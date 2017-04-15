Dha Yurt Bülteni - 8
Çavuşoğlu: Alman Alternatif Parti, İstanbul'da miting yapacak (2)"RUSLARIN KİMLİKLE TÜRKİYE'YE GELMESİNİ İSTERİZ"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) düzenlenen toplantıda Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği üyeleriyle buluştu.
Çavuşoğlu: Alman Alternatif Parti, İstanbul'da miting yapacak (2)
"RUSLARIN KİMLİKLE TÜRKİYE'YE GELMESİNİ İSTERİZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) düzenlenen toplantıda Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği üyeleriyle buluştu. Dernek üyeleri, Çavuşoğlu'nu geleneksel kıyafetlerle karşıladı, Rus ekmeği 'karavay' ikram etti. Buluşmada konuşan Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerde eski günlere döndüklerini belirterek, üzücü olaylardan ders alarak ilişkileri güçlendirdiklerini söyledi. Türkiye ile Rusya arasında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ve Türk Akımı Projesi'nin bu önemli projelerden olduğunu kaydetti.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm konusunda en kararlı çalışan iki ülke Rusya ile Türkiye olmuştur. Özellikle son 6 aydır Suriye'de bazı olumlu gelişmeler oldu. Astana sürecini işletmeye devam edeceğiz. Siyasi çözüm için daha kararlı olacağız. Türkiye ve Rusya birlikte olursa bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlar" dedi.
"RUSLARIN KİMLİKLE GELEBİLMELERİNİ İSTİYORUZ'
Rusların yaşamak için Türkiye'yi tercih etmesinden mutluluk duyduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Bizim şehrimize zenginlik katıyorsunuz. Özellikle çocuklar için okulların açılması ve ihtiyaçların karşılanması önemli" diye konuştu.
Çavuşoğlu, çifte vatandaşlık konusunda Türkiye açısından bir sorun olmadığını da vurgulayarak, Rusya'nın vatandaşlık başvurularında bazı şartları olduğunu, ancak bunu çözebileceklerini söyledi. Rusların pasaporta ihtiyaç duymadan, kimlikle Türkiye'ye gelmesini istediklerini dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Uçak düşürme hadisesinden önce bu konuda görüşmelerimiz olmuştu. Ukrayna ile kimlikle girişi imzaladık, bu yaz gelecekler. Gürcistan ile de başardık neden Rusya ile anlaşma yapmayalım? Rusya ile de başaracağız" dedi.
"ÇOCUKLARIM İÇİN OY VERİYORUM'
Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ise kendilerini koruyan yönetimin devam etmesini istediklerini söyledi. Gündüz, "Hükümetin güçlü olmasını istiyorum. Kesinlikle üçüncü ülkelerin bize karışmasına, bizim iç işlerimize karışmalarına karşıyım. Özellikle Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere karışılmasına karşıyım. Türkiye'nin geleceği için, çocuklarım için oy veriyorum, 'evet' oyu vereceğim" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bakan Çavuşoğlu'nun Rus çocuklar tarafından şarkı ile karşılanması
-Çavuşoğlu'na tuzlu ekmek ikramı
-Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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Bandırma Belediye Başkanı Mirza; 'Devlet protokolüne yapılan uygulama bize de yapıldı'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir ve ilçelerini içeren gezisi nedeniyle geldiği Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda karşılanmasıyla ilgili fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinde yayınlayınca tartışmaya neden olan Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza, konuyla ilgili açıklama yaptı. Mirza, "Devlet protokolüne yapılan uygulama bize de yapıldı. Bundan olumsuzluk çıkartanlar, Üssümüzü ve subaylarımızı karalayanlar utanmalıdır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum nedeniyle geçen perşembe günü Balıkesir ve ilçelerine gezi düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak saat 10.30 sıralarında Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na indi. Burada Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile Bandırma'nın CHP'li Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, tören kıtasını selamlayıp komutanla görüştükten sonra buradan ayrıldı. Karşılama ve sonrasında çekilen fotoğraflar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın sosyal paylaşım sitesinde yer alınca, tartışma çıktı. Bunun üzerine dün açıklama yapan Genel Kurmay Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'na askeri karşılama ile ilgili inceleme başlattığını duyurdu.
BİR KAŞIK SUDA FIRTINALAR KOPARDILAR
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyet Meydanı'nda bugün düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı. Burada konuşan Mirza, Kılıçdaroğlu'nu, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve kendisinin karşıladığını, üzerinde 'Hayır' yazan araçların dışarda bırakıldığını söyledi.
Uçak indikten sonra Kılıçdaroğlu'nun nezaket ziyareti kapsamında komutanın odasına kısa süre uğrayıp burada çay içtiğini ve hemen ayrıldığını belirten Mirza, "Anormal hiçbir şey yok. Kimseye yapılmayan bir şey de bize yapılmadı. Özel bir muamele yok. Bakanlara devlet protokolündeki insanlara ne yapılıyorsa, genel başkanımıza da aynı işlem yapıldı. Hiç bir olumsuzluk olmadı. ya beş ya da on dakika kaldık. Nezaket gereği çayımızı içtik, teşekkür ettik ayrıldık" dedi.
BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARILIYOR
Yaşananların amacından saptırılarak basında yer almasına tepki gösteren Mirza, "Kanallara, sosyal medyaya bakıyoruz, 'üs komutanı Kılıçdaroğlu'nu nasıl karşılarmış?', 'öyle komutan mı olurmuş', efendim, 'yok seçim yasaklarına giriyormuş' Bunlara biz inanmıyoruz. Komutanımız Eskişehir'den yeni gelmiş. Bir kaç ay olmuş. Yakından tanımıyoruz. Ayrıca ordumuzun, Hava Kuvvetlerimizin vatansever subayları, görevlerini laikıyla yapıyorlar, kentimizle de bütünleşmeye çalışıyorlar. Askeri ve Genelkurmayın protokolünde de bütün bunlar var olmasına rağmen bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Hem Genel Başkanımızı, hem bizi, hem de orada görev yapan vatansever komutanları, subaylarımızı karalıyorlar. O insanlar bu ülkeye hizmet ediyor. F16'ları uçuruyorlar. Yazık değil mi? 'Bundan dolayı biz mi vesile olduk' diye üzülüyoruz. Vatansever subaylarımız adına üzülüyoruz." dedi.
Yaşanan bu olaylardan sonra subayların başlarına bir şey gelmesinden endişe duyduklarını dile getiren Mirza, "Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde bunları yaşadık. Bu haksızlıkları yaşadık. Onun için 'keşke genel başkanımız gelmeseydi de böyle bir şey yaşanmasaydı" dedim kendi kendime. Devlet protokolüne yapılan uygulama bize de yapıldı. Bundan medet umanlar, olumsuzluk çıkartanlar, üssümüzü ve subaylarımızı karalayanlar utanmalıdır" diye konuştu.
Görüntü dökümü
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-Belediye Başkanı Dursun Mirza konuşması
-Detaylar
Haber: Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/ BAMDIRMA (Balıkesir) -
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Devrilen traktörün altında kalan iki kuzen öldü
DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, devrilerek ters dönen traktörün altında kalan yaşı küçük 2 kuzen öldü. Çocukların dedesi ile diğer torun ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Kızılyer Mahallesi Ortaarık Mevkii'ndeki tarla yolunda meydana geldi. Dede Yalçın Sülük (59), torunları 16 yaşındaki Veli Eren Aydoğandemir, 9 yaşındaki Enes Sülük ve 12 yaşındaki Ayşen Gözde Sülük ile birlikte traktörle tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Yalçın Sülük, kullandığı 20 H 5442 plakalı traktörle tarla yolunda ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Ters dönen traktörden savrulan dede Yalçın Sülük ile torunu Ayşen Gözde Sülük yaralandı. Enes Sülük ile Veli Eren Aydoğandemir ise traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan dede Yalçın Sülük ile torunu Ayşen Gözde Sülük, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktörün altında kalan Veli Eren Aydoğandemir ile Enes Sülük'ün öldüğü belirlendi. Ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü. Oğlunun cesedini gören baba Lütfi Aydoğandemir'in "Boncuk gözlüm" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Çocukların cesetleri Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
Babanın feryadı ve ağlaması
Yakınlarının kriz geçirmesi
Traktörün altındaki cesetlerin el detayları
Traktörün kaldırılıp, cesetlerin çıkarılması
Cesetlerin taşınması
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Enes Sülük ile Veli Eren Aydoğandemir'in fotoğrafları
Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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İtalya'ya göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
İZMİR'in Urla İlçesi'nden umuda yolculuğa çıkan, çoğunluğu Pakistan uyruklu 198 kaçak ile birlikte yakalanan biri kaptan diğer ikisi organizatör toplam 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kalabalık bir kaçak grubunun yasa dışı yollarla, Seferihisar Sığacık Mevkii'nden tekneyle İtalya'ya götürüleceğini öğrendi. Seferihisar ve Urla bölgelerinde jandarma araştırma ve arazi taraması yaparken; MİT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ekipleri, Urla İlçesi'nin Kokar Koyu Mevkii'ndeki kaçak grubunun yerini tespit etti. Aynı zamanda, Çeşme İlçesi'nde büyük bir teknenin çıkış yaparak, Sığacık yönüne kıyıya yakın mesafeden ilerlediği belirlendi. Kokar Koyu'na yanaşan tekne, cuma gecesi kaçak grubunu kıyıdan alarak açıldığı sırada, sahil güvenlik ekipleri operasyonu başlattı. 156'sı Pakistan, 37'si Suriye, 2'si İran, 3'ü Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 198 kaçak yakalandı. Ayrıca teknede organizatör olduğu belirlenen E.S. ve H.E. gözaltına alındı. Tekneden atlayıp yüzerek kıyıya çıkan bir kişi ise ormanlık alanda saklanırken jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin kimliğinin A.D. olduğu belirlenirken, diğer iki şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
ÜÇÜ DE TUTUKLANDI
Tekne kaptanı A.D. ile organizatör oldukları belirten E.S. ve H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yakalanan kaçaklar ise İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Not: jandarma kamerası)
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden görüntü
Genel ve Detay görüntü
Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: İZMİR,
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Adıyaman'da başarılı 200 öğrenciye bisiklet
SAĞLIK Bakanlığı tarafından Adıyaman'da eğitim gören başarılı 200 öğrenciye bisiklet dağıtımı yapıldı.
Adıyaman Lisesi bahçesinde gerçekleşen bisiklet dağıtım törenine; TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılmak üzere gönderilen 2 bin bisikletten 200'ü kentte okuyan ve başarılı olan öğrencilere dağıtıldı sonrasında ise tur düzenlendi. Protokol üyeleri ve öğrenciler, bisikletlerle Gölbaşı Caddesi'nde tur attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adıyaman Lisesi
Bisikletlerin teslim edilmesi
Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun bisiklete binmesi
Bisiklet turu yapılması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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Antalya'da yunuslar tekneyle yarışırken görüntülendi
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde teknenin önünde yüzen 4 bireyden oluşan yunus sürüsü, dalış için denize açılan dalgıçlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antalya Körfezi'nin çeşitli noktalarında görülen yunus sürüsü, bu kez Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi açıklarında ortaya çıktı. Dalış için tekneyle bu sabah denize açılan dalgıç ekibi, önlerinde yüzen yunusları fark etti. Tekenin önünde ve yanında yüzen 4 bireyden oluşan yunus sürüsü, zaman zaman su yüzeyinde taklalar da attı. Suya girip çıkan yunuslar, teknedeki dalgıç ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Endüstriyel dalgıç Ali Yardan, yüzlerce kez dalış yaptığını ve daha önce de yunuslarla karşılaştığını söyledi. Yunuslara yabancı olmadığını belirten Yardan, "İnsanlardan kaçmıyorlar. Deniz dibinde de pek çok kez karşılaştım. Bu kez teknemizle yarıştılar. Biz de onlara eşlik ettik" dedi.
Yunusların kendileriyle yaklaşık 10 dakika yüzdüğünü anlatan Yardan, "Antalya'da uzun zamandan sonra ilk kez yunus gördüm. Birkaç yıl önce yine bir sürüyle karşılaşmıştım. Geçen hafta Konyaaltı'nda da 2 sürü görülmüş. Yunusları yeniden Antalya sularında görmek çok sevindirici" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yunuslar tekenin önüne yüzerken
Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Antalya-DHA)