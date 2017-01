Dha Yurt Bülteni-8

1)ŞEHİT POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİ TRABZON'DA



DİYARBAKIR' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan'ın cenazesi Trabzon'a getirildi. Askeri uçakla getirilen şehit cenazesini havaalanında, şehit askerin yakınları, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile polisler ve askerler karşıladı. Havaalanında askeri uçağın gelişi sırasında şehit Miraç Kadir Özcan'ın annesi Gülşen Özcan, "Sensiz ne yapacağız oğul? Söyle bana ey oğulö diyerek gözyaşı dökerken, kardeşi Berat Özcan ise, "Ağabeyim bu hiç olmadı. Daha Trabzonspor'un şampiyonluğunu görecektikö diye feryat etti.



Polis memuru Özcan'ın naaşı, tören sonrasında ambulansa konularak Maçka İlçesi'ne gönderildi. Şehit polis memuru Özcan, ikindi namazı sonrasında Gürgenağaç Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.



Haber Fatih TURAN



2)PATLAMA YERİNDE 1 METRE DERİNLİĞİNDE 5 METRE ÇAPINDA ÇUKUR OLUŞTU



DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle Üniversitesi'ndeki hafriyat alanında görevli polislere yönelik düzenlenen bombalı saldırının tahribatı gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Patlmamanın şiddeti ile 1 metre derinliğinde ve 5 metre çapında çukur oluşurken, patlamanın etkisiyle mezarlık duvarının bır kısmı yıkıldı, bazı mezarlar tahrip oldu. Veteriner Fakültesi karşısındaki hafriyat alanında görevli polis memurlarına yönelik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen ve 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırının tahribatı gün ağardıktan sonra net olarak ortaya çıktı. Polisin patlama noktasındaki incelemelerini tamamlanmasından sonra polis bölgeden ayrılırken, patlamanın şiddetiyle 1 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde çukur oluştuğu görüldü. Yaklaşık 200 kilo olduğu tahmin edilen patlayıcının önceden mezarlık duvarının altına yere gömüldüğü ve uzaktan kumanda düzeneği ile infilak ettirildiği tahmin edilirken, patlama ile birlikte mezarlık duvarının bir kısmı yıkıldı, bazı mezarlar tahrip olduğu görüldü.



Patlama yerinden detaylar



Yıkılan mezarlık duvarının ve bazı mezarların görüntüsü



Harfiyat alanından genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR



3)İNEGÖL'DEKİ PATLAMAYA DOĞALGAZ KUTUSUNUN NEDEN OLDUĞU BİLDİRİLDİ



BURSA'nın İnegöl İlçesinde müstakil bir evde meydana gelen patlamanın evin dışındaki doğalgaz kutusundaki sızıntıdan kaynaklandığı belirlendi. inegöl Cerrah Mahallesi'ndeki müstakil evde oturan Fatma Pala, sobayı yakmak isterken patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın da çıkarken Fatma Pala ile çekyat üzerinde uyuyan oğlu Ahmet yaralandı. Gelen ambulanslarla anne ile oğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonrası yapılan incelemede patlamanın evin duvarının dışına bağlı doğalgaz kutusundan sızan gazın sebep olduğu bildirildi. Şiddetli patlama ile birlikte odanın dış duvarı yıkılırken olay anını anlatan ev sahibi Mehmet Pala, "Ben o sırada evden uzaktaydım. Eşim beni telefonla arayıp 'çabuk gel yanıyoruz' dedi. Koşarak eve geldim. Eşim ve çocuğum yanmıştı. Eşim sobayı yakacağım diye çakmağı çakıyor. Daha sobayı yakmadan evdeki gazdan dolayı patlama yaşanıyor. Eve doğalgaz bağlı değil ama doğalgaz panosu evin duvarına bağlı. Bende çocuğumu ve eşimi aldım hastaneye götürdüm" dedi.



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)



4)TURGUTLU'DA YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde 2 gündür aralıklarla süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor.



Turgutlu'da dün (pazartesi) akşamdan beri aralıklarla süren sağanak yağmur, yolları suyla dolup taşırdı. Vatandaşlar yürürken, sürücüler ise cadde ve sokakta ilerlemekte güçlük yaşadı. İzmir- Ankara Karayolu Çepnidere ile Elbirler Kavşağı arasında biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek yerlerden gelen yağmur sularının da etkisiyle zemin katta kalan bazı işyerlerine su girdi.



Elbirler Sanayi Sitesi esnaflarından Serkan Karatat, "Bizim sitenin yanındaki dağlardan gelen yağmur suları site içinde yollardan anayolun İzmir- Ankara Karayoluna akıyor. Deyim yerindeyse araçlar, yağmur suların içinde yüzecek" dedi.



İzmir- Ankara Karayolu yağmur



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa)



5)İNFİAL YARATAN 'KULAK KESME' I



ISPARTA'da çekildiği iddia edilen ve iple bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan 2 kişi, infiale neden oldu. Isparta Hayvan Koruma Derneği fotoğraflarla ilgili suç duyurusunda bulundu.



Kısa süre önce sosyal medyada yayılan kulakları kesilmiş köpek fotoğrafları infiale neden oldu. İki kişinin iple boynundan bağlı bir köpeğin kulaklarını kestiği ve bunlarla poz verdiği fotoğrafların Isparta'da çekildiği iddia edildi. Sosyal medyada yayılan fotoğrafları gören Isparta Hayvan Koruma Derneği, paylaşımı yapan 2 kişi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Isparta Emniyet Müdürlüğü fotoğraflarda yer alan kişilerin H.K. ve N.Y. olduğunu belirlerken, paylaşımın yapıldığı hesaplarla fotoğrafların sahte olup olmadığı araştırılıyor.



'FOTOMONTAJ OLDUĞUNA İNANMIYORUM'



Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkanı Gürcü uyruklu Türk vatandaşı Dodo (Aynur) Bokroua, "Dernek olarak paylaşımları gördükten sonra cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Gece emniyete de gittik. Emniyet çocuk şube bu konuyla ilgili tüm dokümanları topladı ve konu şu an itibariyle hem adli hem de kolluk kuvvetleri tarafından takibe alınmış durumda. Biz bunun fotomontaj olduğuna inanmıyoruz. Zaten bu köpeğin kulağının kesildiğini profil paylaşımcısı itiraf ediyor. Kendileri doğruluyor. Biz yasal başvurularımızı yaptık. Sonucu bekliyoruz" dedi.



'DOĞRUYSA ÇOK VAHİM'



Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hayvanları Koruma Topluluğu Temsilcisi Ömer Samsunlu, fotoğrafların doğru olup olmadığından henüz emin olmadıklarını aktarırken, "Sonucunu herkes gibi merakla bekliyoruz. Ancak doğruysa çok vahim bir durum. Doğru olma ihtimalinden yola çıkarak biz bunu Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'na bildirdik. Federasyon konuyla yakından ilgileniyor. Sonucunu alır almaz biz de kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah doğru değildir" diye konuştu.



'BÖLGEDE İNCELEME YAPACAĞIZ'



Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu ise "Herkes bizi arıyor. Ama bu Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın gözetiminde bir konu. Milli Parklar'dan ekip bekliyoruz. Ekip geldiğinde zabıta olarak eşlik edip, söz konusu bölgede inceleme yapacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR



Haber-: Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA



6)SOKAKTA KEDİ BESLEME KAVGASI



İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, sokakta kedi beslediği sırada buna karşı çıkan kadın komşularının saldırısına uğrayan Ergün Erk'e, hayvanseverlerden destek geldi. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra, yaşananlara büyük tepki gösteren hayvanseverler ile saldırıya uğrayan Ergün Erk, polise şikayette bulundu.



Balçova'daki Onur Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi ile Çilek Sokak üzerinde, sokak kedilerini besleyen vatandaşlar ile onlara tepki gösteren mahalle sakini kadınlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülerde, kaldırım üzerinde sokak kedilerine mama verip karınlarını doyuran hayvansever vatandaşlar ile komşuları arasında kavga çıkıyor. Yan apartmanın zemin katında oturan bir kadın, kedilerin kendi evinin balkonuna girerek kirlettiklerini söyleyip tepkisini sert sözlerle ifade ediyor. Hayvanları besleyen yaşlı adamla tartışan kadının, daha sonra kaldırım taşını alıp fırlattığı da görüntülerde yeralıyor. Hayvanseverin boğazındaki atkıyı da çeken kadının, bu anlarda hakaret içerikli sözler de sarf ettiği duyuluyor. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı öfkeli kadın, daha sonra kediler için bırakılan yemek tabaklarını da tekmeliyor.



HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ



Görüntülerin Youtube'a yüklenmesinden sonra olay kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı. Yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler, Ergün Erk'e destek verdi. Hem hayvanseverler hem de saldırıya uğrayan Ergün Erk, polise şikayette bulundu. Hayvanseverler adına şikayette bulunan Avukat Aykut Dikencik, "Bu tür haksız saldırıların cezasız kalmaması adına hukuksal her türlü tedbirin alınması lazım. Konunun takipçisi olacağız. Saldırıyı yapan kadının en ağır şekilde cezalandırılması için hukuksal bütün girişimlerde bunacağız" dedi.



Sosyal medyada yayımlanan görüntü



Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR



7)GAZİANTEP'TE SURİYELİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ ARANIYOR



GAZİANTEP'te, geçen pazar günü başından vurularak öldürüldükten sonra cesedi boş araziye atılan Suriyeli 36 yaşındaki Muhammed Elmahri'nin cinayet şüphelilerini bulmak için soruşturmayı sürdüren polis, daha önce mühürlenen bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, mekanı işleten Suriye uyruklu kişilerin, güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu bilgisayarı alarak kaçtıklarını belirledi. Geçen pazar günü Güneykent Mahallesi'nde yol kenarında boş arazide başına ateş edilerek öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan incelemede Suriye uyruklu Muhammed Elmahri'ye ait olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, bugün Akyol Mahallesi'nde bir eğlence mekanına operasyon düzenledi. Suriyeliler tarafından işletildiği ve yasa dışı işler yapıldığı için daha önce mühürlendiği öğrenilen mekana, polis kapısını kırarak girdi. Polisler, mekanı didik didik aradı. Gizli bölme olabileceğini düşünen polisler mekanın duvarına vurarak boşluk olup olmadığını anlamaya çalıştı. Mekanın iç ve dış kısımlarına konulan onlarca güvenlik kamerasının kayıtlarının tutulduğu bilgisayarın alındığını belirleyen polis, yerde bulunan kan izlerine benzeyen izleri incelemeye aldı.



Ekipler, cinayetin, ısıtıcıların ve ışıklarının açık bırakıldığı mekanda işlenmiş olması ve şüphelilerin cinayetten sonra panik içerisinde kaçmış olması ihtimali üzerinde duruyor.



Operasyon yapılan mekan



Eğlence mekanının kapısının kırılması



Polislerin silahlarını çekerek mekanda arama yapması



Polislerin duvarlara vurarak gizli bölme araması



Polislerin asma tavanlarda arama yapması



Olay yeri inceleme ekiplerinin kan izlerini bulması



Ekiplerin kan izlerini incelemesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)



8)DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN EĞİTİM KURUMLARI DAVASI BAŞLADI



DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim kurumlarıyla ilgili 14'ü tutuklu 50 kişinin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık olarak Özel Servergazi Günay Fen Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Dolukan, "Görev yaptığım okul çok başarılıydı, ulusal ve uluslararası alanlarda madalyalar alıyordu. Elit kesime ait örneğin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in çocukları burada okudu. Görev yaptığım sürede okulumuz denetlendi. Milli Eğitim, belediye gibi kurumlar sıkı denetimler yaptılar. Denetimlerin sonunda eksiklik olmadığını söylediler ve teşekkür ettiler. Okulumuzda terör örgütüyle ilişki de tespit edilemedi" dedi.



EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan 50 sanıklı davanın ilk duruşmasına 14'ü tutuklu 31 sanık katıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesine göre terör örgütü üyeliğinden yargılanan sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Kimlik tespitlerinin ardından Özel Serhat Eğitim ve Araç. Lok. İşlet. San. Tic. A.Ş. ve Çağlar Özel Eğitim Malz. San. Tic. A.Ş.'ye ait 13 özel okul ile Özel Serhat Eğitim Araçları Lokanta İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.'ye ait 1 bakımevini kapsayan 188 sayfalık iddianamenin özeti okundu.



Denizli'de FETÖ/PDY eğitim, dershane ve okul yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada kapsamında açılan ve 50 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Özel Servergazi Günay Fen Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Dolukan savunmasını yaptı. Dolukan, müdürlük yaptığı okulda Denizli'nin ileri gelenlerinin çocuklarının okuduğunu belirterek, "Görev yaptığım okul çok başarılıydı, ulusal ve uluslararası alanlarda madalyalar alıyordu. Elit kesime ait örneğin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in çocukları burada okudu. Görev yaptığım sürede okulumuz denetlendi. Milli Eğitim, belediye gibi kurumlar sıkı denetimler yaptılar. Denetimlerin sonunda eksiklik olmadığını söylediler ve teşekkür ettiler. Okulumuzda terör örgütüyle ilişki de tespit edilemedi. Biz vatanına milletine bağlı çocuklar yetiştirdik" dedi.



Savunmasında Ankara'daki çatı iddianamesine değinen Dolukan, "Ankara çatı iddianamesinde herhangi bir olaya karışmayanlar, sadece gönül bağı ile bağlı olanların soruşturma dışında tutuldukları belirtilmiştir. Hukukun her yerde aynı şekilde uygulanacağını düşünüyorum" diyerek beraatini istedi. Duruşma diğer sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.



Sanık yakınlarının aranmasından görüntü



Polislerden görüntü



Mahkeme salonuna girişten görüntü



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ



9)SAMSUN'DA FETÖ OPERASYONU: 8 POLİS GÖZALTINA ALINDI



SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda aralarında 2'nci sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 polis gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah Samsun ve merkez ilçeleri ile ve İstanbul'da iddiaya göre FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgüt ile bağlantılı olan ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürleri; Kamil K., Şener Ö., 3'üncü sınıf emniyet müdürleri Ali Rıza G., Feyzullah İlker S., komiser yardımcısı Tarık İ., polis memurları İbrahim E., Adem A. ve Ayhan K. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerden Kamil K., Ali Rıza G. ve Tarık İ.'nin örgüt üyelerinin anlık haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Soruşturma sürüyor.



Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişi



Emniyetin dışından detay



Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-DHA



10)FETÖ'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 17'si adliyeye çıkarıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı ilk operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.



İfadeleri tamamlanan 31 şüpheliden 17'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Çevuk Kuvvet polisleri çevre güvenliğini alırken



Polis otobüsü adliyeye gelirken



Zanlılar elleri kelepçeli olarak adliyeye götürülürken



Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN



11)ROTA HABER GENEL YAYIN YÖNETMENİ ÜNAL TANIK GÖZALTINA ALINDI



FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne soruşturması kapsamında aranan Rota Haber internet haber portalı genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'nın Altınova İlçesi Subaşı Beldesi'nde gözaltına alındı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün İstanbul yapılanmasında yer aldığı ve örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen Ünal Tanık'ın, Altınova İlçesi Subaşı Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Eve yapılan baskın sonucu aranan Ünal Tanık, yakalandı.



Ünal Tanık'ın yakalandığı evde, çok sayıda doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınan Ünal Tanık, gerekli soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen görelilere teslim edildi.



Zanlının emniyetten çıkarılışı



Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA



12)MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI



MERSİN'de düzenlenen operasyonda 4 IŞİD üyesi ile PKK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 kişi yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen TEM ekipleri, IŞİD ve PKK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Örgüte lojistik destek sağladıkları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 4 DEAŞ üyesi ile PKK terör örgütü adına eylem ve faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan 14 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Polis otobüsü adliyeye gelirken



Zanlılar otobüsten inerken



Zanlılar toplu halde otobüsün önünde beklerken



Çevik kuvvet polisleri zanlıları elleri kelepçeli olarak adliyeye götürürken



Adliyeye girmeleri



Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN



13)KARACİĞER NAKİLLİ LİSELİ ÖZGE, HAYATINI HASTA BAKIMINA ADADI



ANTALYA'da 9 yaşında yakalandığı siroz hastalığından karaciğer nakliyle kurtulan 16 yaşındaki Özge Öner, hasta ve yaşlı bakım uzmanı olmaya karar verdi. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde, 3 Şubat 2010'da bir annenin evladı için bağışladığı karaciğer dokusunun nakil hazırlığı sırasında çocuk yaşamını yitirdi. Doktorların, "Bu karaciğer çöpe mi gitsin yoksa bir hayat mı kurtarsın?" sorusuna annenin "Hayat kurtarsın" karşılığını vermesi üzerine karaciğer dokusu, o dönem 9 yaşında olan Özge Öner'e nakledildi.



Nakledilen dokuyla yaşama tununan Özge Öner, hayatının büyük bölümünü hastanelerde geçirmiş biri olarak, hasta ve yaşlı bakımını öğrenip bu mesleği profesyonelce yapmak istediğini söyledi.



'DOKTOR VE HEMŞİRELER ROL MODELİM OLDU'



Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol- Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Özge Öner, anne ve babasıyla konuşup hayatına sağlıkçı olarak devam etmeye karar verdiğini, o nedenle okulun 'Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü'nü seçtiğini söyledi. Özge, "Çok küçük yaşlarda hastaneyle tanıştım. Doktor ve hemşireler hep rol modelim oldu. Bu mesleği seçmemde onların bana çok yakın davranmasının büyük etkisi var" diye konuştu.



Ailesiyle sohbetlerinde sürekli doktor ve hemşirelerin yer aldığını belirten Özge Öner, "Nakil öncesinde anlatımları beni öylesine rahatlatmıştı ki, ben de kurtulur ve okursam seçebileceğim tek mesleğin, sağlık ve hasta bakımıyla ilgili olması gerektiğine karar verdim. Önce paramedik olmak, daha sonra mesleğimde yükselmek istiyorum" dedi.



Gizem Özge ile röp



Gizem Özge'nin yürümesi



Haber Kamera Erol AKKIR/ANTALYA



14)ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnşaat halindeki binanın üçüncü katında montalama çalışması yaparken yakından geçen enerji hattındaki akıma kapılan 23 yaşındaki Serhat Fırat ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fırat tedavi altına alındı.



İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın montalama çalışmasını kurduğu iskele ile yapan Serhat Fırat bugün elinde bulunan metal çubuğun yakınından geçen enerji hattına değmesi sonucu ağır yaralanıp 3'ncü kattan düştü. Haber verilmesi sonucu gelen ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırılan serhat Fırat tedavi altına alındı. Vücudunda yanık ve kırıklar bulunan Serhat Fırat'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



İnşaat genel görüntü, yaralının görüntüsü



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa)



==================================================