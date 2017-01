Dha Yurt Bülteni - 8

AHMET TÜRK, SİLİVRİ'DEN ELAZIĞ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ



MARDİN'de, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün bulunduğu Silivri Cezaevi'nden bugün çıkarılarak, Elazığ Cezaevi'ne nakledildi.



Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandıktan sonra görevden alınan ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi gündemde olan Mardin Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Türk'ün bugün sabah saatlerinde bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıkarıldı. Türk'ün, Elazığ Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son olarak gündeme getirilen sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü sağlık raporu için heyete girmesi beklenen Ahmet Türk'ün avukatları, daha önce yaptıkları başvuruda, davasının görüleceği Mardin'e yakın olan Diyarbakır'a nakledilmesini istemişti.



Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da dün bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden Elazığ Cezaevi'ne sevk edilmişti.



Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, -



KAPIKULE'DE TIR KUYRUĞU 25 KİLOMETREYE ULAŞTI



EDİRNE'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve üç gündür sırada bekleyen TIR araçlarının kuyruğu bugünde eritilemedi. Kuyruktaki araçlar 25 kilometreye kadar uzarken, TIR sürücüleri kuyruklara çözüm bulunmasını istedi.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala gümrüklerinde üç gündür TIR yoğunluğu yaşanıyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte olumsuz yol şartları ve gümrüklerin karla kaplanması sonucu yavaşlayan işlemler nedeniyle gümrüklerde TIR kuyrukları eritilemediği gibi uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.



Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR araçlarının kuyruğu bugün 25 kilometreye kadar yükseldi. Hamzabeyli gümrüğünde ise TIR araçları 16 kilometre kuyruk oluşturdu. Yol kenarında araçlarını park ederek sıra bekleyen sürücüleri ise kuyruklara çözüm bulunmasını istedi. Romanya'ya ihracat yükü taşıyan Şirin Gerekli, normal ihtiyaçların bile karşılayamadıklarını ifade ederek, "Bugün üçüncü gün, ne yemek var, ne tuvalet var, ne içecek var. Perişan haldeyiz. Devlet büyükleri buradaki sürücülere sahip çıksın. Gümrük sahasında mazot yok diyorlar, Bulgaristan zaten çalışmıyordu şimdi kar yağışını bahane ediyor. Hiç çalışmıyor. Üçüncü gün bugün yeter artık" dedi. Cuma akşamı Kapıkule'den çıkış yapmak için sıraya girdiğini anlatan Mustafa Toprak ise TIR sürücülerinin her zaman sıkıntı yaşadığını belirterek, "Her geldiğimizde gümrükte mutlaka kuyruk oluyor. Sıra kaybetmemek için de araçta uyuyamıyoruz bile. Araçta oturuyoruz mecburen. Bence TIR parkının genişletilmesi yada bir park daha yapılması lazım" şeklinde konuştu.



Bulgaristan'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de ise yurt dışını çıkış yapmak TIR araçları 16 kilometre kuyruk oluşturdu.



KIZILAY KUMANYA DAĞITIYOR



Bulgar gümrüklerinin yavaş çalışması sonucu kuyrukların uzadığı belirtilirken, Kızılay Kuzey Marmara Bölge ekiplerince



iki gümrük kapısında da kuyrukta bekleyen sürücülere kumanyanın yanı sıra, çorba, meyve suyu, su ve ekmek dağıtıyor.



5 GÜNDE 8 BİN 219 ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'ndan son 5 günde 8 bin 219 TIR aracının giriş çıkış işlemi yapıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 5 günde 2 bin 704 TIR, Türkiye'ye giriş yaparken, 2 bin 488 aracın ise yurt dışına çıkışı yapıldı. Hamzabeyli de 838 araç giriş yaparken, 746 TIR çıkış yaptı. Yunanistan'a açılan İpsala gümrüğünde ise 746 araç giriş yaparken, 697 TIR aracı ise yurt dışına çıkış yaptı. TIR araçlarının alımları sürüyor.



ÇORLU'DA KAR YAĞIŞI



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, amatör maçlar ve eğitim uçuşları iptal edildi.



Çorlu İlçesi'ne 3 gün önce etkisini kaybeden kar yağışı öğleden sonra yeniden başladı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Çorlu Havaalanındaki eğitim uçuşları iptal edildi. Ahmet Taner Kışlalı stadında oynanması gereken amatör lig maçları da ertelendi. İlçedeki çatılar ve araçların üstü yeniden beyaza büründü. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede kar yağışının gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.



MEKTUP YAZDI, VALİ KONAĞINI DOLAŞTI



ADIYAMAN'da, mektup yazarak vali konağını merak ettiğini söyleyen ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Elif Zeynep İşler, makam aracı ile evinden alındı ve isteği yerine getirilerek konak dolaştırıldı.



Tekel 75'inci Yıl İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Elif Zeynep İşler, valilik konağını merak ettiğini belirten mektup yazarak Adıyaman Valiliği'ne gönderdi. Mektubu alan Vali Abdullah Erin, görevlilere küçük kızın makam aracıyla evinden alınmasını istedi.



Valilik makam aracı ile evinden alınan Elif Zeynep, konutta Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin kapıda karşıladı.



Gülhan Erin, küçük Elif Zeynep'le sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Gösterilen ilgiden ve aldığı hediyeler ile sevinç yaşayan Elif Zeynep İşler, Erin çiftine teşekkür etti.



Vali Konutunu gezerek büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Elif Zeynep İşler, "İki yıl önce Adıyaman'a taşındığımızda buradan geçerken bu evi çok merak etmiştim. Evi görmek için Vali amcaya mektup yazdım. Vali amca bu isteğimi geri çevirmedi ve beni evine davet etti. Bugün Valilik konutunu gezerek hayalimi gerçekleştirdim ve çok mutluyum. Beni evinde ağırlayarak gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Valimizin eşi Gülhan Erin hanımefendiye çok teşekkür ediyorum" dedi.



HAMARAT ELLER ÇARŞISI, KADINLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ



ŞANLIURFA'da, ihtiyaç sahibi ev kadınlarına yönelik Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'Hamarat Eller Çarşısı' 600 kadının yüzünü güldürdü. Kadınların hazırladıkları yöresel yemek ve ürünlerin sergilenip satışının yapıldığı çarşıda bir ayda 21 bin liralık ciro yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde Haleplibahçe Mahallesi'nde Kasım ayında faaliyete geçen 'Hamarat Eller Çarşısı' ihtiyaç sahibi kadınların aile ekonomisine katkı sunmaya başladı. İçerisinde, yöresel ürünler, sanat galerisi, kafeterya, mutfak ve çocuk oyun alanı bulunan merkezde, ev kadınları tarafından hazırlanan biber ve domates salçası, nar ekşisi, pekmez, peynir ve kışlık kurutmalıklar bu merkezde yerli ve yabancı turistlere satılıyor. Merkezde satışa sunulan ürünlerden elde edilen ürünlerin geliri kadınlara dağıtılıyor.



600 KADIN İŞ HAYATINA ATILDI



600 kadın evlerinde ve 8 kadın destek merkezinde hazırladıkları ürünlerini 'Hamarat Eller Çarşısı'nda satışa sunması üzerine aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı. Hamarat Eller Çarşısı sorumlusu Fatma Avcı, çarşının kendisi için iyi bir iş olanağı olduğunu söyledi. Bütün malzemelerin belediye tarafından karşılandığını dile getiren Avcı, kadınların iş hayatına atılmasının önemli bir yer olduğunu ifade ederek, "Maddi durumu iyi olmayan kadınlarımız evlerinde hazırladıkları yöresel gıdaları ambalajlayarak burada satışa sunuyoruz. Bu çarşı sayesinde kadınlarımız iş kadını olmanın gururunu yaşıyor. Hem de kimseye muhtaç olmadan aile ekonomilerine katkı sunuyorlar" diye konuştu.



Hamarat Eller Çarşısında organik olarak kadınlar tarafından hazırlanan biber, salça, pekmez ve yöresel gıdaların bulunduğu malzemelerin üzerine her kadının adı yazılarak satışa sunuluyor. Salça almaya gelenler Ayşe'nin veya Zeliha'nın salçası ya da biberi diye sipariş veriyor. Kasım ayında açılışı yapılan çarşıda 600 kadının hazırladığı yerli ve yabancı turistlere satılan ürünlerden bir ay içerisinde 21 bin lira gelir sağlandı.



