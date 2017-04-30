Dha Yurt Bülteni-7
1)ZONGULDAK LİMANINDA ANTİTANK FÜZESİ PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİUKRAYNA'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da yapılan aramada antitank füzelerine ait 4 füze parçası ele geçirildi.
1)ZONGULDAK LİMANINDA ANTİTANK FÜZESİ PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ
UKRAYNA'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da yapılan aramada antitank füzelerine ait 4 füze parçası ele geçirildi. TIR'ın İran'lı şoförü 38 yaşındaki E.E., tutuklandı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, geçen 27 Nisan'da Ukrayna'dan gelen Cenk-A gemisinde İran plakalı TIR'ı x-ray cihazından geçirdi. Dorsesinde şüpheli cisimler fark edilen TIR'da Cumhuriyet Savcısı talimatıyla arama yapıldı.Aramada,dışarı çıkarılan cisimlerin antitank füzelerine ait 2 dürbün ve 2 tetik mekanizması olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekibin incelemesinin ardından antitank füze parçaları karayoluyla İstanbul'a gönderildi.
Gözaltına alınan TIR şoförü İran uyruklu E.E., adliyeye sevk edildi. E.E., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Zonguldak limanından detaylar
-X-ray cihazından detay
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK
=================================================
2)GÖÇÜK ALTINDA KALAN ÜÇ İŞÇİ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
SAMSUN'da cami inşaatında kubbe yapımı sırasında meydana gelen göcükte hayatını kaybeden üç işçi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay dün Atakum İlçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kevser Cami inşaatındaki kubbe yapımı sırasında beton dökülürken tabyaların çökmesi üzerine işçiler Erol Zaman (62), Ahmet Boz (62), damadı Necmi Keskin (43), Hüseyin Akyol, oğlu Uğur Akyol ile Hasan Temiz, ıslak beton ve kalasların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri göçükten Hüseyin Akyol, oğlu Uğur Akyol ile Hasan Temiz'i sağ olarak kurtarmayı başardı. Diğer üç kişinin ise cansız bedenleri bir süre sonra göçükten çıkartıldı. Cenazeler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.Ölen Ahmet Boz, damadı Necmi Keskin ile Erol Zaman'ın cenazeleri bugün evlerinin önünde alınan helalliğin ardından İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi'ndeki Merkez Camii'ne getirildi. Ölenlerin yakınlarının tabutlara sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası üç işçinin cenazesi omuzlara alınarak Kalkanca Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, ölenlerin yakıları ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Akyol ile oğlu Uğur Akyol'un tedavilerinin devam ettiği, özel bir hastanede tedavi altnda tutulan Hasan Temiz'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Cenaze namazının kılınması
-Ölenlerin yakınlarından detay
-Yakınlarının ağlaması
-Detaylar
(SÜRE: 5.00 Dk) (BOYUT: 159.6 MB)
Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN,
======================================================
3)HAFTASONUNU KAYSERİ'DE GEÇİREN GÜL,İSTANBUL'A DÖNDÜ
Sağlık sorunu yaşayan babası Ahmet Hamdi Gül'ü ziyaret amacıyla hafta sonunda Kayseri'ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a döndü
Cuma gecesi geç saatlerde Kayseri'ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 yakın akrabasına yaptığı ziyaret dışında hafta sonunu, bir süredir özel hastanede tedavi gördükten sonra Melikgazi ilçesi Alpaslan mahallesinde bulunan baba ocağında babası Ahmet Hamdi Gül, annesi Adeviye, erkek kardeşi Macit Gül ve yeğenleriyle geçirdi. Bu gün saat 15.00 sıralarında Erkilet Hava limanından il protokolüve kardeşi Macit Gül tarafından uğurlanan önceki dönem Cumhurbaşkanı Gül DHA'ya"Babamın yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları var. O nedenle kendisini görmeye geldim÷ Yeniden İstanbul'a dönüyorum" dedi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
Cumhurbaşkanı konvoyunun havaalanına gelişi
Protokol tarafından karşılanması
Detay
Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA
1 Dosya 55 saniye- 27 MB
====================================================
4)ELLER 477'NCİ KEZ ŞİFALI MESİR MACUNU KAPMAK İÇİN UZANDI
MANİSA'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Ellerini havaya kaldıran binlerce vatandaş, şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı, şemsiyeler macunlardan alabilmek için ters çevrildi. UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin özlemle beklenen saçım töreni renkli kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, yabancı ülkelerin delegasyonları, Arnavutluk, Polonya, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Hindistan, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya, Kırgızistan halk dansları ekipleri katıldı. Manisa Belediyesi mehter takımı eşliğinde harekete geçen kortejde Manisa'da yetişen temsili Osmanlı padişahları ve şehzadeler büyük ilgi çekti. Temsili Hafsa Sultan'ı televizyon programcısı Cansu Canan Özgen, temsili Merkez Efendi'yi de tiyatro ve sinema oyuncusu Gaffur Uzuner canlandırdı. Protokol ve çok sayıda vatandaş, Hükümet Konağı önünden Sultan Camisi'ne kadar yürüdü. Kortej sırasında protokol üyeleri vatandaşları selamladı.
ŞEMSİYELER TERS DÖNDÜ
Şifalı mesir macunlarından kapmak için binlerce kişi, Sultan Camisi çevresine akın etti. Protokol üyeleri Sultan Cami'den halkı selamladı. Hafsa Sultanı canlandıran televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen'in, temsili Merkez Efendi'ye mesir macunu saçılması için berat verdi. Berat töreninin ardından Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve protokol üyeleri hep birlikte şifalı macunları Sultan Camisi kubbe ve külliyeleri ile çevredeki binalardan saçtı. Yarım saatl içihde
6 ton mesir macunu 43 noktadan vatandaşlara atıldı. Saçılan mesir macunlarından kapmak isteyen bazı vatandaşlar, şemsiyeleri ters çevirdi. Bazıları da aydınlatma direklerine çıkarak şemsiyelerini açıp mesir macunu kapmaya çalıştı. Şifalı macunlardan kapmaya çalışanlar izdihama neden oldu. 112 Acil Servis ekipleri de, alanda saçım sırasında fenalaşan ve ezilme tehlikeli yaşayanlara müdahale etti. Mesir saçım töreninde Manisa'nın anı sıra İzmir, Çanakkale, Aydın ve Denizli'den gelen toplam 2 bin 500 polis ve 450 özel güvenlik görev yaptı. Ayrıca bu yıl festivalde havadan da güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri kortej ve saçım töreni boyunca alan üzerinde uçuş yaptı.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Kortej yürüyüşünden görüntü
-Halk dansları topluluklarının gösterileri
-Kortejin alana gelişi
-Protokolün halkı selamlaması
-Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye berat vermesi
-Mesir macunlarının saçımı
-Vatandaşların mesir kapma yarışı
-Direklerin üstüne çıkan vatandaşlar
-Genel ve detay görüntüler
(Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Kamera: Nermin UÇTU - İlker KILIÇASLAN-Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
=====================================================
5)SERİK HALİ'NDE KARPUZ SATIŞA ÇIKTI
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde sezonun ilk karpuzları Toptancı Hali'nde kilosu 2.5 TL'ye alıcı buluyor.
Serik'te sezonun ilk karpuzu Toptancı Hali'nde görücüye çıktı. Halde 2.5 TL'ye alıcı bulan karpuz buradan Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.
Üreticilerden Müjdat Özen, "Erken mahsul karpuzumuzu hale getirdik. Fiyatımız çok iyi, inşallah böyle devam eder. Biz çiftçilerin yüzü güler" dedi.
Komisyoncular Mehmet Mert, İsa Mert ve üretici Mevlüt Balaban da "Bir haftadır Serik Hali'nde erken mahsul olan karpuz gelmekte. Şu andaki piyasası 2-2.5 TL arasında gitmekte. İstanbul ve çeşitli şehirlerimizde nakliyeyle birlikte pazarlarda 3.5-4 lira arasında satılmaktadır" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
------------------------
Müjdat Özen ve İsa Mert röportaj
HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,
======================================================
6)ŞANLIURFA'DA BİSİKLET TUTULANLARI YARIŞTI
ŞANLIURFA'da düzenlenen 'Yol Bisiklet' yarışmasında 80 bisiklet tutukunu kıyasıya yarıştı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Yol Bisikleti' yarışması düzenlendi. 2 kategoride yapılan yarışmaya Türkiye'nin birçok ilinden sporcu katıldı. 80 bisiklet tutkunun katıldığı yarışma Bamyasuyu Mahallesi'ndeki start noktasında başladı. 38 ile 66 kilometrelik parkurda bisiklet tutkunları kıyasıya birbiriyle yarıştı. Güvenlik önlemlerinin alındığı parkurlarda yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 38 kilometrelik gençler kategorisinde Balkan Bisiklet Şampiyonu Fatma Sezer ve Halil İbrahim Doğan birinci oldu. 66 kilometrelik büyükler kategorisinde ise Abdülkadir Kelleci birinci oldu. 2016 yılında Edirne'de düzenlenen 'Yol Bisikleti' yarışmasında birçok ülkeden katılan sporcuları geride bırakarak Balkan Şampiyonu olan Kazım Karabekir Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Sezer, 2017'deki yarışmalara hazırlandığını söyledi. Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmada 38 kilometrelik parkurda yarıştığını ve güzel bir parkurda birinci gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Sezer, "2016 yılında Balkan şampiyonu oldum. Buradaki yarışmaya Karaman'dan katılıyorum. Gerçekten çok güzel bir parkurda yarıştık. 38 kilometrelik parkurda birinci geldim ve 2017 yılında yapılacak olan yarışmalara hazırlanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
---------------------------------
Yarışmacıların start noktasında toplanması
Yarışmanın başlaması
Bisiklet tutkunlarının parkurlardan geçmesi
Bitiş çizgisine gelen bisikletçiler
Balkan şampiyonu Fatma Sezer ile röp.
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171 MB
====================================================
7)BAŞKAN SALMAN, İLK EMEKLİ MAAŞIYLA OKULA ATATÜRK BÜSTÜ YAPTIRDI
YALOVA Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, yılbaşı itibariyle emekli olmaya hak kazandı ve aldığı ilk emekli maaşıyla da Düzce'nin Gölyaka İlçesi'ne bağlı Yunusefendi Köyü Şehit Tarık Demircan İlk/Orta Okulu'na Atatürk büstü yaptırdı. Büst, önceki gün düzenlenen törenle açıldı.Yılbaşında hizmet süresini ve primlerini dolduran Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman emekli olmaya hak kazandı. Başkan Salman, aldığı ilk emekli maaşıyla da kendisinden daha önce talep edilen bir isteği yerine getirdi. CHP Düzce İl Başkanı aracılığıyla Başkan Salman'a ulaşan Şehit Tarık Demircan İlk/Orta Okulu yöneticileri ve öğrencileri kendisinden okul bahçelerine konmak üzere Atatürk büstü istedi. Bu duruma kayıtsız kalmayan Başkan Vefa Salman, aldığı ilk emekli maaşıyla okula Atatürk büstü yaptırıp okulun bahçesinde bulunan çeşmeleri de yeniletti. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman önceki gün Düzce'ye giderek okul bahçesinde düzenlenen Atatürk büstü açılışına katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Doğan Yılmaz, "Okulumuz bahçesinde Atatürk büstü yoktu. Bu konuyu dile getirdik. Öğrencilerimizin bu isteğine kayıtsız kalmayarak bizlerin bu ihtiyacını giderdiğiniz için başta Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorumö dedi.
Okul Müdürü Yılmaz'ın ardından kısa bir konuşma yapan Düzce Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Zekeriya Tozan ise "Bu talep bana geldiğinde ne yapabiliriz diye düşündüm ve konuyu Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman'a ilettim. Kendisi hiç ikiletmeden ne yapılması gerekiyorsa yerine getiririz dedi. Kendisine hepinizin huzurunda sizler adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR'
Başkan Vefa Salman da "Yılbaşında emekli olmaya hak kazandım. Aldığım ilk emekli maaşımla da bu büstü yaptırmak nasip oldu. Bu da beni çok gururlandırdı ve mutlu etti. Yalova, Mustafa Kemal Atatürk'ün kentidir. Onun kentinden, Düzce'ye, Yunusefendi'ye, şehidimizin adını taşıyan bu okulumuza, öğrencilerimize bir faydam dokunduysa ne mutlu bana" dedi.
Başkan Salman'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, okul müdürü ve öğrencileri temsilen Hasret ve Evren isimli öğrencilerin katılımıyla Atatürk büstü ve yenilenen okul çeşmeleri hizmete açıldı.
Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,
=======================================================