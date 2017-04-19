Dha Yurt Bülteni-8
1)ŞEHİT POLİS, BİGADİÇ'TE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi'nde dün helikopterin düşmesiyle şehit olan 12 kişiden polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli'nin cenazesi, memleketi Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde yarın öğlende toprağa verilecek.
1)ŞEHİT POLİS, BİGADİÇ'TE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi'nde dün helikopterin düşmesiyle şehit olan 12 kişiden polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli'nin cenazesi, memleketi Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde yarın öğlende toprağa verilecek. Polis memuru Ekrem Dereli'nin şehit düşmesinin ardından eşi Rebia Dereli, çocukları Betül ve İbrahim Enes Dereli, şehidin ağabeyi Mehmet Dereli ve kardeşi Rıdvan Dereli, cenazeyi memleketine getirmek için dün gece İzmir'den uçakla Elazığ'a gitti. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Rebia Dereli'nin rahatsızlığına rağmen ısrarla eşinin cenaze törenine gitmek istediği ve gece yarısı çocuklarıyla birlikte yola çıktığı belirtildi. Şehidin kızı Betül Dereli'nin üniversite, İbrahim Enes Dereli'nin ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi.
Ekrem Dereli'nin uzun yıllar Kütahya'da çalıştığı, ikinci şark tayininin çıkmasının ardından ise Tunceli'ye gittiği belirtildi. Ailesinin, tayinin ardından Kütahya'da yaşamayı sürdürdüğü, yaklaşık 3 ay önce Plevne Mahallesi'nde Kiraz Sokak'ta bir ev kiralayarak, Balıkesir'e yerleştiği belirtildi. Şehidin Değirmenli'deki babaevi ile Balıkesir'de Plevne Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şehidimizin ilimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Cenazenin Elazığ'daki otopsi işlemlerinin tamamlanması ve yapılacak törenin ardından akşam saatlerinde Balıkesir'e getirilmesi, yarın öğle namazının ardından Bigadiç'in Değirmenli mahallesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), -
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2)ÜNİVERSİTE YEMEKHANESİNDE ARBEDE
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'ndeki yemekhanede Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) protesto için ses çıkarma eylemi yapan öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki yeni öğrenci yemekhanesinde meydana gelen olayda, bir grup öğrenci çatal ve kaşıkları masalara vurarak YSK'yı protesto etti. Üniversitenin özel güvenlik görevlileri, öğrencileri yemekhane içerisinde eylem yapmamaları konusunda uyardı. Kısa süren tartışmanın ardından öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Öğrenciler arbedenin ardından yemekhaneden dışarı çıkarak uzaklaştı.
Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonuyla çekilen görüntülerde yemekhane içerisindeki arbebe görüntüsü bulunuyor.)
Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,
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3)KAZADA ÖLEN ENGELLİ MİLLİ SPORCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Golf Milli takımı sporcusu 17 yaşındaki Arif Asan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Samsun'un Bafra İlçesi'na bağlı Aktekke Mahallesi'nde yaşayan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Golf Milli takımı sporcusu Arif Asan, geçen 16 Nisan'da motosikleti ile gezdiği sırada ehliyetsiz olduğu ileri sürülen B.K.'nın kullandığı minibüs çarptı. Çarpmanın sonucu ağır yaralanan Arif Asan, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Arif Asan daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.
Genç sporcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.
Arif Asan için bugün Aktekke Mahallesi'nde bulunan İhsaniye Kuran Kursu Cami'nde tören düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Asan, aynı yerde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Asan'ın cenaze törenine antrenörlerinin yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldu.
Öte yandan kazanın ardından jandarma tarafından yakalanan minibüs sürücüsü B.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun),
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4)MİNİK TUFAN TEDAVİ OLMAZSA GÖZLERİNİ KAYBEDECEK
SİVAS'ta 2.5 yaşındaki doğuştan otizm hastası minik Tufan'ın hastalığı nedeniyle kafası gün geçtikçe büyüyor. Ailesinin tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığı minik Tufan, tedavi olamazsa gözlerini kaybetme riski taşıyor.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Tolga ve Şeyma Kümbetlioğlu'nun iki çocuğundan küçüğü olan Tufan'ın 1.5 yaşına geldiğinde konuşamaması, hareketlerinin değişmesi ve çevresindekilere zarar vermesinden şüphelenen ailesi hastaneye götürdü. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan muayenede Tufan'a otizm teşhisi konuldu. Hastalığın teşhisinin konulmasının ardından aile minik Tufan'ı Ankara, İstanbul ve Kayseri'de çeşitli hastanelere götürerek farklı doktorlara da muayene ettirdi. Fakat Tufan'ın ilerleyen hastalığı nedeniyle kafası büyümeye başladı. İstanbul'da tedavi olması gereken Tufan tedavi olamazsa kafasının büyümesine bağlı olarak gözlerini kaybedecek.
"TEDAVİ OLAMAZSA GÖZLERİNİ KAYBEDECEK"
Tufan'ın 4 seanstan oluşan özel bir tedaviye girmesi gerektiğini söyleyen Anne Şeyma Kümbetlioğlu "Özel hastanede tedavisi gerekiyor. 4 seans için 5 bin lira istediler. O kadar parayı verecek durumda olmadığımız için 3 bin liraya indirdiler. 4 seans 3 bin lira tutuyor. Makineye bağlanacak dediler. 2 saatlik makine bin lirayı buluyor dediler. Otizm hastalarının ilaç tedavisi yoktur. Sadece Tufan'ın kafasının büyümesini engellemek için tedaviye alacaklar. Tedavi olmazsa kafası gittikçe büyüdüğü için tehlikesi artıyor. Doktorlar tedavi olmazsa gözlerini kaybedebilir dediler. Bilinci kayboluyor dediler" diye konuştu.
"YARDIM İSTİYORUZ"
Minik Tufan'ın son iki haftadır çok farklı hareketler yapmaya başladığını ifade eden anne Kümbetlioğlu,"Kendine zarar vermeye, ısırmaya başladı. Okulda bile hocasına oyuncakları atıyor. İstediği şeyi yapmayınca bardakları alıp kırıyor. Tufan ne yaptığının farkında değil. Beyin büyüdüğü için Tufan yaptığı şeyleri bilmiyor. Bağırması var. Uyku düzeni yok. Gece çok sıkıntılar çekiyor. Gözlerinin siyahlığı gidip beyazları kalıyor. Gerekli yerlerden yardım istiyoruz. Oğlumun tedavi olmasını çok istiyorum" dedi.
Minik Tugan'ın daha önce kahvehanede çalışan babası Tolga Kümbetlioğlu'nun ayağındaki rahatsızlıktan dolayı işten ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi. Baba Kümbetlioğlu'nun işsiz olması nedeniyle aile Sivas Valiliği'nden kira yardımı ve Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği'nden ise gıda yardımı alıyor. Maddi durumu yetersiz olan aile Tufan'ın tedavisi için yardım bekliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Ailenin evinden görüntüler
-Tufan'ın görüntüsü
-Annesinin konuşmaları
-Detaylar
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
(201 mb)
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5)PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN TABURCU OLDU, TRENİN ÖNÜNE ATLAYIP İNTİHAR ETTİ
MERSİN'de psikolojik tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan 48 yaşındaki Ekrem Çeliktaş, trenin önüne atlayarak intihar etti.
Olay, merkez Akdeniz İlçesi Siteler Mahallesi'ndeki Turgut Özal Köprüsü altında meydana geldi. Toros Devlet Hastanesi'nde psikolojik tedavi gören Ekrem Çeliktaş, bugün sabah taburcu edildi. Hastaneden çıkan Çeliktaş, iddiaya göre Turgut Özal Köprüsü'nde Mersin- Adana seferini yapan yolcu treninin önüne atladı. Trenin altında 350 metre sürüklenen Çeliktaş olay yerinde öldü. Çeliktaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
Polisler tren rayları üzerinde inceleme yaparken
Cesedin rayların üzerinde görüntüsü
Polislerin olay yerinde görüntüsü
Yolcu treni beklerken
Polisler olay yerindeki ceseti kaldırırken
Cenaze aracına konulurken
SÜRE: 03.26 BOYUT: 368.00
Haber - Kamera. Mustafa İNSAN/ MERSİN
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6)TURİZM YAZARLARI TROİA ANTİK KENTİNİ GEZDİ
ÇANAKKALE'ye gelen bir grup turizm yazarı, Turizm Haftası kapsamında Troia Antik Kenti'ni gezdi.
Kültür ve Turizm Çanakkale İl Müdürlüğü tarafından 41'inci Turizm Haftası ve 2018 Troia yılı kapsamında kente gelen turizm yazarları, Troia Antik Kenti'ni gezdi. Turizm yazarları ve gazetecileri antik kent girişinde; Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz karşıladı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kılıç, Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Aydeğer ile turizmciler toplantıya katıldı. Troia örenyerinde Truva atı önünde düzenlenen basın toplantısında Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, 2018 Troia yılında etkinlikler düzenlemeleri gerektiğini söyledi.
Troai Antik Kenti'nin ülkenin, bölgenin ve Çanakkale'nin turizmde tanıtımında büyük bir rol oynayacağını ifade eden Vali Yardımcısı Dağ, "2018, 'Troia Yılı' ilan edildi. Çanakkale'de 2018'e yönelik farklı etkinlikler düzenlenmeyi düşünüyoruz. Troia'nın 2018 yılı için turizme çok büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz. Sadece Çanakkale için değil, Çanakkale dışında da Türkiye'nin dışarıdaki itibarının tekrar eski konumuna gelebilmesi için büyük bir manevra ve güç olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili hükümetimizin de hem yerel aktörler hem de genel bütçeden sağladığı imkanlarla çok ciddi anlamda Troia Yılı'nda bizlerin etkinlikler düzenlemesi gerekiyor. Çanakkale'nin, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımında büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ise, Assos Antik Kent'inin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinden girişimde bulunduklarını söyledi.
Konuşmanın ardından Troia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan, turizm yazarları ve basın mensuplarını Troia ören yerini gezdirerek, bölge hakkında bilgi verdi. Turizm yazarları, buradaki ziyaretin ardından Assos Antik Kenti, Apollon Smintheus ve Alexandria Troas bölgesini gezecek.
Görüntü Dökümü
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Turizm yazarlarından görüntü
Basın toplantısından görüntü
Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ açıklama görüntüsü
Kazı Başkanı Rüstem Arslan ören yeri hakkında bilgi verirken görüntü
Troia Ören yerini gezen turizm yazarları ve basın mensuplarından görüntüler
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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7)800 BİN LİRALIK YAĞMAYA 12 YIL 6 AY HAPİS
ANTALYA'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların talimatıyla bankadaki kiralık kasadan 193 bin 700 euro ile 26 bin Türk lirası çeken 73 yaşındaki Durmuş Ali Dağ'ı darp edip parasını yağmaladığı iddia edilen 25 yaşındaki Ahmet Çetiner, 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Uzun yıllar yurtdışında çalıştıktan sonra Antalya'ya yerleşen Vesile ve Durmuş Ali Dağ çifti, bundan birkaç yıl önce bir yakınları tarafından dolandırıldı. Yaşlı çift, bir avukat tutup verdikleri hukuk mücadelesinin sonunda paralarını kurtardı. Durmuş Ali Dağ, içinde avukatına vereceği paranın da olduğu 193 bin 700 euro ile 26 bin lirayı, Konyaaltı'ndaki bir bankanın kiralık kasasına koydu.
Geçen 23 Mayıs'ta çifti telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp banka hesaplarının terör örgütü PKK'nın eline geçtiğini söyledi. Bu örgüte operasyon düzenleneceği belirtilerek, çiftten bankadaki paralarını çekmesi istendi. Parayı bir polis memurunun gelip alacağı, operasyonda kullanıldıktan sonra paranın iade edileceği belirtildi.
Kiralık kasasındaki 193 bin 700 Euro ile 26 bin lirayı çekip sokağa çıkan Durmuş Ali Dağ'ın yanına gelen kişi, savcının gönderdiği polis memuru olduğunu belirtip para poşetinin kendisine teslim edilmesini istedi. Durmuş Ali Dağ ise bu kişiden polis kimliğini göstermesini istedi. Şüpheli kimlik göstermeyince Durmuş Ali Dağ, parayı vermedi. Bunun üzerine şüpheli Dağ'ı döverek elindeki poşeti zorla alıp kaçtı.
DAHA SONRA ARAYIP ALAY ETTİLER
Evine dönen Durmuş Ali Dağ, eşi Vesile Dağ'a başından geçenleri anlattı. Olaydan sonra çifti tekrar arayan dolandırıcılar, 'Paranız da bozukmuş çıtır çıtır yiyoruz' diyerek alay etti. Olaydan sonra Durmuş Ali Dağ'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. 4 gün sonra Durmuş Ali Dağ'ın elindeki para dolu poşeti zorla aldığı iddia edilen Ahmet Çetiner yakalanıp tutuklandı.
BERAATINI İSTEDİ
Hakkında 'yağma' suçundan Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Çetiner, olayla ilgisi olmadığını söyledi. Olay saatinde evinde olduğunu ileri süren Çetiner, birlikte yaşadığı Azeri ve Rus uyruklu Nezaket M.'yi tanık gösterdi. "Ben kimsenin parasını almadım. Durmuş Ali Dağ'ın canı yanmış, olayın şokuyla beni teşhiş etmiştir. Ben hiçbir suça karışmadım. Ben Allah korkusu olan biriyim. Kuran okuyan, namaz kılan birisiyim. Bu tutuklamadan dolayı mağdurum" diyen Ahmet Çetiner, beraatını istedi.
Yargılama sonucu mahkeme, sanığı 15 yıl hapse mahkum etti. Takdir indirimi yapan mahkeme, cezayı 12 yıl 6 aya düşürdü.
45 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞI
Duruşma sonrası açıklama yapan Vesile Dağ, olayın diğer faillerinin de yakalanıp cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Vesile Dağ, yağmalanan paranın 45 yıllık emeklerinin karşılığı olduğunu söyledi. Sanığa üst limitten ceza verilmiş olsa da yüreğinin serinlemediğini anlatan Vesile Dağ, "Türkiye'ye geldiğime bin pişman oldum. Ben beğenmediğimiz o ülkelerde bu çileleri yaşamadım. Eşim lastik fabrikasında çalıştı. Ben de temizlik işlerinde çalıştım. İçim kan ağlıyor. Çocuklarımın hayalleri de gitti. İnşallah Allahım da yedirmez paralarımızı onlara" diyerek göz yaşı döktü.
Avukat Fevzi Yarbaş ise yağmalanan paranın bulunamadığını belirterek, "40 yıllık emeğin birikimi kayboldu. Bunun telafisi yok. Bu nedenle sanığın ceza alması müvekkillerimi tatmin etmiyor. Bunun da yasal yollarına bakacağız" dedi. Durmuş Ali Dağ ise sanığa verilen cezayla ilgili "Adalet yerini buldu. Beraat etseydi çok üzülecektik" dedi. Sanığın nikahsız yaşadığı Nezaket M. ise kararı temyiz edeceklerini söyledi.
Görüntü Dökümü:
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Vesile ile Durmuş Ali Dağ çifti ve avukat Fevzi Yarbaş'tan görüntü
Röp1: Vesile Dağ
Röp2: Avukat Fevzi Yarbaş
Röp3: Ali Dağ
Dağ çiftinin adliyeden ayrılışı
Adliye genen görüntüsü
85.2 MB /// 02.40"
Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA)
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8)YABANCI ÖĞRENCİLER HAYVANAT BAHÇESİNİ GEZDİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yabancı ülkelerden gelen çocuklar Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bulunan hayvanat bahçesini gezerek, hayvanları besledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle misafir ettiği çocuklar Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nı gezdi. Yabancı ülkelerden gelen yaklaşık 200 öğrenci hayvanat bahçesinde eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar papağan ve maymunları fıstık vererek besledi. Yabancı öğrencilerden bazılarının Türk dizilerinden öğrendikleri Türkçe kelimeleri söylemeleri dikkat çekti.
Görüntü Dökümü:
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Çocukların hayvanat bahçesini gezmesi
Papağanlar ve hayvanları beslemeleri
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), -
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9)GAZİANTEP'TE, 'KUTLU DOĞUM' KUTLANACAK
PEYGAMBER Sevdalıları Platformu Gaziantep Koordinatörlüğü, 23 Nisan Pazar günü 'Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed' temasıyla Kutlu Doğum etkinliği düzenleyecek.
Peygamber Sevdalıları Platformu Gaziantep Koordinatörü Mustafa Kaya, Kutlu Doğum etkinliklerini 50 bin el ilanı ve 10 bin afiş ile Gaziantep geneline duyuracaklarını belirterek şunları söyledi:
"Peygamber Sevdalıları Platformu olarak bu yıl 3 İl, 4 ilçe ve 7 köy olmak üzere toplam 14 noktada Kutlu Doğum haftası nedeniyle mevlitler yapacağız. Etkinliğimizi Gaziantep'te 50 bin el ilanı ve 10 adet afiş ile duyuracağız. 2005 yılından beri düzenlediğimiz Kutlu Doğum etkinliklerimizi her yıl bir tema belirleyerek gerçekleştiriyoruz. Zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz adaletin en güzel örneği Hazreti Muhammed olduğu için, bu yıl 'Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed' konusunu tema olarak belirledik."
Görüntü Dökümü:
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Platform üyeleri
Mustafa Kaya'nın konuşması
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB
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10)ÇILGIN SEDAT FONKSİYONEL BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI OLDU
SAMSUN'a gelen sanatçı "Çılgın Sedat' olarak bilinen Sedat Kapurtu Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından fonksiyonel burun estetiği yapıldı. Sedat Kapurtu, burnundaki problem nedeniyle zaman zaman nefes darlığı yaşadığını belirterek bu ameliyatla hem bu sorunun giderildiği hem de burnundaki kemer ve burun ucundaki düşüklüğe müdahale edildiğini söyledi.
Samsun'da Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından Ünlü sanatçı Sedat Karput'u geçen Cuma günü fonksiyonel burun estetiği ameliyatı yapıldı. Bugün düzenlenen basın toplantısı ile sanatçı, kameraların karşısına çıktı. Uzun yıllardır bir yaptığını söyleyen Sedat Karputu, "İyi bir sporcuyum. 8 yaşında bir ameliyat geçirdim. Bademciğim ve burnumdaki geniz etim alındı fakat yıllar sonra gençlik dönemlerinden sonra ara ara bir nefes darlığım minik minik vardı. Çözemediğim bir şeydi ve hep bunu ihmal ettim. Yarışmada yarışırken de futbol oynarken de böyle tıkanmalarım olurdu. Yarışmada bir kaç yarışta da bunu hissettim. Gelir gelmez Hayati hocamla buluştuk dedi ki 'Bunun kaçarı yok bunun. Seni Samsun'a götüreceğim. Hem kemiğin ile alakalı bir şey yapacağım hem de burnunda bir kemer vardı çıkıntı hem de burun ucum aşağıya doğru inmeye başlamış bunlara da dokunmam lazım' Bir taşla üç kuş vurdu. Şu an gayet iyiyim" dedi.
Sedat Karputu, yıllardır tanıdığını ve burnundaki sorunu bildiğini söyleyen Doç.Dr. Hayati Akbaş "Kendisine dedim ki yaşın genç daha erken şu an bazı şeyleri hissetmiyorsun ama zaman içerisinde hepimiz yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça sıkıntılarımız şikayetlerimiz daha da artacak.Nefesle ilgili sıkıntılarımız biraz daha artacak burun ucu düşecek. Sedat'ta burunda solunumu engelleyen kemik eğriliği vardı. Aynı zamanda burnun üzerinde biraz kemer vardı birde ucu bir miktar aşağı doğru düşüktü. Solunuma yönelik bir müdahale yaparken estetik görsele yönelik müdahaleyi ben birleştirmiş oldum. İkisini bir arada yapmış oldum. Buna biz fonksiyonel burun estetiği diyoruz. Hem fonksiyon hem de görselliğe yönelik bir müdahale oldu. Şu an durumu gayet iyi" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Basın toplatısından detay
-Çılgın Sedat ve Doç.Dr. Hayati Akbaş'ın açıklamaları
(SÜRE: 3.44 Dk) (BOYUT: 119.28 MB)
Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,
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11))73 YILDIR AYNI YERDE AYAKKABI BOYUYOR
TOKAT'ta Ali Paşa Camii önünde 73 yılıdır ayakkabı boyacılığını sürdüren 86 yaşındaki Hakkı Gülener emekli olmasına rağmen mesleğine devam ediyor.
Kent merkezinde, evli ve 3 çocuk babası Hakkı Gülener ilkokulu bitirdikten sonra Ali Paşa Cami önünde babasının yanında ayakkabı boyacılığına başladı. Yıllarca mesleğini aynı yerde icra etti. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan isteğe bağlı emeklilik ödemesini yaparak 1995 yılında emekli oldu. Ancak Ali Paşa Camii önünde bulunan kulübede ayakkabı boyacılığı mesleğini devam ettirdi. 1944 yılında mesleğe başladığını ifade eden Hakkı Gülener; "Sabah ilk geldiğimde besmele çekerek işime başlıyorum. Burada beni herkes tanıyor. Beni tanımayan Tokatlı değildir. Çünkü 73 yıldır buradayım ben. Burada binalar yok idi. Bir kahve vardı. Esnaflar değişti. Burada benden eski esnaf kalmadı. Tokat'ın en eski esnafı benim. Düşünüyorum bazen bende eski bir esnafı bulamıyorum. İsteğe bağlı sigorta yaptırarak 1994 yılında emekli oldum. Bu meslek ile 3 çocuk büyüttüm. 2 kızım evlendi, 1 oğlum da şu anda kendi işi ile uğraşıyor. Günlük ise 30-50 lira kazanıyorum" dedi. Esnaflara tavsiyede bulunan Hakkı Gülener, "İşlerinde hile yapan insan iflah olmaz. Hile yapmayacaksın. Herkese nasıl davranıyorsan öyle davranacaksın. Eğrilikten hiçbir şey çıkmaz iş doğrulukta" şeklinde konuştu.
"HAKKI AMCAYI GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"
Ayakkabısın boyatmak içim Hakkı Gülener'e gelen İhsan Sürer ise, "Tokat'ta Hakkı amca gerçekten işini iyi yapan biri. Çocukluğumdan beri geliriz buraya. Babam beni çocukluğumda getirirdi ayakkabı boyatmaya. Allah uzun ömür versin. Hakkı amcayı burada görmek bizi mutlu ediyor" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Kulübesinden görüntü
-Ayakkabı boya tezgahı
-Ayakkabı boyaması
-Konuşmaları
-Müşterisinin konuşması
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,
(156 mb)