Dha Yurt Bülteni-8
1)ANTALYA'YA SEZONUN İLK KRUVAZİYERİYLE 2 BİN 300 ALMAN GELDİTÜRKİYE ile Almanya arasında yaşanan diplomatik gerilimin yaşandığı dönemde Antalya'ya, sezonun ilk kruvaziyer gemisiyle 2 bin 300 Alman turist geldi.
1)ANTALYA'YA SEZONUN İLK KRUVAZİYERİYLE 2 BİN 300 ALMAN GELDİ
TÜRKİYE ile Almanya arasında yaşanan diplomatik gerilimin yaşandığı dönemde Antalya'ya, sezonun ilk kruvaziyer gemisiyle 2 bin 300 Alman turist geldi. Yüzen oteli andıran lüks gemi, 10 gün sonra Antalya'ya ikinci seferini yapacak.Türkiye ve Almanya arasında diplomatik gerilimin yaşandığı dönemde 'Mein Schiff 3' adlı kruvaziyerle Antalya'ya 2 bin 300 Alman turist geldi. Sabah saatlerinde Port Akdeniz - Antalya Limanı'na demir atan Malta bandıralı 295 metre uzunluğunda, 99 bin 536 grostonluk 13 katlı kruvaziyer, görünümüyle yüzen oteli andırıyor. Gemiden inen turistlerin bir kısmı kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek için tur araçlarıyla limandan ayrılırken, bazı tatilciler de konaklayacakları otellere gitti.
Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan demir alarak Antalya'ya gelen kruvaziyer, bugün saat 22.30'da kentte tatil yapan ve çoğunluğu Alman 2 bin 800 farklı yolcusuyla Yunanistan'a gitmek için demir alacak. Dünya mutfaklarına ait 7 restoran, tiyatro ve sinema salonları, eğlence mekanları, yüzme havuzu ve güneşlenme alanları bulunan, 500 personelin görev yaptığı kruvaziyer, Akdeniz'deki rotasını tamamladıktan sonra 10 gün sonra Alman turistlerle yeniden Antalya'ya gelecek.
"İLK GEMİNİN ALMAN TURİSTLERLE OLMASI BİZİM İÇİN GÜZEL"
Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, Antalya'ya sezonun ilk gemisiyle Alman tatilcinin gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Sert, "Günümüz gündeminde de ilk yolcu gemisinin Alman turistlerle olması bizim için güzel. Getirdiği yolcuların yerine 2 bin 800 yeni yolcu alarak alacak. Yani yolcu değişimi yapacak. Bu hizmeti veren Türkiye'deki tek liman işletmesiyiz. Sezonu ve geleceği olumlu görüyoruz. Umarım yolcu gemileri daha da artan kapasitesiyle ülkemize gelmeye devam eder" dedi.
Görüntü Dökümü
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Gümrükte işlem yaptıran turistler
Gemiden inenler
Port Akdeniz yazısı
Geminin genel görüntüsü
Yürüyen turistler
Özgür Sert röp.
Cruıse Terminal yazısı
Bir turistin görüntüsü
Limandan ayrılan çift ve gelen çiftten görüntü
Bir turistin yakın plan görüntüsü
Turistleri uğurlayan personelden görüntü
Gemiden ve güvertedeki turistlerden görüntü
Geminin bayrağından görüntü
Gemiye giden çiftten görüntü
Liman dışında bekleyen tur otobüslerinden görüntü
Geminin üzerindeki yazılardan detay görüntüler
Yerden gemiye detay çekim
Yürüyen kalabalığın ayaklarından görüntü
Gemiye binmek için sıra bekleyen turistlerden görüntü
Valizleriyle yürüyen kalabalıktan görüntü
DHA Muhabiri Tolga Yıldırım anons
Geminin dış yüzeyinden detaylar
Geminin güvertesinden yürüyen çiftten, geminin geneline PAN
Bayraklardan gemiye PAN
Personelin turistlere çay ikramı
Limandan genel görüntü
Geminin iki açısından detay görüntü
631 MB - 5.39
Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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2)CHP' Lİ FİKRİ SAĞLAR'DAN 'İYİ ÜN SAHİBİ' SORUSU
"Yasalara göre tarafsızlığını yitiren bir Cumhurbaşkanı iyi bir üne sahip midir?" diye sordu.
CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlamasını isteyerek TBMM'ye verdiği önergede, "Yasalara göre tarafsızlığını yitiren bir Cumhurbaşkanı iyi bir üne sahip midir?" diye sordu. CHP'li Fikri Sağlar, Diyarbakır Çınar İlçe Seçim Kurulu'nun CHP ve HDP'nin bildirdiği 30 kişinin sandık kurulu başkanlığını Emniyet'ten gelen yazıya göre 'iyi ün sahibi' olmadıkları gerekçesiyle iptal edildiğini öne sürdü. Sağlar, "Seçim bölgem Mersin'in Mezitli İlçesi'nde de 10 sandık başkanının görevleri reddedilmiştir. Tabi yine 'iyi ün sahibi' olmamaları gerekçesiyle iptal edilmiştir. Ancak bu iyi ün kriterleri nelerdir kamuoyu tarafından tartışma konusu olmuştur"dedi.
Devletin uçaklarını, kamunun personellerini ve tüm araçlarını kullanarak referandum da hayır çıkmaması için meydanları dolaşmanın seçim yasasına ve tüm yasalara aykırı olduğunu belirten Sağlar, "Tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı taraflı, kamuda herkese eşit hizmet vermesi gereken vali ve kaymakamlar ise iktidar partisine bağlı bir hale gelmiştir. Böyle bir durum söz konusu iken, ün tartışmalı olan bir yargının karar vermesi vebaldir. Bırakın bu üne halk kendisi karar versin" diye konuştu.Sağlar, bu konuda TBMM'ne soru önergesi vererek Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlamasını istedi. Sağlar, şu sorulara yanıt talep etti: "İyi ün sahibi kriterleri neye göre belirlenmektedir? Bunu belgeleyebilir misiniz? Görevleri reddedilen kişilerin iyi üne sahip olmama gerekçeleri nelerdir? İtiraz dilekçelerine neden cevap verilmemiştir? Yasalara göre tarafsızlığını yitiren bir Cumhurbaşkanı iyi bir üne sahip midir? Sandık kurulu başkanlarının listeleri neden siyasi partilere verilmiştir? AKP'nin Pendik İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak sandık başkanlarını öğrenme talebinin nedeni nedir?"
Görüntü Dökümü
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CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın açıklaması
BOYUT: 567,28 MB) (SÜRE: 05,03 DK)
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Mustafa İNSAN/MERSİN,
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(YENİDEN)
3)CHP'Lİ BİÇER'DEN, İŞADAMI AĞAOĞLU'NA TEPKİ
CHP Manisa Milletvekil Tur Yıldız Biçer, "Kadınlar benim malım" dediği için hakkında suç duyurusunda bulunduğu işadamı Ali Ağaoğlu'nun kendisi için, "O hanımefendi benim evime gelsin" açıklamasına karşılık olarak, "Şimdi bu süreçte 16 Nisan'a kadar Ali Ağaoğlu gibi haddini bilmezlere, dediğim gibi namus ve şeref, onur yoksunu kişilerden daha önemli işlerimiz var. Ama kendisinin de söyleyeceği bir şey var ise öyle bir cesareti ve yüreği varsa, kendisini ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyorum, söyleyeceği bir şey var ise buyursun gelsin" dedi.
Referandum çalışmaları kapsamında Siirt'e gelen CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, CHP Siirt İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Nevaf Bilek ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
'KADINLARI MAL OLARAK NİTELEMİŞTİR'
İşadamı Ali Ağaoğlu ile aralarındaki polemiği değerlendiren CHP'li Biçer, Ali Ağaoğlu'nun BBC'ye verdiği röportajı 'tahlihsiz, utanç verici ve ahlak dışı' olarak nitelendirirken, hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer, şöyle dedi:
"Burada memleketin bu kadar ciddi problemleri ile uğraşırken, yani bomba ile patlamış çocuklarımızın taziyelerine giderken, bu kadar işsizlik ve yoksulluk ve bu kadar derin problemler ile uğraşırken, işte Ali Ağaoğlu gibi bu zihniyetin, bu iktidarın birden bire nerden kazandığı belli olmayan paraları ile kendini bilmezlerin diyelim, yani hem ahlaktan, hem insanlıktan, onurdan, şereften yoksun olan insanların bu noktaya gelmesini sağlayan zihniyet ile mücadele ederken işte bunun gibi kişiler, kendini bilmezler nereden geldiği belli olmayan parasıyla kadınları mal olarak nitelemiştir. Biz de Anayasa maddemizi ihlal ettiği gerekçesi ile bir kadın milletvekili olarak elbette Türkiye'de yaşayan bir kadın milletvekili olarak kedisi hakkında anayasal suç işlediği için suç duyurusunda bulundum."
'NAMUS, ONUR, ŞEREF YOKSUNU KİŞİLERDEN DAHA ÖNEMLİ İŞLERİMİZ VAR'
Şeref yoksunu kişilerden daha önemli olan referandum çalışmaları yürüttüklerini ifade eden CHP'li Biçer, bunun üzerine talihsiz, utanç ve ahlak dışı bir açıklama yaptığını söyledi. CHP'li Tur Yıldız Biçer, Siirt'e geldiğinden bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan, çeşitli kadın derneklerinin aradığını söyledi. Biçer, "Bir yanıt vermemi istediler. Şimdi bu süreçte 16 Nisan'a kadar Ali Ağaoğlu gibi haddini bilmezlere, dediğim gibi şeref onur yoksunu kişilerden daha önemli işlerimiz var. Ama sanmasın ki bu yaptıkları cevapsız kalacak elbette 16 Nisan'dan sonra zaten ilk cevabı çıkacak hayır oranı ile almış olacaktır Ali Ağaoğlu ve zihniyetindekiler. Ali Ağaoğlu belki her şeyi parasal sana bilir ama sanmasın ki onun parası, cebindeki parası elbetteki şerefinden onurundan, namusundan daha fazla miktarda ama bu ülkede onuru ve şerefi ile yaşayan emek mücadelesi veren bu değerlerini her şeyin üstünde tutan kadınlarımız var o kadınlarımız adına onlar ile birlikte ben gerekli cevabı vereceğiz" diye konuştu.
'CESARETİ, YÜREĞİ VARSA MECLİSE DAVET EDİYORUM BUYURSUN GELSİN'
Ali Ağaoğlu'nun, suç duyurusunda bulunmasının ardından kendisi hakkındaki "O hanımefendi benim evime gelsin" sözlerini de değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, "Gördük ki kendisinin çok güzel bir bahçesi var. Nereden geldiği belli olmayan paralar ile elde ettiği müthiş bir serveti var. Bu bahçe çok güzel ama bizim Anadolumuz'da sanırım Siirt'te de büyük baş hayvanlara bazı yörelerde de küçükbaş hayvanlara 'mal' derler. O güzel merada, o otlakta kendisine otlayıp, daha iyi otlatabileceği ve o bahçenin keyfini daha güzel çıkaracak malları gönderebiliriz. Ama kendisinin de söyleyeceği bir şey var ise öyle bir cesareti ve yüreği varsa, kendisini ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyorum, söyleyeceği bir şey var ise buyursun gelsin" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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CHP'li Tur Yıldız Biçer'in partiye gelişi
CHP il Başkanı Nevaf Bilek'in konuşması
Biçer'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -
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4)AK PARTİ SEÇİM OFİSİNE SALDIRI
ANTALYA'da AK Parti'nin mahalle seçim ofisine gelen kimliği belirsiz saldırganlar, 'evet' yazılı bez afişi keserek parçalara ayırdı. Olay yerine hakaret içerikli notlar da bırakan saldırganlar aranıyor. Olay, gece saatlerinrde Muratpaşa İlçesi, Varlık Mahallesi 179 Sokak'ta bulunan mahalle seçim ofisinde meydana geldi. Öğle saatlerinde seçim ofisine gelen partililer, üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu bez afişlerin kesilmiş olduğunu ve hakaret içerikli notları görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ofise gelen polis, olayı gerçekleştirenlerin, 12 ila 14 yaşlarında iki çocuk olduğunu belirledi.
Ofis görevlisi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Seçim ofisinin dış plan görüntüsü
-Polisin inceleme yapması
-Kesilen afişten görüntü
-Yakılmak istenen afişlerden görüntü
-Detaylar
'40 MB- 1 DK 15 SN'
Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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5)HALAÇOĞLU: ÇATIYI AYAKTA TUTAN SON DİREK, MECLİS YIKILMAYA ÇALIŞILIYOR
KAYSERİ Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, son 14 yılda Türkiye'nin çatısını tutan direklerin bir bir yıkıldığını ve itibarsızlaştırıldığını söyledi. Halaçoğlu, "Kimi FETÖ ile kimi yabancı devlet destekleriyle kimi de bizzat iktidarda olanlar eliyle. Şimdi çatıyı ayakta tutan son direk de, yani meclis yıkılmaya çalışılıyor. Şayet 16 Nisan'da bu anayasa kabul edilirse son direk de çökecekö dedi.
MHP'den bir süre önce ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum a kısa süre kala "Parlamenter demokratik sistem çökerse, gelecek olan dikta rejimidirö dedi. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden referandum sürecini değerlendiren Halaçoğlu, şunları yazdı:
"Şu son 14 senede Türkiye'nin çatısını tutan direkler bir bir yıkıldı ve itibarsızlaştırıldı. Kimi FETÖ ile kimi yabancı devlet destekleriyle kimi de bizzat iktidarda olanlar eliyle. 1- Ordu. Başına çuval geçirilerek başladı, FETÖ ile Ergenekon ve Balyoz gibi projelerle çökertildi. 2- Milli Eğitim. Maalesef o kadar oynandı ki seviye düştü. Üstüne FETÖ tahribatı geldi. 3- Yargı. Anayasa referandum uyla HSYK siyasete sokuldu. Yine FETÖ'ye teslim edildi. 4- Polis Teşkilatı. FETÖ aracılığıyla tecrübeli teşkilat mensupları mağdur edildi. Özel harekat zayıflatıldı. 5- Siyaset. Milli değerleri ve devlet geleneğini tahrip etti. Yalan söylemek iyi siyaset yapmakla eşdeğer hale getirildi. Gayr-ı milli bir hüviyet kazandı. 6- Halkın değerler silsilesi tahrip edildi. Ahlaki değerler zayıflatıldı. Şimdi çatıyı ayakta tutan son direk de yıkılmaya çalışılıyor. Meclis. Şayet 16 Nisan'da bu anayasa kabul edilirse son direk de çökecek. Parlamenter demokratik sistem çökerse, gelecek olan dikta rejimidir. Yarın tarih bunları yazacak. Ama inşallah Türk milleti buna müsaade etmeyecektir. 16 Nisan Türkiye'nin ve Türk milletinin kader oylamasıdır. Hayırlı olur inşallah."
HALAÇOĞLU'NDAN, SAHTE HESAP UYARISI
Halaçoğlu, sosyal medyada adına "evetö propagandası yapılan sahte hesapların açıldığını da belirterek bu konuda takipçilerini uyardı. Halaçoğlu, bu konuda şunrları söyledi:
"Değerli arkadaşlar. Adıma birçok sayfa açılmış. Buralardan da sanki evet'i destekliyormuşum gibi paylaşımlar yapılmaktadır. Benim resmi sayfam bu sayfadır. Bunun dışındakiler çakma sayfadır. Onları beğenmiş kişiler varsa vazgeçsinler. Sayfanın duvarında Diyarbakır Surları önünde bir resmim profilinde ise yine üç hilalli resim vardır. Sayfayı şikayet ettim. Kaldırılıncaya kadar bilgilerinize sunuyorum
Cafer ZENGİN/KAYSERİ, -
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6)BIÇAKLADI, CAMİNİN TUVALETİNE KAÇTI
İZMİT'te, F.Ö. aralarında husumet bulunan M.K'yı bıçakladıktan sonra cadde de bulunan caminin tuvaletine saklandı. Kapıyı kilitleyen F.Ö. polisin ikna etmesi sonucu dışarı çıkarken, gözaltına alındı.
Olay öğle saatlerinde, İzmit Hafız Binbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.K. ile F.Ö. cadde de karşılaştı. M.K. ile F.Ö. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. F.Ö. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak M.K'nın sol kolunun üzerine sapladı. M.K. yaralanırken, F.Ö. olay yerinden kaçtı. Çevredekiler yaralanan M.K'nın yardıma koşarken, polise haber verdi. Hızla olay yerine gelen ekipler F.Ö'nün cadde de bulunan Eren Camii'nin tuvaletine saklandığını belirledi. Tuvaletin kapısını kilitleyen F.Ö. polisin ikna etmesi sonucu dışarı çıktı. F.Ö'nün üzerinde bulunan iki ekmek bıçağına el konuldu. F.Ö. gözaltına alındı. Yaralanan M.K. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Yaralanan kişinin olay yerinden çekilen görüntüleri
Polisin caminin tuvaletinde bulunan kişiyi gözaltına alması
Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), -