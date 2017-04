Dha Yurt Bülteni-8

1)TUNCELİ VALİLİĞİ: HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR



TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi. 1'i hakim, 7'si polis, 1'i astsubay, 3'ü de mürettebat olmak üzere 12 kişinin içinde bulunduğu helikoptere ulaşmak için Sarıgül Köyü kırsalına Diyarbakır, Elazığ ve Erzurum'dan AFAD ekipleri sevk edildi. Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden de arama uçaklarının bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Kazadan bir süre sonra mürettebattan bir kişi 112'yi arayıp, "7 yaralımız var" diyerek yardım istedi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır'daki Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bugün Tunceli'den gelen talebin ardından, saat 11.00 sıralarında kalkan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi genel maksat helikopteri, 3 mürettabatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti. Buradan 1 hakimi alan helikopter, daha sonra Nazimiye İlçesi'ne geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür İlçesi'ne geçti. Buradan da polisleri alan helikopter, Ovacık İlçesi'nden de polisleri almak üzere saat 11.40'ta, 1 hakim, 1 astsubay ve 7 polisi aldıktan sonra tekrar havalandı. Ovacık'tan sonra Diyarbakır'a gelecek olan helikopterle, kalktıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesildi. Bölgede yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu belirtilirken, Tunceli Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, bugün saat 11.40 sıralarında Pülümür İlçesi'nden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesildiği belirtilerek, "Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.



ARAMA EKİPLERİ SEVKEDİLDİ



Helikopterin, Sarıgül Köyü kırsalında düşmüş olabileceği belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Diyarbakır'dan havadan, Elazığ ve Erzurum'dan ise karadan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yine Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden arama kurtarma çalışması yapan CN235 tipi uçak ile Malatya'dan 2 S-70 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi. Ayrıca E-7T Barış Kartalı Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı da düşen helikopterlerden sinyal almak için uçuyor. Ancak bölgede etkili olan yağış ve sis nedeniyle helikopterler alçak irtifada uçuş yapmakta zorlanıyor.



YOLDA HEYELAN OLDU



Arama kurtarma ekipleri karadan helikoptere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarıgül Köyü'ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Buraya da iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.



112'Yİ ARADILAR; YARALI VAR



Arama çalışmaları sürerken helikopterin mürettebatından bir kişi 112'yi telefonla arayıp, "7 yaralımız var" diyerek yardım istedi.



BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR



Ferit DEMİR/ TUNCELİ, -



================================================



2)CHP'Lİ GÜVEN: "ABLUKAYA RAĞMEN YÜZDE 70 HEDEFİNİ NERDEYSE TUTTURDUK"



"İZMİR'İN TEK OYUNUN HİÇE SAYILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, anayasa değişikliği referandumu öncesinde İzmir'in hükümet tarafından adeta abluka altına alındığını, her gün iki bakanın geldiğini, Başbakan'ın son haftayı İzmir'de geçirdiğini, buna karşın yüzde 68.8 'hayır' oyu ile yüzde 70 olan hedeflerini neredeyse tutturduklarını söyledi. İzmir'de oy oranları karşılaştırmasında zafer kazanın CHP İl Örgütü ve görünmez kahramanlar olduğunun belirten Güven, ayrıca çok sayıda sandıkta sonuçlara itiraz edeceklerini, İzmir'in tek oyunun hiçe sayılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven ve İl Hukuk Komisyonu üyeleri referandum sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı yaptı. Toplantıda önce basın mensuplarına, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çekilmiş, mühürsüz zarf ve pusulalara sonradan mühür vurulması ile pusulalara evet mührü vurulması videoları gösterildi. Güven, Türk demokrasi tarihine bunun şimdiden şaibeli referandum oylaması olarak girdiğini, hukuka, hakkaniyete ve eşitliğe uymayan bir 16 Nisan akşamı geçirdiklerini söyledi. Devletin tüm maddi ve kolluk gücü imkanlarının, 'hayır'ın karşısında cömertçe kullanıldığı belirten Güven "16 Nisan'da, bağımsız, tarafsız olması ve anayasaya uygun hareket etmesi gereken Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) akıllara durgunluk veren, yasaya aykırı kararlarıyla, halkın iradesinin sandığa tam olarak yansıması, usulsüzlüklerin önüne geçilmesi engellenmiştir" dedi. Referandum öncesi baskılar, engellemeler olduğunu, devletin olanaklarıyla büyük kampanyalar gerçekleştirildiğini, 'yandaş medya'nın kışkırtıcı haberler yaptığını Başbakan'ın İzmir'de kampa girdiğini söyleyen Güven, buna rağmen, İzmirliler'in farkını ortaya koyduğunu ve ezici bir çoğunlukla 'hayır' diyerek bu anayasa değişikliğini ve başkanlığını istemediğini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.



"İZMİR VE EGE 'HAYIR'IN LOKOMOTİFİ OLDU"



YSK'nın, 'mühürsüz oy pusulaları'nın geçerli sayılması kararının referanduma gölge düşürüldüğünü dile getiren Güven "Eşit ve adil olmayan kampanya şartlarına rağmen İzmir ve Ege Bölgesi 'Hayır' oylarının lokomotifi olmuştur. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 42.4 olan AKP-MHP bloğunun toplam oyları, bu referandumda ancak yüzde 31.2 olmuştur. Yani bu blok İzmir'de neredeyse yüzde11.2 oranında gerilemiştir. Bunun karşılığında İzmir yüzde 68.8 gibi bir oranla 'hayır' diyerek, referandum öncesi koyduğumuz yüzde 70 hedefini neredeyse tutturmuştur. Kaldı ki bu ezici oy farkının yanı sıra İzmir'in 30 ilçesinde de 'hayır' oyları kazanmış ve İzmir 30'da 30 yapmıştır. İzmir, bize göre Türkiye'nin büyük çoğunluğu gibi 'hayır' demiş ve demokrasiye, parlamenter sisteme sahip çıkmıştır" dedi.



"İZMİR'İN TEK OYUNUN HİÇE SAYILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Güven, İzmir'in ve Türk halkının, devlet eliyle ve YSK'nın yasaya aykırı kararlarıyla engellenmek istendiğini, bu yüzden iradenin sandığa tam yansımasını sağlamak gerektiğini söyledi. İzmir'in oyuna sahip çıkmak adına, pek çok ilçede sandıklara itirazlarını başlatacaklarını belirten Güven, "Referandum sonucu İzmir'de cumhuriyet ve demokrasi aşıklarının yüz akıdır. Bu sonuçlar bundan sonra verilecek mücadelemizde de en büyük gücümüz olacaktır. İzmir'e yakışan bu duruşu sergiledikleri için tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum. İzmir'in tek bir oyunun bile hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz. İzmir'in rejime, demokrasiye, meclise sahip çıktığı gibi, bizlerde İzmirlilerin oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.



"ZAFER KAZANAN CHP ÖRGÜTÜ VE GÖRÜNMEZ KAHRMANLAR"



CHP İl Başkanı Güven, basın mensuplarının, hedeflenen yüzde 70 'hayır' oyuna neden ulaşılamadığı sorusuna "1.2 puan eksik aldık. İzmir öyle abluka altına alındı ki! Son bir ay her gün iki bakan İzmir'e geldi. İzmir sık sık Başbakan ağırladı. Son hafta Başbakan İzmir'e taşındı. Gitse bile döndü geldi. Devlet imkanlarını da kullanarak ciddi propaganda çalışması yaptılar. Tüm bunlara rağmen bu oy alınmıştır. Orantısız güç kullanmalarına karşın 68.8 puanı tutturabildik. Eğer eşit adil propaganda olsa, medya yoğunluğu karşımızda olmasaydı. Sonuçlar farklı olabilirdi. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen bu sonuç başarıdır. İzmir'in 30 ilçesinin 30'nda 'hayır' çıktı. Sorgulanması gereken 'evet' propagandası yapanların hedefinde ortaya çıkan yanılgı payının kaç olduğudur" dedi. Güven, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda referandum akşamı yapılan balkon konuşması ve kutlamalarla ilgili soru üzerine, "Zafer kazanan AK Parti İzmir İl örgütü değildir. İzmir'de kazanan CHP İl Ögrütü ve hayır kampanyasının görünmez kahramanlarıdır. Bu işe gönül vermiş yurttaşlarımız, sivil toplum örgütleridir" diye konuştu.



CHP İL HUKUK KOMİSYONU'NDA SANDIKLARDA İTİRAZ



CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu adına açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Avukat Esin Doğan Metin, referandum günü YSK'da oy sayımı sürerken Anadolu Ajansı verileri paylaşılarak 'hayır'a destek verenler arasında infial yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Metin, "Bu durum bilinçli olarak yapılarak gerek görevlilerin ve gerekse de halkın sandıklarda devam eden oy sayım ve döküm işlemlerini yarıda bırakmaları amaçlanmıştır. Bu süreçte İzmir İl Başkanlığı'nın telefonları kitlenmiştir. Vatandaş doğal olarak televizyon kanallarında gördüğü sonuçlara itibar etmediği için İl Başkanlığımızdan bilgi almak istemiştir. Bunun üzerine İl ve ilçe başkanlıklarımız önlem alarak sandıklardaki gözlemci sayısını arttırdık. İzmir'de bir kısım devlet görevlilerinin iktidar yanlısı tavırları İzmir'de de oylama işlemine gölge düşürmüştür. AKP tarafından önerilen ve kura sonucu sandık kurulu başkanı olarak atanan bir kısım sandık kurulu başkanları sabah saatlerinde partili müşahitlerimizi sandık çevresine almadılar. Avukatlarımızın itirazı üzerine sorun aşıldı. Sayım ve döküm işlemi sırasında da aynı sorunla karşılaştık" dedi.



Oy sayım ve dökümünde geçerli olan 'hayır' oylarının geçersiz kılınmaya çalışıldığını belirten Metin, gerekli itirazları yaptıklarını söyledi. Geçerli olmasına rağmen sonuç tutanaklarına geçersiz oy olarak yansıyan 'hayır' oyları bulunduğunu belirten Metin şunları söyledi:



"İzmir'de tarafımıza ulaşan diğer şikayetler oy pusulalarına ve zarflarına sandık mührünün vurulmamış olması, gizli sayım yapılmaya çalışılması, sandıkların sandık alanı dışarısına çıkarıldığı, sandık kurulu başkanlarının seçmene taraflı davranarak yönlendirmek istediği, tercih mührü yerine 'evet' mührü kullandırıldığı, seçmenlere yanlış yere imza attırılmak sureti ile bir kısım seçmenin oy kullanmasının engellendiği, mükerrer oy kullanma girişimleridir. Bize ulaşan tüm şikayetlere anında müdahale yapılmıştır. Referandum oylaması OHAL sürecinde ve eşit olmayan koşullarda iktidarın baskısı altında ve sürecin kontrolü tek bir tarafa ait olarak adil olmayan koşullarda yapılmıştır. Kimse bu referandum meşrudur diyemez. Referandum sonuçları yapılan tüm müdahaleler kapsamında gayri meşrudur." . İl Başkan Yardımcısı Avukat Esin Doğan Metin, İzmir'de gerek geçersiz oylarla gerekse gelen ihbarlara dayanarak 200'e yakın sandık için seçim kuruluna itiraz edeceklerini açıkladı.



"HUKUK KALKTI HALK İRADESİ SAKATLANDI"



Avukat Birgül Değirmenci ise 'hayır' oylarına sahip çıkmak, mühürsüz zarf ve pusulaların geçersiz sayılması için toplumsal muhalefetin imza toplamaya başladığını açıkladı. Dilekçelere imza atan vatandaşların seçim kurullarına müracat ettiğini belirten Değirmenci, bu sandıklarda yeniden sayım yapılmasının istendiğini söyledi. CHP olarak mühürsüz zarf ve pusulaların 'evet' ya da 'hayır' olmasına bakmadıklarını belirten Değirmenci, "Hukuk ortadan kaldırıldı. Halkın iradesi sakatlandı. Hukuka uygun bir oylama ve sayım yapılması için mücadele ediyoruz. Yurtdışı oylarında yapılan itiraz sonucu mühürsüz oylarla ilgili iptal kararları verilmiş. YSK kanuna karşın, Anayasa'ya karşın bir karar almıştır" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------



Referandumda zarf ve pusulaların mühürlenmesi görüntülerinin izlenmesi



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven'in konuşması



Avukat Esin Doğan Metin'in açıklaması



Haber: Utku BOLULU -Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR,



=========================================



3)ULUDAĞ'A NİSAN KARI



TÜRKİYE'nin turizm cenneti olarak nitelendirilen Uludağ'da gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sisli bir havaya bıraktı. Uludağ'da bütün otellerin kapalı olması ve neredeyse hiç insan olmaması dikkatlerden kaçmadı.



Türkiye'nin turizm merkezi olan Uludağ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sisli ve yağmurlu bir havaya bıraktı. Gece yağan karlar yağmurunda etkisiyle erimeye başlarken Uludağ'da bu sabah kar kalınlığı 25 santim, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Kayak sezonunun bitmesi nedeniyle otellerin kapalı, telesiyejlerin ise çalışmadığı Uludağ'da, karayolları ekipleri sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmnesine rağmen kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



EĞLENMEYE GELDİLER KİMSEYİ BULAMADILAR



Bursa'dan Uludağ'a eğlenmeye gelen Güler Uçan, Uludağ'ın çok soğuk ve sakin olduğunu söyledi. Uçan, "Her yıl Uludağ'a gelirim ama bu kadar sakin olduğunu görmedim. Kimsecikler yok. Aşırı derecede soğuk ve rüzgarlı bir hava var' dedi.



Uludağ'da bir otelin güvenliğini sağlayan Mehmet Papar, "Uludağ'ın en ölü dönemleri diye tabir ettiğimiz aylardır nisan ayları. Uludağ'da artık sezon kapandı. Yaza kadar gelen giden olmaz. Yazın biraz hareketlilik olur. Ama sezon aralık ayında başlar" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Uludağ çeşmesi



-Uludağ tabelası



-Kar topu oynayanlar



Uludağ'daki otellerin ve kar araçlarının görüntüsü



-Yoğun sis



Uçan ve papar ile röportaj



Edip TEKİN / BURSA,



BOYUT: 369 mb



SÜRE: 6,04



====================================================



4)GAZİANTEP'TE SAĞANAK YAĞIŞ



GAZİANTEP'te aniden etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşarken yağmurdan etkilenmemek için kapalı alanlara saklandı.



Kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı. Yağmura yakalananlar, kapalı alanlara koşarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Islanmamak için çaba harcayanlar, kapalı alanlarda yağmurun etkisinin azalmasını bekledi. Yetkililer, vatandaşları su baskınlarına karşı uyarırken, kentte yağmur etkisini sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



---------------------



Yağmurdan kaçan vatandaşlar



Yağmurda seyreden araçlar



Vatandaşların kapalı alanları sığınması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-DHA)



=============================



5)KİRAZ ÜRETİCİSİNİN GÖZÜ RUSYA'DA



MANİSA'da 40 bin ton rekolte bekleyen kiraz üreticileri, ürünün en çok Almanya ve Rusya'ya ihraç edildiğini vurgulayıp, Rus pazarının açılmasını beklediklerini söyledi. Üretici, geçen yıl ihracat rakamlarının kiloda 10-15 lira arasında olduğunu, bu yıl ise aynı fiyatı yakalamayı umut ettiklerini açıkladı.



Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yetişen erkenci cinsi olarak bilinen kiraz pazara çıktı. Geçen yıl 20 bin ton rekolte olduğunu söyleyen üreticiler, bu yıl 40 bin tona çıkmasını beklendiklerini ifade etti. Yetişen kirazlar, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik'in aracılığında tüccara açık artırma usulü satıldı.



İlçede 19 bin dönümlük arazide 760 bin kiraz ağacı olduğunu belirten Başkan Çelik, "Kuzey yarımkürede ilk kirazı, Şehzadeler ilçesi olarak biz üretiyoruz. Bugün hava şartları gayet iyi gitti. Nasip olursa 40 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Biz bu ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini yurtdışına ihraç ediyoruz. Manisa ve Türkiye'nin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Dilerim bu yıl afetsiz, bol bereketli bir sezon olur. Bu yıl Ege Bölgesi'nin en güzel pazaryerinin açılışını da yapacağız. Artık üreticilerimiz bin bir zahmetle ürettikleri kirazlarını sokak aralarında değil, modern pazar yerinde satışını gerçekleştirecekler. Bu yeni pazaryeriyle birlikte, kirazımız ve diğer ürettiğimiz meyvelerimiz daha değerli bir şekilde Türkiye'nin en saygın, en seçkin tüccarlarıyla buluşacak. Çok daha iyi rakamlara değerlendirebileceğiz" dedi.



Konuşma sonrası pazarlık başladı. Başkan Çelik'in aracılığındaki açık artırmada, kiraz üreticisi Ziya Selek ilk sezon ürününü kilosu 160 liradan tüccar İbrahim Bodur'a sattı. Diğer bir üretici İlyas Coşkuner ise kilosu 170 liraya, kiraz tüccarı Ahmet Batı'ya ürününü sattı.



ÜRETİCİ UMUTLU



Kiraz üreticisi Ziya Selek, bu sezondan umutlu olduklarını söyledi. Selek, organik kiraz üretimi yaptıklarını belirterek, gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini dile getirdi. Ürününün 170 liraya satan kiraz üreticisi İlyas Coşkuner, Türk kirazının dünyadaki rakibi İspanya'dan 10 gün önce pazara çıktığını ifade etti. Coşkuner, "Erkenci çeşitlerimizle başladık. Bölgemizde erkenci bir bölge. Kuzey yarımkürenin ilk kirazı dünyadaki rakibimiz İspanya'dan 10 gün erken. İyi bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Fiyatlarımız ihracat kalemi geçen sene 10-15 lira arasıydı. Bu sene de 10 liranın altına düşmezse bizim için iyi bir sezon olacaktır. Şu an 170 liraya satışını yaptık. Bu bir temsili fiyattır ilerleyen dönemde üretim arttıkça fiyatlar düşecektir" dedi.



Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek ise kiraz ihracatının en fazla Almanya ve Rusya'ya yapıldığını kaydetti. Rusya ile ihracatın önündeki engellerin kalkması için çağrı yapan Kocagöbek, "Kuzey yarımkürenin en erkenci kirazını çıkarmış bulunmaktayız. Bu sene kirazlarımız çok güzel. Daha da iyi olacaktır. Bu ihracatta biraz Rusya gibi bir denge bozukluğumuz var. Ama inşallah bu sezon bu da atlatılacak. Bu sene sezon iyi. Üreticimiz çok bilinçli. Ürünlerimizde kalıntılı madde kullanmıyoruz. İnşallah afetsiz sorunsuz bir yıl geçiririz" diye konuştu.



Kiraz üreticileri de Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek, ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.



Görüntü Dökümü:



-----------------



Kirazlardan detay



Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in konuşması



Pazarlık yapılması



Üreticilerden genel görüntü ve konuşmaları



Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek'in konuşması



(Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,



========================================================



6)400 LİRALIK 'GÖZLEME' KREDİSİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ



TOKAT'ta 46 yaşındaki Sadet Şakrak 6 yıl önce 400 liraya aldığı sac ocağıyla açtığı gözlemeci dükkanında şimdi aylık 6-7 bin lira kazanıyor. Kent merkezinde ikamet eden 3 çocuk annesi Sadet Şakrak, eşinden boşandıktan soran 10 yıl boyunca çeşitli işletmelerde bulaşıkçı ve gözlemeci olarak çalıştı. 6 yıl önce katmer ve gözleme yapıp satmak için Tokat İl Özel İdaresi'ne başvurarak 400 lira mikro kredi aldı. Bu kredi ile gözleme pişirmek için sac ocağı satın aldı. Çekenli İş Merkezinde 700 liraya kiraladığı iş yerinde gözlemeci dükkanı açtı. Başlangıçta, ödeme zorluğu korkusu yaşayan Şakrak, kısa sürede gözlemelerinin beğeni kazanmasıyla kazanç sağlamaya başladı. Eşinden ayrıldıktan sonra ev kirasını ve 3 çocuğunun geçimini sağlamak için bulaşık yıkayarak işe başladığını ifade eden Sadet Şakrak, "Çok zor oldu. Zor şartlarda çocuklarımı büyüttüm. 6 yıl önce mikro kredi ile sac ocağını aldım. Kendi iş yerimi kurudum. Başta krediyi ödeyemeyeceğim diye çok korktum. Haftada 20 lira olarak ödemeye başladım. Çok zorluklar çektim. Tek başına mücadele ettim. Yaptığım ürünler çok beğenildi" dedi.



Şimdi aylık ortalama 6-7 bin lira arasında para kazandığını söyleyen, Şakrak "Bu iş sayesinde arabamı aldım. Oğlumu okuttum. Ben azimle mücadele ile adım adım bir yere geldim. Bir anda gelmedim. Halen atılacak adımlarım var. İçimde umut da var. Daha yürüyeceğim yollar var. Şu anda hayatımdan memnunum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Dükkandan görüntü



-Satın aldığı sac ocağı



-Pişirdiği gözlemeler



-Konuşmaları



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,



(145 mb)



====================================================



7)PATRONUNU BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ



ANTALYA'da bir kafede çalışan Veysel Ecemoğlu, tartıştığı için kendisini uyaran patronu 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz'ı 5 bıçak darbesiyle öldürdü. Eşinin ölüm haberini alıp gelen Cennet Yılmaz, "Aşkım neredesin, ömründen ömür gitti" diyerek gözyaşı döktü.



Olay, saat 10.30 sıralarında Kızılsaray Mahallesi, Hasan Subaşı Caddesi'nde bulunan Botanic Cafe'de meydana geldi. İşyerindeki iki personelin tartıştığını gören Mevlüt Yılmaz, yaklaşık iki hafta önce işe aldığı Veysel Ecemoğlu'nu tartışmaması için uyardı.



Patronunun kendisini uyarmasına sinirlenen Ecemoğlu, ardından mutfağa gitti. Patronuyla burada da tartışmayı sürdüren Veysel Ecemoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla Mevlüt Yılmaz'ı, boynu ve sırtı olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. İşyerinin camlarını da kıran Veysel Ecemoğlu kaçarken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Mevlüt Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Eşinin ölüm haberini alıp olay yerine gelen iki çocuk annesi Cennet Yılmaz, sinir krizi geçirdi. Yılmaz, "Aşkım neredesin? Ömrümden ömür gitti" diye gözyaşı döktü.



Olayın şokunu atlatamayan iş yeri çalışanı Ziman Baskil, babası tarafından sakinleştirildi. Yılmaz'ın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Olay yerinden görüntü



Polislerin görüntüsü



Sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü



Polisin güvenlik şeridi çekmesi



Ambulansların görüntüsü



İşyeri içinden görevlilerin görüntüsü



İşyeri çalışana genç bayanın babasına sarılıp ağlaması



İşyeri çalışanı bayanların birbirlerine sarılmaları



Yakınlarının işyerinde kriz geçirmeleri



Cenazenin iş yerinden çıkartılıp cenaze aracına konması



Cenaze aracının adli tıp morguna gidişi



Detaylar



104 MB --03.16



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



===============================================



8)ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN RESİM VE EL SANATLARI SERGİSİ



ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde bulunan Sait Ulusoy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, 'Yaşamı Paylaşmak İçin Engel Yok' isimli resim ve el sanatları sergisini Vakıf Bank Sanat Galerisi'nde başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Zihinsel engelli 96 öğrencinin yaptığı 150 adet yağlı boya tablo ve 200'e yakın el sanatları ürünleri, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.



Okul Müdürü Ümit Özcan sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Burada sergilenen eserler, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerimizi rehabilite etmek ve topluma kazandırmanın yanı sıra el becerilerini geliştirerek, üretken hale getirilmesi amaçlanmıştır. Engelli insanlara imkanlar verildiğinde neler yapabildiklerini ortaya koyduk" dedi. Sergi, 28 Nisan 2017 tarihine kadar açık kalacak.



Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere hizmet veren devlet okulu olduğunu belirten Özcan, "Okulumuzda 96 devamlı öğretim gören 14 ile 23 yaş arasındaki öğrencileri rehabilite etmek, topluma kazandırmak ve el becerilerinin geliştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. Bu sergimizde engelli insanlara imkanlar verildiğinde neler yapabildiklerini ortaya koyduk. El sanatları dersimizde, eserler yaparak engellerini aşan öğrencilerimizin eserlerini sergilemekten okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileriyle büyük mutluluk duymaktayız" dedi.



Derslere biri bireysel ve grup olmak üzere 2 özel eğitim öğretmenin girdiğini belirten Özcan, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verdiklerini belirtti. Özcan, "Okulumuza 6 ile 23 yaş arası öğrenciler kayıt kabul edilmektedir. lise düzeyindeki öğrencilerimiz ağırlıklı olarak haftada 30 saat olan derslerinin 14 saati el sanatları üzerinedir. Atölyelerimizde konusunda uzman öğretmenler eşliğinde yağlı boya tablo, keçe, cam eşya süsleme, dış kapı süsleme, çay tepsisi, kokulu sabun, alçı, kil gibi malzemeler kullanılarak çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz rehabilite olurlarken, topluma üretken bireyler kazandırmanın yanı sıra el becerileri kazandırılarak kendi ayakları üzerinde durmalarını amaçlamaktayız" dedi.,



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Sergide, zihinsel engelli öğrencilerin el becerileri ile yaptığı eserlerden detay görüntüler



Sergiyi gezen davetlilerden görüntüler



Okul müdürü ve öğretmenlerin sergi ile ilgili açıklamaları



Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, -



===================================================



9)ŞEHİT POLİS YURTOĞLU İÇİN MEVLİT OKUTULDU



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu başından yaralanarak şehit olan polis özel harekat Hakan Yurtoğlu için memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.



Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Nisan'da PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu başından yaralanan ve 17 gün Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde (GATA) tedavi altındayken 18 Nisan 2016'da şehit olan 2 çocuk babası polis özel harekat Hakan Yurtoğlu için şehadetinin birinci yılında mevlit okutuldu. Ailesi tarafından Ulu Camii'nde okutulan mevlide İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehidin babası Mustafa Yurtoğlu, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından ardından şehitler için dua edildi. Mevlide katılanlara polis tarafından gül suyu ile mevlit şekeri ikram edildi.



Görüntü Dökümü:



-Camidan görüntüler



-Mevlit okutulması



-Cemaate gülsuyu ve şeker ikramı



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



(108 mb)



==============================================



10)KAPADOKYA'NIN BAŞKENTİ TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI



KAPADOKYA bölgesinin başkenti Nevşehir'de turizm haftası etkinlikleri başladı. Etkinlikler doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, bölgede sürdürülebilir bir turizm aktivitesinin hedeflendiğini dile getirdi.



Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başlayan programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Kültür ve turizm müdür Vekili Cengiz Ekici, daire müdürleri ve turizm firmalarının sahipleri katıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici, Kapadokya bölgesinde hali hazırda devam ettirilen kış turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi etkinliklerinin yıl boyunca yapılabilir ve sürdürülebilir bir hale getirmek hedefinde bulunduklarına dikkat çekti.



Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen 3 müze ve ören yerinin Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir'de bulunduğuna değinen Ekici, 2016 yılında ülkemize yaklaşık 25,2 milyon yabancı turistin geldiği ve yaklaşık 22,1 milyar dolar gelir getirdiğini söyledi. Bölgedeki tarihi ve turistik bölgeleri 1 Milyon 500 bin turistin ziyaret ettiğini belirten Ekici. Avrupa ve Rusya gibi pazarlarda oluşan ekonomik krizler ve daralmalar, ülkemizin Arap, Çin ve Uzak Doğu gibi diğer ülkelere ve yeni pazar arayışlarına yönelmesine neden olduğunu söyledi.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, turizm haftası etkinliklerinin bölge turizmcilerine ve turizmden faydalanan herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunurken, "Hafta etkinlikleri süresince bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Bu hafta bölgemiz açısından özel ve önemli bir yeri bulunuyor. Bu etkinliklerin yanında TRT'nin bu yıl bölgemizde yapacağı 39. Uluslararası çocuk şenliği etkinlikleri de bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı açısından son derece faydalı olacak. 30 farklı ülkeden ilimize gelecek olan çocuklarımızla birlikte gerçekleştirilecek olan bu etkinlikler bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktırö ifadelerinde bulundu.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Atatürk anıtına Vali ilhami Aktaş ve Turizmcilerin Çelenk konması



İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekicinin konuşması



-Vali İlhami Aktaş'ın açıklaması



-Hacıbektaş semah ekibinin gösterisi



-Yöresel yemeklerin ve tatlıların tatlarına bakılması



Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)



DV 1 Dosya 4 Dakika 293 -MB



=====================================================



11)OYUNCAKLARIN ALTINDAN SİGARA ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ'ta polisin durdurduğu minibüste oyuncakların altına saklanan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ballıca Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Onur D. yönetimindeki 46 NC 182 plakalı minibüsü durdurdu. Arama yapılan minibüste oyuncakların alına gizylenen 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, minibüs sürücüsü Onur D.'yi de gözaltına aldı.



Görüntü Dökümü



-----------------



Minibüsün kapısının açılması



Oyuncak altındaki sigaralar



Polisin sigaraları indirmesi



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB