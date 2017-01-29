Dha Yurt Bülteni-8

(YENİDEN)
1)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR VE KOMUTANLAR, KARDAK KAYALIKLARI'NDA İNCELEME YAPTI
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları bugün Aksaz Deniz Üssü'ndeki denetleme ve incelemelerden sonra Bodrum'dan 'TCG Meltem' hücumbotuyla denize açılarak Kardak Kayalıkları'na gitti. Genelkurmay Başkanı ve komutanlar Kardak Kayalıkları'nda incelemelerini tamamladıkta sonra Bodrum'a döndü.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları bugün Aksaz Deniz Üssü'nde inceleme ve denetmelerden sonra saat 10.30 sıralarında karayoluyla Bodrum'a geldi. Rıhtımda bekleyen P334 borda numaralı 'TCG Meltem' hücumbotuna geçen Orgeneral Akar ve komutanlar Kardak ziyareti için denize açıldı.Komutanların bulunduğu, 2 koruma botu ile 4 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği 'TCG Meltem' hücumbotu, saat 11.45 sıralarında Bodrum'a 25 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na ulaştı.
YUNANLILAR ANMA YAPIYORDU
Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren 1996 yılındaki Kardak krizi sırasında düşen Yunan helikopterinde ölen 3 subay için, kayalıklara 1.5 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'nda bugün olayın yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapılıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komutanların bulunduğu 'TCG Meltem' hücumbotu Kardak'a yaklaşırken, 1 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'ndaki Yunan sahil güvenlik botları bölgeye hareket etti. İstanköy (Kos) ve Kilimli (Kalimnos) önlerindeki Yunan savaş gemileri de ziyareti uzaktan izledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Kardak Kayalıkları çevresinde dolaşıp incelemelerini tamamladıktan sonra Bodrum'a döndü.
GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI
Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde bugün konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte 29 Ocak 2017 tarihinde, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı bağlısı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Ziyaret sırasında Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetlerimize ait 2 hücumbot ile seyir icra edilmiştir. Orgeneral Akar, TSK olarak Ege Denizinde icra etmiş olduğumuz tüm faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerimizin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduğumuzu belirtmiştir.
İlaveten ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK'nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurgulamıştır.
Orgeneral Akar, ayrıca TSK'nın bölgemizde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu da ifade etmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Görüntü Dökümü
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-Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar ve beraberindekilerin içinde bulunduğu hücumbotun Kardak'a gelişinden görüntü
-Türk botlarının Kardak'ta görüntüsü
-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın hücümbottan inişi
-Orgeneral Akar'ın askerlele hatıra fotoğrafı çektirmesi
-Orgeneral Akar ve beraberindekilerin helikopterle ayrılmaları
-Genel ve detay görüntüler
(Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, DHA)
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2)EL BAB'DA DEAŞ SALDIRISI: 1 ŞEHİT
SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine yönelik terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 159'uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğle saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Saldırıda uzman çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis'te tedaviye alınırken, şehit uzman çavuşun cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Otopsisi yapılan şehit uzman çavuş Elmacı, saat 17.30'da düzenlenecek törenle memleketi İzmir'e gönderilecek.
GAZİANTEP/DHA
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3)CHP'Lİ ÖZEL'DEN, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİNİN TBMM'DE BEKLETİLMESİNE ELEŞTİRİ
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, anayasa değişikliği paketinin 8 günden bu yana TBMM'de bekletildiğini belirterek, bunu AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde 'Hayır' oyunun yüksek çıkmasına bağladı. İlk kez, 'hayır' oylarının 6 puan öne geçtiğini kaydeden Özel, "Şimdi harıl harıl anket yaptırıyorlar. 'Kararsızlar neden 'hayır' oyu kulanacaklar tarafına geçti?' diye bakıyorlar" dedi. Özel, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesini de eleştirip, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a, "Dostsan, komşuysan, demokrasiye inanıyorsan, darbelere karşıysan o darbecileri bize vermen gerekir" diye seslendi.
CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişikliği paketinin hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmaması ilişkin DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'nin mutabakatıyla anayasa değişikliğinin 20 Aralık'ta TBMM Komisyonu'na getirildiğini hatırlatan milletvekili Özel, şöyle konuştu:
"10 gün süreyle gece- gündüz görüşüldü. Komisyonda konuşmak isteyenler yeterlilik önergeleriyle susturuldu. Çünkü çok aceleleri vardı. Daha sonra Genel Kurul'a geldi. 9 Ocak günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı, 12 gün boyunca görüşüldü. Genel Kurul'da yaşanan zaman baskısını, kavgaları zaten herkes biliyor. 21 Ocak'ta Genel Kurul'dan geçti. İki gün geç olsa ne olur sorumuza 'kaybedecek zamanımız yok, zaten metin değişmedi, komisyondan geldiği gibi onaylandı. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'a gider, ertesi gün onaylanır. Mart'ın sonunda referandum olur' diyorlardı. 21 Ocak'ta geçti. Meclisten 8 saat içinde yollanabilecek olan metin 8 gündür mecliste tutuluyor. Cumhurbaşkanı, 'Arkadaşlar yollarsa hemen onaylayacağım' demişti. Arada bir tek fark var. Anayasa görüşmeleri başlarken 'hayır' diyenler 'Evet' diyenlerin iki puan gerisindeydi. Yüzde 43'e yüzde 41'di. Kimsenin anketi kimseden gizli değil artık. Şu an 'hayır' oylarının 'evet'lerin 6 puan önüne geçmesini hiçbirisi beklemiyordu."
"KARARSIZLAR 'HAYIR' DEMEYE BAŞLADI"
Yüzde 20'ye yakın bir kararsız kesim olduğunu ve bunların 'hayır' demeye başladığını savunan Özel, AK Parti'nin kararsızların oyunun neden değiştiğini sorgulamaya başladığını dile getirdi. Özel, şöyle devam etti:
"Kararsızlar, metni bilmediklerini, değişiklikten haberlerinin olmadığını söylüyordu. Komisyondaki tartışmalar, genel kuruldaki direnişle vatandaş metni öğrendi. Kararsızlar, 'hayır' demeye başladı. 6 puan ile ilk kez 'hayır', 'evet'in önünde. Bu bütün hesapları bozdu. Şimdi harıl harıl anket yaptırıyorlar. Kararsızlar niçin 'hayır'a geçti diye bakıyorlar. Hani 26 Mart'ta referandum olacaktı? Dizler titriyor, mecliste bekletiyorlar. Koskaca gazi meclisi siyasi hedefleri için oyuncak haline getirdiler. Çünkü gittiğinde, Cumhurbaşkanı'na 'neden onaylamıyorsun? diyecekler. 15 günde orda bekleyebilir. Mümkün olduğu kadar geciktiriyorlar. Bundan sonra her yolu deneyerek bu referandumu yaptırmamaya çalışmaları sürpriz olmasın. Çünkü evdeki hesap meclise uymadı, saraydaki hesap meclise uymadı. Yanlış hesap meclisten ve kamu vicdanından döndü. Hayırdaki hızlı yükseliş vatandaşın neyin ne olduğunu öğrenmesine bağlı. İki sebep var. Atatürk'e verilmeyen yetkilerin verilmesine, cumhuriyetin temelinden sarsılmasına, ülkeyi bölünmeye götürecek olan yaklaşıma kararsızlar ve Türk milletinin büyük çoğunluğu 'hayır' demeye başladı. Her geçen gün 'hayır' diyenler güçleniyor. İtişin kakışın, darbın kimseye faydası yok. Vatandaş demek ki gizlemek istediği bir şey var diye düşünüyor. Gizlenenler ortaya çıktı. Türkiye'nin rejim değişikliğine, şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda kurulmuş olan cumhuriyetin birilerine peşkeş çekilmesine artık kimsenin gönlü razı değil. Referandumda partiler yok, parti meselesi değil memleket meselesi. AKP'nin en koyu taraftarları 'bu kadar yetkiyi babam istese ondan bile şüphe ederim' diyorsa Türkiye'de değişen bir şeyler var."
"DOSTSAN, YOLDAŞSAN DARBECİLERİ BİZE VER"
CHP'li Özel açıklamasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a da seslendi. Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesini de eleştiren Özel, şöyle devam etti:
"Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi kabul edilebilir bir şey değil. Çipras, ilk geldiğinde sorunların çözüleceğini söylüyordu. ve 'Ege Denizi ne Türk gölüdür, ne Yunan gölüdür. Ege Denizi balıklarındır' demişti. Bu barışçıl yaklaşıma olumlu yaklaşmıştık. Ama bugün Türkiye'den kalkıp Yunanistan'a giden helikopter Türk helikopteridir. İçindeki darbeciler bizim ordumuzun içinde yetişmiş hainlerdir. Onlar darbecidir, ellerinde kan vardır. Dostsan, komşuysan, demokrasiye inanıyorsan darbelere karşıysan o darbecileri bize vermen gerekir. Bugün Yunanistan'ın tutumu komşulukla, sol değerlerle bağdaşmaz. Yunanistan'ın yaptığı komşuluk hukukuna da, yoldaşlık hukukuna da aykırıdır."
Görüntü Dökümü
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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklamasından görüntü
Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,
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4)FEYZİOĞLU: TÜRK MİLLETİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERMEYECEKTİR
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Anayasa değişikliği teklifinin terör örgütünü tüm dünyada özgürlükçü bir örgüt olarak kabul ettirmeye ve tanıtmaya yönelik olduğunu savundu. Feyzioğlu, "Türk Milleti anayasa değişikliğine izin vermeyecektir. Bu partiler üstü bir meseledir" dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi'nin düzenlediği 'Anayasa değişikliği ve Türkiye'de neler oluyor' konulu konferansa konuşmacı katılmak için Samsun'a geldi. Atakum İlçesi'nde bulunan Türk-İş Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans öncesinde Feyzioğlu basın toplantısı düzenledi.
"BAŞKAN BİR CEBİNE MECLİSİ ÖBÜR CEBİNE HAKİMLERİ KOYUYOR"
Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, Türk Milleti'nin değişikliğe izin vermeyeceğini öne sürerek şöyle dedi:
"Anayasa değişikliği teklifi, meclisin üzerine başkanı mutlak olarak getiriyor ve hakimleri de mutlak olarak başkana bağlıyor. Yani başkan bir cebine meclisi koyuyor. Öbürüne ise hakimleri koyuyor. Bu kuvvetlerin birleşmesi demek. Ben Türkiye'yi uyarmak istiyorum. Yüce Türk Milleti'ni gerçekten yüreğimde kaygı duyarak uyarıyorum. Eğer bir devlette başkan bir cebine yargıyı öbür cebine meclisi koyarsa o devlet diktatörlükle yönetilen bir devlet haline dönüşür. Yani güçlü bir devlet değil diktatörlük olur. Eğer bir devlet diktatörlükle yönetiliyorsa o devletin topraklarında oluşan ayrılıkçı hareketler dünya tarafından özgürlük hareketi olarak algılanmaya ve öyle muamele görmeye başlar. Bu anayasa değişikliği teklifi bölücü hain terör örgütünü tüm dünyada özgürlükçü bir örgüt olarak kabul ettirmeye ve tanıtmaya yöneliktir. Bu Türkiye'nin bölünmesi demektir. Bu terör örgütünün dünyanın her yerinden artık serbestçe istihbarat, cephane, lojistik destek ve eğitim alabilir hale gelmesi demektir. Suriye Devlet Başkanı Esad, bir diktatör olduğu için ÖSO ve diğer muhalif gruplar dünyada terörist örgütü olarak değil, ayrılıkçı, özgürlükçü gerilla hareketi olarak tanınmıştır. İşte Türkiye'yi uyarmak istediğim budur. Türk Milleti, 'Bu anayasa değişikliği bölünme içeriyor' derken bu kaygıyı yüreğinde hissetmektedir. Bu sebeple Türk Milleti anayasa değişikliğine izin vermeyecektir. Bu partiler üstü bir meseledir. Hiç bir siyasi partinin kavgası değildir. Hiç bir siyasi parti lehine yada aleyhine değildir sözlerimiz."
TÜRKİYE KAYGISI
Feyzioğlu, Türkiye için kaygı duyduğunu, bu konuda sürecin başladığını anlatırken, "Ne bir siyasi partiyi överiz nede bir siyasi partiyi yereriz. Kaygımız tamamen Türkiye kaygısıdır. Neden Türkiye kaygısıdır ve Türkiye'nin geleceğini olumsuz etkileyecek hatta felakete sürükleyecek ne vardır bu paketin içinde? Anayasa değişikliği teklifi çok ciddi bir bölünme tehlikesini içermektedir. Türkiye zaten açık ve yakın bölünme tehdidiyle karşı karşıya bir ülkedir. Anayasa değişikliği teklifi Türk Milleti'ni tarafsız bir cumhurbaşkanının etrafında toplamak yerine başkanlığı bir siyasi parti genel başkanlığı seviyesine indirmekle milletin parçalanmasına sebep olacak niteliktedir. Millet parçalanırsa devletin toprakları da parçalanmaya yüz tutar. Anayasa değişikliği teklifi kalıcı istikrarsızlık getirecektir" diye konuştu.
TBB Başkanı, milletin kutuplaştığını, topraklarının çatırdamaya başladığını, yatırımcısının kendisini güvende hissetmediğini, yabancı yatırım alamayan bir ülke kalıcı ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa düşeğini şöyledi. TBB Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, şöyle dedi:
"Milleti temsiliz bırakmaktadır. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değişikliği teklifine göre başkanın istemediği bir kanunu çıkarılamaz hale getirilmektedir. Başkan geri gönderme yetkisini kullandıktan sonra o kanunun tekrar çıkacak şekilde başkana gönderilmesi için mecliste ulaşılması imkansız bir çoğunluk ön görülmektedir. 3 bölü 5 çoğunlukla geri gönderme aslında meclise 'Başkanın istemediği kanunu kabul etme, kabul edersen de başkan bunu geri gönderir ve asla kanunlaşmaz' demektir. Yani milletvekillerini meclise gönderecektir. Ancak o vekiller sadece orada koltuk işgal edecek. Meclisinde içi tamamen boşalacaktır, etkisiz hale gelecektir. Bu sebebele milli egemenliğe aykırıdır. Bu paket hakimleri doğrudan doğruya başkana ve parti genel başkanına bağlamaktadır. Çünkü hakimlerin atanmasından sorumlu olan heyetin ezici çoğunluğunu parti genel başkanı başkan atamaktadır. Yani soru şu, bir köyde muhtara evlendirme, boşanma, mala ve mülke el koyma, dava hakkında karar verme gibi her türlü yetkiyi veriyor muyuz? Vermiyoruz. Yani konu Türkiye'yi Nisan'da kimin yöneteceği konusu asla değildir."
Görünü Dökümü:
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-Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklamaları
-Detaylar
(SÜRE: 07.24 Dk) (BOYUT: 236 MB)
Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,
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5)KIZAĞI ÇALINAN KÖYLÜLER, HAYVANLAR İÇİN OTLARI SIRTLARINDA TAŞIYOR
BİNGÖL merkez Sancak Beldesi'ne bağlı Oğuldere Köyü'nde hırsızların köylülerin kızaklarını çalmaları nedeniyle, köylüler yoğun kar yağışına rağmen havyanlar için otları sırtlarında taşımak zorunda kaldı. Köylülerden Niyazi Bacura, 10 gün önce kızağının çalındığını belirterek, hayvanları için otları yaklaşık 400 metre sırtında taşımak zorunda kaldığını söyledi.
Bingöl'e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sancak Beldesi'ne bağlı Oğuldere Köyü'ndeki vatandaşların bir çoğunun kızakları hırsızlar tarafından çalınınca hayvanları için topladıkları ve yaz aylarında arazide depoladıkları samanları 1 metre karda sırtlarında taşımak zorunda kaldı. Kızağı çalınan köylülerden biri olan Niyazi Bacura, 10 gün önce kendisininde arasında olduğu çok sayıda köylünün kızağının hırsızlar tarafından çalındığını belirtirek, hayvanları için daha önce kızak ile getirdiği otları şimdi yaklaşık 400 metre sırtında taşıyarak ahıra getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep eden Bacura, "3 tane çocuğum var evde 5 kişi kalıyoruz. Günde 4-5 defa 400 metre mesafde sırtımızla ot çekiyoruz. Köydeki çok kişinin kızağa çalındı. İlgililerden yardım talep ediyoruz" diye konuştu.
Görünü Dökümü:
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-Oğuldere köyü ve yollarından detaylar
-Kızağı çalınan Niyazi Bacura'nın sırtında saman taşıması
-Samanı hayvanlarına getirmesi
-Niyazi Bacura Röportajı
-Genel detaylar
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, -
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6)TABUTUNUN ÜZERİNE GELİN DUVAĞI ÖRTÜLEREK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SAMSUN'da eski nişanlısı trarafından öldürülen 35 yaşındaki Emine Çatal, tabutunun üzerine gelin duvağı örtülüp gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kadifekale Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda 7 ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişan atan Emine Çatal'ı telefonla arayan eski nişanlısı 37 yaşındaki Nihat Güney, konuşmak istediğini söyledi. Emine Çatal'ın kaldığı babasının evine giden Nihat Güney, eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın kafasına, sonra da kendi kafasına ateş ederek öldürdü. Günay, olay yerinde Çatal ise kaldırıldığı hastanede öldü.
Emine Çatal'ın cansız bedeni bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce baba ocağına getirildi. Burada yakınlarından helallik alanıp dua edildi. Ardından cenazesi Karasamsun Merkez Camisi'ne getirildi. Tabutunda gelin duvağı örtülen Emine Çatal'ın babası İsmet ve annesi Ayşe Çatal taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü. Emine Çatal'ın cenazesi, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kalkanca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görünü Dökümü:
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-Camiden detay
-Helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun omuzlarda götürülmesi
-Cenaze aracının gidişi
-Emine Çatal'ın fotoğraflı
(SÜRE: 02.08 Dk) (BOYUT: 68 MB)
Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,
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7)7 OKULU SOYDU, SONUNCUSUNDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI
MERSİN'de, 7 okulda hırsızlık yapan 20 yaşındaki Kadir B., son işinde suçüstü yakalandı.
Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki okullarda peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan teşhisin ardından hırsızlık olaylarını daha önce aynı suçtan bir çok dosyası bulunan Kadir B.'nin yaptığı anlaşıldı. Kadir B.'yi fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezine girdiğini tespit etti. İçerideki televizyonları çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan, Kadir B., gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, Kadir B'nin İstiklal İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdiği hırsızlık da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Rahat tavırlar sergileyen Kadir B. görüntülerde kilitli olan odaya camdan girmeye çalışıyor. Bir süre girişimi başarılı olamayınca sandalyeye oturup dinlenen ve cep telefonu ile ilgilenen Kadir B., ardından girdiği pencereden çıkarken cama sıkışıp zor anlar yaşıyor. Elindeki bilgisayar monitörlerini bir poşete toplayan zanlı, rahat tavırlar sergileyerek kapıdan çıkıp uzaklaşıyor.
Görüntü Dökümü
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Hırsız okulun içerisinde gezerken
Hırsız okul müdürünün kapasını açmaya çalışırken
Pencereden girmeye çalışırken
Hırsızın pencerede sıkışması
Zorla çıkmaya çalışırken
Hırsız cep telefonu ile oynarken
Hırsız eline aldığı bilgisayarı götürürken
Hırsız sırtına aldığı çuvala birlikte kapıdan çıkarken
SÜRE: 07'00" BOYUT: 380 MB
Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN
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8)AYDER KARDAN ADAM ŞENLİĞİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI
RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kardan Adam Şenliği'nin son günü, kar üstünde kayanların görüntüleriye renklendi. Düşerek yaralanan bazı vatandaşlara sağlık görevlileri müdahale ederken yaylada kardan kardan yapılan Atatürk figürü ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi.
Çamlıhemşin İlçesi'nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince (ÇADOSK) düzenlenen şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. 2 metre kar üstünde tulum eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, sıfırın altında 4 dereceye kadar inen soğuk havada ısınmaya çalıştı. Yaylanın beyaz örtüsü üzerine dev Türk bayrağı serildi.
NAYLON, ŞAMBREL, KIZAK...
Şenlikte bu yılda serbest kayak etkinliği düzenlendi. Naylon, otomobil şambrelleri ve kızaklarla kayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kimileri kayarken düştü, kimileri takla attı, kimileri de kayarken çevredekilerin arasına daldı. Bu yıl güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle kayak sırasında büyük kazaların yaşanmasının önüne geçildi. Buna rağmen kayarken yaralananlara ambulanslarda müdahale edildi.
KARDAN ATATÜRK İFİGÜRÜ ÇİN SIRAYA GİRDİLER
Ayder Yaylasındaki Kardan Adam Şenliği'nde bu yıl, Naci Edi ve beş arkadaşının yaptığı 3.5 metrelik kardan Atatürk figürü ilgi odağı oldu. Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınan Atatürk Anıtı'nın kardan yapılan benzeri ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi. Atatürk figürünün çok güzel olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Bunu kimsenin yıkıp ta eritemeyeceğini bilmesi gerekir. Atatürk'ü her yerde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
RİZELİLERİN ATATÜRK SEVGİSİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK
Çamlıhemşin Belediye Başkanı AK Partili Osman Haşimoğlu, Rize Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk heykelinin taşınması sırasında Rizelilere çok haksız eleştiriler yapıldığını belirterek, "Biz de Rizelilerin Atatürk'ü ne kadar çok sevdiğini göstermek için, çağırdığımız heykeltraş ekibin de desteği ile kardan Atatürk figürü yaptırdık. Çok güzel olmuş. Rizelinin bu konuda ne kadar hassas olduğu ve Atatürk'ü ne kadar sevdiğini göstermeye çalıştık. Şimdi spekülasyon yapanlar da var, 'Atatürk heykelini kardan yaptılar, kar eriyecek' diyorlar. Erirse gelecek yıl yeniden yapacağız. Atatürk her mevsim var. Yazın da kışın da" dedi.
BİATLON ŞAMPİYONASI HEYECANI
Şenlik kapsamında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 10 ilden 110 sporcunun katılımıyla 2'inci Biatlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada 2.5 kilometrelik kayaklı koşu ile parkuru tamamlayan sporcular yerde yatarak ve ayakta olmak üzere 4.5 kilogram ağırlığındaki yivli 22 kalibrelik ateşli tüfekle 5'er atış yaptı. Şampiyona vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kardan Adam Şenliği, oynanan horonlarla sona erdi.
Görüntü Dökümü
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Kardan Atatürk detayları
Vatandaşlarla röp.
Belediye başkanı ile heykel röportajı
Yayla detayları
Kayak detaylar
Kayak yaparken düşenler
Kayak yapanlarla röp.
Biatlon şampiyonası detayları
Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA
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9)EKSİ 7 DERECEDE SUYA GİRİP YARIŞTILAR
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen etkinlikte, karla kaplı mesire alanındaki gölete giren doğaseverler, eksi 7 derecede hem soğukla hem de birbirleriyle yarıştılar.
Bünyan Dostları Grubu'nun bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Yüzme Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. İlçede belirlenen 7 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yapan 75 doğasever, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluştu. Buradaki gölete giren 25 doğasever ise gölette balon ve kurdelalarla oluşturulan kulvarda birinci olabilmek için yarıştı. Suya giren 2 yarışmacı, üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı açtılar. Yarışa katılan en fazla ilgiyi gören 11 yaşındaki Adnan Efe Firan ise üçüncü gelerek ayrı bir sürprize imza attı. Yarış sonucu Orhan Demir birinci, Kenan Çağlar ise ikinci oldu. Kadınlar kateforisinde ise gölete tek giren kadın yarışmacı Aynur Aslan birinci ilan edildi.
Bünyan Dostları Grubu Başkanı Şener Serim, ilçenin tanıtımını yapmak ve doğaseverleri buluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini bildirdi. Serim, "Grup olarak biz Türkiye'nin ve dünyanın her yerindeki Bünyanlı dostlarımıza ulaşmak istiyoruz. Bu yaptığımız etkinliği de Kayseri başta olmak üzere Adana, Mersin, Konya, Ankara gibi illerdeki Bünyanlı dostlarımız katıldı. Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz etkinliğimizi Bünyan Belediyemiz de destekliyor. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimize, bundan sonraki yıllarda daha çok katılım bekliyoruz" diye konuştu. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da, Bünyan Dostları Grubu'yla, ilçenin tanıtımı adına çok anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade etti.
Eksi 7 derecede suya girerek yüzen yarışmacılar da çok güzel bir etkinlik düzenlendiğini, aslında suyun dışarıdan daha sıcak olduğunu belirttiler. Suda üşümediklerini, ancak sudan çıktıktan sonra soğuğu hissettiklerini söyleyen yarışmacılar, kış günü suya girmeyi, sağlıklı olan herkese önerdiler. Etkinlik, katılımcılara kuru fasulye, bulgur pilavı, tatlı, ayran ve çay ikramı ile son buldu.
Görüntü Dökümü
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-Doğaseverlerin göle girmesi
-İki doğaseverin suda Türk bayrağı açması
-11 yaşındaki çocuğun suya atlaması
-Kadın doğaseverin suya girmesi
-Doğaseverlerin yarışması
-Yarış sonuçlarının açıklanması
-Suya giren doğaseverlerin görüşleri
-Bünyan Dostları Grubu Başkanı Şener Serim'in açıklaması
-Genel detaylar
(Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, DHA)
1 DOSYA 4 dakika, 35 saniye/146.7 MB
Dha Yurt Bülteni-8
(YENİDEN)1)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR VE KOMUTANLAR, KARDAK KAYALIKLARI'NDA İNCELEME YAPTIGENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları bugün Aksaz Deniz Üssü'ndeki denetleme ve incelemelerden sonra Bodrum'dan 'TCG Meltem' hücumbotuyla denize açılarak Kardak Kayalıkları'na gitti.
(YENİDEN)