilen bu kapsamdaki gemiler, yine Türk Loydu tarafından
sertifikalandırılacak. Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor. Yükleme ve boşaltma
işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor. Gemide, ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel) çıkarma aracı yer alıyor.
Görüntü Dökümü
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-Törenden görüntü
-Konuşmalar
-Drone ile çekilen görüntüler
-detaylar
Haber-Kamera: TUZLA (İstanbul)
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Kayseri'de alacak verecek cinayeti saniye saniye kamerada
KAYSERİ'de düğün salonu sahibi ve lokantacı 32 yaşındaki Ahmet Hassu, bugün otomobilinde otururken, iddiaya göre aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan restoranda çalışan 43 yaşındaki Hacı Eren'in tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Hassu hastanede ölürken, cinayet zanlısı Eren ise silahıyla yakalandı. Cinayet anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Talas İlçesinde bir restoranda çalışan Hacı Eren ile Melikgazi İlçesi'nde bir otelin restorantını işleten ve düğün salonu bulunan Ahmet Hassu arasında, iki ay önce alacak verecek yüzünden tartışma, ardından kavga çıktı. Olay ardından yatıştırıldı.
Bu olayın devami olarak bugün saat 13.00 sıralarında iddiaya göre Hacı Eren, yönetimindeki 01 ALU 40 plakalı otomobille, Ahmet Hassu'nun bulunduğu 38 GZ 957 plakalı otomobili takibe aldı. Hassu'nun kimliği öğrenilemeyen, belinde tabanca bulunan otomobilinin sürücüsü, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi'nde bir markete girip alıveriş yapmaya başladı. Bu sırasında Hacı Eren elindeki tabancayla Hassu'nun oturduğu sağ ön koltuğa yaklaşıp, tabancayla 4 el ateş edip kaçmaya başladı. Marketten çıkan şoförü ise, patronuna ateş eden zanlının arkasından kurşun yağdırdı. Ancak, Hacı Eren olay yerinden hızla uzaklaştı.
Ağır yaralanan Ahmet Hassu, bu arada can havliyle markete girdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Hassu'yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahaleye karşın, Hassu kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan Hacı Eren, polis tarafından yakalandı. Patronuna kurşun yağdıran katil zanlısının arkasından koşup ateş eden ve kimliği belirlenemeyen şoför ise aranıyor. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri husumete dayalı cinayetle ilgili, olayın meydana geldiği market önünde inceleme yapıp, delil topladı. Olayın saniye saniye yansıdığı güvenlik kamera görüntüsünü de polis aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cinayet anı güvenlik kamera görüntüsü
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma
Detay görüntü
Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,
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Metin Feyzioğlu: YSK'nın görevi kanun yazmak değil
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "YSK'nın görevi kanununu uygulamaktır, kanun yazmak değil" dedi.
Genişletilmiş 9'uncu Karadeniz Baro Başkanları toplantısı, Bartın'ın Amasra İlçesi'nde yapıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK'nın 'mühürsüz oy' kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Feyzioğlu, "Hiçbir dayanağı yok ve hayatımda böyle karar görmedim ve duymadım. YSK'nın, Türkçe okuma yazma bilen herkesin anladığı bir şeyi nasıl anlamadığına hayretler ediyorum. Anayasa'nın 101'inci maddesinin 1'inci paragrafının 3'üncü bendi, 'Arkası mühürsüz oy pusulaları geçersizdir.' diyor. Yani bunun böyle olmadığını iddia edebilmek için, başka türlü anlayabilecek ve anlatabilecek gerekçeleri üretmek için hakikaten o kadar çok okumak lazım. Herhangi bir okul bitirmemiş birisi bile bunun ne anlama geldiğini anlar. 'Arkası mühürsüz oy pusulası geçersizdir.' YSK'nın görevi kanununu uygulamaktır, kanun yazmak değil. Bunlar yanlış ve kabul edilemez" dedi.
YSK'nın daha önceki birkaç kararına atıf yapıldığını, ancak bunların bir emsal olmadığını ifade eden Feyzioğlu, şöyle devam etti: "Kaldı ki o kararların her biri 2010'daki kanun değişikliğinden önce ve YSK'nın bütün o kararları herhangi bir beldedeki ya da kasabadaki sandığa ilişkin. Ama 16 Nisan'da akla zarar bir şey yapıyor. Oylama devam ederken kanunun bir emredici hükmünün uygulanmayacağını söylüyor. Dolayısıyla önceki kararından çok farklı olarak kanuna aykırılığın boyutunu öğrenmemizi sağlayacak tutanakların tutulmasını engelliyor, eksikliğin giderilmesini önlüyor. Sözlü karar alınır mı? Bu kadar skandal bir duyuruyu yazılı bir karar olmadan nasıl yaparsın? YSK'nın buradaki mutlak hukuksuzluğu şu; oylama devam ederken böyle bir duyuru yapamazsın. Oylama biter, tutanaklar tutulur. Kanun uygulanır, kanuna göre mühürsüz oy pusulaları geçersiz sayılır. Birileri itiraz eder ve bu itirazların üzerine sayılar ortaya çıkar. İhmal edilebilir bir sayı olursa önceki içtihadı çerçevesinde belki 'bunları sayalım' diyebilir. O zaman bile doğru olmaz ama belki diyebilir. Burada kaç yüz bin, kaç milyon mühürsüz oy pusulası olduğunu, bunların evet mi hayır mı şeklinde damgalandığını bilmiyoruz. Bu kadar bilinmezle dolu bir hukuksuzluğun karıştığı bir oylama sonucunda en az yüzde 50 'Türkiye'de sistemin ötesinde rejim değişmiştir.' diyor. Anayasa Mahkemesi'nin buna bakması lazım. Ama maalesef siyasi iktidardan yanıltıcı açıklamalar geliyor."
Görüntü Dökümü
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-Feyzioğlu'nun açıklamaları
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, -
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Lösemili çocuklara 23 Nisan eğlencesi
LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri temsilciliği tarafından 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle lösemi hastası çocuklar için eğlence programı düzenlendi.
Bir otelde, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen eğlence programında lösemi hastası çocuklar müzik eşliğinde eğlendi. Palyaço ile oyunlar oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren LÖSEV Kayseri sorumlusu Arzu Çokeken, "23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle bugün böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklar güzel bir gün geçirerek, eğlendiler. Burada Kayseri'de tedavi gören 50 lösemi hastası çocuk var. Ağır hasta olan çocukları maalesef getiremedik. Düzenlenen etkinlik vesilesiyle tüm çocukların gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çocukların eğlenmesi
-Arzu Çokeken ile röportaj
-Genel detay
Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)
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Bodrumlu minikler bayramı kutladı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki Turgutreis Engelliler Rehabilitasyon Eğitim Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.
Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki Turgutreis Engelliler Rehabilitasyon Eğitim Merkezi'nde bugün düzenlenen etkinliklerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Etkinliğe; Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya, yönetim kurulu üyeleri Vehbi Yazıcı ve Can Pulak, merkezde eğitim gören 200 çocuk, veliler ve öğretmenler katıldı. İlçedeki oteller ve sivil toplum kuruluşları da programa destek verdi.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya, "21 yıl önce vakfımızı Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen iş adamları ve gönüllü üyelerimizle kurduk, bugünlere getirdik. Yüzerce gencimizin, çocuğumuzun yaşama tutunmasını sağlarken; çocuklarımıza da bu bayramı onlara emanet eden Ulu Önder'in yolundan ayrılmamalarını öğrettik. Bugün özel çocuklarımızla birlikte bayramı kutladığımız için çok mutluyuz" dedi.
Sağlık Vakfı Ritim Atölyesi'nin müzikleri eşliğinde, okulun bahçesinde dans gösterileri düzenlendi. Festival havasında geçen etkinlikte, engelli çocukların okudukları şiirler dakikalarca alkışlandı. Çocuklara öğretmenleri ve aileler ve animatörler de eşlik etti. Program kapsamında, 23 Nisan pastası kesildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çocuklar bahçede dans edip eğlenirken
İbrahim Akkaya konuşma yaparken
Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),
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Mardin'de kalp krizi geçiren 13 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti
MARDİN'de, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Karipçin, evinin bahçesinde bisiklet kullandığıa sırada geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Çarşamba ve Perşembe günü yapılacak TEOG sınavına hazırlanan, Mehmet Karipçin, merkez Artuklu İlçesi Arpatepe Köyü'ndeki evlerinin bahçesinde dün akşam saatlerinde bisiklet kullandığı sırada fenalık geçirerek yere yığıldı. Bunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine köye gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Karipçin'i Mardin Devlet Hastanesi'ne getirerek acil serviste tedavi altına alındı. Buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 yaşındaki Mehmet Karipçin kurtarılamadı.
KÖYDE 23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ
Küçük Mehmet Karipçi'nin yaşamını yitirmesi eğitim gördüğü Arpatepe Galip Karipçin Ortaokulu'nda büyükü üzüntüye neden oldu. Küçük Mehmet'in ölümü nedeniyle, yarınki 23 Nisan kutlamaları iptal edildi. Okul Müdürü Halil Taş, küçük Mehmet'in başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Sevdiğimiz ve kendi arkadaşları arasında da sevilen bir öğrencimizdi, mekanı cennet olsun. Ailesine ve okul arkadaşlarına Allah sabır versin" dedi.
Mehmet Karipçin'in annesi Ayten Karipçin, Kürtçe ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi. Anne Karipçin, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Baba Yüksel Karipçin ise oğlunun herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirterek, "Oğlumun sağlık problemi yoktu. Göğsünün ağırdığını söyleyerek eve geldi. Sonra oynamak için bahçeye çıktı. Bisikletiyle oynarken fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırdım ama kurtaramadık" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Mezarlıkta kalabalık
Mezarlığa gelen yüzlerce kişi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -
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Adana'da ambulansa 3 otomobile çarptı: 4 yaralı
ADANA'da özel firmaya ait ambulansın kavşakta 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.
Kaza merkez Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Görevden dönen Mustafa Eren (29) idaresindeki 34 ZA 1169 plaka özel ambulans, iddiaya göre, kırmızı ışıkta kontrolsüz geçince kavşakta 01 SAA 001 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan ambulans yol kenarında park halinde duran 2 araca çarparak durabildi. Kazada ambulans sürücüsü Mustafa Eren ile beraberindeki 2 sağlık personeli ile ilk çarptığı otomobilin kimliği açıklanmayan Suriyeli sürücüsü yaralandı. Yaralılar kazanın meydana geldiği yerde bulunan, Özel Metro Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı.
Görgü tanıkları, kaza anında ambulansın sirenlerini çalmadan, hızlı bir şekilde kavşağa girdiğini söylemesi üzerine, olay yerine gelen firma yetkilileri ile vatandaşlar arasında çıkan tartışmayı polis araya girerek yatıştırdı.
Polis kaza ile ilgisi soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden genel ve detay görüntüler
Yaralanan ambulans çalışanının telefonla konuşması
Kazada hasar görmüş aracın görüntüsü
Yan yatan ambulansın görüntüsü
Gazetecilere tepki gösteren bir ambulans çalışanı
İtfaiye aracının görüntüsü
Yaralanan başka bir ambulans çalışanının görüntüsü
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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Karabük'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Kaza anı güvenlik kamerasında
KARABÜK'te, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçen otomobilde 4 üniversite öğrencisi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden 21 yaşındaki Bora Genco Gençer yönetimindeki 67 AB 823 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğini çarpıp karşı şeride geçti. Kaldırıma çarparak yola savrulan otomobilde sürücü Gençer ile yanında bulunan arkadaşları 20 yaşındaki Ergün Erdem, aynı yaştaki Tuğba Çil ile 22 yaşındaki Merve Çil yaralandı. Araçtan kendilerini dışarıya atan yaralıların yardımına akaryakıt istasyonunda çalışanlar ve yoldan geçen bir UMKE görevlisi koştu. Yaralılar, daha sonra gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü
-Kaza yapan otomobil
-Yaralıların ambulansa taşınması
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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Adıyaman'da kapkaç şüphelileri gözaltında
ADIYAMAN'da, 86 yaşındaki Gülizar Kırıkdaş'ın kolundaki çantayı kapkaç yapmak isterken çevredekiler tarafından yakalanan 2 şüpheli polis tarafından gözaltana alındı.
Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. olda yürüyen Gülizar Kırıkdaş'a yaklaşan yaşları 18'den küçük 2 genç, kadının kolundaki çantayı alıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalanan Sefa D. ve Hakan T., ihbarla gelen polise teslim edildi. Yaşlı kadının çantasında bulunan cep telefonu ile 20 lira parası teslim edilirken, Sefa D. ve Hakan T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yeri
Şüpheliler araçlara bindirilmesi
Yerde bulunan çanta
Polislerin inceleme yapması
Emniyet Müdürlüğü
Yaşlı kadının özel eşyaları
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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Besni'de hayvan hırsızlığına 2 tutuklama
ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Kasım 2016 tarihinde ilçeye bağlı Sugözü Köyü'nde 4 büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen Mustafa K. ve İsmail P., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerinş, hayvan hırsızlığı yaptığı sırada olay yerinde düşürdükleri kol saati ele verdiği belirtildi. Besni'ye getirilip sorgulanan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Adıyaman cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Besni Adliyesi
Şüphelilerin getirilmesi
Şüphelilerin adliyeye çıkarılması
Genel ve detay görüntüler
(KJ: Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ DURUMU: ADIYAMAN'DAN 22 BESNİ HIRSIZLIK KODUYLA GEÇİLDİ
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtı
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı, düzenlenen törenin ardından, 22'nci kez İzmirliler ile buluştu. 8 gün boyunca 450 yayınevinin, yazar ve şairlerin eserlerini okuyuculara sunacağı kitap fuarında, 400 binin üzerinde ziyaretçi beklendiği açıklandı. Söyleşi, şiir dinletileri, panellerin düzenlediği fuarının ayrıca bu yılki onur konuğu da, şair Sina Akyol oldu. Akyol, tutuklu bulunan gazeteci ve yazarları, biran önce aralarında görmeyi dilediğini söyledi.
İzmir Kitap Fuarı'nın açılışı için Kültürpark içerisindeki fuar alanında, tören düzenlendi. Fuarın onur konuğu şair Sina Akyol'un yanı sıra CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, CHP'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, kitapseverlerle törende bir araya geldi. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü açılışta yaptığı konuşmanda, "Fuar yediden yetmişe kitapseverlere keyifli atmosfer yaratacak. Satışlara da etki yapacak" dedi.
TÜYAP Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu da, fuarlarının destek olmadan büyüyemeyeceğini vurguladı. Deniz Kavukçuoğlu, "22 yıl önce fuar yoktu. İzmir'de kiminle temas kuracağımızı da bilmiyorduk. O yıllarda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Sivri sahip çıktı. Gazeteciler Cemiyeti lokalinden başladık. İzmir fuarını bugünlere taşıdık. İlk yılda, 127 bin kitapsever katılmıştı. Bu sayı giderek arttı. 125 yayınevi oldu o yıl. Bugün 450 yayın evi olacak. Geçen yıl ki ziyaretçi sayısı 395 bin oldu. Bu sene bu sayıyı 400 binin üzerine çıkarmaya çalışacağız. İzmir'de bu koşullar var. İzmir deyince yayınevleri de büyük ilgi gösteriyor. Fuarda, 150 kültür sanat etkinliği olacak. Etkinliklerde yüzlerce sanatçı, bilim adamı, yazar, tarihçi gibi meslek gruplarından değerli kişiliklerle buluşma imkanı olacak okurlar için. Bu bir kazanım. Fuar güzel geçecek" diye konuştu.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Deniz Kocatürk ise yayıncılık sektörüyle ilgili bilgiler verdi. Deniz Kocatürk, Türkiye'de 55 bin, yeni başlıklı kitap üretildiğini, bunların yüzde 38'inin kültür kitabı, yüzde 52'sinin eğitim kitapları olduğunu belirtti. 30'a yakın yayın evinin kapatıldığını kaydeden Kocatürk, "Kapatılanlar arasında FETÖ ile bağlantısı olmayanlar vardı. Bu yayın evlerinin tekrar yayın hayatına başlamasını bekliyoruz" dedi.
ONUR KONUĞU SİNA AKYOL
Fuarın onur konuğu olan, şair Sina Akyol da tutuklu bütün gazetecilerin ve yazarların bir an önce aralarında olmasını diledi. Sina Akyol, "Bu fuarlar, çöldeki vahadır, bu fuarların aman kıymetini bilelim. Farklı okurlar vardır. Birinci tip okur evlatlarımız, yavrularımız, onların buradaki varlıkları, çıkardıkları sevinç dolu sesler, bazı insanları biraz rahatsız ediyor. O müthiş sevinç seslerinden rahatsız olanlar var. İsteyen kulaklarını tıkayabilir ama ben tıkamıyorum. Ses iyidir, sesin olduğu yerde hayat vardır. Diğer okur tipi pasif okur, kitaplara hızlı turdan sonra sizin yüzünüze bakar. Sonar kitabı aldığı yere geri koyar. İçinizden geçirirsiniz, 'Ey okur ne kusurunu gördün de vazgeçtin' dersiniz. Çoğumuz kızarız içten içe. Ben hiç kızmadım. Bir gün böyle yaptım, kitabın arasında 10 TL buldum. Ben de bundan yola çıktım. 5 kitabın arasına gıcır gıcır 10 TL koydum. Büyük şerefle, onurla bu fuarı açıyorum" dedi.
Sina Akyol'a plaket veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Azizi Kocaoğlu da, "Fuarın herkese iyi gelmesini diliyorum. Zorlu süreçten geçiyoruz. Belediye başkanı olarak çok zor süreçten geçtik. Bu zamanların iki ilacı var. Dertlerden kurtulmanın, kendinizi motive etmenin, mücadele azminin arttırmanın iki yolu var. Bir tanesi kitap okumak diğeri de çok çalışmak. Bu dertleri 3 senedir kitap okuyarak ve çok çalışarak aşmaya çalıştım. Bunda da fena gitmedim. Başarılı olduk sayılır. En umutsuz günlerde kitap okumayı, inanılan her şey için çok çalışmayı öneriyorum. İyi okumalar diliyorum" dedi.
Konuşmalardan sonra fuarın açılış kurdelesi kesildi.
ÇOK SAYIDA YAZAR OKURLARINI BEKLEYECEK
Fuarda Gülten Dayıoğlu, İlber Ortaylı, İsmail Saymaz, CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Ahmet Telli, Murathan Mungan, İlker Başbuğ, Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu yazarlar ile kitap yazan siyasetçiler de imza günlerine katılacak. Törenin ardından kapılarını açan fuara vatandaşların ilgisi büyük oldu. Kitapseverler, yayınevlerinin stantlarını gezerek beğendiği yazarların kitaplarını inceledi. İmza günü olan yazarlarla da kısa da olsa sohbet etme imkanını elde etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fuar için gelenlerin beklemesinden görüntü
Açılış töreninden görüntü
TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü'nün konuşmasından görüntü
Sina Akyol'a plaket verilmesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun konuşmasından görüntü
Stantlardan görüntü
Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR