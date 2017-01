Dha Yurt Bülteni-8

1)BAKICI ANNELERE ÇOCUKLARA EZİYETTEN HAPİS CEZASI



HATAY'ın İskenderun İlçesi'ndeki Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri'nde kalan ilkokul çağındaki 7 çocuğa eziyet ettikleri iddiasıyla yargılanan bakıcı anneler N.Ç, 1 yıl 5 ay, N.A. 8 ay, uygulanan eziyeti yetkililere bildirmediği gerekçesiyle erkek eğitmen E.T. ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri'nde görevli bakıcı anneler N.Ç ve N.A'ya sorumlu oldukları 7 çocuğa kötü muamele yaptıkları, erkek eğitmen E.T.'ye ise bu durumu yetkililere bildirmediği iddiasıyla 2013'te İskenderun 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 4 yıl boyunca 6 kez hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocuklar ise 2 bakıcı anneyi suçladı. Çocuklar, erkek eğitmenin ise kendilerine yapılan kötü muameleden haberdar olduğunu söyledi.



İskenderun 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanıklar bugün son kez hakim karşısına çıktı ve verilen karar yüzlerine karşı okundu.



KARARA TEPKİ



Duruşma sonrasında açıklama yapan çocukların avukatları Ufuk Nural ve Avukat Alper Ermisket, verilen kararı şaşkınlıkla dinlediklerini söyledi. Davanın dört yıldır devam ettiğini söyleyen Avukat Ufuk Nural,"Bugüne kadar gerekli bütün belgeler ve bilgiler toplanmıştır. Olay yerine keşif yapılmış ve çocukların pedagog huzurunda defalarca ifadeleri alınmıştır. Çocukların işkenceye uğradıkları, hakarete uğradıkları, tehdit edildikleri, karanlık odaya kilitlendikleri ifadelerde yer almıştır. Biz sanıkların; işkence, hakaret, tehditten ve hürriyeti alıkoymadan cezalandırılmasıyla ilgili talepte bulunduk. Ancak mahkeme çocuklara eziyet edildiği yönünde karar verdi" dedi.



Avukat Ermisket ise 7 çocuğun şiddet gördüğünü dayak yediğini, öğretmenlerine iftira atma gibi bir durumlarının da olmadığını belirterek, "Dosyaya baktığımız zaman bu çocukları bizim devletimiz korumak zorundaydı. Fakat biz maalesef bu dosyadan sınıfta kaldığımızı düşünüyorum, hem devlet, hem vatandaşlık görevi olarak" dedi.



Görüntü Dökümü



-Adliye çıkışı avukatların açıklaması



-Detaylar



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),



2)BERBERE 412 TL 'DUBA' CEZASI



ANTALYA'da işyeri önüne 2 duba koyan kuaför 35 yaşındaki Fatih Sancar'a, trafik polisleri 412 TL ceza yazdı.



Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 54'üncü Sokak'ta kuaför Fatih Sancar, devriye gezen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisinin, yola koyduğu 2 dubadan dolayı 412 TL ceza yazdığını söyledi. 23 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Fatih Sancar, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"İşyerim 4 basamak aşağıda olduğu için işyerimin önüne park yapılmasın diye iki duba yaptırdım. Yolun karşı tarafına park yasağı var. Ancak benim dükkanımın önünde böyle bir yasak yok. Bunu fırsat bilenler işyerimin önünü sürekli kapatıyordu. Ben de kimse park etmesin diye duba yaptırıp koydum. Memurlar geldi ve bana 412 TL idari para cezası kesti. Bu cezanın sadece bana uygulandığı haksızlık yapıldığına inanıyorum. Karşı tarafta park yasağına rağmen o kadar çok araç park ederken, onlara değil de bana ceza yazılması ağırıma gitti."



Görüntü Dökümü



Fatih Sancar müşteriyi tıraş ederken görüntü



Fatih Sancar'ın yakın plan görüntüsü



Dubaların görüntüsü



Yoldan ve işyerinden detay görüntüler



Fatih Sancar röp



86.8 MB // 01.25"



Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,



3)FETHİYE'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 3 katlı bir binanın 2'inci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmayan yangında, binanın 2'inci ve 3'üncü katı kullanılamaz hale geldi.



Yeni Mahalle 1216 Sokak'ta İhsan Aytanç'a ait 3 katlı binanın 2'nci katında, bugün saat 10.30'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşana kadar, alevler binanın 3'üncü katı ve çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının komşu binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. 1 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı. Binanın 2'inci ve 3'üncü katının kullanılamaz hale geldiği yangında, ölen ya da yaralanan olmaması sevinç yarattı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, polis de soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



Yangında vatandaşlar tarafından çekilmiş cep telefonu görüntüleri



Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),



4)ÇATIDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI



KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir işyeri deposunun çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri aşağı indirdi.



Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi'ndeki tek katlı bir işyerinin karla kaplı çatısında bir köpeğin olduğunu ve aşağıya inemediğini gören vatandaşlar Tavşanlı Belediye İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araç merdivenini çatıya doğru uzattı. Bir itfaiye eri çatıdaki köpeği alarak aşağıya indirdi. Çatıdan indirilen köpek daha sonra ara sokaklarda gözden kayboldu.



Görüntü Dökümü:



-Çatıdaki köpeğin,



-İtfaiye ekiplerinin gelmesi,



-Köpeğin aşağıya indirilmesinden,



-Köpeğin görüntüsü ve azaklaşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)/DHA



5)KASTAMONU'DA İŞ YERİ SOYGUNCULARI GÜVENLİK KAMERASINDA



KASTAMONU'da, levye ile kapılarını açarak girdikleri 2 iş yerinde hırsızlık yaparak kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.



Kimliği belirsiz 3 kişi, sabaha karşı 04.30 sıralarında Hepkebirler Mahallesi İplikçiler Çarşısı'nda Hüsnü Sancaktar'a ait giysi mağazasına kapıyı levye ile açarak girip mont, şapka ve atkı çalarak kaçtı. Şüpheliler, yan tarafta bulunan eletrikli güneş ısı sistemleri tamirci dükkanına da kapıyı levye ile zorlayarak girdi. İçeriye girerken güvenlik kamerasına yansıyan 3 kişi, kasada bulunan bir miktar paraya alarak kaçtı. Çevrede 3 iş yerinin daha kapısını zorladıkları belirlenen şüpheliler, daha sonra izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri iş yerlerinde parmak izi araması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkalleri belirlenen şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü



-Hırsızlık yapılan giysi mağazası



-Hırsızlık anı (güvenlik kamerası)



Dosya adı: ksthırsızlık



Süre. 01: 25 Boyut: 45,3 MB



Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,



6)ESKİŞEHİR'DE TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ'NDEN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' TOPLANTISI



TÜRK Kadınlar Birliği, Eskişehir'de düzenlenen toplantıda 'Tutunduklarımız: İstanbul Sözleşmesi' adlı projenin tanıtımını yaptı. Eskişehir Divan Otel'deki toplantıda konuşan Türk Kadınlar Birliği Proje Lideri Sevna Somuncuoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile ilgili temel ve hukuki güvence özelliği taşıyan en önemli uluslararası belgelerden biri olduğunu söyledi. Bu sözleşmenin kamuoyu tarafından bilinirliğini arttırmak ve uygulanması için bir kamuoyu oluşturmak üzere Türk Kadınlar Birliği tarafından bir proje hazırlandığını belirten Somuncuoğlu, 'Tutunduklarımız: İstanbul Sözleşmesi' adlı projeyle ilgili şu bilgileri verdi:



'Kadına Yönelik Şiddet Eşitsiz Güç İlişkilerinden Kaynaklanmaktadır' sloganıyla yola çıkan projemizin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi. Lüleburgaz, Ünye, Isparta, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Manisa saha çalışmaları yapıldı. Proje konumuz olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili atölye çalışmaları yapıldı ve eğitimler verildi. 2011 yılında İstanbul'da imzaya açılmış olan İstanbul Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kadına yönelik şiddetin ve öldürmelerin önünün alınmadığı ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile ilgili temel ve hukuki güvence özelliği taşıyan en önemli uluslararası belgelerden biridir. Türk Kadınlar Birliği olarak İstanbul Sözleşmesi'nin bize sağladığı güvencenin bilinmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılmasının sağlanması konusunda kendimizi sorumlu hissetmekteyiz."



Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Ünügür de, "Türk Kadınlar Birliği'nin şubeleri içinde bölgesel merkez seçilen 7 şehirde eğitimler yapılmaktadır. Bu merkezlerde toplam 105 kadın örgütünü ve kamu kurumlarını içeren eğitimler düzenliyoruz. Her şehirde medya ile iletişime geçilerek, basın toplantıları sayesinde eğitimlere katılamayan kadın örgütleri ile proje materyallerinin paylaşılmasını sağlıyoruz" dedi.



Türk Kadınlar Birliği, Eskişehir'de 5 Ocak tarihine kadar gerçekleştireceği çeşitli etkinliklere kadınlara İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği hakkında bilgiler verecek.



Görüntü dökümü:



-Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Ünügür'ün konuşması,



-Türk Kadınlar Birliği Proje lideri Sevna Somuncuoğlu'nun konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,



7)YAŞLI ÇİFT, ELEKTRİĞİ SUYU OLMAYAN EVDE YAŞIYOR



KÜTAHYA'nın Emet İlçesi'ne bağlı Günlüce Köyü'nde oturan Kundak çifti, evlerinde elektrik olmadan yaşamlarını sürdürüyor.



Günlüce Köyü Cevizdere mevkisi Yaytal Mezrası'ndaki tek katlı kerpiç evde yaşayan 81 yaşındaki Hüseyin Kundak ve eşi aynı yaştaki Emine Kundak evlerinde elektrik ve su olmadığını belirtti. Emine Kundak, 3'ü kız 2'si erkek 5 çocuklarının evlenip yanlarından ayrıldığını söyledi. Eşiyle birlikte köyden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki evlerinde yaşardıklarını anlatan Emine Kundak şöyle konuştu: "Elektrikten önce bizim suya ihtiyacımız var. 200 kadar su bidonunu depolayıp kullanıyoruz. 15 yaşımda yaşımı büyüttürerek gelin oldum buraya. Köyde de elektrik yoktu, buraya geldik burada da yok. Yakınımızdaki yaklaşık 1 kilometre ötede elektrik var. Daha önceleri gaz lambası kullanıyorduk sonra lüks adı verdiğimiz tüp gaz kullanmaya başladık. Elektriği görmedik hiç, zaten elektrik gelirse yangın çıkartır dedik."



ELEKTRİKTEN ÖNCE SU İSTİYORLAR



Radyo dinleyerek vakit geçirdiklerini belirten Hüseyin Kundak da, tarlalarında çeşitli ürünler yetiştirdiklerini ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi. Hüseyin Kundak "Elektrik ve susuz yaşıyoruz. Zaman zaman yanımıza gelen çocuklarımız bize bidonlarla su getiriyor. Evimize elektrik bağlanması için çocuklarım bir süre önce dilekçeyle başvuru yaptı. Elektrik gelmesini bekliyoruz, ancak bizim esas isteğimiz su" dedi.



Görüntü dökümü:



-Evin dışından,



-Evin içinden,



-81 yaşındaki Emine Kundak'ın konuşması,



-Emeni Kundak'ın elinde radyoyla,



-Emine Kundak'ın piknik tüpündeki lüks lambayı yakması,



-Emine Kundak'ın evini önünden çekilen görüntüleri,



-Hüseyin'in Kundak'ın konuşmasından,



-Su bidonlarının görüntüsü bulunuyor.)



Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-EMET,(Kütahya),



8)7'NCİ İŞYERİNİ SOYARKEN YAKALANDI



ŞANLIURFA'da, sabah erken saatlerde 6 işyeri soyan şüpheli, 7'nci işyerinden hırsızlık yaparken polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22 ayrı sabıkası bulunan Ferit Gültekin'i Karaköprü Mahallesi'ndeki bir işyerinden bilgisayar ve cep telefonu çaldığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, aynı bölgede bir saat içerisinde 6 işyerinden daha hırsızlık yaptığı saptandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ferit Gültekin, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Görüntü Dökümü



Şüphelinin şubeden çıkarılması



Güvenlik kamerası görüntüleri



Çalınan bilgisayar ve telefonlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB



9)HDP'Lİ ESKİ VEKİL ADAYINA 'TERÖR' GÖZALTISI



EDİRNE'de geçen 7 Haziran genel seçimlerinde HDP'den 3'ncü sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Sedat Zımba, sosyal medyadaki sayfasından terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



HDP'den 7 Haziran 2015 seçimlerinde Edirne'den 3'ncü sıradan milletvekili adayı gösterilen Sedat Zımba, başkasının sosyal medyaya yüklediği ve DEAŞ'ın Türk askerini yaktığı öne sürülen bir videoyu paylaştı. Altında PKK'ya yönelik yorumlarda bulunan videonun paylaşılması üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zımba'yı gözaltına aldı. Evinde arama yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen Zımba, emniyetteki işlemlerinin ardından 'terör propagandası yapmak' iddiasıyla Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



-Sedat Zımba'nın adliyeye getirilmesi



-İçeri götürülmesi



-Edirne adliyesi



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-



10)DONMAK ÜZERE OLAN GÜVERCİNE SAHİP ÇIKTILAR



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, uçamayan ve donmak üzere olan güvercine hayvan severler sahip çıktı.



Belediye işçisi Mahir Gürler, sabah saatlerinde ilçe merkezinde bir otomobilin yanında uçamayan güvercini fark etti. Gürler, donmak üzereyken aldığı güvercini ilçe esnaflarından Mustafa Güngör'e teslim etti. Güngör de eve götürdüğü güvercinin sobanın yanında ısınmasını sağladı. Güvercine birkaç gün daha bakacağını ve iyileşmesinin ardından doğaya salacağını anlatan Güngör, vatandaşlardan kış gününde hayvanların aç kalmaması için duyarlı olmasını istedi.



Görüntü Dökümü



Güvercinin alınması ve su içirilmesi



Güvercinin evde soba yanında ısıtılması



Mustafa Güngör'ü konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB



