Dha Yurt Bülteni-8

1)YÜKSEKOVA'DA EVLER VE İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDI



ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN BODRRUM AKMTIIN SU BASTI, TONLARCA GIDA MADDESİ SU ALTINDA KALDI



ÇOCUKLARINI SIRTLARINDA TAŞIYARAK TAHLİYE ETTİLER



Hakkari ve çevresinde etkili olan yağmur Yüksekova'da da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dünden beri etkili olan sağnak yağışlar, nedeniyle bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Yeşildere, Esenyurt, Yenimahalle ve Cumhuriyet Mahalleri'nde düz ve çukur alanlar adeta göle dünüştü. Derinliği yer yer metreyi bulan su birikintileri yüzünden bir çok ev sular altında kaldı. Eşyaralı sular altında kalan vatandaşlar yetkililerden yardım isterken, bazı vatandaşlarda çocuklarını sırtlarına alarak su birikintilerinden geçirip yakınlarının yanına yerleştirdi. Halen yağışın devam ettiği ilçede bazı işyerleri de sular altında kaldı. En büyük zararı da Esenyurt Mahallesi'nde bulunan bir alış veriş merkezi gördü. Alış veriş merkezinin bodrum katı sular altında kalınca tonlarca gıda maddesi sular altında kaldı. Alışveriş merkezi sahibi Orhan Aydın, zararlarını yaklaşık 1 milyon lira olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 kişi çalıştırdıklarını anlatan Aydın, bu duruma belediyeye ait su kanalının neden olduğunu ileri sürdü. Yağmur sonrası kanalın tıkandığını, buradan taşan suların da işyerlerine girdiğini belirtti. İşyeri sahibi Aydın, yaşadıkları zararı karşılayacak imkanlarını olmadığını belirterek yetkililerden destek istedi.



EĞİTİME ARA VERİLDİ



Yüksekova ilçe merkezinde sağanak yağışın devam etmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi



Görüntü Dökümü



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-Sular altında kalan mahalleler



-Sular altında kalan işyerleri



-Suya gömülen yiyecek malzemeleri



-işyeri sahibi Orhan Aydın ile röp



-Siların tahliye edilmeye çalışılması



-Çocuklarını ve yakınlarını göle dönen bölgede sırtında taşıyan vatandaşlar



-Belediye iş makinlarını çalışmaları



-Bölgede sular altında kalan ev ve işyerlerinden detaylar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),



GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR



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2)KOCAELİ'DE TERÖR ZANLILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla TÜBİTAK çalışanı 5 kişi ile bölücü terör örgütüne elaman sağladığı iddia edilen 1 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bylock kulllandıkları iddiasıyla TÜBİTAK çalışanı 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ayrıca Gebze'de düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü PKK'ya elaman sağladığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı. FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi ile terör örgütüne elaman sağladığı iddia edilen 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri



(Haber: Faruk KIYAK-Kamera Orhan UZUN- İZMİT(Kocaeli),



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3)OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ YARALANDI



İZMİT'te, viraja girerken sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Yaralanan otomobil sürücüsü Buket Aydın tedavi altına alındı.Kaza, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Buket Aydın idaresindeki 34 JR 3431 plakalı otomobil sürücüsünün virajda hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi yaralanan Buket Aydın'ı araçtan çıkardı. Buket Aydın yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



Görüntü Dökümü



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Sürücünün araçtan çıkarılması



Ambulansa taşınması, müdahale edilmesi



Otomobilden görüntü



(Haber: Faruk KIYAK-Kamera: Orhan UZUN-İZMİT/DHA



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4)HES KARŞITI KAZIM DELAL'İN BİTMEYEN HUKUK MÜCADELESİ







RİZE'de daha önce açılan davalarla, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu' raporu ve 'Su Kullanım Hakkı' anlaşması' Danıştay tarafından iptal edilen Küçükçayır Köyü'ndeki Hidroelektrik Santrali (HES) için yeniden ÇED olumlu raporu verilmesi, tepkilere neden oldu. Bölgede çevre mücadelesi yürüten Kazım Delal ve arkadaşlarının raporun iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne yaptığı dava başvurusu, reddedildi. Küçükçayır Köyü'nde yapımı planlanan HES projesine karşı 10 yıldır mücadele yürüten Kazım Delal ve arkadaşları uzun süren hukuk mücadelesini kazanmış, Anbarlık HES projesi için verilen 'ÇED Olumlu' raporu ve 'Su Kullanım Hakkı' anlaşması iptal edilmişti. Yerel mahkemenin bu yönde verdiği kararlar, 2013 yılının Şubat ayında Danıştay 14'üncü Dava Dairesi tarafından da onandı.Ancak firmanın başvurusu üzerine değişiklik yapılan HES projesi için bir süre önce yeniden, 'ÇED olumlu' raporu verildi. Karar sonrasında harekete geçen Kazım Delal ve arkadaşları, kararın iptali istemiyle yeniden hukuk mücadelesi başlattı. Ancak Rize İdare Mahkemesi, önceki gün dava başvurusunu reddetti. Delal, bunun üzerine Danıştay'a itirazda bulundu.



'MAHKEMENİN BAŞVURUYU REDDETMESİNİ ANLAYAMIYORUZ'



Konuyla ilgili açıklama yapan ve mahkemenin dosyayı eksik incelediğini öne süren Kazım Delal, "Bakanlık suyu olmayan, 'Su Kullanım Hakkı' anlaşması iptal edilen HES'e, 'ÇED olumlu' raporu vermiş. Daha önce, 'Bütüncül planlama yapılmadan, kümülatif etkiler ortaya konulmadan hiçbir şey yapılamaz' kararı veren mahkemenin şimdi bizim kararın iptali istemiyle yaptığımız başvuruyu reddetmesini anlayamıyoruz"diyerek tepkisini dile getirdi.



Muhammet KAÇAR/ RİZE,-



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5)SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE KAYSERİ'YE ÇIKTI







SÜPER Loto'nun dün akşamki çekilişinde 6 rakamı doğru bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 2 talihliden biri Kayseri'den çıktı. Dokuz haftadır devreden Süper Loto çekilişi dün yapıldı ve büyük ikramiye 04-11-30-41-47-51 numaralara çıktı. Çekilişte 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889 lira 15'er kuruşluk ikramiyeyi kazandı. 13 milyon 10 bin 889 lira ikramiyelerden biri Mersin Erdemli İlçesi'nde diğeri de Kayseri'de oynanan kuponlara çıktı. Kayseri'de büyük ikramiye isabet eden kuponun oynandığı bayinin işletmecisi Özgür Gemici, "Süyük ikramiyeyi kazanan talihlimiz parasını güle güle harcasın" dedi.



Görüntü Dökümü



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-İkramiyenin çıktığı bayiinin işletmecisi ile röportaj



-Genel detay



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)



37 saniye/22 MB