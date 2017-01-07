Dha Yurt Bülteni-8

1)DEAŞ, AZEZ'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATTI



KİLİS'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.



Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.



DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.



Görüntü Dökümü



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-Azez deki patlamadan görüntü



Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS/DHA



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İZMİR'İN İLÇELERİNDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERİ İSE KAR ETKİLEDİ (EK)



2)İZMİRLİLERİN KAR KEYFİ



İzmir'de, kent merkezine araçların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaz örtüyle kaplayacak kadar yağan kar, yüksek kesimlerde ise daha fazla yağdı. Bu bölgelerde yerleri tutan karın keyfini çıkarma fırsatını kaçırmayan İzmirliler çoluk çocuk dışarı çıktı. Bazıları kar topu oynarken kardan adam yapanlar da oldu. Sürücüler ise araçlarını kullanabilmek için üzerlerindeki kar birikintilerini temizlemek zorunda kaldı.



KARLA MÜCADELE



Kar yağışından etkilenecek 40 noktada konuşlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren kar yağışının başlaması ile birlikte özellikle kentin yüksek bölgelerine müdahale etmek üzere gece alarma geçti. Bazı noktalarda kapanan yolları tuz serim araçları, kar küreme araçları ve iş makineleriyle açan Büyükşehir Belediyesi, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ayrıca, ilçe belediyelerine tuz desteği de sağlıyor.



YOLLARDA TUZLAMA YAPILIYOR



Büyükşehir Belediyesi, Merkez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgede 7 adet kar küreme ve tuz serim aracı, 18 adet greyder, 15 kamyon, 8 hizmet aracı ve 155 kişiden oluşan tuzlama ekibiyle çalışıyor.



YAĞIŞ DEVAM EDECEK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü, hafif ve yer yer mutedil kar yağışının bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın sabaha kadar devam edeceğini ve daha sonra etkisini kaybedeceğini, hava sıcaklığının azalarak mevsim normallerinin 7 ila 10 derece altına düşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



İZMİR/DHA



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BURSA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR (EK)



3)KIRILAN AĞAÇ, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ



Bursa'da dün geceden beri etkisini artırarak devam eden kar yağışı kentte birçok kazayı da beraberinde getirdi. Merkez Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi Maksem Caddesi üzerindeki ağaç gece boyunca yağan karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı. Dibinden kırılan ağaç büyük bir gürültüyle park halindeki bir cip ve otomobilin üzerine düştü ve maddi hasar oluştu.



KAYAK PİSTİNDE DÜŞEREK YARALANDI



Bu arada Uludağ'da kayak yapan Alper K. düşerek dizinden yaralandı. İlk müdahalesi oteller bölgesinde yapılan Alper K., daha sonra ambulans ile Buras'da Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi



BURSA/DHA



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4)DAVETSİZ KUĞU



UÇARKEN yorulup İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki Kuğu Gölü'ne iniş yapan 6 aylık beyaz kuğu, tedavi altına alındı. Sevimli hayvan, tamamen iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.



Avrupa'nın sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 'davetsiz' yavru beyaz kuğu sürprizi yaşandı. Doğal Yaşam Parkı üzerinden geçerken yorgun düşüp Kuğu Gölü'ne iniş yapan sevimli yavru, görevlilerce fark edilip tedavi altına alındı. Park Müdürü Şahin Afşin, "İzmir'de türüne az rastlanan Beyaz Kuğu, 20 gün misafirimiz olacak. Bu süre içinde düzenli olarak sağlık kontrolünden geçireceğiz. Yaklaşık 6 aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Kontrolleri tamamlandıktan ve sağlığının yerinde olduğunu gördükten sonra yeniden doğaya bırakacağız" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Kuğudan görüntü



-Görevlilerden ve kuğudan görüntü



Haber-Kamera: İZMİR,