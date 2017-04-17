Dha Yurt Bülteni-8
1)DEFNE BAŞKANI YAMAN'DAN REKOR 'HAYIR'A TEŞEKKÜRHATAY'ın merkez ilçelerinden Defne Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Yaman; 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda yüzde 93.5 'Hayır' oyu ile rekor kıran ilçe halkına teşekkür mesajı yayınladı.
1)DEFNE BAŞKANI YAMAN'DAN REKOR 'HAYIR'A TEŞEKKÜR
HATAY'ın merkez ilçelerinden Defne Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Yaman; 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda yüzde 93.5 'Hayır' oyu ile rekor kıran ilçe halkına teşekkür mesajı yayınladı.
Yüzde 89.8 katılım oranı ve yüzde 93.5 hayır oyu ile rekor bir rakama imza attıklarını belirten Başkan Yaman: "Defneliler; Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucuları olduklarını tüm dünyaya bir kez daha kanıtladılar. Sandığa yüksek katılım gösteren, yüzde 93.5 hayır oyu kullanarak Cumhuriyetimize sahip çıkan Defne'nin aydınlık insanlarına, emeği geçen tüm siyasilere teşekkür ediyoruz. Defne farkını bir kez daha göstermiş, bir rekora daha imza atmıştır. Bu rekor, Defne'nin gurur tablosudurö dedi. Pazar günkü referandumda Hatay'da il düzeyinde % 54.4 hayır çıkmıştı. 99 bin 761 seçmenli Defne İlçesi'nde 'Evet' oyları 5 bin 761, 'Hayır' oyları 82 bin 826 oldu.
GÖRÜNTÜ TAKİEP EDİLİYOR
Ramazan ÇELİK/HATAY, -
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(YENİDEN)
ADIYAMAN SİNCİK'TE 'EVET' SEVİNCİ
ANAYASA'da bazı değişikliklerin halkoylamasına sunulduğu 2010 yılında ülke genelinde en çok 'Evet' oyu verilen Adıyaman'ın Sincik İlçesi'nde, bu yılki referandumda ise büyük çoğunlukla yüzde 96.29 'evet' oyu çıktı. Sonuçların belirlenmesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u arayarak ilçe halkına teşekkür etti.
Adıyaman'ın 17 bin 476 nüfuslu Sincik İlçesi'nde 12 Eylül 2010 yılında yapılan Anayasa'daki bir takım değişikliklerin halkoylamasına sunulduğu seçimde yüzde 97.7 oran ile Türkiye'de en çok 'evet' oyu tercih edilen ilçe oldu. Bu seçimde ise, 11 bin 411 seçmenin kayıtlı olduğu ilçede oy kullanan 10 bin 436 kişiden 10 bin 951'i 'Evet', 254'ü ise 'Hayır' oyu kullandı. Resmi olmayan bu sonuçlara göre Sincik'te yüzde 97.7 'Evet', yüzde 2.3 ise, 'Hayır' oyu çıktı. Ülke genelinde en çok 'Evet' tercihi yapılan ilçe olan Sincik, bu seçimde yüzde 96.83 'Evet' oyu çıkan Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nin gerisinde kaldı. Geçen referanduma göre 1.41 puan 'Evet' kaybı yaşanan Sincik, 0.54 yüzdelik dilimle Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nden sonra en çok 'Evet' çıkan ikinci ilçe oldu.
CUMHURBAŞKANI'NDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR TELEFONU
Sonuçların belirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce rekor 'Evet' oyu nedeniyle ziyaret ettiği Sincik'in, Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Korkut'u telefonla arayarak teşekkür etti. Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan çıkan evet sonuç hemşerilerine selamlarını iletip teşekkür ettiğini söyledi. Korkut, ilçedeki seçime katılım oranının yüzde 91.46 olduğunu ve sonuçtan memnun olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bilindiği gibi ülkemiz tarihi bir dönemeçten geçti. Ülkemizin diğer ülkeler arasında saygın bir yer edinmesi ve ekonomik olarak kalkınması aynı zamanda özgürlüklerin önünün açılması bakımından yapılan bu referandumda Sincik üzerine düşeni yapmıştır. Kendi rekorunu kırmıştır. Yüzde 96.2 ile Türkiye'de hatırı sayılır bir yüzdelik elde etmiştir. Ben bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız, Sincik'in bu başarısını görerek yaptığımız telefon görüşmesinde bütün vatandaşlarımıza selam sevgilerini ve teşekkürlerini iletmiştir. Ak Parti kurulduğu günden beri Sincik halkı büyük bir teveccühle, her seçimde oyunu arttırarak bu partiye destek olmuştur. Her seçime yeni bir şampiyonluk eklemiştir. Önceki seçimlerde de Sincik, partiye oy verme oranında şampiyondu, bu seçimde de hatırı sayılır bir oyla oylarımızı arttırdık. Şimdi kadar ilçe olarak Ak Parti'ye en yüksek oyu bu referandumda verdik. Sincik halkı hizmet yapılıp yapılmadığı düşüncesiyle sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine inandığı için oy vermiştir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü, saygınlığı ve geleceği için bu oyları kullanıyoruz. Sincik halkı her zaman devletinin, milletine sahip çıkmıştır."
Görüntü Dökümü
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Belediye Başkanlığı
Belediye Başkanı Mehmet Korkut'un konuşması
Vatandaşlar ile röp.
İlçe merkezinden detay
Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)
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3)BOŞANDIĞI HEMŞİRE EŞİNİ VURUP, İNTİHAR ETTİ
BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 40 yaşındaki Mehmet Yayla, parkta buluştuktan sonra tartıştığı boşandığı eşi 39 yaşındaki Gönül Taç'a tabancayla dört el ateş etti. Parktan çıkarak vurduğu eşinin oturduğu evin önüne gelen Mehmet Yayla, başına ateş ederek yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Gönül Taç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye mahallesinde meydana geldi. Geçen yıl boşanan, Onkoloji Hastanesi'nde hemşire Gönül Taç ile bir markette müdürlük yapan Mehmet Yayla, konuşmak için Muradiye Parkı'nda buluştu. Konuşma tartışmaya dönüşürken, Mehmet Yayla belinden çıkarttığı tabanca ile Gönül Taç'ın sırtına 4 el ateş etti. Yayla, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Gönül Taç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakında bulunan Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taç'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
VURDUĞU EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ
Olayın ardından parktan kaçan Mehmet Yayla, Gönül Taç'ın, Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi üzerindeki evinin önüne geldi. Burada bir süre bağıran ve ağlayan Yayla, kafasına etti. Yayla olay yarinde yaşamını yitirdi. Mehmet Yayla ve Gönül Taç'ın, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve 3 çocukları olduğu öğrenildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntüler
Polis ekiplerinden detaylar
Cesetten görüntüler
Olay yeri incelemenin çalışma yapması
SÜRE: 1 dakika 30 saniye
BOYUT: 40 MB
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-
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4)KAZADA ÖLEN ARKADAŞLARI İÇİN EYLEM YAPTILAR
ANTALYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli çiftten Sevgi Kurt Kalkan'ın yaralanması, 39 yaşındaki Mehmet Kalkan'ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ihmal yüzünden meydana geldiğini iddia eden Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.
Kepez İlçesi Sütçüler Caddesi'nde geçen hafta yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli çift Mehmet Kalkan ve Sevgi Kurt Kalkan'a, M.E'nin kullandığı 07 F 8889 plakalı otomobil çarptı. Mehmet Kalkan olay yerinde yaşamını yitirdi, Sevgi Kurt Kalkan ise hafif yaralandı. Mehmet Kalkan'ın cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verildi, hastanede tedavisi yapılan Sevgi Kurt Kalkan ise taburcu edildi. Otomobil sürücü M.E. ise tutuklandı.
Altı Nokta Körler Derneği üyeleri kazanın meydana geldiği caddeyi bugün kısa süreli trafiğe kapatarak eylem yaptı. Görme engelliler, Mehmet Kalkan'ın ihmal yüzünden yaşamını yitirdiğini söyledi. Kazanın şokunu atlatamadığını belirten Sevgi Kurt Kalkan, kazada başında darbe alan eşinin beyin kanaması geçirerek öldüğünü söyledi.
Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Rahim Ezgi ise olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Şehir mimarisinin engellilerinin yaşamını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Ezgi, "Başta yerel yönetimler olmak üzere tüm yetkili makamlara defalarca dilekçeyle sorunlarımızı dile getirdik. Ancak gelen cevap, 'Taleplerinizi değerlendiriyoruz' oldu. Başta görme engelli bireyler olarak tüm engelli ve engelsiz yurttaşlarımız için daha güvenli ve yaşanılabilir alanlar talep etme çabamızın sonucunda geldiğimiz nokta, maalesef ki her gün benzer can kayıplarının katlanarak devam etmesidir" dedi.
Mehmet Kalkan'ın benzer eksiklikler nedeniyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini belirten Rahim Ezgi, trafik ışıklarının görme engellilere göre dizayn edilmesini istedi.
Dernek üyeleri açıklanın ardından dağıldı.
Görüntü Dökümü
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Dernek üyelerinin toplu görüntüsü
Eşi kazada ölen kadının görüntüsü
RÖP 1: Sevgi Kurtkaplan
Kazada ölen kişinin resmi
RÖP 2: Rahim Ezgi ( Dernek Başkanı )
Kazanın olduğu caddeden görüntü
Dernek üyelerinin ayrılmalarından görüntü
89 mb--02.49
Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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5)ŞANLIURFA'DA ÇİĞKÖFTELİ 'EVET' KUTLAMASI
ŞANLIURFA'da bir grup esnaf, çiğköfteli 'Evet' kutlaması yaptı. Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, 'Evet'li çiğköfte yemenin herkese nasip olmayacağını söyledi.
Dün yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması referandum sonuçlarında yüzde 70.2 oranında 'Evet' oyu çıkan Şanlıurfa'da Kuyubaşı esnafı, çiğköfte partisi düzenledi. Onikiler Mahallesi'ndeki parkta bir araya gelen esnaf, üzerinde 'Evet şerefine çiğköfte partisi' yazılı pankartın önünde çiğköfte yoğurdu. Seçim bölgesinde esnafları ziyaret eden Ak Parti Milletvekili Halil Özcan'ın da katıldığı partide yoğrulan çiğköfte esnaf ve vatandaşlara ikram edildi.
Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını ifade eden Özcan, şunları söyledi:
"Yeni bir günle yeni güçlü bir Türkiye ile uyandık. Şanlıurfa'da bayram havası yaşıyoruz. Şanlıurfa zaten Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve onun bir fanatiği ve halk olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında durmuştur. Evet şerefine verilen çiğköfte partisine konuk olduk. Çok güzel bir evet tadı veriyor bu çiğköfte, biberiyle, tadıyla, yoğurmasıyla çok güzel bir çiğköfte olmuş. Kuyubaşı'ndaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra Şanlıurfa için çalışacağız. Hükümet olarak inşallah terörle uğraşacağız. Bu gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Hayır, ya da evetçiler diye ayrıştırma değil birleştirmedir. Tek kazanan bu millet ve ülke olmuştur. Çiğköfte deyince Şanlıurfa akla geliyor ve başka bir şeyle kutlanmaz. Şanlıurfa'da 'Evet' çiğköfteyle kutlanır. Vatandaşlarımız kutlama yapmış bizde yolda geçerken görüp çiğköfteye katıldık. 'Evet' çiğköftesi gerçekten çok lezzetli olmuş ve karnımızı da doyurduk. 'Evet' çiğköftesini yemek herkese nasip olmaz. Yeni ve güçlü bir Türkiye ile daha da ileriye gideceğiz. Bu memleket hepimizin ve Şanlıurfa'nın huzuru bozulmasın. Şanlıurfa'nın huzur kenti olarak kalması için Türk, Kürt Sünni, Arap ve Alevi'siyle zaten Şanlıurfa İbrahim'i bir kent olduğunu göstermiş, huzuru ve beraberliğini korumuş bundan sonra da koruyacaktır. Terör örgütleri ve şer odaklarının yuvalanmasına asla müsaade etmemiş ve bundan sonra da etmeyecektir."
Görüntü Dökümü
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Vatandaşların çiğköfte yoğurması
AK Parti Milletvekili Halil Özcan'ın gelmesi
Özcan'ın vatandaşları tebrik etmesi
Özcan'ın çiğköfte yemesi
Vatandaşlara çiğköfte dağıtılması
Milletvekili Halil Özcan ile röportaj
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB
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6)MUĞLA'DA EV YANGINI
MUĞLA'nın Menteşe İlçesi'ndeki bir ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Akbük Mahallesi'nde Ali Çelikoğlu'na ait tek katlı müstakil evde, bugün öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Mahalle sakinlerinden Can Kaymak, "Evin içini cayır cayır yanarken görünce hemen durumu yetkililere bildirdik. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Kıvılcımlar ormanlık alana sıçrasaydı daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.
Görüntü Dökümü
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Evin yanarken görüntüsü
Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,
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7)CEPÇİ KADIN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
MERSİN'de toplu taşıma araçlarında 'cepçilik' yöntemiyle hırsızlık yapan 28 yaşındaki Dilber Çalar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polisin çalışması sonucu yakalanan genç kadının kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.
Son günlerde toplu taşıma araçlarında 'cepçilik' yöntemiyle çok sayıda yaşanan hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ni harekete geçirdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, araçlarda da sivil ekipler görevlendirdi. Polisin çalışmaları sürerken, dikkat çekmemek için başörtüsü takarak geldiği Toros Devlet Hastanesi'nde bir kişinin cüzdanını çalmaya çalışan Dilber Çalar, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Çalar'ın kısa bir süre önce de bir kişinin cüzdanını, dün de minibüste bir kişinin akıllı telefonunu çaldığı belirlendi.
Güvenlik kameralarına da yansıyan Dilber Çalar'ın ayrıca 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Dilber Çalar, tutuklandı.
Görüntü Dökümü
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(Dolmuşun içindeki güvenlik kamerası)
-Kadın otobüse binerken
-Otobüsün içerisindeki kadının sırtını dönmesi ve yankesicinin cep telefonunu alıp otobüsten inmesi
-Başka otobüs içeresinde bir kişinin sırt çantasının yanındaki cep telefonunu çalması
-Yankesicinin emniyetten çıkarılıp götürülmesi
İki kadın zanlının polislerin arasında götürülürken görüntüsü
SÜRE: 01.30 BOYUT: 157 MB
Haber - Kamera. Mustafa İNSAN/ MERSİN