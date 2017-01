Dha Yurt Bülteni-8

Akçakale'nin Suriye sınırına dev bayrak asıldı



ŞANLIURFA'nın Akçakale Belediyesi, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD denetimindeki Telabyad kenti sınırında terör örgütü flamasının asılı olduğu bölgenin karşısına dev Türk bayrağı astı.



Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kenti ile komşu olan Akçakale'de, belediye ekipleri güvenlik amacıyla beton blok örülen bölgeye bu sabah 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metrelik Türk bayrağı astı. Telabyad'da bir direkteki PYD flamasının karşısında göndere çekilen Türk bayrağı tüm bölgeden görünüyor.



Akçakale Belediyesi daha önce de Türkiye tarafından görülecek noktalara PYD flamalarının asılması üzerine sınır hattına 3 bin Türk bayrağı asmıştı.



Burun ameliyatında beyin kanaması geçirerek ölen Kübra toprağa verildi



GAZİANTEP'te, burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçiren ve 10 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün yitiren 17 yaşındaki Kübra Özürberk, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



Burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Kübra Özüberk'e, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından, burundaki kıkırdakların alınması için 17 Ocak gününe ameliyat tarihi verildi. Genç kız, geçen salı günü girdiği ameliyatta kemiğinde oluşan hasardan dolayı beyin kanaması geçirdi ve uyanmadı. Yoğun bakım ünitesine alınan genç kız, 10 gün süren mücadeleyi dün kaybederek öldü. Genç kız için bugün Bahedaddin Nakbıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Özüberk'in tabutunun üzerine gelin duvağı ve annesinin ördüğü kendisinin de çok sevdiği belirtilen bere tabutun üzerine konuldu. Genç kızın babası Ümmet Özüberk cenaze töreni sırasında yakınlarının desteğiyle ayakta durabilirken, anne Oya Özüberk gözyaşlarına boğularak ağıt yaktı. Genç kızın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.



Ayvalık'ta 94 yıl sonra mübadele anıldı



BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'ndeki Giritliler Derneği'nin düzenlediği törende, 94 yıl önce mübadelede yaşamını yitirenler ile umut yolculuğunda can veren göçmenler birlikte, karanfillerle anıldı.



Türkiye'deki Ortodoks Rumların Yunanistan'a, Yunanistan'daki Müslüman Türklerin ise Türkiye'ye zorunlu göç ettirilmesini kapsayan 1 Mayıs 1923'teki mübadele, Ayvalık İlçesi'nde düzenlenen törende anıldı. Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu törene, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören mübadillerin ilçeye ilk ulaştığı yer olan Ali Bey (Cunda) Adası'nda gerçekleştirildi. Mübadillerin karantina altında tutuldukları, Eski Çocuk Yuvası olarak bilinen Despot Sarayı önündeki etkinlik, saat 13.00'te ölenler için gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



ATA TOPRAĞINA VİZESİZ SEYAHAT TALEBİ



40 Mübadil kuruluşunun ortak imzasını taşıyan bildiriyi okuyan Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen, yaşananları anlattıktan sonra teleplerini iletti. İlk taleplerini dile getiren Tunçmen, "Mübadillerin doğdukları toprakları ziyaret etmelerine uzun yıllar izin verilmedi. 1. kuşak mübadillerin hemen hemen tamamı, memleket hasretiyle bu dünyadan sessizce göçüp gittiler" dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan mübadillerin Yunanistan vatandaşı Rum Ortodoks mübadiller gibi aile büyüklerinin doğdukları toprakları vizesiz olarak ziyaret etmek isteğini belirten Tunçmen, "Eğer AB vize uygulamasını sürdürecekse, mübadillerin ata topraklarını özgürce ziyaret edebilmeleri için Türkiye ve Yunanistan ortak bir çözüm üretebilir diye düşünüyoruz. 1930 yılında iki ülke arasında imzalanan 'İkamet, ticaret ve seyrisefain anlaşması' benzeri ikili bir anlaşma yapılabilir. Her iki ülkenin yöneticilerinin bu talebimizi dikkate almasını istiyoruz" dedi.



Bir diğer taleplerinin tarihi yapılara ait olduğunu belirten Tunçmen, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Yunanistan hükümetinden mübadillerin geride bıraktıkları cami, kilise, tekke, manastır, türbe, şehitlik, mezarlık gibi kutsal mekanların, hamam, bedesten, çeşme, ayazma gibi yapıların günümüze kadar ayakta kalmış olanlarının karşılıklı olarak restore etmelerini ve korumalarını talep ediyoruz" dedi.



Mübadelenin büyük bir dram olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise, "Bu göç içinde çok büyük acılar var. Yaşadıkları, doğdukları topraklardan ayrılıp Ayvalık'a gelmişler ama çok şanslılarmış. Onları burada karşılayan, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk varmış ve hep birlikte yaşamışız" dedi.



Konuşmaların ardından denize ölenler anısına karanfil ve çelenk bırakılırken, Talatpaşa Caddesi'nde lokma hayrı yapıldı.



(ÖZEL) Kanlı park kavgası güvenlik kamerasında



ADANA'da esnaf 43 yaşındaki Ramazan Akdeniz, işyerinin önüne otomobilini park etmesini istemediği 24 yaşındaki Serdar B. tarafından döner bıçağı ile ağır yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.



Merkez Yüreğir İlçesi'nin Kozan Caddesi'nde çocuk kıyafetleri satan Ramazan Akdeniz, sabah saatlerinde işyerinin önüne gelen Serdar B. ile araç park etme yüzünden tartıştı. Bir anda alevlenen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Serdar B., bıçakla esnaf Ramazan Akdeniz'i yaralarken araya giren vatandaşlar ve mağazada tezgahtarlık yapan genç kız kavgayı ayırmaya çalıştı. Serdar B.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan Ramazan Akdeniz, işyerine kaçıp kapıyı kapatmaya çalıştı. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan Akdeniz'e bu kez Serdar B. dönerciden aldığı döner bıçağı ile saldırdı.



Araya giren çevredeki esnaf, Serdar B.'yi uzaklaştırırken ağır yaralanan Ramazan Akdeniz, otomobille hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Ramazan Akdeniz ameliyata alınırken, polis kaçan Serdar B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



Ambulans, kara saplandı



KARS'ta hasta olan çocukları almaya giden ambulans kara saplandı. Traktörle çekilen ambulansı sağlık görevlileri itekleyerek kurtardı.



Kars'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ölçülü Köyünde hateşi yükselen çocuklara müdahale etmek için yola çıkan 112 Acil Servis ambulansı, kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleriyle iletişime geçen 112 ekipleri kapalı olan köy yolunda greyderin çalışmasıyla kurtarıldı. Yolda yeniden kara saplanan ambulansı, sağlık görevlileri iterek kurtaramadı. Ambulans, köyden getirilen trakter ile çekilerek kardan çıkarıldı. Ölçülü köye ambulansla giden sağlık görevlileri, çocuklara müdahale etti. Yoğun tipinin hakim olduğu köyde müdahale edilen çocukların aileleri "Allah devletimize zeval vermesin, geldiler ve hasta çocuklarımızı tedavi ettiler" dediler.



Uyuşturucuları sobada yakmaya çalıştılar



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi merkezli polisin 'Dezenfekte' adını verdiği operasyonda eroin, esrar, sentetik uyuşturucu bonzai ele geçilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evlerindeki uyuşturucuları sobaya atarak yakmaya çalıştı.



Tekirdağ ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve İstanbul Silivri'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonlara yaklaşık 100 polisi katıldı. Çerkezköy'ün Küme Evleri, Bağlık Mahallesi'ndeki operasyon sırasında uyuşturucu kaçakçılarının evde bulunan uyuşturucuları polisin bulmaması için yanan sobaya attığı belirlendi. Polis, sobadaki uyuşturucuların bir kısmını zarar görmeden ele geçirdi.



Operasyonlarda 132 gram Bonzai, 13 fişek eroin, 3 fişek esrar, 45 fişek Bonzai ve 40 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili kaçan Cengiz Ç. ile Rıdvan D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınanların soruşturması da devam ediyor.



Memurlardan meslektaşları için protesto



İZMİR'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu üyeleri, açığa alınan yada mesleklerinden ihraç edilen sendikalarının üyesi memurların görevlerine iade edilmesini istedi. Yaşananları protesto eden memurlar, basın açıklamasından sonra oturma eylemi yaptı.



İzmir'de KESK'e bağlı sendikalara üye olan memurlar, Karşıyaka Vapur İskelesi karşısında kanun hükmünde kararnemelerle mesleklerinden ihraç edilen yada açığa alınan üyeleri için biraraya geldi. Burada pankart açıp slogan atan memurlar adına Savaş Candemir basın açıklaması yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra baskı ve sindirme politikalarının arttığını söyleyen Savaş Candemir, "OHAL kapsamında sendikamız üyesi 2 bin 522 kamu emekçisi memuriyetten çıkarılmıştır. İhraç edilen arkadaşlardımızın, darbe girişimiyle nasıl bağlarının olduğuna dair en ufak bir delil olmadığı gibi, iktidarın böyle bir iddiası da yoktur. 2016 yılı itibariyle, sosyal medya paylaşımları ve Cuhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 78 arkadaşımız açığa alındı. Fiili, meşru ve hukuki mücadelemizi her ne pahasına olursa olsun yükselteceğiz" dedi.



Basın açıklamasından sonra protestoya katılanlar, oturma eylemi de yaptı. Grup protestodan sonra dağıldı.



İş yerlerinden elektronik eşya, yardım derneğinden de yağ ve bal çalmışlar



KONYA'da çaldıkları otomobille 5 iş yerinden elektronik eşya ve sigara ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapan bir dernekten de zeytin yağı ve bal çalan 6 şüpheli polis tarafından yakalandı.



Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 gün içerisinde Selçuklu, Meram ve Karatay İlçelerinde 5 iş yeri ve 1 evden elekronik eşya ve sigara ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapan bir dernekten 27 kilo zeytin yağı ve 8 kilo da bal çalınmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 30 bin lira değerinde elektronik malzeme çalan kişileri belirlemek için iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarından hırsızlıkta kullanılan otomobilin de çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin de daha önceden hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan Abdülkerim U.(21), ağabeyi Hüseyin U.(27), Metin Ö.(34), kardeşi Hamza Ö. (31) ve Burak T. (21) olduğunu belirledi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri de Yılmaz A.'ya sattığını tespit etti.



Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis ekipleri, dün evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Polistesi sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



