Dha Yurt Bülteni-7

1)RUSYA'DAN İKİNCİ CHARTER, 189 YOLCUSUYLA ANTALYA'YA GELDİ



RUS turist kafilesini taşıyan ikinci charter uçak, 189 yolcusuyla Antalya'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi. Su takıyla karşılanan uçaktan inen turistlere çiçek ve meyve ikram edildi. Rus turistleri taşıyan Anex Tours uçağı, 189 yolcusuyla saat 10.55'te Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 737-800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. Uçaktan inen turistler, havalimanı personeli tarafından çiçekle karşılandı. Turistlere meyve ikramında bulunuldu. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı.



Anex Tours Genel Müdürü Murat Karasu, "İlk uçuşumuzu yaptık. Haftanın her günü uçuşumuz olacak. 189 yolcuyla geldik. Önümüzdeki 10 gün boyunca uçaklarımız dolu gelecek. Müşteri sıkıntımız yok. Alanya bizim sevdiğimiz bölge bir sorun yaşamayacağız" dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Rusya'dan biri tarifeli 3'üncü uçağın gelmesi şehrimiz için, bölgemiz için çok güzel. İnşallah arzu edilen, istenilen hedefe yaklaşacağız. Bu senenin geçen yıldan daha verimli olduğunu görüyoruz" dedi.



Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Gazipaşa, Alanya turizmi açısından sevindirici. Ümit ediyorum Alanyamız hak ettiği noktada çok daha üzerinde kapasite ile çok daha keyifli bir turizm sezonu geçirecek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Rus uçağının inişi



İtfaiyenin su takı ile karşılaması



Yolcuların uçaktan inişi



Yolcuların karşılanması



Gelen yolcuların duyguları



Genel görüntü ve detaylar



Röp 1: Anex tours Genel Müdürü Murat Karasu



Gelen mürettebata çiçekler verilmesi uçak önünde pankart açılması genel görüntüler



Röp 2: Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel



Röp 3: Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili,



Karşılamada pasta kesimi detaylar



Havalimanından çıkan yolculardan genel görüntü



142 MB /// 4.29



Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya)



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2)BAKAN EROĞLU: ORMAN YANGINI HAZIRLIKLARI TAMAM



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yıl orman yangınlarına karşı verilen mücadelede Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı ülke olduğunu belirterek, "Hazırlıklarımız tamam. Yangınların başlıca nedeni araçlardan atılan sigara izmariti, vatandaşlar duyarlı olsun" dedi. Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada 16 Nisan'daki referandum sonucunu değerlendiren Bakan Eroğlu, hükümet olarak milleti kucaklamaya devam edeceklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum sonucunu resmen açıkladığını ve tartışmaların sona erdiğini belirten Bakan Eroğlu, "25 milyon 157 bin 463 seçmen 'evet' 23 milyon 779 bin 141 seçmen de 'hayır' oyu kullandı. Burada her şey bitmiştir, milletimiz kararını vermiştir. Hükümet olarak milletimizin kararına saygımız var. 'Evet' verenler de 'Hayır' verenler de başımızın tacıdır. Hiç kimse yanlış anlamasın, neticede halkımız demokratik hakkını kullanmıştır" dedi.



Halk oylamasının bitmesiyle birlikte yeni bir dönem başladığını, hiç kimsenin asla mağdur olmayacağını kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, "Ayrıştırma yok, birleştirme, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirme var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da ifade ettiği gibi; 'hayır' oyları da 'evet' oyları kadar değerlidir bizim için. Çünkü demokrasinin gereği budur. Yüzde 100 'evet' çıkması da mümkün değil. Bu yüzden herkesin görüşüne saygımız var, düşüncesine saygımız var" diye konuştu.



ORMAN YANGINLARINA HAZIRIZ



Bakan Veysel Eroğlu, orman yangınlarına karşı yaptıkları hazırlıklar hakkında da bilgi verdi. Yeni dönem için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret eden Bakan Eroğlu, "Helikopter ve yangın uçakları konusunda hazırlıklar yapıldı. Eksik olan birtakım arazöz, tanker ve iş makinelerini tamamladık. Çok sıkı takip ediyorum. Şu anda yangınla mücadelede 5 yeni uçak hazır ve 6 yeni helikopter aldık. 24 sulama helikopterimiz var. 1000 arazözümüz var. 550 ilk müdahale aracı aldık. Bunlar meteorolojinin uyarılarına, ikazlarına göre bölgelere konuşlanıyor. 2 bin 372 iş makinesi ve 18 bin personelle Allah'a şükür hazırız" diye konuştu.



"ARAÇTAN ATILAN SİGARALAR YANGINA NEDEN OLUYOR"



Yangınla mücadelede, yangına müdahaleden daha çok yangın öncesi alınan önlem ve tedbirlerin önemli olduğunu belirten Bakan Eroğlu, özellikle piknik yapan vatandaşların ve araçlardan söndürülmeden atılan sigaranın büyük ölçüde yangınlara sebep olduğunu söyledi.Vatandaşlardan yangınlara karşı titiz olmalarını beklediklerini kaydeden Bakan Eroğlu, "Vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Mühim olan yangını önleyici tedbirler almak" dedi. Bakan Eroğlu, geçen yıl orman yangınlarına karşı verilen mücadelede Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı ülke olduğunu belirtti. Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından partisinin il yönetimiyle bir araya geldi.



Görüntü Dökümü



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-Bakan Eroğlu konuşmaları



-Toplantı salonundan detaylar



102 MB /// 03.13



(Haber-Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR.



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3)TUNCELİ'DE POLİSİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ



TUNCELİ kent merkezi Yenimahalle girişindeki milli eğitim lojmanları bahçesinde kullanılmayan bir klozetin altına tuzaklanmış, tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı polisin dikkati sayesinde bulunarak etkisiz hale getirildi. Bugün sabah saat 10.00'da polis araçlarının sık sık geçiş yaptığı Yenimahalle yolu kenarında yer alan milli eğitim lojmanlarının bahçesinde kullanılmayan bir klozetin altına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, polislerin dikkati sayesinde fark edilerek etkisiz hale getirildi. Zırhlı araç ile bölgede devriye gezen polis ekiplerinin bulduğu el yapımı patlayıcı, olay bölgesine giden bomba imha uzmanları tarafından bulunduğu yerde etkisiz hale getirildikten sonra, bombanın türü hakkında gerekli incelemelerin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Bu arada bombanın kim, yada kimler tarafından yerleştirildiği konusunda bölgede bulunun bütün moboese kameraları üzerinde inceleme yapılarak, bombayı koyanların yakalanması için gerekli çalışma ve soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması



Olay bölgesine gelen polis ekipleri



Bomba imha uzmanının bombayı etkisiz hale getirilmesi



Bölgede alınan güvenlik önlemleri ve detay görüntüler



Haber-Kamera: TUNCELİ, -



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4)TÜPRAŞ'TA İŞÇİLER EYLEM YAPTI



TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle İzmit Rafinerisi'nde iş bırakma eylemi yapıldı.



Tüpraş'ta 2017-1018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle İzmit Rafinerisi'nde çalışan işçiler, eylemlerine devam etti. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler işbaşı yapmadı. Gece vardiyasında bulunan işçiler ise mesailerine devam etti. Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman rafinerinin önünde toplanan işçilere hitaben yaptığı konuşmada toplu sözleşme görüşmelerinin iyi gitmediğini ifade ederek, "Bedel ödenerek kazanılmış haklarımız geri alınmak isteniyor. 30 yıllık vardiya düzenini bozarak, abuk sabuk maddeler ileri sürüyorlar. Tüpraş işçisi evden helalleşerek bu cehenneme çalışmaya geliyor. Başka konu yokmuş gibi çalışanın elindeki hakları almaya çalışıyorlar. Tüm maddeleri reddediyoruz, kazanılmış haklarımızı, mesai ve benzeri koşullarla ilgili yapılmak istenen değişiklikleri kabul etmiyoruz. Hafta sonu hiçbir çalışan dinleneceği anda ailesini bırakıp çalışmak için mesaiye gelmez, bunun bir bedeli olmalı. Biz bir aileyiz diyorlardı, o zaman bu maddelerle niye karşımıza geliyorlar. Yüksek Hakem Kurulu kılıcını üzerimizden alsınlar. Gerçi ne olursa olsun korkmuyoruz, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



Salih Akduman arabulucu süresinin 2 Mayıs'ta son bulacağını hatırlatarak, "15 Mayıs'a kadar süremiz var. Ondan sonra sözleşme Yüksek Hakem Kurulu'na gidecek ve buradan bizi memnun edecek sonuç çıkacağını sanmıyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Rafinerinin önünde toplanan işçilerden görüntü



Salih Akduman'ın konuşması



Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), -



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5)İRAN'DA FUTSAL OYNADI, TÜRKİYE'DE FUTBOLA BAŞLADI



İRAN'da 15 yıl profosyonel futsal oynadıktan sonra eşi ve çocuğuyla Zonguldak'a yerleşen 35 yaşındaki Zahra Solgi,Kadınlar 3'üncü Lig'de futbol oynamaya başladı. 3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Zonguldak Gençlik Merkezispor ile antrenmana çıkan Solgi, lisans işlemlerinin ardından seneye takımda yer alacak.



İran'da Bayanlar Futsal 1'inci Lig'de Perspolis takımında 15 yıl futsal oyanayan Zahra Solgi, 2 yıl önce İngilizce öğretmeni eşi Ali Ohardoli ve erkek çocuğuyla birlikte Zonguldak'a yerleşti. Ülkesinde aynı zamanda hemşirelik yapan Solgi, Zonguldak'ta futbol oynamaya başladı. Zonguldak Gençlik Merkezispor bayan futbol takımıyla antremanlara çıkan Solgi, hızı ve top tekniğiyle beğenildi. Solgi, kendisinden yaşça oldukça küçük olan takım arkadaşlarına da uyum sağladı.



Zonguldak Gençlik Merkezispor Antrenörü Selim Oral, antrenmanlarda Zahra'nın gösterdiği performansın çok iyi olduğunu söyledi. Federasyonla görüşerek lisans işlemlerini gelecek sezona yetiştirmeyi düşündüklerini ifade eden Oral, "Ben tahmin etmiyordum bu kadar iyi olacağını. Performansıyla bizi de takım arkadaşlarını da mutlu etti. İnşallah önümüzdeki sezon kadromuzda görmek istiyoruz. Onun için de işlemlere yakında başlayacağız. Federasyonla lisans çıkarma konularını görüşeceğiz. Eğer prosedürler olursa takımda forması ve yeri hazır" dedi.



Çocukluğundan beri futbola tutkusunun olduğunu söyleyen Zahra Solgi de "Futbolu çok seviyorum. Hocam beni beğendi ve antremanlara çıkmaya başladım. 3 haftadır idmanlara çıkıyorum. Lisans işlemlerini halledersek gelecek sezon takımda oynamak istiyorum. Takım arkadaşlarıma çok çabuk uyum sağladım. Onlar beni ben onları seviyorum. 35 yaşındayım vücudum çok istiyor futbolu o yüzden seviyorum. İran'da futsol oynadığım dönemde 4-5 kez gol kralı oldum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Isınma hareketleri



-Takımla kısa pas çalışması yapmazı



-Zahra Solgi ile röp.



-Antrenör Selim Oral ile röp.



Süre: (5.07) Boyut: (346 MB)



Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA



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6)KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİĞİ EŞİ"KENDİ İSTEĞİMLE TERK ETTİM"



KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçesi'nde hurdacı 33 yaşındaki Eyüp Eroel, 5 çocuğunun annesi eşi Sevim Eroel'in kaçırıldığını iddia etti. Başlatılan soruşturmada Sevim Eroel'in "Kendi isteğimle terk ettim" diye ifade vermesi üzerine savcılık 'kovuşturmaya yer olmadığı' yönünde karar verdi.



Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nden Mayıs 2016'da Göksun'a taşındığını belirten Eyüp Eroel, eşi Sevim Eroel'in 17 Şubat'ta M.A. tarafından kaçırıldığını iddia etti. Olaydan sonra Eyüp Eroel'in yaptığı başvurular üzerine Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 4 ayrı soruşturmanın hepsinde, Sevim Eroel "Kendi isteğimle terk ettim" şeklinde ifade verince, 'kovuşturmaya yer olmadığı' yönünde karar verildi.



Eşiyle bir kere buluştuğunu söyleyen Eyüp Eroel, "Kendisini 'Sen nereye gidersen git seni bulur ve çocuklarını öldürürüz' diyerek tehdit etmişler" dedi.



Eyüp Eroel, dün Kahramanmaraş Valiliği'ne gittiğini ve oradan yönlendirildiği emniyete giderek tekrar şikayetçi olduğunu söyleyip kendisine yardım edilmesini istedi.



Görüntü Dökümü



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Eyüp Eroel'in konuşması



Sevim Eroel'in fotoğrafı



(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB