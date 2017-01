Dha Yurt Bülteni-8

1)EDİRNE'DE EKSİ 10 DERECE SOĞUKTA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ YÜRÜYÜŞÜ



KARS Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin asker, ölümlerinin 102'nci yılında Edirne'de anıldı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk havada 5 kilometre yürüyerek Atatürk Anıtı'nda şehitleri andı. Soğuk hava nedeniyle Edirne Belediye bando takımının müzik aletleri dondu.Kars Sarıkamış İlçesi'nde Allahuekber Dağları'nda 1915 yılında şehit olan 90 bin asker için Edirne'de anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü önünde Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran ve daire müdürleriyle öğrencilerden oluşan kalabalık, sıfırın altında 10 dereceye kadar soğuk havada yaklaşık 6 kilometre yürüyerek Atatürk anıtına geldi. Atatürk Bulvarına ay yıldızlı atkı ve berelerle çıkan grup, ellerinde 'Sarıkamış, Vefakar, fedakar gençlik ecdadını unutmayacak' yazılı pankart taşıdı.



MÜZİK ALETLERİ DONDU



Atatürk Anıtı'nda Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Sarıkamış harekatının şanlı Türk tarihinin hüzünlü yapraklarından biri olduğunu ifade ederek, "Sarıkamış bir ölümsüzlük destanı, tarihimizin beyaz dramıdır. Dondurucu soğukta ve tipi de zor şartlar altında vatan için çıktıkları bu kutlu yolda şehit olurken bile kol kola giren, ebediyete bu şekilde giden Mehmetçiğin bu acı destanı fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar birlik ve kardeşliğimizin, vatanın ve milletin şartları ne olursa olsun bölünmeyeceğinin çok önemli bir nişanesidir" dedi.Edirne Belediye bandosu ilk marşı çaldıktan sonra sıfırın altında 10 derecede olan soğuk hava nedeniyle bazı müzik aletleri dondu. Konuşmaların ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm Sarkamış şehitleri için dua okurken, kapanış programında bando takımından bazları donan müzik aletleri nedeniyle marşlara eşlik edemedi. Anma programının ardından Edirne Kızılay Şubesi tarafından sıcak çorba dağıtıldı.



2)ŞIRNAK, SİİRT VE BİNGÖL'DE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI



SARIKAMIŞ Harakatı'nda şehit olan askerler için Şırnak, Siirt ve Bingöl'de anma etkinlikleri düzenlendi. Anma yürüyüşlerine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanısıra 3 ilin protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.



ŞIRNAK



Sarıkamış Harekatı'nın 102'üncü yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan Sarıkamış şehitleri için anma yüüyüşü Şırnak'taki yürüyüş Gençlik ve Spar il müdürlüğünde start aldı. Stadyuma kadar düzenlenen anma yürüyüşünde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, öğrencilere Sarıkamış'ta askerlerin nasıl şehit olduğu konusu araştırmalarını istedi. Ekinci, "Sarıkamış'ta kaybettiğimiz 90 bin şehidin 102'üncü anma yıldönümü bugün. 90 binin üzerinde vatan evladı bu ülke, için, bu vatan için, bu toprak için canlarını seve seve verdiler. Allahu Ekber Dağları'nda bir çoğu donarak şehit oldu. Geriye kalan kısmı da Rus askerleri ile savaşarak yaklaşık 18 bin askerimiz şehit olmuştur. Toplamda 90 binin üzerinde şehit vermişizdir. Hepimizin bildiği gibi bu topraklar kolay kolay kazanılmadı. Kolay kolay bugünlere gelmedik"dedi.



BİNGÖL



Bingöl'de organize edilen yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Eğitim Merkezi önünde toplanan kalabalık, ellerinde bayraklarla Genç Caddesi 15 Temmuz Direniş Meydanından Valilik önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sarıkamış olayının Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü anlatan önemli bir olay olduğunu dile getirerek, o dönemin iyice incelenmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Sarıkamış'ta bu vatan için canını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Vatan için, millet için şehit olmuş bütün şehitlerimizi saygıyla minnetle yad ediyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Biz buna inanıyoruz. Bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimize minnettarız. Onları her zaman kalbimizde yaşatıyoruz. Onların bıraktığı emanete de he beraber sahip çıkacağız. Son dönemlerde terör nedeniyle hayatını kaybetmiş olanlara, şehit olmuş olanlara da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim o dönemleri çok iyi incelememiz ve anlamamız lazım. Aslında bugün yaşadığımız bir takım hadiseler, 102 sene önce yaşananlarla benzerlikler teşkil ediyor. 15 Temmuz'da ülkemize saldıranlarla birinci dünya savaşında saldıranlar farklı değil. Yüz yıl önce yapılan hesaplar neyse, bugün de aslında benzer hesaplar yapılıyor. Bu ülkeyi parçalamaya, gücünü azaltmaya çalışıyorlar. Kardeşliğimizi zayıflatmaya çalışıyorlar. Vatanımızı işgale açık hale getirmeye çalışıyorlar. Geçmişi de çok iyi anlayıp, geleceğe yürümemiz lazım. 15 Temmuz'daki kahramanlıklar, Sarıkamış'tan, Çanakkale'den farklı değildir. Aynı ruhun yeniden tezahür etmiş halidir" diye konuştu



SİİRT



Siirt'te, Sarıkamış şehitleri için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda başlatılan yürüyüş, Atatürk Anıtı ve Güres Caddesi güzergahından devam ederek, Siirt Üniversitesi merkez kampusunda sona erdi.



Türk bayrakları ve Sarıkamış destanını anlatan pankartların taşındığı yürüyüşe, Vali Vekili Bünyamin Kuş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Baro Başkanı Av. Nizam Dilek'in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları'yla yürüyüşe katılan binlerce kişi "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyüşü tamamlandı. Anma programının ikinci bölümüne ise Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsünün konferans salonunda devam edildi. Siirt Üniversitesi kampüsü salonuna gelen Siirtliler, Müftülük tarafından organize edilen Kuran-ı Kerim tilaveti dinletildi. İl Müftülüğünce, Kuran kurslarında ve camilerde okunan 102 hatmin duası okutuldu. Törende daha sonra Sarıkamış harekatı ile ilgili belgesel film izlendi.



3)KAYSERİ'DE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPILDI



SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yıl dönümünde, harekatta şehit olan askerler Kayseri'de düzenlenen etkinliklerle anıldı.



Kayseri Valiliği önünde başlayan Sarıkamış Şehitlerini Anma programına Vali Süleyman Kamçı, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımının marşı ile başlanan yürüyüş Garnizon şehitliği önüne kadar devam etti. Yürüyüş sırasında öğrenciler "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganları attı. Yürüyş sonrası konuşan Vali Süleyman Kamçı, "Tarihinin en acı hatıralarından birini 1. Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış'ta yaşamış diyebiliriz. 10 binlerce vatan evladımızın soğuk iklim şartlarına aldırış etmeden düşman üzerine yürüdüğü fakat karlarla kaplı Allahu Ekber dağlarının zirvelerini aşamayarak şehitlik mertebesine ulaştığı Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıldönümündeyiz. Sarıkamış'taki hazin yenilgi 1. Dünya Savaşı'nın kaderini doğrudan etkilememişti ama zihinlerde yarattığı etkiyi hala hissetmekteyiz. Vatanın kutsallığı inancıyla şehitlik mertebesinden başka varacak daha yüce bir makam olmadığı bilinciyle cepheye giden askerlerimiz toprağın kara bağrına kefensiz gömülmüşlerdir. Sarıkamış'ta şehit olan vatan evlatları Türk milletinin Allah yolunda vatan, millet ve bayrak için ölümü göze almaktan çekinmeyeceğinin en bariz örneğini sergilemişlerdir. Bu anma etkinliği ile beyaz hüzün olarak tarihe geçen bu Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 10 binlerce vatan evladını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmanın ardından Tekden Koleji öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi yapıldı. Gösteride asker kıyafeti giyen öğrenciler Kayseri Komando Tugayı'nda daha önce görev yapan bazı askerlerin anılarını anlattı. İl Müftüsü Şahin Güven tarafından okunan duaların ardından program sona erdi.



4)MURADİYE ŞELALESİ DONDU



VAN'ın Muradiye İlçesindeki Muradiye Şelalesi'nin büyükbölümünün buzlarla kaplanması üzerine fotoğrafçılar şelaleye akın etti.



Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, son günlerde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buza döndü. 15 metre yüksekliğinde buzlarla kaplanan ve Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle görenleri hayran bırakan şelale, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Her gün onlarca fotoğrafçının ziyaret ettiği şelalede bir birinden güzel fotoğraflar çekiliyor.



Kış ayı ile birlikte şelalenin büyüleyici bir güzelliğe kavuştuğunu söyleyen fotoğrafçı Rıza Yaşar, "Bu eşsiz manzara karşısında şu anda inanılmaz mutluyum. Donan şelalenin buz sarkıtları bize eşsiz bir manzara sunuyor. Özelikle fotoğrafçıların mutlaka kışın gelip buraları fotoğraflaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



