Dha Yurt Bülteni-8
1)BAKAN ÇELİK: 250 BİN TON ET ÜRETİLİRSE, İTHALAT OLMAYACAKGIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et üretiminin 250 bin tona çıkarılması halinde ithalata ihtiyaç olmayacağını söyledi.
1)BAKAN ÇELİK: 250 BİN TON ET ÜRETİLİRSE, İTHALAT OLMAYACAK
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et üretiminin 250 bin tona çıkarılması halinde ithalata ihtiyaç olmayacağını söyledi.Referandum çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Şehitlik Çamlık düzenlenen ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Çelik, et üretiminin 250 bin tona çıkmasıyla et ithalatının önüne geçilebileceğini söyledi. Hayvan sayısının arttırılması gerektiğini belirten Bakan Çelik, şöyle dedi: "250 bin ton et elde etsek, Türkiye'nin et ihtiyacı olmayacak, Türkiye dışarıdan et ve hayvan ithal etmeyecek. Küçükbaştaki et oranımızı 113 bin tondan, 250 bin tona çıkarırsak, Türkiye hayvan ithalatını gerçekleştirmeyecek. Şanlıurfa'ya 2 milyon küçükbaş yakışmıyor, 10 milyon küçükbaş hayvan yakışıyor. Bütün hayvanların küpelenmesi dönemine geldik. Bir tek hayvan bile küpesiz kalmayacak."
"VAHŞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"
Suriye'deki savaşa değinen Bakan Çelik, insanların hiç uğruna katledildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Türkiye bir ateş çemberi ile karşı karşıya, ciddi sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Hemen 80 kilometre ötede kimyasal silahların kullanıldığı bir süreçten geçiyoruz. İnsanların bir hiç uğruna katledildiği, yok edildiği ve hiç ağza alınmaması gereken silahların bile meydanlara çocukların bulundukları mekanlara atıldığı vahşi bir dönemden geçiyoruz. Bizi kuşatma altına almaya çalışanların var gücüyle birlik ve beraberlik oluşturdukları bir dönem. Çok şükür bu salonu dolduranlar ve 80 milyon vatandaşımız, bu ülke üzerinde hesap yapanlara gerçekten ders vermek için aynı bu salon olduğu gibi bir ve beraber bir şekilde bütün bu şer güçlere karşı duruş sergiliyor. Bu mesele memleket meselesidir. Bu memleket birlik meselesidir. Bu mesele, kardeşlik meselesidir."
Görüntü Dökümü
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Toplantıya katılanlar
Bakan Çelik'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB
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2)BAKAN ZEYBEKCİ, "TÜRKİYE GENELİNDE GÜÇLÜ BİR 'EVET'İ GÖREBİLİYORUZ"
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki çalışmalarında, referandum a 7 gün kala vatandaşların tercihlerinin netleşmeye başladığını, akıl karışıklıklarının artık karşılık bulmadığını belirterek, "Çok net bir karar görüyoruz ve gördüğüm kadarıyla da milletin menfaatine olan, ülkenin geleceğinin menfaatine olan güçlü bir 'evet'i türkiye genelinode şu anda görebiliyoruz"dedi. Hemşehri dernekleriyle bir araya gelen Zeybekci, 16 Nisan'dan sonra her anlamda Türkiye'nin dünyanın en istikrarlı ülkelerinden biri haline geleceğini söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Beyaz İnci Düğün Salonu'nda Denizli'deki hemşehri derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Nihat Zeybekci, anayasa değişikliğinin milli mesele olduğunu, AK Parti'nin MHP'nin meselesi olmadığını söyledi. Zeybekci, "Bu milli bir meseledir. Bu herkesin meselesidir. Bu Anadolu'nun 788 bin kilometre karesinin, bu Anadolu'nun 80 milyonunun meselesidir. Bu sadece Recep Tayyip Erdğan'la, Binali Yıldırım'la, Devlet Bahçeli'nin meselesi değil. Bu, CHP'li kardeşlerimin de meselesidir. Bu, samimi HDP'li kardeşlerimin de meselesidir. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da bu meseleye siz sahip çıkarsanız, Türkiye bu hastalıktan ilelebet kurtulacak. Bir daha geri gelmemek üzere kurtulacak. Sizden geleceğimiz adına, milletim adına, çocuklarınız adına bir ricada bulunuyorum. Ne olur gidin başka siyasi partilere gönül vermiş ben farklı düşünüyorum diyen kardeşlerimin elinden tutun" diye konuştu.
"TÜRKİYE GENELİNDE GÜÇLÜ BİR EVET'İ ŞU AN GÖREBİLİYORUZ"
Hemşehri dernekleriyle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum a 7 gün kaldığını belirterek, "İşgünü olarak 6 günü kaldı ama 7 gün sonra 16 Nisan akşamı Türkiye inşallah başka bir siyasi sisteme, başka bir hükümet sistemine başlamış olacaktır. Vatandaşlarımızın tercihlerinin netleşmeye başladığını hep birlikte görüyoruz. Artık tercihlerin çok net bir hale gelmeye başladığını görüyoruz. Akıl karışıklıklarının, birilerinin vatandaşların aklı karışsın diye maymuna bak söylemleri artık yer bulmuyor, karşılık bulmuyor. Çok net bir karar görüyoruz ve gördüğüm kadarıyla da milletin menfaatine olan, ülkenin geleceğinin menfaatine olan güçlü bir 'evet'i şu anda görebiliyoruz Türkiye genelinde. Denizli'de de bizim bir hedefimiz var. Türkiye ortalamasını yakalamak ve üzerine çıkmak, bir 'tık' üzerine çıkmak. İnşallah bu sefer olacak diyoruz. Sonuçlar milletimiz için, memleketimiz için hayırlı olsun diyoruz" dedi.
"TÜRKİYE ARTIK DÜNYANIN EN İSTİKRARLI ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GELECEK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart'ta Denizli'de yaptığı mitingin bugüne kadar Denizli siyaset tarihinin en büyük mitingi olduğunu belirten Bakan Zeybekci, bu mitingden aldıkları ivme ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bakan Zeybekci şöyle devamn etti:
"Geçtiğimiz hafta Türk varlıklarına olan talebin uluslararası piyasalarda gözle görülür bir şekilde canlanması, önümüzdeki haftaya da yansıyacaktır. Ama ondan sonra 17 Nisan Pazartesi'den itibaren Türkiye artık seçimlere giderken tedirgin olacak bir ülke asla olmayacak. Türkiye artık gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse öngörülebilir bir yatırım ortamı anlamında da artık dünyanın en istikrarlı ülkelerinden biri haline gelecek. 16 Nisan bunun başlangıcı olacak. Milattan Önce, Milattan Sonra gibi 16 Nisan bu yeni dönemin Türk ekonomisinde pozitif anlamda yeni bir başlangıcı olacak" diye konuştu.
"16 Nisan'dan sonra yatırımlarla ilgili yoğun bir patlama göreceğiz."
Türkiye'nin 2009 krizinden sonra ekonomik anlamda önemli sonuçlar elde etmeyi gerçekleştiremediğini vurgulayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,"16 Nisan'la ilgili şunu da söylemek istiyorum. 2009 krizinden itibaren Türkiye'de çok iştahlı şekilde ekonomik kalkınmaya, özel sektör yatırımlarına ve ihracatla ilgili, büyümeyle ilgili arka arkasına sonuçlar elde etmeyi pek yapamadık. 16 Nisan'dan itibaren tüm özel sektör yatırımlarıyla ilgili yoğun bir patlamanın olduğunu göreceğiz. 16 Nisan'dan itibaren ertelenen tüm tüketim taleplerinin de yine aynı şekilde bir hareketlilik yarattığını göreceğiz. 16 Nisan'dan itibaren Türkiye'de ekonomik, motivasyon, geleceğin öngörülebilirliği, istihdam anlamında Türkiye'nin önü açılacak. 16 Nisan'ı görelim dilye, uluslararası ilişkilerde de bir bekleme dönemi vardı. Gerek AB, gerek diğer ülkelerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi dahil olmak üzere, 17 Nisan'da, 'Evet 16 Nisan geçti, artık işimize önümüze bakalım' diye ileriye doğru sonuç almaya yönelik hareketlenmeyi hep beraber yaşayacağız inşallah" dedi.
Bakan Zeybekci, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak üzere İzmir'e hareket etti.
Görüntü Dökümü
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-Salondan görüntü
-Toplantıya katılanlardan görüntü
-Bakan Zeybekci'nin salon konuşmasından görüntü
-Bakan Zeybekci'nin basının sorularını yanıtlaması
-Genel ve detay görüntüler
(Görüntü Boyutu: 238 MB)
(Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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BAKAN ELVAN, "MİLLİYETÇİLERİN, ÜLKÜCÜLERİN KAFALARININ KARIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR" // EK
3)GÜREŞLERİ BAKAN ELVAN DA İZLEDİ
Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği 2'inci Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali' Ortaköy Mesire Alanı'nda yapıldı. 40'ı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde güreş kazanan başpehlivan olmak üzere 300'ü aşkın pehlivanın 13 ayrı kategoride mücadele verdiği güreşleri, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan oda berebarendeki Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Recai Berber, İsmail Bilen, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, güreş ağası işadamı Murat Coşkun ile izledi.
Bakan Elvan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi bütün tribünleri gezerek, Manisa ve çevre illerden gelen güreşseverin selamladı.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bu yıl Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nin ikincisini düzenlediklerini söyledi. Çerçi, güreş sporunu gençlere sevdirmek istediklerini belirterek,"40'ı başpehlivan olmak üzere 300 pehlivan güreşecek.Bu festivalle hem Manisa'yı tanıtacağız hem de güreş sporumuzu herkese sevdireceğiz. Festivalimiz önümüzdeki yıllarda güçlenerek büyüyecek" dedi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da konuşmasında, "Sizler geçmişimizi bugüne taşıyorsunuz. Geleneklerimizi yaşatıyorsunuz. Ata sporumuz yağlı güreşle hem geleneği yaşatıyorsunuz hem er ne demek, meydan ne demek dünyaya gösteriyorsunuz. Yiğitler, 'Üste çıktım' diye sevinmesinler, 'Altta kaldım diye güreşçiler yerinmesin. Allah hepsine kuvvet versin. Bende Yörük çocuğuyum.esas olan milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğüdür. Tek vatan, tek devlet diyebiliyorsak ne mutlu bize. Bizler yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Bu yurdun insanı her zaman devleti, milleti, bayrağı için canını feda etmesini bilen insanlardır. Gün vatanımızın için, milletimiz için el ele, omuz omuza yürüme günü. Ata sporumuzu yaşatan sizler, geçmişimizi bu günle buluşturuyorsunuz" diye konuştu.
Dualarla başlayan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nde ilk olarak güreşçiler birbirini yağladı. İlk olarak küçük güreşçiler birbirlerini yenmek için er meydanına çıkıp mücadele etti. Festivale katılan vatandaşlar da güreş karşılaşmalarını heyecanla izledi.
Güreşte yaralananlara sağlık ekipleri müdahale etti.
Görüntü Dökümü
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-Festival alanından genel görüntü
-Bakan Lütfi Elvan'ın tribünlerdeki halkı selamlaması
-Bakan Lütfi Elvan'ın konuşması
-Güreş karşılaşmalarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,
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4)PAMUKKALE'DE KOOPERATİF KURŞUNLADI
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, Umumi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne bugün sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulunuldu.
Kapalı olduğu için kimsenin bulunmadığı kooperatif binasının camları kırılırken, kurşyunlardan biri de park halindeki biri otomobile isabet etti.
Pelitlibağ Mahallesi 1096 sokakta bulunan Umumi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bugün sabaha karşı 05.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kurşunlandı. Beş el silah sesi duyulurken, ardından kooperatifin girişinde bulunan cam iki yerinden isabet aldı. kooperatifin önündeki park halindeki bir otomobile de kurşun isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede
5 adet boş mermi kovanı buldu. Saldırı anında kooperatifin içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Kooperatiften görüntü
-Kurşunun isabet ettiği camdan görüntü
-Camına mermi isabet eden otomobilin görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
(Görüntü Boyutu: 54 MB)
Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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5)30 YIL ÖNCE YAPTIRDIĞI MEZARINA DEFNEDİLDİ
ADANA'nın Kozan İlçesi'nde vefat eden 'Çekirdekçi Arap Mustafa' lakaplı 91 yaşındaki Mustafa Oy, 30 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi.
İlçe merkezinde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Oy 1987 yılında, öldükten sonra kimsenin mezarını yaptırmayacağını düşünerek Kozan Asri Mezarlığı'nda yer satın alıp kendisine mezar yaptırdı. Hazırlattığı taşın üzerine ölüm tarihini boş bıraktırıp mezarın başına diktiren Mustafa Oy, bugün yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti. Mustafa Oy, düzenlenen törenin ardından 30 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi.
Görüntü Dökümü
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Cenaze namazının kılınması
Mezarlıktan genel ve detay görüntüler
Cenazenin omuzlarda taşınarak mezarlığa getirilmesi
Dua edilmesi
Mezarlık tabelası ve girişinden görüntü
Ölen Mustafa Oy'un sağlık fotoğrafı
SÜRE: 01'36" BOYUT: 98 MB
Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),
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6)SAMAN ÇUVALLARININ ARASINDAN 770 KİLO ESRAR ÇIKTI
İZMİT'te, TIR'da yapılan aramada saman çuvallarının arasına saklanılmış 770 kilo esrar ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden TIR'ı TEM Otoyolu İzmit mevkiinde durdurdu. Narkotik köpekleri 'Millov' ve 'Pascal' isimli köpeklerle yapılan aramada saman çuvallarının arasına gizlenmiş esrar paketleri görüldü. Saman çuvallarının arasına gizlenmiş paketler halinde 770 kilo esrar maddesi ele geçirildi. TIR sürücüsü M.Ş. gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Cep telefonu ile çekilen görüntüler
Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), -