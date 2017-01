Dha Yurt Bülteni-8

1)SADDAM'IN YAPTIRDIĞI CUMHURİYET KÖŞKÜ, DAEŞ'TEN ALINDI



IRAK'ta, 2003 yılındaki savaş ve ondan 14 yıl sonra Musul'da operasyonunda tahrip edilen Cumhuriyet Köşkü'nün DEAŞ'ten alındığı belirtildi. 2003 Irak savaşında DHA tarafından görüntülenen ve 'Saddam Sarayı' olarak bilinen Cumhuriyet Köşkünün Musul operasyonu kapsamında da büyük tahribata uğradığı görüldü. DEAŞ'ın tahrip ettiği modern sarayın duvarlarına sloganlar yazdığı ve bazı duvarlarını yıktığı belirlendi.



Irak'ın devrik lideri döneminde Musul'da Dicle Nehiri'nin kenarında inşa edilen ve Saddamın sarayı olarakta bilinen Cumhuriyet Köşkü, Musul operasyonu kapsamında 20 Ocak'ta DAEŞ'ten alındığı belirtildi. Musul'un kuzeyinde bulunan ve Irak Ordusu tarafından 20 Ocak'ta DEAŞ'ten alınan Cumhuriyet Köşkü'nün büyük tahribata uğradığı görüldü. 1990 yılında inşaa edildiği belirtilen Cumhuriyet Köşkü, 2003 Irak savaşında da tahrip edilmişti. DHA muhabiri tarafından Musul'un düşmesinden hemen sonra görüntülenen Cumhuriyet köşkünde otorite boşluğu ve güvenlik olmaması nedeniyle tahribatlar yaşanmış, saraydan yağmalar yapılmıştı.



CUMHURİYET KÖŞKÜ YADA SADDAM'IN SARAYI



Musul'un kuzeyi ve Dicle Nehri kıyısında 1990 yılında yapımına başlanan Cumhuriyet Köşkü, Amerika'daki Beyaz Saray'ın birkaç kat büyüklüğünde yapılmış ve içinde yapay göletler ve şelaleler bulunuyor. Köşkün neredeyse her köşesine Saddam Hüseyin'in ismi yazılırken, kentin kuzeyinde tepede inşaa edilen Köşk, Musul Üniversitesi'ne bakıyor. Çeşitli ülkelerden gelen DEAŞ üyelerinin eğitildiği ve DEAŞ emirlerinin kullanıldığı Köşk, koalisyon uçaklarınında defalarca hedefi olmuştu.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Sarayın ARŞİV görüntüsü



Ferit ARSLAN-DİYARBAKIR,



==============================================



2)VAN'DA FETÖ İDDİANAMESİNDEN: GEREKİRSE ALLAH'I İNKAR ETMEK MÜMKÜNDÜR



VAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen bir jandarma personeli hakkında hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında 7.5-15 yıl kadar hapsi istendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Van'daki askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada, meslekten ihraç edilerek tutuklu bulunan eski jandarma personeli F.Ç. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede FETÖ/PDY'nin yapısı ve işleyişi hakkında detaylı bilgiler yer alırken şüpheli jandarma personelinin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirtildi. Şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Hazırlanan 48 sayfalık iddianamede FETÖ/PDY'nin yapısına ilişkin bilgiler yer aldı. İddianamede, terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da ülke genelinde cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni, hükümeti ortadan kaldırmaya, yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs girişiminin, başta halk olmak üzere Emniyet ve silahlı kuvvetlerdeki darbe karşıtı kesimlerin mücadelesi ile başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi. İddianamede, örgütün özellikle belirlediği muğlak ve anlamsız isimlendirmelerle, sahip olduğu 'hayalet-karanlık' vasfını güçlendirmeye, amacını gizlemeye ve masum gösterilmesine yönelik algı çalışması yaptığı anlatıldı.



"GEREKİRSE ALLAH'I İNKAR ETMEK MÜMKÜNDÜR"



Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in verdiği kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem veya tavrın kuvvetle ezilerek, talimatlarının aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak uygulandığına yer verilen iddianamede, şunlar yer aldı: "Fethullah Gülen soruşturma ve takibata uğramamak ve zarar görmemek için kendince bir görüş geliştirerek, yalan söylemeyi, inandığı ve olduğundan farklı görünmeyi, yaptığı bir işi başkasına yüklemeyi, dini emir ve yasaklarla kendini bağlı saymamayı ve hukuku dolanmayı, ahlaki kural kabul etmemeyi çevresine öğreterek adına tedbir (takiyye) demiştir. Ona göre, örgüte zarar gelmemesi için yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak, suç işlemek, dinen haram sayılan içki, kumar, fuhuş, zina gibi günahları işlemek mübahtır. Onun verdiği emre göre 'Gerekirse Allah'ı bile inkar etmek (haşa)' mümkündür. Kısaca örgütün işlediği her günah veya kusurun, ayıbın, suçun kılıfına 'tedbir' denilmektedir."



"YAHUDİ, HIRİSTİYANLAR VAR"



İddianamede FETÖ/PDY örgütünde toplumun her inanç kesiminden üyeleri olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Müslüman dindar insanların yanı sıra örgüt işine gelen, kullanılması mümkün herkesi bünyesine katmaktadır. Ateist gibi yapıya uzak gibi duran gruplardan, Yahudi, Hristiyan dinine inananlardan da örgüt içerisinde yer alanlar bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle örgüte üyelik için dindar veya inançlı olmak şartı aranmadığı gibi Müslüman olmak da gerekli değildir. Eğer kişi himmetini veriyorsa işlediği suçun veya günahın bir önemi yoktur. Meşru olmayan yollardan elde edilen kazançtan örgüte istenen pay verilmişse işlenen günahın, suçun üzeri örgüt tarafından organize olarak örtülmektedir."



"FETÖ, TÜM DARBELERİ DESTEKLEMİŞ"



Fethullah Gülen'in, ordunun yaptığı tüm askeri darbeleri, 1971 muhtırasını veren generalleri ve 1980 darbesi öncesi ve sonrasında yazdığı yazılarla darbeyi desteklediğinin belirtildiği iddianamede, şu ifadeler yer aldı: "Gülen, 28 Şubat 1997 'post modern' askeri müdahalesinin gerekli olduğunu dönemin generallerine yazdığı mektupta vurgulamıştır. Antidemokratik uygulamalara sadece örgütünün bekası için destek vermekten kaçınmamıştır. Örgüt, 2007 yılında askeri vesayet sisteminin sözde tasfiyesi amacıyla bu yapıyla mücadele ediyormuş gibi algı yönetimine başlamıştır. Örgüt 80'li yıllarda yurt dışına eğitim kurumlarıyla açılmıştır. İlk açılımını Orta Asya'da gerçekleştiren ve öncelikli hedefi buradaki Türki Cumhuriyetler olan örgütün programı başarıya ulaşmıştır. Yurt dışı faaliyetleriyle örgüt büyümüş, herkesin dikkatini çekmiştir. Bazı gizli servisler de bu örgüt üzerinde çalışma yapmıştır. ABD genelinde örgüte bağlı faaliyet gösteren yaklaşık 165-170 kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, dernek, kültür merkezi, düşünce kuruluşu, eğitim teşekkülü veya özel okul şeklinde teşkil edilmişlerdir. Dünya genelinde örgütlenen bu yapının liderinin, bu çaptaki örgütü kuracak ve yönetecek düzeyde eğitim, kapasite vesaire donanımı bulunmamaktadır."İddianamede şüphelinin meslekten ihraç edildiği belirtilirken, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u orta yoğunlukta kullandığını kaydedildi. İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlatılan ve tüm il başsavcılıklarına gönderilen "Bylock Uygulaması Teknik Raporu'nun içeriğine de yer verildi. Şüpheli ise savunmasında üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma yönündeki suçlamayı kabul etmediği, Bylock isimli programı kullanmadığını, Bank Asya isimli bankada hesabının bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.



Gülay KUYUCU/VAN, -



=====================================================



3)UĞUR MUMCU, KEŞAN'DA DA ANILDI



ANKARA'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı.



Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan, CHP'liler, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Anma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. CHP Keşan İlçe Başkanlığı Gençlik Kolu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, "24-31 Ocak arasında 1 hafta boyunca buruk hüzünlerle aydın cinayetlerini ve şehit verdiğimiz öncü canlarımızı içimiz yanarak anıyoruz. 1993 yılından bu yana düzenlenen bu hafta, demokrasi ve adaletin kurumsallaşması için el ele veren demokratik kitle örgütlerinin, yerel yönetimlerin, suskun kalmayan tüm aydınların ortak başarısıdır. Uğur Mumcu'nun da dediği gibi, 'Masum insanlar öldürülürken susulmaz. Susan da bu insanlık suçuna katılmış olur. Bu masum insanlar, Yahudi de olur, Arap da, Hıristiyan da. Ölümlerde ne ırk ayrımı yapılır ne din. Ölen insandırö dedi. Avukat Belgin Şehirli Yıldırım da, Uğur Mumcu'nun hukuki kişiliği ile ilgili bir konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 'Uğurlar olsun' ile 'Ankara'nın taşına bak' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------------



-Uğur Mumcu anıtı



-Anma törenine katılanlar



-Törene katılanların ellerindeki afişler



-Mehmet Güneş Yılmaz konuşma



-Türküler söylenmesi



-Anıta karanfil bırakılması



(SÜRE: 02.52 - BOYUT: 92 MB)



(Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



======================================================



4)AĞACA ZİNCİRLENEN KÖPEK, AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU



BODRUM'da dere yatağında ağaca zincirlenmiş olarak açlıktan ölmek üzereyken, müzik öğretmeni 33 yaşındaki Pınar Kurtoğlu tarafından bulunan Macar Vizsla cinsi av köpeği, kurtarılıp tedaviye alındı. Kurtoğlu ise "Bunu yapan insan olamaz. Birkaç gün daha bulunmasa ölecekti. Tedavisinin ardından sahiplenen olmazsa belki de ben bakımını üstleneceğim" dedi. Bodrum TED Koleji'nde müzik öğretmeni olan Pınar Kurtoğlu, geçen 22 Ocak'ta öğlen saatlerinde Ortakent-Yahşi Mahallesi kırsalında köpeği ile yürüyüşe çıktı. Mahallenin ortasından geçerek, denize dökülen derenin kenarında yürüyüş yaparken köpeği, koku alarak tepki verdi. Bunun üzerine dere yatağına bakan Kurtoğlu, ağaca zincirlenerek ölüme terkedilmiş bitkin halde bir köpek olduğunu görünce şoke oldu.



Açlıktan ölmek üzere olan ve uzun süre bağlı olduğu yerde hareketsiz şekilde oturup, yatmak zorunda kaldığı için kalçasında yaralar oluşan Macar Vizsla cinsi av köpeğini zincirini çözerek kurtaran Kurtoğlu, Terapi Veteriner Kliniği'ne götürdü. Zavallı hayvan, veteriner hekim Zeynel Yüce ve Mahmut Çelik tarafından tedaviye alındı.



Veteriner Zeynep Yücel, köpeğin kendilerine getirildiğinde çok kötü bir durumda olduğunu belirterek, "Uzun süre aç kalmış. Derin yaraları var. Açık yara tedavisine başladık. Beslenmesine önem verdik. Büyük bir travma yaşamış. Ancak, çok zeki bir hayvan. En az iki ay misafirimiz olarak burada tedavi görecek. Daha sonra ise kendisini sahiplendireceğiz. Bu tür hayvanlar sahipsiz olmaz. Macar Vizsla cinsi, beş yaşında, erkek, iyi bir cins av köpeğine niye böyle bir şey yaptılar anlam veremedik" dedi.



'BU BİR İNSANLIK AYIBIDIR'



Köpeği kurtaran Pınar Kurtoğlu ise "Bunu yapan insan olamaz. Bu hayvanı bu hale gelene kadar nasıl olur da kimse göremez ya da gereken müdahaleyi yapmaz? Bu bir insanlık ayıbıdır. İlk bulduğumuzda verdiğimiz mamayı ağlaya ağlaya yedi. Yaşadıklarına rağmen gözlerinin içi hala gülen bir hayvan. Birkaç gün daha bulunmasa belki de ölecekti. Tedavisinin ardından sahiplenen olmazsa belki de ben bakımını üstleneceğim" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



-Köpeği sahiplenen müzik öğretmeni, veteriner röportajı ve köpeğin görüntüleri takip ediliyork geçilecek



Yaşar ANTER-BODRUM/DHA



=================================================



5)KIRIKKALE'DE FETÖ OPERASYONUNDA 14 EMNİYETÇİ ADLİYE'DE



KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETKÖ/PYD) kapsamında emniyet teşkilatına yönelik yapılan operasyon sonucu göz altına alınan 14 kişi, 3 gün süren ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildiler. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PYD yapılanmasına yönelik yapılan operasyon sonucu 14 emniyet mensupu gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda, aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin de bulunduğu 14 polis gözaltına alındı. 4. sınıf emniyet müdürleri U.A., A.A., emniyet amirleri S.A., Ç.D., polis memurları Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., L.B., H.Ş., Y.Ş., S.K., Ö,H., H.K. ve H.A. emniyetteki sorgularından sonra Adliyeye sevk edildiler. Zanlı polislerin bazı yakınları ise Adliye önünde göz yaşı döküp, sinir krizi geçirdi.



Görüntü dökümü



----------------



-Adliye ye



Adliyeye çıkmaları



Yakınlarının hasret gidermeleri ve sinir krizi geçirmeleri



Kırıkkale Adliye binası



Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -



============================================



6)HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI



GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobille kaçan 2 şüpheli, polisin takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.



Olay, öğle saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 27 AGL 74 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerin durması için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine aldırış etmeyen sürücünün yönetimindeki çalıntı olduğu belirlenen otomobil, yolda 34 KS 0297 plakalı cipe çarparak durdu.



Duran aracın sürücüsü ve kimliği belirsiz arkadaşı, bu kez koşarak kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerden biri polise bıçak çekerek dağlık alana tırmanırken, diğer şüpheli bölgede bulunan polis ekibi tarafından yakalandı. Dağlık alana tırmanan şüphelinin peşine düşen polis, bölgeyi ablukaya aldı. Polise bıçak çekerek kaçan şüpheli kısa sürede İbni Sina Mahallesi'nde yapımı süren hastane inşaatı civarında yakalandı. Yakalanan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda çalıntı teyp, ses sistemi, amfi ve başka bir otomobile ait plaka ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Çalıntı otomobil



Çalıntı otomobilin çarptığı otomobil



Polisin olay yeri incelemesi



Otomobil içerisinden çıkan plakalar ve çalıntı malzemeler



Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB



===================================================



7)ADIYAMAN'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



ADIYAMAN'da, girdiği evden 2 bin lira para çalan şüpheli, polislerin 40 güvenlik kamerasını incelemesinin ardından kimliği saptanarak yakalandı. Olay, dün gece Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsenin olmadığı sırada girdiği evden 2 bin lira parayı çalan şüpheli kaçtı.



Döndükleri evde hırsızlığı fark eden ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis, parmak izi araştırması yaptı ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İnceleme sonunda polis, hırsızlığın aynı suçtan daha önce de işlem yapılan M.U. olduğunu belirledi. Kimliği saptanan M.U., evinde gözaltına alındı ve sorgulamasının ardından 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



Güvenlik kamerası görüntüsü



Yolda yürümesi ve eve doğru ilerlemesi



Adliye sarayı



Şüpheli adliyeye getirilmesi



Şüpheli adliyeye götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB



==================================================



8)DÜNYA BODRUM'UN BU GÜZELLİKLERİNİ KONUŞUYOR



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde cennet koy ve adalarını tanıtmak için yapılan 'Mavi Bodrum' isimli video, sosyal medyada ilgi gördü. Bodrum'un cennet güzelliklerini ortaya koyan görüntüleri Facebook'ta üç günde 65 bin kişi izledi, 2 bin 800 kişi de paylaştı. Bodrum Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Bodrum Oğuz Özay Tanıtım Limited Şirketi tarafından geçen yaz aylarında altı ay boyunca çekilen ve 200 saatlik drone ile yapılan hava çekimlerinden elde edilen Mavi Bodrum Belgeseli, izleyenleri hayran bıraktı. Üç gün içerisinde 65 bin kişi tarafından izlenen ve 2 bin 800 kişi tarafından paylaşılan 3 dakika 44 saniyelik Mavi Bodrum görüntüleri büyük beğeni topladı. Bodrum'un limanı ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden başlanıp, mavi yolculuğun önemli duraklarında Orak Adası, Kara Ada, Adaboğazı, Çatalada, Kaşık Adası, Apostol Adası ile Kisebükü, Kargı, Bitez, Kaçakçı, Yalı, Gündoğan, Torba ve Kuyucak koylarında havadan yapılan çekimlerde denizin ve ormanların tüm doğallığı izleyenleri mest etti.



Müzisyen Erkan İrgi'nin özgün müzikleri ile desteklenen görüntülerin özellikle İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki turizm tanıtımlarında ve uluslararası fuarlarda kullanılacağını belirten Oğuz Özay Tanıtım Limited Şirketi Temsilcisi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal, "Bugün kadar Bodrum'un cennet koyları ve adalarını bir arada gösteren ve havadan yapılan çekimler böyle bir arada toplanmamıştı. Sosyal medyadan çok büyük destek ve olumlu tepkiler aldık. Bu bizi çok sevindirdi. Altı ayda oluşturduğumuz bu güzel görüntüleri fuarların ve sosyal medyanın yanısıra ülkemizdeki ve uluslararası hava limanlarının bilboardlarında Bodrum'un tanıtımı için kullanacağız. Şu an 'Mavi Bodrum' isimli videoyu özellikle yurt dışından da birçok kişi beğeni ile izliyor" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Bodrum'un güzelliklerini anlatan video



-Oğuz Özay Tanıtım Limited Şirketi Temsilcisi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal İLE RÖP.



(Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),



===================================================



SAHTE PARA İÇİN ÖZEL MAKİNA SATIN ALDILAR



9)FIRINCILAR SAHTE METAL PARADAN BIKTI



FIRINCILAR, özellikle sahte 1 TL'lik sahte madeni paradan dolayı mahkemelik olunca, çareyi, sahte paraları diğerlerinden ayıran özel yapılmış 4 bin dolardan satılan makine almakta buldu. Yurt dışından ithal olarak getirilen makineler sayesinde fırıncılar Merkez Bankası ve polise ifade vermekten kurtuldu.Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel başkan Yardımcısı Selim Açık,sahte metal paralar yüzünden fırıncı esnafının sık sık Cumhuriyet savcılıklarına gidip ifade verdiklerini dile getirdi. Açık, "Fırıncı esnafı, bozuk paralarını tümletmek için Merkez Bankası şubelerine gidiyor. Şubelerde binlerce bozuk para içindeki sahteleri ayırmamız güç olduğundan, hakkımızda rapor düzenleyip, Cumhuriyet Savcılığına sahte parayla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Çünki biz bu paraları Merkez Bankasına götürdüğümüz zaman sorun yaşıyoruz. Savcılığa ifade vermek zorunda kalıyoruz. Fırın esnafı olduğumuz için bize günlük 3 bin lira demir para geliyor. Bunları haftada 1-2 içinde bankaya götürmek zorunda kalıyoruz. Demir paraların içinde en çok 1 TL sahte geliyor. Bunun yanısıra kullanılmayan para geliyor. Yani içinde sente, Euro'ya kadar paralar bulunuyor. Örneğin bankaya 10 bin TL götürüyoruz. İçinde 10-20 TL sahte çıkıyor. Bu sahte paralar nedeniyle adliyede ifade veriyoruz ve 5-6 saat bu durumla uğraşıyoruz. Bu paralar kendimiz kontrol etmeye çalışsak günlük yaklaşık 2 saatimizi alıyor"dedi



Undane Ekmek Fabrikası işletmecisi Selçuk Açık'da, Merkez Bankası ve polisle uğraşmak yerine, yurt dışından ithal 4- 4.5 bin dolara mal olan özel yapım para sayma makinası almak zorunda kaldıklarını, bu makinaların sahte paraları ayırdığına dikkat çekti. Selçuk Açık"Bu cihazı yaklaşık 1 yıl önce bize günlük gelen 3-4 bin TL dolayındaki metal paraların bazılarının sahte çıkmasından dolayı almak zorunda kaldık. Bu cihaz bütün madeni paraları büyükten küçüğe doğru ayırıyor. Aynı zamanda sahte ya da içinde kırılan ve ezilen paraları da ayrı bir gözde topluyor. Madeni paraları kendimiz kontrol etmeye çalışsak, günlük yaklaşık 2-3 saatimizi alır. Makineyi aldıktan sonra para ayırma derdinden kurtulduk. Bu makinenin fiyatı 4 bin ile 4 bin 500 dolar arasında değişiyor. Özel olarak yapılmış makine, hem parayı sayıyor hem de sahteyi yakalıyor" diye konuştu



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Fırıncı Selçuk Açık'ın anlatımları



-Fırıncının metal paraları makinaya yüklemesi



-Makinanın sahte paraları ayırt etmesi



-Sahte metal paralardan görüntü



Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ, DHA)



1 DOSYA 6 dakika 194 MB



=================================================



10)SOĞUK FIRTINA DEMEDİLER KAYAK YAPMANIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR



TÜRKİYE'nin turizm ve tatil merkezlerinden Uludağ hafta içi olmasına rağmen günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Yoğun sis ve tipiye aldırış etmeyen vatandaşlar kayak yapmanın keyfini yaşadı.



Okulların da sömestre tatilinin başlaması ile şehir dışından Uludağ'a gelen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü pistlerde yoğun sis ve tipiye aldırış etmeyenler kayak yaparak keyfini çıkartıyor. Haftaiçi olmasına rağmen kayak pistlerindeki doluluk oranı Uludağ'daki işletmecilerin yüzünü güldürdü. Eskişehir, İstanbul, Balıkesir gibi çevre illerden gelerek sömestr tatilini Uludağ'da geçiren gençler, kayak öğretmenleri eşliğinde kayak yapmayı tercih etti. Sömest için Uludağ'a geldiğini söyleyen Rıdvan Demir, "Uludağ'da yoğun bir tipi ve sis var ancak buna rağmen kaymak güzel" dedi.



Bursa'dan getirdiği simitleri Uludağ'da satan Bahadır Yaman, "Buraya simit satmaya geldim ama bugün yoğun fırtına var. Fırtına olunca da simit satışları yavaşlıyor. Tanesini 2 liradan satıyorum. Buraya gelenler zengin olduğu için simit fazla almıyorlar" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------------------



-Kayak yapanlar



-Yere düşenler



-Kayak yapmaya gelen Rıdvan Demir ile röportaj



-Uludağ'daki oteller



-Jandarma ekipleri



-Simit satan bahadır yaman



Haluk KAFAR-Edip TEKİN / BURSA,



===================================================



11)GÜLER'DEN; SOSYAL MEDYAYA SUÇ DUYURUSU



İÇİŞLERİ eski bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in avukatı Mehmet Fehim Güneş, müvekkili aleyhinde sosyal medyada algı oluşturarak hedef olarak göstermeye çalışan kullanıcılarının tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.



Eski bakan Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'e yönelik olarak 2013 yılından beri bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak değişik dönemlerde sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya ve Güler'in toplumda Atatürk'e hakaret eden kişi olarak hedef gösterilmesine neden olan hesaplarının kullanıcılarının tespiti için Avukat Mehmet Fehim Güneş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Atatürk'le ilgili sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Alper Terzioğlu isimli hesabın gerçek sahibinin ortaya çıkarılması için 2014 yılında suç duyurusunda bulunduklarını ancak hala bir dönüş alamadıklarını ifade eden Güneş, "2013 yılından bu yana müvekkilim Barış Güler'i Alper Terzioğlu adlı hesabın sahibi gibi göstermek ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mümtaz şahsiyetine hakaret eden bir şahıs gibi yaftalamaya yönelik yürütülen algı operasyonu maalesef sosyal medya üzerinden belli aralıklarla sürüyor. Müvekkilim hakkında eski bir milletvekili tarafından gerçekle hiçbir ilgisi olmayan şekilde ortaya atılan bu iftira üzerine üç senedir belirli aralıklara ısıtılmak suretiyle bir kaynaktan sosyal medya kullanıcılarına pompalanmaktadır" dedi.



Alper Terzioğlu hesabıyla Barış Güler'in hiçbir ilgisi olmadığını kanıtlamak ve iddiaları çürütmek adına 2014 yılında suç duyurusunda bulunduklarını ve bu konuda birçok kez açıklama yaptıklarını hatırlatan avukat Güneş şöyle devam etti:



"Son günlerde özellikle bazı hesaplardan yayılan paylaşımlarda "Atatürk'e hakaret eden Alper Terzioğlu adlı twitter hesabının Barış Güler'e ait olduğu tespit edildi" ifadesi kullanılmaktadır, bu paylaşımı okuyanların araştırma gereği duymadan yazılanlara inanmasının sebebi "Tespit edildi" şeklindeki tuzak ifadedir. Müvekkilimin hiçbir ilgisi olmayan bu twitter hesabıyla ilgili yapılan hiçbir tespit yoktur. Burada amaç yılın belli zamanlarında sanki yeni bir habermiş gibi bu iğrenç iftirayı gerçek haber gibi gösterme çabasıdır. Ulu Önder Atatürk'e duyulan hassasiyet malzeme olarak kullanılmakta ve geniş topluluklar tahrik edilerek galeyana getirilmeye çalışılmaktadır. Müvekkilim hakkında yıllardır yürütülen bu haksız iftira kampanyasına karşı mümkün olan bütün imkanları kullanarak suç duyurusu ve basın açıklaması yapmış bulunuyoruz, ancak aynı iftira yılın belli dönemlerinde yüksek takipçili sosyal medya hesaplarından profesyonel bir şekilde yayılmaktadır. Müvekkilim, Alper Terzioğlu hesabının gerçek sahibinin ortaya çıkarılması amacıyla bugüne kadar defaten soruşturma makamlarına başvurulmuş ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli tüm yasal yollara müracaat edilmiştir, ancak daha önce de yaptığımız basın açıklamalarında bu hesabın müvekkil tarafından kullanılmadığını açıkça beyan ettik fakat bazı kesimler özellikle müvekkilimi bu haksız isnatla töhmet altında bırakmaktadır. Sosyal medya üzerinden müvekkilime yönelik yürütülen bu algı operasyonunun perde arkasındaki isimlerin ortaya çıkarılması ve adalet önünde hesap vermesi için bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir kez daha gerekli suç duyurusu dilekçemizi vererek işlem başlattık. 2013 yılından bu yana aynı konuyu sanki yeniymiş gibi tekrar tekrar gündeme taşıyan bu çevrelerin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Geçmiş dönemlerde de bu konuyla ilgili çeşitli defalar suç duyurusunda bulunduk ve konuyla ilgili kamuoyuna yönelik basın bültenlerimizi yayınladık. Sorumluların en kısa zamanda ortaya çıkarılması ve adalet önünde hesap vermesi tek dileğimizdir."



==============================================



12)HASANKEYF'TE PKK'NIN SİLAHLARI BULUNDU



BATMAN'ın Hasankeyf İlçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, içerisinde PKK'lılara ait çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.



Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hasankeyf İlçesi kırsalında örgüte ait sığınak içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunduğu belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"Halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. Bu kapsamda, 24 Ocak 2017 günü Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan sözde Mava alanında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, hazırlanmış olabilecek sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek bölgenin bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmesini sağlamak maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde bulunan sığınak içerisinde; 1 adet büyük telsiz, 1 adet Vallon 1620 marka mayın dedektörü, 2 adet RPG-11 Roketatar silahı, 2 adet RPG-7 Roketatar silahı, 2 adet Bixi Makinalı Tüfek, 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet M-1 Piyade Tüfeği, 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 15 adet el bombası tapası, 7 adet el bombası gövdesi, 1 adet el bombası, 14 adet roketatar sevk fişeği, 8 adet anti tank RPG-7 mühimmatı, 4 adet bixi makinalı tüfek namlusu, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, bin 32 adet bixi makinalı tüfek mühimmatı, 100 adet kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet elektrikli fünye, 1 adet anti personel mayını, 1 adet tripot ayak (Fotoğraf makinası ve Kamera için), 5 adet anahtar sistemli ve telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet güneş paneli, 5 adet 50 cm. fermuar, 1 adet mezro, 1 adet makas ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olabileceklere el konulmuş, diğerleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile imha edilerek adli tahkikata başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."



LAR



BATMAN, -



=======================================