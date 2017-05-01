Dha Yurt Bülteni-7
İzmir'deki kutlama coşkulu başladıİZMİR'de, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın kutlamaları, coşkulu başladı.
İzmir'deki kutlama coşkulu başladı
İZMİR'de, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın kutlamaları, coşkulu başladı. Kutlamaya katılanlar gruplar, renkli görüntüler oluşturdu. İşçiler, slogan attı, başta işçi marşları olmak üzere çeşitli marşları seslendirildi. Kortejler halinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda gelen işçiler, arama noktalarından geçerek içeri alındı. Bayramda 4 bin polis ve özel harekat birimleri görev yaptı. Helikopter de havadan önlem aldı. Meydana bakan yüksek katlı binalardan birinden iple aşağı sallanan bir işçinin cam silmesi görenlere "Resmi bayram ama bazı canı pahasına işçiler çalışıyor" dedirtti.
İzmir'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın kutlamalarının adresi, Alsancak Gündoğdu Meydanı oldu. Meydanın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı, polis ve bomba uzmanı köpekler, arama yaptı. Sahneye ve kullanılacak malzemelere kadar her noktasında inceleme yapılan meydan, gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra tertip komitesine kutlama için teslim edildi. Geçen yılların aksine kortejlerin toplanma alanlarında da değişikliğe gidildi. Türk İş'e bağlı sendikalar ile bazı odalar, Alsancak Liman önünde toplanıp alana yürüdü. Önceki yıllarda Basmane Meydanı'nda kortej oluşturan DİSK ve KESK, bu yıl Konak Sümerbank eski binası ile Konak Pier AVM önünde, bazı sivil toplum örgütleriyle siyasi partiler Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP de Montrö Meydanı'nda toplandı. Tertip komitesinin talepleri doğrultusunda, güvenlik önlemleri de ön plana alındı. Türk İş'e bağlı sendikaların toplanmasında da bir arama noktasından geçirilip kortej oluşturuldu. Konak Pier AVM önünde toplanan kortejler, Kordon'dan yürüyerek önce Cumhuriyet Meydanı'na, ardından Subay Ordu Evi önündeki son arama noktasından geçirilip kutlama alanına alındı. Arama sırasında, polisle katılımcılar arasında sorun yaşanmaması için tertip komitesinin görevlendirdiği kişiler buralarda hazır bulundu ve kesinlikle üst araması yapılmayan kişilerin alana alınmasına izin verilmedi. 1 Mayıs kutlamalarına katılacak kişilerden ayrıca kortejlerinde tanımadıkları kişilerin olması halinde görevlilere haber vermeleri de istendi. Kortej yürüyüşleri de saat 12.30 gibi başladı. DİSK ve KESK'e bağlı sendika üyeleri, Konak Meydanı eski Sümerbank binası önünden yürüyüşe geçti. Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin toplanma alanı da Cumhuriyet Meydanı oldu. Türk İş'e bağlı sendikaların üyeleri ise, Alsancak Limanı'ndan alana yürüdü. İşçiler, 1 Mayıs İşçi Marşı ve şarkıların yanı sıra sloganlar attı. Taşıdıkları dövizlerle mesaj verdi. İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarında, laiklik, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına özelikle vurgu yapıldı. CHP'lilerin taşadığı dövizlerden birinde "1 Mayıs haricindeki günler de işçi bayramı sayılacak. YSK" yazması dikkat çekti.
HAVADAN GÖRÜNTÜLER KRİZ MASASINA İLETİLDİ
1 Mayıs'ta alınacak güvenlik önlemleri için birçok ilden, takviye bariyer getirildi, meydanın çevresinde ve kortejlerin yürüyüş güzergahında, 4 bin polis görev aldı. Ancak kutlamaya katılanlar ile polis arasında gerginlik yaşanmaması için, tarafların dikkatli oldukları gözlendi. Olası olaylara müdahale için de çevik kuvvet polisleri ve TOMA'lar vardı ancak bunlar ancak görülmeyen yerlere konuşlandırıldı. Dronlarla da alan ve arama noktalarında havadan denetim yapıldı. Bunun yanı sıra alanda, polis yerden 3G ile görüntü alırken helikopterler de havadan aldıkları görüntüleri İzmir Valiliği'nde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan kriz masasına anında iletildi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, alanı ve güzergahları denetleyen ekiplere sürekli talimat verdi.
İŞÇİNİN BAYRAM RİSKİ
İşçi Bayramı'nda kutlamaların yapıldığı alana bakan 21 katlı Ege Palas Oteli'ne iple sarkan bir temizlik işçisinin camları sildiği görüldü. Yürekli hoplatan bu görüntü, görenlere "Resmi bayram ama bazı canı pahasına işçiler çalışıyor" dedirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güvenlik önlemlerinden görüntü.
Aramalardan görüntü.
Köpekli bomba aramalarından görüntü.
Kortortejlerin yürümesinden görüntü.
İşçinin cam silmesinden görüntü
Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Timur TARLIĞ, Mücahit BEKTAŞ, Yasin TİNBEK / İZMİR
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Balıkesir'de 1 Mayıs buluşması
BALIKESİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle biraraya gelen emekçiler bir kez daha taleplerini dile getirdi.
Balıkesir'de TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendikalar, Eğitim-İş, Akademik Odalar Birliği, CHP, Emeğin Partisi, Birleşik Haziran Hareketi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği destek verdi. Saat 10.30'da Bahçelievler Mahallesi'nde, Çarşamba Pazarı alanında toplanan emekçiler, tek tek polis kontrolünden geçti. Kortej sıkı güvenlik önlemleri altında, saat 11.00'de 'Yaşasın 1 Mayıs' yazılı dev pankartla, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla 100. Yıl Caddesi, Mehmetçik ve Stadyum caddelerinden Kuvayi Milliye Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte bir apartmanın inşaatında çalışan işçiler ilginç görüntüler oluşturdu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalışan emekçiler, korteji el sallayarak selamladı. Bazı vatandaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarından Türk bayrakları sallayarak, emekçilere destek verdi.
"İŞ KAZALARI ÖNLENMELİDİR"
Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki kutlama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ankara'ya giderken, İnegöl yakınlarında geçirdikleri kazada hayatını kaybeden kadın işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Meydanda konuşan Türk-İş İl Temsilcisi Ahmet Demirer, emekçilerin yüzlerce yıl süren mücadeleler sonunda elde ettiği hakların ellerinden alınmak istendiğini öne sürerek, "Bizler alın teriyle, haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. Biz insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz iş gücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz" dedi. Emekçilerin isteklerini de bir kez daha dile getiren Demirer, "İş cinayetine dönüşen iş kazaları önlenmelidir. Grevli toplu iş sözleşmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Kayıt dışı çalışma sorunu çözülmeli, herkes kayıt altına alınmalıdır. Ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükü düşürülmeli, vergi adaletsizliği giderilmelidir" diye konuştu.
Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kutlamalar, ses sanatçısı İlhan Altın'ın konseri ve kutlamaya katılanların hep birlikte halay çekmesi ile sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Emekçilerin toplanmasından görüntü,
-Yürüyüşten görüntü,
-İnşaatta çalışan işçilerin korteje el sallamasından görüntü,
-TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Ahmet Demirer'in konuşması,
-İlhan Altın'ın şarkı söylemesinden görüntü.
Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR,
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1 Mayıs'ı 300 kişi kutladı, 540 polis görev aldı
SİVAS'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla kutlandı. Etkinliğe katılanların büyük çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluştururken, kutlamalarda 540 polis görev aldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına CHP, EMEK Gençliği, Halkevleri ve KESK'e bağlı sendikalar ile çeşitli gençlik kuruluşları katıldı. Gruplar, Ethembey Parkı önünde toplanarak polisin oluşturduğu güvenlik noktalarında aramadan geçtikten sonra trafiğe kapatılan Mevlana Caddesi üzerinden kutlamaların yapıldığı alana kadar yürüdü. Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, miting alanında bir araya geldi. Mevlana Meydanı'nda yaklaşık 300 kişinin katıldığı kutlama programında, 540 polis görev yaptı. Katılımcıların çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kutlamalarda, çeşitli sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı. 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Akyol, 1 Mayıs'ın dünyanın dört bir yanında görkemli bir şekilde varlığını gösterdiğini belirterek, "Türkiye'de ise 1 Mayıs'lar iktidarların getirdiği yasaklar altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi iktidar bir gün için dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinginin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır" dedi. CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ise, "Taşeronların acımasızca sömürüldüğü, Kanun Hükmündeki Kararnameler ile her gün birilerinin hak gasbına uğrayıp hapishanelere atıldığı, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi olduğumuz bir dönemde maalesef bayramı bayram tadında kutlayamıyoruz. Bugün bayram sevincini yaşayamıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.
Görüntü Dökümü:
-Grubun görüntüsü
-Güvenlik önlemleri
-Miting alanına yürüyüş
-Buradaki etkinikler
-Konuşmalar
-Grupların halay çekmesi
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCA/SİVAS,
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Çorum'da 1 Mayıs kutlamalarına gelenler ve bebek arabaları didik didik arandı
ÇORUM'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alana bebekleriyle gelen anneler ve bebek arabaları didik didik arandı.
Çorum'da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. KESK ve DİSK'in içinde yer aldığı kutlama komitesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerine bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı. Pir Baba Çamlığı önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, Gazi Caddesi'nden yürüyüşe geçti. En önde çocukların yer aldığı kortej, "Yaşasın 1 Mayısö sloganları atarak Hürriyet Meydanı'nda bulunan saat kulesine kadar yürüdü. Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesini trafiğe kapatılırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık grup polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.
Miting alanına gelenlerin üstleri tek tek arandı. Seyyar satıcılar alana alınmazken, polisin bebek arabalarını da aramaları dikkat çekti. 1 Mayıs kutlama etkinlikleri yapılan basın açıklamasının ardından, çekilen halaylarla sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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-1 Mayıs kutlamaları kalabalığın alana yürümesi
-Alana gelenlerin polistarafından aranması
-Alandan görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,
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Denizde boğulan 2 çocuk yan yana toprağa verildi
MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde serinlemek için girdikleri denizde boğulan 16 yaşındaki İdris Buruk ile aynı yaştaki arkadaşı Emircan Durak'ın cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Merkez Akdeniz Mahallesi sahilinde dün denize giren ve yüzme bilmeyen İdris Buruk ile Emircan Durak, dalgalara kapıldı. Çırpınan gençleri görenler yardımlarına koştu. Uzun uğraşlarla sudan çıkarılan gençlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ancak gençlerin öldüğü anlaşıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Çok iyi arkadaş olan İdris Buruk ve Emircan Durak'ın cenazeleri Küstülü Mahallesi Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi. İdris Buruk'un annesi Cennet Buruk ve Emircan Durak'ın annesi Fatma Durak birbirlerine sarılarak evlatlarına ağıt yaktı.
Görüntü Dökümü
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Tabutların cenaze aracından indirilmesi
Tabutların omuzlarda taşınması
Cenaze namazı kılınırken
Mahalle sakinlerinin mezarlıkta toplu görüntüsü
Ölen gençlerin annelerin birbirlerine sarılarak ağıt yakması
Cenaze toprağa verilirken
Dua okunurken
Çocukların arkadaşları ağlarken
Ölen gençlerin yakınları taziyeleri kabul ederken
Küstülü Muhtarı Adnan Kökten ile röportaj
Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin),
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Trafik kazasında ölen kızının hayalini gerçekleştirdi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçe'nde emekli esnaf 67 yaşındaki İlhan Sevgi, 10 yıl önce 28 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden kızı Fatma Canan Sevgi'nin en büyük hayali olan Atatürk fotoğrafları sergisini bugün açtı.
Çorlu'da esnaflık yaptıktan sonra emekliye ayrılan iki çocuk babası İlhan Sevgi, yıllardır kızı Fatma Canan Sevgi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını biriktirdi. Evlenip Antalya'ya yerleşen kızı Fatma Canan Sevgi, 28 yaşındayken 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Emekli baba, Atatürk fotoğraflarını biriktirmeye kızının ölümünden sonra da devam etti. Kızının en büyük hayali biriktirdikleri Atatürk fotoğraflarını sergilemek olduğunu belirten İlhan Sevgi, kızının hayalini biriktirdikleri 194 Atatürk fotoğrafı ile Çorlu'nun tarihi belediye binasında bugün sergiyi açarak gerçekleştirdi.
Sergiyi açmanın kazada kaybettiği kızının hayali olduğunu belirten Sevgi, "Sergide Atatürk'ün 194 tane fotoğrafı var. Kızımın hayaliydi . Kızımla beraber yapmak istedik. Zaten onun küçüklüğünden beri odası Atatürk fotoğraflarıyla doluydu. Ben soruyordum nedir kızım diye. Baba ben bunlar ile rahat uyuyorum dua ediyorum ona diyordu. 2007 yılını Nisan ayında kızımı kaybettim. O günden sonra da devam ettirdim ve artık son noktaya gelmişti. 5 yıldır da bunları çerçeveletmeyi çalışıyordum. Taksit taksit çerçevelettim. Bugünlere geldik ve sergisini açtım. Destek veren belediye başkanımız Ünal Baysan'a çok teşekkür ediyorum. Ben mutluyum kızımın anısına olan bir şey. Bunların hiçbirinin para değeri yok, benim için manevi değeri yüksek" dedi.
Görüntü Dökümü
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Sergiden detaylar
Sergide yeralan fotoğraflar
Ölen kızın fotoğraflı
İlhan sevgi ile röp.
Detaylar
Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -
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