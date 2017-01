Dha Yurt Bülteni-8

İZMİR ADLİYESİ'NDE ŞEHİT POLİS VE MÜBAŞİR İÇİN HÜZÜNLÜ TÖREN (HABERİNE EK)



GÖKTE BİNLERCE İZMİRLİ GİBİ AĞLADI



1)KENDİ ŞEMSİYELERİNİ POLİSLERE TUTTULAR



İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıda canını hiçe sayıp teröristlerle göğüs göğüse mermisi bitinceye kadar çarpışan ve hainler tarafından sırtından vurularak şehit edilen kahraman polis memuru Fethi Sekin için adli hizmet binasında düzenlenen törenin ardından Konak Meydanı'nda da bir tören gerçekleştirildi. Buradaki törene, şehidin ailesinin yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile binlerce İzmirli ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Tören sırasında gökyüzü adeta delindi ve sağanak yağmur alanı dolduran binlerce İzmirli'nin gözyaşlarına karıştı. Törende, şehidin özgeçmişi okundu. Şehidin eşi Rabia Sekin ile çocukları Tolunay, Dila ve Nisa'nın babalarının tabutunun yanında ağlayarak onu okşamaları yürekleri dağladı. Ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın bir konuşma yaptı. Konuşmasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Aşkın, "Türkiye bugün bir kahraman şehidini uğurluyor biliyoruz ki bu dünyadan en şanlı ayrılış şahadetli ayrılıştır. Fethi kardeşimiz daha bir şanlı daha bir kutlu ayrılıyor. Dün adliyemize hain bir terör saldırısı gerçekleşti. Bomba yüklü aracı kahraman Fethi kardeşim fark etti, kalabalığa bağırıp oradaki vatandaşlarımızı uyardı. Bir çok vatandaşımızın böylelikle hayatını kurtardı. Bununla da kalmadı kahraman şehidim, otomatik tüfekle kendisine ateş eden hainlere karşı bir an bile tereddüt etmeden koştu ve hainlerden birini vurdu. Kahraman şehidimiz son mermisine kadar çatıştı ve daha sonra alçaklar tarafından vurularak şehit edildi. Kahraman silah arkadaşlarımız çok şükür şehidimizin kanını yerde bırakmadı. 5 Ocak milletimizin bir kez daha kenetlendiği bir gün olmuştur. Vatan uğruna canını vermiş asil şehidim seni kelimelere sığdıramam, seni yerlere göklere sığdıramam senin yerin bu milletin kalbi vatanın bağrıdır. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Şehidim hakkını bizlere helal et" dedi.



"ŞEHİT POLİS SAYESİNDE İZMİR FACİADAN KURTULDU"



Adalet Bakanı Bozdağ, konumasında şehit polis memuru Sekin'in kahramanlığına değindi, bütün terör örgütleriyle etkin mücadelenin devam edeceği mesajını verdi. Bakan Bozdağ, "Fethi Sekin'in manevi huzurunda saygıyla eğiliyiyorum. İzmir'imiz büyük bir faciadan kurtuldu. Bunu sağlayan da Fethi Sekin kardeşimdir. Dün sadece şehit olarak cennete gitmedi, aynı zamanda daha pek çok insanımızın şehadet mertemesine ulaşmasına ya da gazi olmasına engel oldu. İzmir bu noktada geçmiyte de büyük sınavlar verdi. Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktığında buradan yükselen ateş bütün Türkiye'ye kapladı ve bugün hür bağımsız bir ülkede yaşama imkanı elde ettik. 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir nasıl bir kirli oyunu bozduysa şehadet mertebisine erip ülkemizin önünü açtıysa aynı şekilde Fethi Sekin kardeşimiz de kendisini feda ederek büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Türkiye terörle etkin ve kararlı mücadelesinii her zaman olduğu gibi bugün daha da etkin bir şekilde sürdürecektir. Adları her ne olursa olsun kullanan sahipleri kim olursa olsun onlarla ve onların kullandığı bütün terör örgütleri ve teröristlerle mücadele edeceğiz" diye konuştu.



POLİSE ŞEMSİYE TUTTULAR



Törene katın İzmirliler kendi şemsiyelerini, sağanak yağmur nedeniyel ıslanan ve güvenlik önlemi alan polislere tuttu, onları yağmurdan korumaya çalıştı. Türk bayrağına sarılı tabutu İl Emniyet Müdür Aşkın ile kentte görevli polisler ve tören mangası omuzlarına aldı. Meydandaki kalabalık tekbir getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı. Şehidin ailesi de tabutun arkasından yürüdü. Polis cenaze aracına konan kahraman polis memuru Sekin, trafik polislerinin eskortluğunda Elazığ'a gönderilmek üzere havalimanına götürüldü.



2)FUTBOLCULAR 'DİNLER BAHÇESİ'NDE NAMAZ KILDI



ANTALYA'da kamp yapan futbol takımlarının bazı futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri, Belek Turizm Merkezi'nde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.



Serik İlçesi'nde kamp yapan Galatasaray, Samsunspor, Sivasspor, Karabük, Kasımpaşa ve diğer kulüplerin bazı futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri, cuma namazını kılmak için Belek'teki cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne geldi. Yoğun katılım sebebiyle camide yer bulmakta zorlanan bazı futbolcu ve vatandaşlar, kilise ve sinagog zeminine serilen halılar üzerinde namaz kıldı. Cuma namazını, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, yardımcı antrenör Ayhan Akman, futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Lionel Carole birlikte kıldı.



Namaz sonrasında futbolcular sohbet etti, birbirlerine başarılar diledi. Bazı futbolcu ve yöneticiler ise Belek Merkez Camii'nde cuma namazı kıldı.



3)TARSUS'TA AÇ KALAN YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKILDI



MERSİN'in Tarsus İlçesinde Toros dağlarında yoğun karla kaplı doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakıldı.



İlçenin kuzey kesimindeki Gülek Mahallesi'nin 1370 rakımlı Kandilsırtı ve Karboğazı mevkilerinde son dönemde oldukça etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle birçok yaban hayvanı olumsuz kış şartlarından etkilenerek yiyecek bulmakta güçlük çekerken, Mersin Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus Hayvanat Bahçesi ekipleri, Yılkı atları için saman, vahşi hayvanlar için mama, kuşlar için de mısırdan oluşan 4 ton yem bıraktı. Tarsus Hayvanat Bahçesi ekipleri, yemlemenin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.



4)4 TIR'IN STETMELERİNİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI



Kayseri'de, park halindeki 4 TIR'dan stepne çalan Mahmut Ü. yakalandı.



İl merkezinde farklı semtlerde park halinde bulunan 4 TIR'ın stepnelerinin çalındığı ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler Mahmut Ü'yü (28) gözaltına aldı. Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



5)F4 UÇAĞI TARSUS'TA SERGİLENECEK



MERSİN'in Tarsus İlçe Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlamış F4 tipi bir savaş uçağını sergileyecek.



Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan alınan uçak, 2 günlük yolculuğun ardından Tarsus'a getirildi. Uçağın, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan Şht. Hv. Plt. Ütğm. Bahadır Şahin Parkı'nda montaj çalışmalarına başlandı.



Belediye Başkanı Şevket Can, konuyla ilgili açıklamasında tarihi değerlere önem veren bir yönetim olduklarını belirterek şunları söyledi:



"Tarsus'ta Çanakkale Zafer Parkı'nda Nusret Mayın Gemisi Müzesi, İstasyon Meydanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1923'te şehrimize geldiği tren olan Atatürk Treni Anıt Müzesi ve Kırklarsırtı Mahallemizde Osmanlı Parkı'da Osmanlı Eserleri Müzesi' bulundurmaktayız. Bu objeleri hemşerilerimizin milli ve tarihi değerlere sahip çıkması için ziyarete açtık. Bu düşünceden hareket ederek, Şht. Hv. Plt. Ütğm. Bahadır Şahin'in anısına yaptırdığımız parkımıza F4 uçağımızı yerleştireceğiz.



6)AKARYAKIT İSTASYONLARNDAN GASPA 3 GÖZALTI



MANİSA'daki 2 akaryakıt istasyonundan yaklaşık 40 bin lira para gasp ettikleri iddiasıyla 3 kişi polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarından gasp anında kullanılan pompalı tüfeğin markasının ve kime satıldığını belirlenmesiyle zanlılara ulaşıldığı belirtildi. Yine görüntülerden gaspçılardan birinin montundaki yırtığın tespit edildiği, gözaltına alınanlarından birinin evinde o monta ulaşıldığı ifade edildi.



Şehzadeler ilçesinde 3 silahlı soyguncu, 6 Aralık ve 15 Aralık'ta 2 akaryakıt istasyonundan para gasp etti. Silahlı soygun anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yüzlerini gizleyen soyguncular; 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ve av tüfeği kullandı. Görüntülerde istasyon çalışanına pompalı tüfeği doğrultan soygunculardan birinin paraları istediği görüldü. Paraları poşetlere dolduran soyguncular, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis 9 gün arayla 2 akaryakıt istasyonunu soyan 3 gaspçının peşine düştü. İki istasyondan yaklaşık 40 bin lira alan silahlı soyguncular S.A. (25), A.K. (20) ve M.D. (20), Şehitler Mahallesi'nde kaldıkları bekar evinde yakalandı.



Güvenlik kameralarından yola çıkan polislerin, görüntüleri detaylı bir şekilde incelediği ve olayda kullanılan pompalı tüfeğin Konya'da üretildiğini belirlediği, ardından Manisa'da bu silahı kimin satın aldığının saptandığı belirtildi. Polis ayrıca, görüntülerde bir soyguncunun montundaki yırtığı da saptadığı, bu giysinin de evde yapılan aramada bulunduğu bildirildi.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 gasp zanlısı, silahlı yağma ve öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



7)YÜKSEKOVALI 8 BİN 550 AİLEYE 'PSİKO SOSYAL' DESTEK



HAKKARİ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 78 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yüksekova İlçesi ile buradan Hakkari'ye göç eden ailelerle 'psiko sosyal destek çalışması' yapıyor. Bu çalışmalarda 8 bin 550 aileye ulaşıldı, bunlardan 2 bin 218 aileye 2 milyon 775 bin 415 lira yardım yapıldı.



Yüksekova'da PKK'lı tervristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyonlar başlatıldı. 78 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından 30 Mayıs 2016'da kısmi olarak kaldırılan ve halen saat 23.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilçede birçok ev kullanılamaz hale geldi. Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de ailelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için Yüksekova İlçesi'nde ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra Hakkari'ye göç eden ailelerle birebir görüşüp psiko- sosyal destek çalışması yaptı. Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, 8 bin 550 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapıldığını bu görüşmelerde önemli verilere ulaştıklarını belirtti.



İLÇENİN YÜZDE 93'Ü GÖÇ ETTİ



İlçede sokağa çıkma yasağında çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Güngör, Cumhuriyet ve Orman Mahalleleri başta olmak üzere ilçenin diğer mahallelerinde yapılan anket çalışmasında ailelere sorulan, 'ailenin teme ihtiyaçları karşılanıyor mu?' sorusuna yüzde 18'i 'evet', yüzde 62'si 'kısmen', yüzde 20'si de 'karşılanmıyor' cevabını verdi. Yasak süresince başka bir yere göç edildi mi? Sorusuna ise yüzde 93'ü 'evet', yüzde 7'si 'hayır' cevabı verdi.



YASAKTA 367 ÖĞRENCİ OKULU BIRAKTI



Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, yaptıkları 'psiko-sosyal destek çalışmalarında 8 bin 550 aileye ulaştıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Bu ailelerden ulaştığımız toplam nüfus sayısı da 49 bin 330 kişi. Yüksekova'da bu oranlara da baktığımız zaman, göç edip de geri dönmeyen aileler hariç, ulaşmadığımız aile sayısı çok az miktarda. Bu ulaştığımız 8 bin 550 aileden yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin 218 aileye 2 milyon 775 bin 415 lira sosyal-ekonomik yardım kapsamında yardımda bulunduk. Yine bu ihtiyaç analiz sonuçlarına göre yaptığımız çalışmalarda 594 ailenin sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu tespit ettik ve bu alilerin Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirmesini yaparak hastanelerde tedavi olmalarını sağladık. Yasak süresince Yüksekova'da 367 öğrencinin okulu bıraktığını da gördük. Bununla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçip bu öğrencilerin niçin okulu bıraktıkları ile ilgili ekiplerimiz çalışma başlattı."



YAŞLI VE ENGELLİLERE YARDIM



Yapılan çalışmalar kapsamında 165 aile arasında 2022 yasa kapsamında olduğu halde herhangi bir işlem yapmayan yaşlıların olduğunu gördüklerini belirten Bildirici, onlara da danışmanlık hizmeti vererek yasadan yararlanmalarını sağladıklarını söyledi. 249 ailede engelli çocuklara evde bakım hizmeti verdiklerini de söyleyen Bildirici, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ailelerde yaptığımız çalışmalarda ailelerin ekonomik, sosyal, psikolojik durumlarını irdeledik. Ailelerin konut durumlarını, konutların içinde yaşayıp yaşamadıkları durumlarını da sorguladık. Özellikle Cumhuriyet ve Orman Mahallelerinde yaşayan ailelerin göç ettikleri diğer mahallelerde iki veya daha fazla ailenin aynı aile ortamında yaşadıklarını tespit ettik. Ortalama 8 bin 550 ailenin yüzde 12'sinde 2 ailenin bir konutu kullandıklarını gördük. Yüzde 3 oranında da 2'den fazla 3 yada 4 ailenin derme çatma aynı evde yaşadıklarını tespit ettik. Bu ailelerimize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kira desteği veriliyor. Ailelere temel ihtiyaçlarınız karşılanıyor mu? Sorusuna 'tamamen karşılanıyor' diyenlerin oranı yüzde 18, 'kısmen karşılanıyor' diyenlerin sayısı yüzde 62, 'karşılanmıyor' diyenlerin oranı da yüzde 27."



