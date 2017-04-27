Dha Yurt Bülteni-7
1)FATMA ŞAHİN'İN 'DEAŞ SANIĞIYLA GÖRÜŞTÜ' İDDİLARINA YALANLAMA GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in Başbakan Binali Yıldırım'a verdiği soru önergesinde yer alan Fatma Şahin'in, DEAŞ sanığı Bahaa Alden Najeep ile görüştüğü...
1)FATMA ŞAHİN'İN 'DEAŞ SANIĞIYLA GÖRÜŞTÜ' İDDİLARINA YALANLAMA
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in Başbakan Binali Yıldırım'a verdiği soru önergesinde yer alan Fatma Şahin'in, DEAŞ sanığı Bahaa Alden Najeep ile görüştüğü iddiaları yalanlandı.
İddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtilen açıklamada, hukuki süreçle başlatıldığı ifade edilerek, şöyle denildi: "Bir gazetede yer alan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bir DAEŞ militanıyla zaman zaman toplantı yaptığı ile ilgili açıklama yapılması gereği doğmuştur. Bilindiği üzere Gaziantep'te yaklaşık 400 bin savaştan kaçan Suriyeli misafir barınmaktadır. Hem bu kesimin yaşadığı sorunların doğru tespit edilmesi, hem de Gaziantep'teki bu geçici misafirlik durumunun daha iyi yönetilmesi için Suriyeli misafirlerimizi temsil ettiğini belirten tüm kesimlerle zaman zaman istişareler ve toplantılar yapılmaktadır. Mezkur haberde ima edildiği şekilde, bazılarına onlarca Suriyeli STK temsilcisinin katıldığı bu toplantılarda DAEŞ militanı olduğu iddia edilen biriyle görüş alışverişi yapıldığı ve bu toplantılarda Gaziantep'i ilgilendirmeyen konular konuşulduğu iddiası tümüyle asılsızdır. Bahse konu asılsız haber ile ilgili hukuki süreç de başlatılmış bulunmaktadır."
Mücahit YOLCU-GAZİANTEP, -
======================================================
2)İŞÇİ SERVİSİ HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALDI
ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi'nde arazi sulama kanallarını yapan özel bir şirkete ait işçi servisini yapan araç, sabah saatlerinde işçileri şantiyeye bıraktıktan sonra dönüş yolunda, hareket halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alav yandı. Kovancılar ile Karakoçan ilçeleri arasında bulunan Okçular Köy yolu kavşağında bulunan özel bir firmaya ait işçileri şantiyeye bırakıp dönen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis aracı, hareket halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün yolun kenarına çekerek durdurduğu minibüsten inerek hayatını kurtarırken, minibüs kısa sürede yanmaya başladı. İçerisinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı. Olayın haber verilmesinin ardından Kovancılar İlçe Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarının yanan minibüsü söndürmek için olay yerine gittiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı başlattı.
Görüntü Dökümü
-----------------------------
(cep telefonu çekimi)
Yol kenarında yanan minibüs
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera. Şahismail GEİZİCİ/ELAZIĞ,
===================================================
3)TOKAT'TA KURAN KURSUNDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
TOKAT Müftülüğü Molla Hüsrev Yatılı Kuran Kursunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Parekende Mahallesi'nde bulunan,Tokat Müftülüğü bünyesindeki Molla Hüsrev Yatılı Kurun kursunun 3'ncü katından bulunan öğrencilerin yattığı iki odada ve dördüncü katta bulunan mescitte meydana geldi. Yangını gören yetkililer yurtta kalan öğrencileri dışarı çıkardı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, yangının daha fazla büyümemesi için ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleri ile kendileri yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa ssürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmaz iken, maddi hasar meydana geldi. Tokat Müftüsü Ahmet Erdem,"Yangın büyümeden itfaiye ekipleri geldi. Öğrenciler tahliye edildi. Kuran kursu müdürümüz ve öğretmenlerimiz yangın söndürme tüpleri ile ilk müdahaleleri yaptıkları için yangın büyümemiş. İtfaiye ekiplerimizin gelmesi ile birlikte yangın söndürüldü. Böyle bir şey yaşanması bizi son derece üzmüştür. 3 ayrı noktada yangın çıkmış. Yangın sebebini bilemiyoruz. Bizi sevindiren nokta yangının gündüz olması ve hiç bir çocuğun burnunun kanamaması ve görevlilerimizin zarar görmemesidir" şeklinde konuştu.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Olay yeri görüntüleri
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Hasar gören kısımlar
-Müftünün açıklaması
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,
================================================
4)SALDIRIDA ÖLEN DİYAR BİR GÜN ÖNCE HAYALİNİ YAZMIŞ
SAKARYA'da, bir nakliye firmasına yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Diyar Ayan'ın bir gün önce verilen ödevde hayalinin çocukları sporla tanıştırmak olduğunu yazdığı ortaya çıktı.
Önceki gün, Erenler İlçesi'nde bir nakliye firmasına 20 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Diyar Ayan dün toprağa verildi. Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Diyar Ayan'ın okulunda yas var. Öğle tatilinde yemek yemeğe çıktığı sırada yaşanan olayda göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencinin oturduğu sıraya çiçeklerle birlikte Ayan'ın fotoğrafı konuldu. Diyar Ayan ölmeden bir gün önce öğretmeninin verdiği 'Geleceğe dair hayalleriniz neler?' konulu ödevde hayallerini yazdı. Diyar Ayan gelecekte ülkedeki tüm şehirleri dolaşarak çocukları sporla tanıştırmayı hayal ettiğini ve bunun için kendisine bir bütçe hazırladığını yazdı. Diyar Ayan'ın öğretmenin verdiği ödevle ilgili yazdığı hayali şöyle:
"Geleceğe dair planlarım. Bir çok insanın geleceğe doğru bir çok planları vardır. Bu planlar ya kişisel ya da çevredeki insanları da bu plana dahil eder. Her insan gibi benim de bir planım var. Benim bir çok planım var, bu planlarımın arasında en büyüğü gidebildiğim kadar şehirlere gitmek, oradaki çocukları sporla tanıştırmak, onları televizyon, telefon, bilgisayar vb. şeylerden kurtarmak için sporla yine birleştirmek olacak. Bunun için bir bütçe hazırladım. İnşallah umduğumu bulurum"
Diyar Ayan'ın yazdığı ödevi ve futbol oynadığı Erenlerspor'da giydiği forma okulun girişine asıldı. Öğrenciler notun asılı olduğu duvarın önünde taziye dileklerini yazdı.
Diyar Ayan'ın sınıf arkadaşı Türker Çetinkala olay anında aralarında 20 adımlık mesafe olduğunu belirterek, "Diyar'ı 2 senedir tanıyorum. Aynı mahallede oturuyoruz. Her gün beraberdik. Ben önden gittim, o arkamdan geldi. Aramızda 20 adım vardı. Ben içerideydim, o dışarıdaydı, yanında iki kişi daha vardı onlar kaçtı saklandı" dedi.
Sınıf arkadaşı Hamza Cengiz ise Diyar Ayan'ın en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyerek, "Diyar çok iyi bir çocuktu. Erenlerspor'da play-off'a çıkmışlardı. Onun sevincini gelip okulda anlatıyordu bize. Hayali futbolcu olmaktı" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
-----------------------
Okulun girişine asılan ödev ve formadan görüntü
Sınıfta sıraya konulan çiçekler ve fotoğrafında görüntü
Arkadaşlarıyla röp.
Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -
=======================================================
5)KAYSERİ'DEKİ BOMBALI SALDIRIDA YARALANAN ER 4 AY SONRA EVİNE DÖNDÜ
KAYSERİ'de teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan er Recep Genç tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. 17 Aralık 2016'da 14 askerin şehit olduğu saldırıda terhisine 80 gün kala ağır yaralanan topçu er Recep Genç, Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki baba evine döndü. Hastanedeyken terhis olan gazi Recep Genç'i, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Binbaşı Vedat Toprak, annesi Semire ile babası Resul Genç ve yakınları ile mahalleli karşıladı. Recep Genç hasta yatağında asker selamı verirken, evine Türk Bayrağı asıldı. Boynu, elleri ve ayaklarından yaralanan ve sağ ayağının parmakları kesilen Recep Genç, tugayın önünde otobüse bindiğini, aracın hareket etmesinden bir süre sonra patlamanın meydana geldiğini ve sonrasını hatırlamadığını, gözlerini hastanede açtığını söyledi.
HER ZAMAN GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Devlet olarak her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerinin yanındayız, gazimizin, gazilik maaşının bağlanması için işlemleri hızlandırdık, parasal yardımda bulunduk. Kendisinin bir televizyon istediği var, bu isteğini kısa sürede yerine getireceğiz. Gazilerimiz bizim onurumuzdur. Onları hiçbir şeye muhtaç etmeden rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak bizim asli görevlerimiz arasındadır" dedi.
Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin),
=======================================================
6)BESD-BİR BAŞKANI KOCA: AB'NİN KAPILARINI BİZE KAPALI TUTMASINI SİYASİ OLARAK YORUMLUYORUZ
BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, 2003 yılından bu yana yoğun çaba sarf etmelerine rağmen Avrupa Birliği'nin ihracat kapılarını açmadığını belirterek, "AB'nin kapılarını bize kapalı tutmasını siyasi olarak yorumluyoruz. AB'nin bu yanlış siyasi tutumunu değiştireceğine ilişkin umudumuz da kalmadı. Bu durumda, bakanlığımızın AB'ye ihracat konusunu askıya almaya karar vermesi yanlış olmayacaktır. Sektör olarak biz de böyle bir kararın arkasında oluruz, destekleriz" dedi.
BESD-BİR tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Belek turizm bölgesindeki Kaya Palazzo Convention Center'de başladı. Kongrenin açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve BESD-BİR Başkanı Sait Koca ile davetliler katıldı.
KİŞİ BAŞI TÜKETİM 32.6 KİLOGRAM
Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, kanatlı hayvan sektörünün son 15 yılda ciddi bir büyüme kaydettiğini belirterek, "2002 yılında kişi başı kanatlı eti tüketimi 10 kilogramdı, bugün 32.6 kilogram seviyelerine geldiğini görüyoruz. Protein ihtiyacının önemli bölümü kanatlı sektörü tarafından karşılanıyor" dedi. Daniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli Tarım Seferberliği çerçevesinde Kars, Ardahan, Muş gibi illerde kaz üretimine, bazı illerde de hindi üretiminin artırılmasına destek verdiklerini kaydetti.
Türkiye'nin kırmızı et konusunda sıkıntıları olduğunu ve yılda 400-500 bin baş hayvan ithal edildiğini aktaran Daniş, bununla ilgili tedbirlerin alındığını, fakat bunların ancak 3 yılın sonunda sonuç verecek politikalar olduğunu söyledi. Daniş, "Üretim maliyeti ve tüketiciye sunulan fiyatı düşündüğümüz zaman, beyaz et üretimi ne kadar artırırsak kırmızı et üzerindeki baskının da o kadar azaldığını görüyoruz" diye konuştu.
2025'TE HEDEF 3.07 MİLYON TON
BESD-BİR Başkanı Sait Koca, Türkiye'deki kanatlı eti üretiminin çok hızlı artış gösterdiğini, 1990 yılında 217 bin ton olan üretimin 2014 yılında 2.1 milyon tona kadar çıktığını kaydetti. Koca, 2025 yılında piliç eti üretiminin 3.07 milyon tona, hindi eti üretiminin 130 bin tona ulaşmasının hedeflendiğini aktardı.
'HEDEF DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKMAK'
Türkiye'de kişi başı et tüketiminin dünya ortalamasının altında olduğuna dikkati çeken Koca, "Bunda Müslüman ülke olmamız nedeniyle domuz eti tüketiminin olmaması en önemli etkendir. Oysa, gerek kişi başına büyükbaş hayvan eti gerekse kanatlı eti tüketimi dünya ortalamasının üzerindedir. Sektör olarak domuz etinden kaynaklanan açığı kapatmaya talip olduk ve bunu sağlamak için de her türlü çabayı gösterdik. Çabalarımız sürecek, hedefimiz kısa bir süre içerisinde dünya ortalamasının üzerine çıkmak" dedi.
'UMUDUMUZ DA KALMADI'
66 ülkeye ihracat yaptıklarını ve en önemli pazarın Irak olduğuna işaret eden Koca, şöyle dedi:
"Avrupa Birliği, 20 yılı aşkın süredir hedef pazarımız ve özellikle 2003 yılından itibaren yoğun çaba sarf ettik. Ancak bu birliğe ihracatla ilgili yasal izinler bir türlü tamamlanamadı. AB'nin ithalat yaptığı ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırdığımızda onlardan geri olmadığımızı, hatta bazılarından çok daha iyi olduğumuzu biliyoruz. Buna rağmen AB'nin kapılarını bize kapalı tutmasını siyasi olarak yorumluyoruz. AB'nin bu yanlış siyasi tutumunu değiştireceğine ilişkin umudumuz da kalmadı. Bu durumda, bakanlığımızın AB'ye ihracat konusunu askıya almaya karar vermesi yanlış olmayacaktır. Sektör olarak biz de böyle bir kararın arkasında oluruz, destekleriz."
'3 KAT FAZLA ÜRETİME İHTİYAÇ OLACAK'
Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan da dünya et ihtiyacının karşılanmasında en büyük payın domuz ve tavuk eti olduğunu, dünyada yaklaşık 320 milyon tonluk et üretiminin yaklaşık yüzde 72'sinin eşit payla tavuk ve domuz etinden sağlandığını anlattı. Önümüzdeki yıllarda giderek artan dünya nüfusu da dikkate alındığında, gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için şu an üretilenden 3 kat daha fazla üretime ihtiyaç olacağını kaydeden Ceylan, ekilebilir alan ve su kaynaklarının kısıtlı olduğunu, bu nedenle en iyi yolun yine tavuk üretimi olacağını söyledi. Ceylan, "Tavuk eti üretimi dünya su ve yem kaynaklarını en ekonomik kullanan ve sera gazı üretimi açısından en faydalı üretim sistemi olarak gıda üretimine katkıda bulunmaktadır. 1 kilogram sığır eti üretmek için 6.5 kilogram yem ve 15.5 litre su kullanılırken, 1 kilogram piliç eti üretmek için sadece 1.6 kilogram yem ve 3.9 litre su harcanmaktadır" diye konuştu.
30 Nisan 2017 tarihine kadar sürecek kongreye Türkiye ve 33 ülkeden yaklaşık 1500 bilim insanı, uzman ve sektör temsilcisi katıldı. 2 yılda bir yapılan ve bu yıl 4'üncü kez düzenlenen kongre kapsamında 19 oturum yapılacak, 70 bildiri sunulacak ve 68 poster sunumu olacak.
Görüntü Dökümü
----------------
Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş
Dernek Başkanı deday
230 MB /// 07.13"
Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),