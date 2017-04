Dha Yurt Bülteni-8

1)BOZOVA'DA KAMYONET DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ (1)



ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.



Haber-Kamera: ŞANLIURFA



2)ŞIRNAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 26'YA YÜKSELDİ



SÖZDE SORUMLU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden itibaren devam eden çatışmada, şimdiye kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde devam eden çatışmanın bilançosunu açıklayan Şırnak Valiliği'nden yapılan son yazılı açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Nalaguva Tepe bölgesinde bugün saat 13.40'ta Hava Kuvvetlerimizin ateşi ile 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Dünden itibaren bölgede devam eden operasyonlarda toplam 26 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



BESTLER/DERELER SÖZDE CEPHE SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonla ilgili bilgilendirmede ise şöyle denildi; "Operasyon kapsamında Nalaguva Tepe bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen operasyonda ilk tespitlere göre yedi terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Buna ilave olarak bir terörist de unsurlarımızca açılan ateş sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Şu ana kadar operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 olmuştur. Operasyon devam ediyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Besta (Bestler/Dereler) sözde cephe sorumlusu SORO kod (İran uyruklu) adlı terörist olduğu tespit edilmiştir."



Haber: ŞIRNAK - ANKARA



3)ŞEHİT PİLOTUN OĞLU: BABAM BİR KAHRAMANDI ONU ALKIŞLAYIN



TUNCELİ'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 46 yaşındaki emekli Albay Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, memleketi Çankırı'nın Şabanözü İlçesine bağlı Karahacı Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin 23 yaşındaki oğlu Barış, babasının bir kahraman olduğunu söyleyerek, "Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Ölmedi, şehit oldu. Babam bir kahramandı, herkes babamı alkışlasın" dedi.



Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olan emekli Albay Pilot Dilaver Karsavuranoğlu için Çankırı'nın Şabanözü İlçesi Karahacı Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroığlu, Çankırı Valisi Mesut Köse, Ak Parti Çankırı Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şehidin eşi Gülşen Karsavuranoğlu, üniversite öğrencisi çocukları Barış, 20 yaşındaki Onur, şehidin annesi Gülhanim, kardeşleri Bülent, Coşkun ve Alican, kayınpederi Akman Caferoğlu, pilot arkadaşları, çok sayıda özel harekat polisi ile vatandaşlar katıldı.Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun babası Murat Karsavuranoğlu'nun 2002 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU'NA SARILDI



Cenaze namazı köydeki camide kılınırken, Şehit Pilot Karsavuranoğlu'nun yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit babasının asker şapkasını takan oğlu Barış Karsavuranoğlu, ayakta durmakta güçlük çekerken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na taziye dileği sırasında uzun süre sarılarak, "Babam sizi çok severdi" diyerek gözyaşı döktü.



Şehidin kayınpederi Akman Caferoğlu, cenaze törenine katılanlara teşekkür ederek, damadının bir kahraman olduğunu, çok can kurtardığını, herkesin damadıyla birlikte tüm şehitlere dua etmesini istedi.



BENİM BABAM KAHRAMANDI



Şehidin oğlu Barış Karsavuranoğlu, babasının bir kahraman olduğunu söyledikten sonra şöyle konuştu: "Benim babam polis oldu, benim babam jandarma oldu, benim babam karacı oldu, benim babam havacı oldu. Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi, şehit oldu. Benim babam bir kahramandı. Son kez sizden tek ricam benim babam için dua etmeyin, benim babamı alkışlayın, herkes babamı alkışlasın. "



Cenazeye katılanlar Barış Karsavuranoğlu'nun isteğini yerine getirerek alkış tuttu. Amcası Alican Karsavuranoğlu ile birilkte asker selamı veren Barış Karsavuranoğlu, tören mangası ile birlikte babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz vererek mezarlığa kadar eşlik etti. Şehidin naaşı Karahacı Köyü mezarlığında toprağa verildi.



15 TEMMUZ SONRASI EMNİYETTE SÖZLEŞMELİ BAŞLADI



Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Batıkent'te semtinde oturan şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Karsavuranoğlu, darbe sonrası sözleşmeli olarak emniyette pilot olarak göreve başladı. Yakınları, referandum dolayısıyla son günlerde yoğun bir çalışma temposuyla Elazığ, Batman, Tunceli'de görevde kaldığı için Ankara'daki ailesinin yanına bir süredir gelemediğini söyledi.



4)ŞEHİT ASTSUBAY KARAMAN'I 10 BİN KİŞİ UĞURLADI



TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. 70 yaşındaki babaannesi Elmas Karaman, tören alanına ambulansla getirildi. Sağlık ekiplerinin "Bak torunun burada" dediği babaanne Karaman, torununu son yolculuğuna uğurladı.



Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde bulunan ve şehit 12 kişiden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman için memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde tören düzenlendi. Hastane morgundan alınarak Akçay Mahallesi Bilgihan Sokaktaki babanın evine götürülen şehit için burada dua edildi, helallik alındı. Annesi Mine Karaman ve kardeşi Mehmet Akif Karaman tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören için Atatürk Meydanı'na getirildi. Buradaki törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Personel Albay Şenduran İnan, Sungurlu Kaymakamı Mithat Gözen, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Şehidin baba annesi Elmas Karaman, tören alanına ambulansla getirildi. Uzun süreden bu yana yatağa bağımlı yaşamını sürdüren ve yürüyemeyen babaanne Karaman'ı tören alanına getiren sağlık görevlileri, "Bak torunun burada" dediği sedye üzerindeki babaanneyi tabutun yanına kadar götürdü.



Elmas Karaman ambulansın içerisinden, torununa son kez baktı. Bir süre Türk bayrağına sarılı tabuta bakan Elmas Karaman, daha sonra ambulansla tören alanında ayrıldı. Baba Hasan Karaman, güçlükle ayakta durup taziyeleri kabul etti. Burada bir konuşma yapan baba Karaman, şöyle dedi: "Benim çocuğum vatanı ve milleti için ölmeyi tercih etti. Buradan tüm gençlere sesleniyorum, başkaları için değil, başkalarının dediği gibi değil, kendiniz için yaşamayı öğrenin. Benim çocuğum kendisi için yaşamayı seçti. Her şeyin en iyisini, en kalitesini aldı. Ben bir asgari ücretli olduğum halde o hiçbir zaman beni ne kırdı, ne kendi bildiğinden şaştı. Buradaki tüm anne ve babalardan isteğim, yarın sabah kalktığınızda çocuklarınızı kucağınıza alın, okşayın, bağrınıza basın, doya doya sevin, öpün. Sadece acılarda böyle birleşmeyelim, neşeli günlerimizde de böyle beraber olalım."



Şehit Jandarma Astsubay Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı ile birlikte Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.



5)ŞEHİT POLİS MURAT KÖDÜK KÜTAHYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



TUNCELİ'de düşen helikopterde şehit olanlardan polis memuru teknisyen 44 yaşındaki evli 3 çocuk babası Murat Ködük memleketi Kütahya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.



Şehit polis memuru Murat Ködük'ün cenazesi dün akşam saatlerinde uçakla Kütahya'ya getirildi. Ködük'ün cenazesi bugün Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak babası Mustafa Ködük ve annesi Zahide Ködük'ün oturduğu Osmangazi Mahallesi Mermer Sokak'taki 2 katlı evin önüne getirildi.



ŞEHİDİN ANESİ: BABANIN EVİNE GEL OĞLUM



Baba Mustafa Ködük ile anne Zahide Ködük, ikinci kattaki camları olmayan pencereden oğullarının tabutuna baktı. Şehidin Zahide Ködük, "Babanın evine gel oğlum. Babanın evine geldin mi?" diye seslendi. Zahide Ködük'ün yanında duran bir kadın polis sesleniş üzerine gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi Ayten Ködük de Türk Bayrağına sarılı tabuta el salladı. Fenalaşan anne Zahide ve baba Mustafa Ködük, 112 ambulansına alındı.



Helallik istenmesi ve okunan duadan sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Ulu Camii'ne götürüldü. Buradaki törene şehidin babası Mustafa Ködük, annesi Zahide Ködük, şehidin eşi Ayten Ködük, çocukları 20 yaşındaki Mustafa, 15 yaşındaki Merve Nur, 9 yaşındaki Melike Nur, şehidin 2'si erkek olan 4 kardeşi, yakınları, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Ak Parti'li Kamil Saraçoğlu, Ak Parti milletvekilleri Vural Kavuncu, Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Uğur ile çok sayıda kişi katıldı.



Öğle namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit polis memuru Murat Ködük'un tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin eşi Ayten Ködük tabutun yanına gelerek "Hakkını helal et. Bak oğlun da burada, gözün açık gitmesinö dedi.



Şehit polis Murat Ködük, götürüldüğü Kütahya Polis Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Yakınları, Murat Ködük'ün amcasının oğlu İbrahim Ködük'ün de 25 yıl önce Şırnak'ta jandarma er olarak vatani görevini yaptığı sırada çığ düşmesi sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti.



ŞEHİT HAKİM İÇİN BABAEVİ ÖNÜNDE TÖREN (EK)



6)10 BİN KİŞİ UĞURLADI



Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi, cenaze aracıyla Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinden alınarak Ulu Cami avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti ve CHP milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, polis ve askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende, şehidin annesi Fatma Alan, tabuta sarılarak, "Yavrum canım oğlum beni de götür, beni bırakıp gitme" diyerek ağıt yaktı.



Protokolle birlikte saf tutan baba Mahmut Alan taziyeleri kabul etti. Bekar olan ve bir ablası bulunan şehit Alan'ın görev yeri Tunceli Ovacık'ta 5 ay önce göreve başladığı belirtildi. Cenaze töreninin ardından şehidin cenazesi askeri erkan tarafından cenaze aracına taşındı. Anne Fatma Alan ve şehidin ablası Pelin Şahin, cenaze aracına binİP, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi daha sonra şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.



7)SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANI İLE YOLDAN GEÇEN ÇOCUK YARALANDI (EK GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)



NİĞDE'nin Altunhisar İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı silahlı saldırıya uğradı. Başkan Sarı kolundan, o sırada meydandan geçen 12 yaşındaki Celil Acar da başından ağır yaralandı. Saldırgan Bayram Ö. aranıyor.



Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İlçe meydanında yaya olarak giden Başkan Erdal Sarı ile karşılaşan Bayram Ö., üzerinde taşıdığı tabancasını çekerek 4 el peş peşe ateş etti. Başkan Sarı kolundan yaralanırken, o sırada olay yerinden geçen orta okul öğrencisi Celil Acar'ın da başına kurşun isabet etti.



Saldırgan kaçarken, yaralanan Başkan Erdal Sarı ile durumu ağır olan Celil Acar, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Niğde Ömer Hasildemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Celil Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, kaçan saldırgan aranıyor.



Başkan Sarı'nın ifadesinde saldırgan Bayram Ö.'yü tanımadığı ve neden aldırdığını bilmediğini söylediği belirtildi.



8)KAYIP NİNE GECE BOYU KENDİSİNİ ARAYAN ASKERE SARILARAK HELALLİK İSTEDİ



RİZE'nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü'nde gece boyu kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Hediye Bilgili için ekipler seferber oldu. Yeşiltepe köyündeki baba evinden dönerken yağmur nedeniyle sığındığı komşu evinde kalan ve sabah saatlerinde cami hoparlöründen kendisi için yapılan kayıp duyurusu üzerine Kaptanpaşa köyündeki evine götürülen yaşlı kadın, sabaha kadar kendisini aradığını öğrendiği Jandarma Komutanı Üsteğmen Görkem Işıklar'a sarıldı, 'Allah sizden razı olsun' diyerek helallik istedi.



Kaptanpaşa Köyü'nde yaşayan 10 çocuk annesi Hediye Bilgili, dün öğleden sonra Yeşiltepe köyündeki baba evine gitti. Yüksek kesimde bulunan evden akşam saatlerinde dönerken başlayan sağanak yağış nedeniyle yürümekte zorlanan yaşlı kadın, köyün alt kesiminde bir komşusunun evine sığındı. Cep telefonu olmayan yaşlı kadın, evinin telefon numarasını da veremeyince köydeki kızlarına haber ulaştırılamadı.



JANDARMA VE AFAD ARAMA YAPTI



İlerleyen saatlerde annesinden haber alamayan Kudret Bilgili'nin yardım isteği sonrasında Jandarma ekipleri dün akşam Kaptanpaşa köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri ve köylülerinde destek verdiği arama çalışması geç saatlere kadar sürdü ancak sonuç alınamadı.



KOMUTANA SARILDI



Jandarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarında köpeklerle birlikte yeniden arama çalışması başlattı. Yaşlı kadının il dışında yaşayan kızları da olayı haber alınca sabah saatlerinde köye geldi. Kaptanpaşa ve civar köylerin camilerinden de kayıp anonsu yapıldı. Yaşlı kadının Yeşiltepe köyünde sığındığı evin sakinleri de camiden yapılan anonsu duyunca harekete geçerek Hediye Bilgili'yi, Kaptanpaşa köyündeki evine götürdü. Ev ve çevresinde jandarma ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın, gece boyu kendisini aradığını öğrendiği Jandarma Komutanı Üsteğmen Görkem Işıklar'a sarılarak, 'Allah sizden razı olsun' dedi, helallik istedi. O anlar herkesi duygulandırdı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Kızlarına haber vermeden evden ayrıldığını anlatan Hediye Bilgili, geri dönemediğini ve bir eve sığındığını belirterek, "Telefonum yok. Okur yazar olmayınca, numara da veremeyince kimseye haber edemedik. Sabah eve dönecektim ama kayıp olarak anons edildiğimi duydum, çok şaşırdım. Eve gelince ekiplerle karşılaştımö diyerek verdiği eziyetten dolayı özür diledi, gözyaşlarını tutamadı.



9)MERSİN CEZAEVİ'NDE KAVGA; 3 İNFAZ KORUMA MEMURU YARALANDI



MERSİN E Tipi Kapalı Ceza Evi'nde bu sabah üst araması yapılırken infaz koruma memurlarıyla jandarma arasında çıkan arbedede 3 görevlinin yaralandığı açıklandı.



Konu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şöyle:



"Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 20/04/2017 günü saat 08.00 sıralarında, gündüz ve vardiya personelini getiren araçların kurum bahçesine giriş yaptığı esnada, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli 2 uzman çavuş, 5 asker ve 3 cezaevi personeli arasında çıkan arbedede, A.A., N.T. ve M.S.A. isimli infaz ve koruma memurları yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Olayda göz yaşartıcı gaz kullanılmış olup, başkaca herhangi bir silah vb. kullanılmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."



10)CHP'NİN ATI KONAK MEYDANI'NA GİREMEDİ



CHP İzmir Konak İlçe örgütünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Atı alan Üsküdar'ı geçti" sözü ile referandumda geçerli kabul edilen mühürsüz zarf ve pusulalara yönelik, Konak Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasına 'at' getirilmesine polis izin vermedi. Konak Meydanı Kemeraltı Çarşısı girişindeki açıklamaya getirilmek istenin at, Başbakanlık Ofisi ve Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu bölümden öteye geçemedi.



CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve partililer, referandumda mühürsüz zarf ve pusulaların geçersiz sayılması kararını eleştirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçla ilgili söylediği "Atı alan Üsküdar'ı geçti" sözüne yönelik bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada kullanılmak üzere bir at kiralandı. Sembolik olarak hazırlanan oy zarf ve pusulalarının içinde olduğu çuvalların yüklü olduğu bir at mizanseni yapmak isteyen CHP'lilere, polis izin vermedi. Konak Meydanı Kemeraltı Çarşısı girişinde yapılacak basın açıklamasına getirilmek istenen at, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu bölümde durduruldu. CHP Konak İlçe Başkanı Başak, polisin at için, basın açıklamasında yer alamayacağı gerekçesiyle izin vermediğini söyledi. Üzerindeki çuvallar alınan at, geri gönderildi. CHP'liler at olmadan basın açıklamasını yapmak zorunda kaldı. İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, referanduma hakemlik yapanların uyması gereken kanun ve anayasayı yok saydığını, bu nedenle referandumun yok hükmünde olduğunu önesürdü. Seçim Kanunu'nun 98. maddesinin, 'Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır', 101. maddesinin ise 'Arkasında sandık mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir' dediğini belirten Başak, buna karşın seçim kanunu maddelerinin yok sayıldığını, referandumun gayri meşru hale getirildiğini savundu.



"AT ÜSKÜDAR'I GEÇEMEMİŞTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sonuçlarının ardından "Atı alan Üsküdar'ı geçti" sözüyle, hükümsüz olan referandumu hükümlü hale getirmek istediğini öne süren CHP Konak İlçe Başak, "Sayın Cumhurbaşkanım! At Üsküdar'ı geçememiştir. Kaçırmak istediği oy yüküyle at suçüstü yakalanmıştır. Bugün bu basın açıklamasını, yakalanan atı ve mühürlü oy pusulalarımızın mühürsüz oy pusulalarıyla değiştirildiğini göstermek adına yapıyoruz. Bu at yakalama operasyonunu İstanbul'un Üsküdar ilçesinin 'hayır'cı cephesiyle, İzmir'in Konak ilçesinin 'hayır'cı cephesinin yapmış olduğu ortak bir operasyondur" dedi. Başak, atı getiremediklerini, sadece oy çuvallarıyla açıklamayı yaptıklarını belirtti



11)ERZİNCAN'DA BONZAİ SATICILARINA SUÇÜSTÜ



ERZİNCAN'da kent merkezinde 267 gram bonzai'yi piyasa sürmek isteyen 2 kişi yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu piyasaya süren sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir taşıtta narkotik dedektör köpeği yardımı ile arama yapıldı. Taşıtın bagaj kapağının içerisine gizlenmiş halde 267 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili A.K.(32) ve E.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



12)ŞANLIURFA EMİYET MÜDÜRÜ: BİR YILDA 5 MİLYON KİŞİYİ ZEHİRLEYECEK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİK



ŞANLIURFA Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, son bir yıl içerisinde 3 bin 457 uyuşturucu operasyonunda bin 68 kişinin tutuklandığını, 70 bin kişiyi zehirleyecek eroin, 5 milyon kişiyi zehirleyecek esrar ele geçirdiklerini söyledi.



Veysal Tipioğlu, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesinin son bir yıllık süreçte yaptığı çalışmaları anlattı. Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlıkla operasyonların yürütüldüğünü ifade eden Tipioğlu, gençleri zararlı alışkanlıktan korumak için görev yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:



"Şanlıurfa'da 2017 yılının ilk 4 ayında 827 uyuşturucu olayı ortaya çıkarılarak müdahale edilmiştir. Bu olaylarla ilgili 243 kişi tutuklandı. Yine 682 uyuşturucu kullanan, 350 uyuşturucu ticareti yapan bin 32 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu yılın ilk 4 ayında 2 ton 217 kilo esrar yakalandı. 15 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2014-2017 yılları arasında 575 kilo eroin, 16 tona yakın esrar, 4 ton kenevir, 41 bin adet hap ekiplerimizin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilmiştir. 47 uyuşturucu şebekesi çökertildi. Son bir yıllık süreç içerisinde 70 bin kişiyi zehirleyecek eroin ele geçirildi. 5 milyon kişiyi zehirleyecek esrar ele geçti. Yine 40 bin kişiyi zehirleyecek uyuşturucu hap ele geçirildi. Hız kesmeden uyuşturucuyla mücadelemiz devam etmektedir."



Yılın ilk dört aylık döneminde kentte hırsızlık suçunda yüzde 20 oranında azalma olduğunu ifade eden Tipioğlu, "Bütün olumsuzluklara rağmen bizler güncel tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Suç işleyenin milleti, mezhebi, memleketi olmaz. Suriyeli de suç işler, Türkiye ve Amerikalı da suç işler. Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler çok fazla olaylara karışmıyor" dedi.



Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu caddenin güvenlik gerekçesiyle barikatla kapatılan yolun bir kısmının yeniden trafiğe açıldığını duyuran Tipioğlu, vatandaşların can güvenliği ve huzur için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.



13)3 OTOBÜS YOLCUSUNDA 2 KİLO 574 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



KAYSERİ'ye gelinceye kadar yakalanmamak için, aynı güzergahta 5 ayrı otobüs değiştiren 3 yolcunun bagaja verdikleri eşyalar arasında toplam 2 kilo 574 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunda kontrol ettikleri bir otobüsün bagajında 2 ayrı paket halinde 1 çanta ile bavuldaki giyim eşyaları arasına gizlenen 2 kilo 574 gram esrar buldu. Esrarın, Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nden yola çıkarak, yakalanmamak için, Kayseri'ye gelinceye kadar 5 aynı otobüs değiştiren Z.T, M.C. ve S.Y.'e ait olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 2 esrar paketi adli emanete teslim edildi.



14)HAYATLARINDA İLK DEFA KENT MERKEZİNE GELİP SİNEMA İZLEDİLER



SAMSUN'un Yakakent, Ayvacık ile Asarcık İlçesi'ndeki merkeze uzak mahallerde oturan ve bir çoğu daha önce hiç kent merkezine gelmemiş olan 230 ortaokul öğrencisi için bir otobüs firması tarafından Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 'Bir Dilek Tut Kendin İçin' projesi hazırlandı. Proje kapsamında çocuklar otobüslerle mahallerinden alınarak kent merkezine getirildi. İlk defa 3D sinemaya, hayvanat bahçesine ve müzelere gitti.



Metro Turizm tarafından Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 'Bir Dilek Tut Kendin İçin' sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje kapsamında Samsun kente merkezine en uzak ilçelerden olan Yakakent, Ayvacık ve Asarcık ilçelerindeki uzak mahallelerden 230 ortaokul öğrencisi otobüslerle mahallelerinden alınarak kent merkezine getirildi. Bir çoğu daha önce hiç kent merkezine gelmeyen çocuklar ilk defa 3D sinemaya gitti, Kent Müzesini, Bandırma Müze Gemisi'ni ve hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ardından Bayrak Tepe'ye çıkarak ay yıldızlı balonları gök yüzüne bıraktı. Hayatlarında ilk defa şehir merkezine gelen çocukların mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.



Proje koordinatörü olan 23'ncü dönem AK Parti Samsun Milletvekili olan Fatih Öztürk de çocuklara bu gezi sırasında eşlik etti. Proje ile ilgili bilgi veren Öztürk, şöyle dedi:



"Sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Proje kapsamında çocuklarımızı hem şehirle, hem sinema ile tanıştıralım istedik. Onlar için kültürel bir etkinlik hazırlayalım istedik. Çocuklarımızı gördükten sonra ne kadar doğru bir iş yapmışızı bir kez daha anladık. Film gibi belki ama bu Türkiye'nin gerçeği. İnsanlar bu çağda sinemaya gitmemiş çocuk var mı diye düşünebilir ama mutlaka var. Bu ülkenin her köşesinde sinemaya gitmemiş hayvanat bahçesine gitmemiş çocuklarımız var. Bu açığımızı yine biz kapatacağız. Bu tür etkinliklere herkesin destek vermesi taraftarıyım. Projeyi genişleterek devam ettirmeyi planlıyoruz."



15)MANAVGAT'TA KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİĞİ



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde müftülük tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.



Manavgat Müftülüğü'nün düzenlediği etkinlik Atatürk Kültür Merkezi önünden Manavgat Halk Eğitim Merkezi Mehter takımı yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, İlçe Müftü vekili Saffet Sevim ve öğrenciler katıldı.



Yürüyün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinliğine ise Kaymakam Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Erşan Özden, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, diğer yetkililer ve vatandaş katıldı. Törene katılanlara 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri tarafından gül verildi.



İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Müftü vekili Saffet Sevim'in konuşmasının ardından etkinlik 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin ilahi gösterisi ve ikramlarla sona erdi.



16)KİLİS'TE, YÖRESEL YEMEKLER YARIŞTI



KİLİS'te, düzenlenen yemek yarışmasında yöresel lezzetler görücüye çıktı.



Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ÇATOM işbirliği ile gerçekleştirilen 'Kilis Yöresel Yemek Yarışması' İslambey Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde yapıldı. En iyi yöresel yemeğin seçildiği yarışmasının jürisinde; Vali İsmail Çatalı'nın eşi Sebahat Çataklı, yazarı Raife Tuncay Belgin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, gıda mühendisi Hülya Soydinç, Ekrem Çetin Kız Meslek Lisesi Müdürü Leyla Yarımdağ, 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi Fethullah Yıldız, ile işletmeci Mehmet Asya yaptı.



Kadınlar tarafından yapılan Kilis'e özgü yemeklerin yer aldığı yarışmada, lezzetin yanında sunuma da önem verildi. Bakır ve işlemeli orijinal kaplarda sunulan yemekler, hem göze hem damağa hitap etti. Yöresel yemeklerin tadına bakan jüri üyelerinin oylaması sonucu birinciliğe Mustafa Kın Anadolu Kız Meslek Lisesi, ikinciliği Hayırda Yarışma Derneği üçüncülüğü ise Ruhi Zade Konağı kazandı.



Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüllerini Vali İsmail Çataklı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat ile İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Aldemir verdi.



