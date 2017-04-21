Dha Yurt Bülteni-8
(ÖZEL) Tedavi yerine yola saçılan peynirlerini topladıADANA'da plakası belirlenemeyen bir otomobil seyyar satıcının elektrikli bisikletine çarpıp kaçtı.
(ÖZEL) Tedavi yerine yola saçılan peynirlerini topladı
ADANA'da plakası belirlenemeyen bir otomobil seyyar satıcının elektrikli bisikletine çarpıp kaçtı. 3 teker bisikletin altında kalan ve hafif şekilde yaralanan seyyar satıcı 47 yaşındaki Salih Çiftçi, tedavi olmak yerine yola saçılan peynirlerini toplamaya çalıştı.
Olay, Merkez Seyhan İlçesi'nin Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Peynir satmak için evden çıkan Salih Çiftçi'nin elektrikli bisikletine plakası alınamayan bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin altında kalan Çiftçi yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza yerine gelen ambulansa götürülen Çiftçi, tedaviyi kabul etmeyip ambulanstan inerek, yola savrulan peynirlerinin toplamaya çalıştı. Dizindeki yaralara aldırmadan peynir toplamaya çalışan Salih Çiftçi'ye çevredeki vatandaşlar zararını karşılamayı teklif etti. Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan peynir satıcısının, mallarını yine vatandaşlar topladı. Yaklaşık 3 bin lira zararı olduğunu söyleyen Çiftçi, olay yerine gelen polislerden, kendisine çarpan aracı bulmalarını istedi.
Cadde üzerindeki mobese kameralarını incelemeye alan, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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(ÖZEL)
Devrilen peynir arabası ve ambulansın görüntüsü
Devrilen peynir arabasından detay
Bir vatandaşın konuşması
Dökülen peynirleri toplayan vatandaşlar
Peynircinin ambulanstan inmesi
Yaralı dizleri
Paçalarını düzeltmesi
Dökülen peynirlerini toplaması
Peynircinin konuşması
Peynirlerden genel ve detay görüntüler
Polis aracının gelişi
Peynirci ile konuşmaları
Genel görüntüler
Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,
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Dünya rekortmeni börekçiden külliyeye 23 Nisan pastası
BURSA'da daha önce yaptığı 2023 metre uzunluğundaki börekle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, hükümetin 14 yıllık icraatlarını pasta haline getirdi. Acar,Türkiye haritası üzerine yaptığı pastaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürecek.
Daha önce 650 kilo un, 350 litre yağ, bin 200 yumurta, 45 kilo tuz, 900 kilo peynir, patates, kıyma ve ıspanak kullanarak 2 bin 23 metrelik börek yapan ve Guinnes Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, hükümetin 14 yıllık icraatlarını pasta haline getirdi. Bursa'da Yunuseli Mahallesi'Ndeki şubesinde Türkiye haritası üzerine yaptığı pastaları basın mensuplarına gösteren Acar, bu pastalarda 57 kilo şeker, 70 kilo un ve 1000 adet yumurta kullandıklarını söyledi. 3 metre 60 santimetre Türkiye haritası üzerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 3'üncü Havalimanı, Mersin Şehir Hastanesi, Bolu ve KOP tünelleri, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Sinop Nükleer Santrali, Ordu Giresun Havalimanı gibi yatırımları pasta halinde yapan Acar, "Yaptığımız pastayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen çocuklara götüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yaptığımız çalışmayı sunacağız. Geceli gündüzlü 8 gün çalışarak bu pastaları yaptık. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çocuklar Türkiye'de yapılan bu çalışmaları görsünler istiyoruz. Paris'teki Eyfel kulesini herkes ezberliyor. Biraz da bizim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Osmangazi Köprüsü'nü, Marmaray'ımızı görüp ülkelerinde anlatsınlarö dedi.
3. Havalimanı kulesini de pasta şeklinde yapan Acar, "Cumhurbaşkanından 3'üncü Havalimanını kulesini kendisinin yerleştirmesini isteyeceğiz.ö Şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pasta üzerinde, görüntüler
Yapımı
Detaylar
Hasan Acar'ın konuşması
Pasta uçak ve arabalar
Haber-Kamera: Edip TEKİN / BURSA, -
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Zonguldak'ta derede balık ölümleri tedirgin etti
ZONGULDAK'ta, Çayköy Deresi'nde yaklaşık 1 kilometrelik alanda görülen balık ölümleri tedirginlik yarattı.
Sapça mevkisinden Filyos Çayı'na dökülen Çayköy Deresi'nde yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde balık ölümleri görüldü. Kayabaşı Köyü'nün sakinleri, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Çevre ve Şehircilik Şube Müdürü Hüzeyfe Güneş, derede inceleme yaptı. Köylülerin şikayetlerini dinleyen Güneş, suyun ani ısınması ve soğuması nedeniyle ısı değişikliğinden balıkların ölmüş olabileceği bilgisini verdi. Köylüler ise bölgedeki mandıralardan dereye bırakılan atıklar nedeniyle balıkların ölmüş olabileceğini söyledi. Dereden incelemek için numune alan Güneş, köylülerin iddiasıyla ilgili de inceleme yapacaklarını belirtti.
Köy sakinlerinden 56 yaşındaki Nail Çakar, son günlerde dere suyunun bulanıklaşmaya başladığını ardından da balık ölümlerinin yaşandığını söyledi. Derenin hemen yanında açılan su kuyusuyla 800 hanenin içme suyunun karşılandığını anlatan Çakar, şöyle konuştu:
"Bu derede bir kirlilik varsa içme suyuna da karışabilir. Dere kenarında sondajla yer altından su alınıyor. Köylülerin ihtiyacı karşılanıyor. Bu kirlilik o suya karışırsa sağlık sorunları çıkabilir. Balık ölümleri bizi tedirgin etti. Ben burada bu kadar balık ölümü görmedim. Zaman zaman bu dereye hayvanların bulunduğu mandıralardan zehirli atıkları, toplu su bıraktıkları söyleniyor. Daha önceden Beycuma'da hayvan mandıralarından geldiği belirlendi, cezalar yazıldı. Caydırıcı bir durum olmadı. Şuanda dereler bulanık akıyor. Her 10 metrede bir balık ölümlerine rastlıyoruz."
54 yaşındaki Hayrullah Baş da zaten az miktarda bulunan deredeki balıkların ölmeye başladığını ifade ederek, "Burada balık ölümlerini ilk defa gördüm. 5 senedir burada oturuyorum, derede bu kadar balık olduğunu bilmiyordum. Burada katliam olmuş. İrili ufaklı balıklar" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Dere içindeki ölü balıklar
-Köylülerin deredeki ölü balıklara bakması
-Köylülerle röp.
-Dere içindeki balıklar
-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin köylülerden bilgi alması
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,
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Rus turistler, havalimanında su takıyla karşılandı
Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesini getiren uçak, havalimanında itfaiye araçlarının su takıyla karşılandı. Uçaktan inen turistler çiçek ve çilekle karşılandı.
Rus turistleri taşıyan uçak, 188 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 733/800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için sürpriz bir karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına inişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. Saat 10.55'te uçaktan inen yolcular, havalimanı personeli tarafından çiçek ve çilekle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Parti'li Adil Çelik, TAV Gazipaşa İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turist müzik eşliğinde pasta kesti. Gelen tatilcilere çeşitli hediyeler verildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hem Alanya, Gazipaşa, hem de ülkemiz için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "İlk kez Alanya Gazipaşa'ya tarifeli Rusya'dan direkt uçuşlar yapılıyor. Bu yıllardır arzu ettiğimiz bir projeydi. Rusya ile ilişkilerimizi pekiştirmek adına güzel bir organizasyon. Hem bölgemizde yaşayan yabancıların tarifeli seferlerle gidiş gelişlerine hem de turizme katkısı olacaktır" dedi.
Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise ilçeye ilk kez Rusya Moskova'dan tarifeli uçuşların başladığını belirterek, "Bu bizim dönüm noktamız. Alanya Gazipaşa ve Anamur'a hitap eden havaalanımızın memnuniyetle devam etmesini diliyoruz. Daha güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.
Alanya Gazipaşa Havaalanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, birçok havaalanına ev sahipliği yaptıklarını, ilk kez Rusya'dan bir hava firmasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bizim için anlamlı ve onurlu bir şey. Gerek ülkemiz ve yöremiz için anlamlı bir destinasyon. TAV olarak ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Rusya'dan gelen ilk uçak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Alanya için ve Gazipaşa turizminin gelişimi için bu uçuşun büyük önemi var. Bundan sonra devamının geleceğini biliyoruz. Pobeda ile başlayan geliş, akabinde Corel, Anex ve Pegas ile devam edecek. Bu havaalanı da hakettiği seviyeye ulaşacak" diye konuştu.
Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 26 ve 28 Nisan'da Rus tatilcileri getirecek 2 uçak daha iniş yapacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçağın gelişi,
Uçağın su takıyla karşılanması
İnen yolculardan görüntü
Karşılamadan görüntü
Tur şirketi yetkilisi Andrei Kalmykov'un konuşması
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması
Haber: Yücel BULUT, Kamera: Engin ANAK/GAZİPAŞA (Antalya),
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(ÖZEL) - Turizmde 'Evet' beklentisi
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İstanbul Asya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Ali Bilir, referandumda 'Evet' çıkmasının turizme olumlu katkısı olacağını belirterek, "Ülkede en azından bir istikrar süreceği beklentisi vardı. 'Evet' çıkmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz" dedi.
Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası nedeniyle TÜRSAB BYK Başkanı Ali Bilir ve seyahat acentalarını kente davet ederek 3 günlük bir tanıtım gezisi düzenledi. Gezi, Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı'nın ev sahipliğinde kentin kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam'ın türbesi ziyaretiyle başladı. Daha sonra sırasıyla Kahramanmaraş Kalesi, Taş Mescit, Katip Han, Ulu Camii, Taşhan ve Kapalı Çarşı'yı gezen Bilir ve beraberindekilere rehber Mehmet Severoğlu ile Seydihan Küçükdağlı, gittikleri yerlerin tarihi ve özellikleri hakkında bilgiler verdi.
"OHAL NEDENİYLE GÜVENSİZ ÜLKE ALGISI VAR"
Gezi sonunda değerlendirmelerde bulunan Ali Bilir, ülke turizmi için 2016'nın iyi geçmediğini bu boşluğun iç turizm ile doldurulmaya çalışıldığını söyledi. 2017'ye de çok iyi başlanmadığını ifade eden Bilir, "Tabi burada OHAL süresinin devam ediyor olması özellikle dış ülkelerden gelecek olan turistler yönünden bir güvensiz ülke algısı var, ama bunu turizm paydaşları, seyahat acentaları, otelciler birliği, ülkenin turizm aktörleri bu güvensiz ülke algısını kapatmaya çalışıyor. OHAL şu demek bir güvenlik sıkıntısı var ondan dolayı uzatılıyor gibi bir algısı var dünya genelinde, konjonktür olarak baktığımızda" diye konuştu.
"EVET' ÇIKMASI BEKLENTİYDİ"
Referandum nedeniyle de Türkiye'de bir belirsizlik olduğunu ancak bunun 16 Nisan'da ortadan kalktığını kaydeden Ali Bilir şunları söyledi:
"Bu referandumdan sonra daha farklı olacağı düşüncesindeyim. Şahsi olarak daha iyi olacak kanaatindeyim. Tabi dışarıdan gelecek turistlere nasıl yansıyacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. İç turizm yine iç pazara yönelik bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. 2017 yılının 2016'ya göre daha iyi geçeceği kanaati var sektörel anlamda. Evet çıkması bir beklentiydi. Evet çıkması genel anlamda ülke ekonomisine bir katma değer katacağı, katkı sunacağı beklentisiydi. Turizm sektöründe de bu anlamda böyleydi. Dolayısıyla ülkede en azından bir istikrar süreceği beklentisi vardı. 'Evet' çıkmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz. Tabi bunu ileriki süreçte göreceğiz ama şahsi kanaatim biraz daha eskiye göre iyi olacaktır."
AVRUPA'DAN YAŞANACAK AÇIĞI RUSYA KAPATACAK
Türkiye'nin her yıl 10-15 milyon civarında turist ağırladığını, bu sene geçen yıla göre daha fazla turist geleceğini aktaran Ali Bilir, yine de 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki sayılara ulaşılamayacağını söyledi. Rusya ile krizin sona ermesi ve bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan krizlerin de turizmi etkileyeceğini kaydeden Bilir, "Özellikle Avrupa ülkeleriyle yaşanan sıkıntılı süreç Avrupa'dan gelecek turist ayısında bir azalmaya neden olacaktır belki ama Rusya piyasasının bu sene geçen seneye göre o krizin aşılmış olması da olumlu. Yani bir taraftan giderken bir taraftan gelerek bir fark kapanmış olacaktır. Ancak ümit ediyoruz ki hiçbir yerde sıkıntı yaşamayalım, ülkemiz 20-30 milyon turistlerin geldiği ülke olsun. Sektör olarak bu bizim beklentimiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ali Bilir'in konuşması
Heyetin Taş Mescid'i gezmesi
Hatıra fotoğrafı çektirmeleri
Katip Han'ı gezmeleri
Ulu Cami'yi gezmeleri
Genel ve detay görğntüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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