Dha Yurt Bülteni-7
1)KEOPS PİRAMİDİ'NE TIRMANAN ENAM SEYREK: ZİRVEDEKİ GÖRÜNTÜ MUHTEŞEMDİMISIR'da yasak olmasına karşın macera olsun diye Keops Piramidi'ne tırmanan Diyarbakırlı doğa sporcusu Enam Seyrek, "Zirvedeki görüntü muhteşemdi" dediği tırmanışı anlattı.
1)KEOPS PİRAMİDİ'NE TIRMANAN ENAM SEYREK: ZİRVEDEKİ GÖRÜNTÜ MUHTEŞEMDİ
MISIR'da yasak olmasına karşın macera olsun diye Keops Piramidi'ne tırmanan Diyarbakırlı doğa sporcusu Enam Seyrek, "Zirvedeki görüntü muhteşemdi" dediği tırmanışı anlattı. Keops Piramidi'ne tırmandığı için 6 saat gözaltına alındığını belirten Seyrek, "Güvenlik görevlilerinin bir anlık boşluğundan yararlanarak biranda piramide tırmanmaya başladım. Güvenlikçiler beni farkettiği zaman ben yarısına kadar çıkmıştım" dedi.Trekking, sualtı dalış, yamaç paraşütü, bisiklet başta olmak üzere bir çok faaliyette bulunan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) üyesi 28 yaşındaki Enam Seyrek, 3 arkadaşıyla birlikte turistik gezi için gittikleri Mısır'da, yasak olmasına rağmen geçen 27 mart'ta Mısır'ın en büyük piramidi olan Keops'un tepe noktasına çıktı.
BENDEN ÖNCE 3 KİŞİ TIRMANMIŞ
Diyarbakır'da bahçe ekipmanları satan bir firmada çalışan Enam Seyrek, tarihi On Gözlü Köprü ve altından akan Dicle Nehri kıyısında Mısır'ın en büyük piramidine tırmanışının ayrıntılarını anlattı. Kendisinden önce bir Alman, bir Rus ve Türkiye'den de Fatih Kömürcü'nün Keops Pirimidine çıktığını, internette yaptığı araştırmada öğrendiğini belirten Seyrek, 3 arkadaşıyla birlikte Kızıldeniz'de dalış yapmak için Mısır'a gittiklerini söyledi.
Seyrek, "Önce Kızıldeniz'de dalış planları yaptık. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Kızıldeniz kıyısında bulunan tatil kenti Şarm El Şeyh kentinde dalış yaptık. Sonra Lukson ve en son da Kahire'ye gittik. Kahire'yi bilerek en sona bıraktık. Çünkü Keops'a tırmanmayı planlamıştım. Güneşe alerjim vardı ve zirvedeyken çadıra ihtiyacım olacağını düşündüğüm için gölgelik çadır aldım. Ama girişte üst araması yapan polis, çadırı benden aldı. Piramitlerin olduğu bölgeye çadırsız geldik" dedi.
140 METRELİK KEOPS PİRAMİDİ'NE 10 DAKİKADA ÇIKTI
Yaklaşık 140 metre yüksekliğindeki Keops Piramidi çevresindeki güvenlik görevlilerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak bir anda piramide tırmanmaya başladığını kaydeden Seyrek, yaşadığı o dakikaları şöyle anlattı:
"Keops Piramidi'nin olduğu yerde görevlilerin boş bir anından yararlanarak piramide tırmanmaya başladım. Güvenlikçiler beni farkettiği zaman ben yarısına kadar çıkmıştım. Bir çok dilde inmem için bana bağırdılar. Tırmanışım yaklaşık 10 dakika sürdü. Benim için drone uçuruldu ve arkamdan dağcı bir polis geldi. Gelen polis zirvedeyken bana sürekli durmam ve inmem için bağırıyordu. Nefes nefese kalmış ve yorulmuştu, ama ben planımı önceden yapmıştım. Her şeye rağmen devam ettim. Tepeye çıktığımda oturdum ve beni izleyen görevli polisin gelmesini bekledim. Zirvedeki görüntü muhteşemdi. Çıkarken ve zirvedeyken çektiğim video ve fotoğrafların bulunduğu hafıza kartını alacaklarını biliyordum. Bu yüzden ikinci bir hafıza kartı almıştım yanıma. Yanıma gelen polise, ameliyatlı olduğumu söyleyip, yarama bakmam için bana 2 dakika müsade etmesini söyledim. O da bunu kabul edince, fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu hafıza kartını şortumun lastik boşluğuna yerleştirip, kameraya boş olan ikinci hafıza kartını taktım ve biraz çekim yaptım. Hani boş görünmesin diye.
İNERKEN ÇÖPLERİ TOPLADIM
İnişimin yarım saat süreceğini düşünüyordum. Ama görevli polisin gösterdiği güzergahtan inince 5 dakikada aşağı indik. Aşağı inerken piramit üzerinde gördüğüm çöpleri topladım. Bu yüzden aşağıda beni bekleyen görevliler tebrik etti. Aşağıda ambulans ve zırhlı araçlarla sağlık ekipleri beni bekliyordu. Sonra beni karakola götürüp bir yerde oturttular. Çektiğim foto ve görüntüleri vermezsem beni bırakmayacaklarını söylediler. Piramide çıkmadan önce arkadaşlarıma başıma bir iş gelmesi halinde Türk Konsolosluğu'na haber vermelerini söylemiştim. Ama 6 saat karakolda gözaltında tutulduktan sonra, az görüntülerin bulunduğu ikinci hafıza kartını onlara verdiğim için beni serbest bıraktılar."
Daha önce İran'a gittiğini kaydeden Enam Seyrek, hayallerinin peşinde koştuğunu belirterek, kendisi gibi düşünen insanlara da hayallerinden vazgeçmemelerini önerisinde bulundu. Seyrek, "Mısır'dan sonra şimdi Afganistan'a gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Piramitlerden görüntü
-Atlı turistler
-Seyrek'in Kızıldeniz'deki dalışı
-Piramitlere tırmanması
-Pirametlerin üstünden görüntü alınması
-Seyrek'in konuşmaları
-Genel ve detay görüntü
Mehmet TÜRK-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA
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2)UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN OYUNCU ADLİYEDE
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde villasında 840 gram esrar ve uyuşturucu madde düzeneğiyle yakalanan dizi ve sinema oyuncusu S.E. (Selim Erdoğan), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine dün (salı) akşam harekete geçti. Villaya baskın yapan jandarma ekipleri, yapılan aramada uyuşturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiş halde 840 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda villada bulunan dizi ve sinema sanatçısı S.E. gözaltına alındı. Villayı bir süre önce kiraladığı öğrenilen S.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. S.E.'nin rahat hareketleri ve çevresindeki insanlara tebessüm etmesi dikkati çekti.
Görüntü Dökümü
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Marmaris Jandarma Komutanlığı kamerasından villa içinde 50 saniye görüntü
Marmaris Adliyesi önünden görüntü
Marmaris Adliyesi'ne uyuşturucu düzenekleri ile çıkartılan oyuncudan görüntü
Genel ve Detay görüntü
(Toplam: 2 dakika 2 saniye-90,5 MB görüntü)
(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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3)FİRARİ EMNİYET MÜDÜRÜ, SAKLANDIĞI MAHREM İMAMININ EVİNDE YAKALANDI
AKSARAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce hakkında yakalama kararı bulunan firari 4'üncü sınıf emniyet müdürü Hüseyin Arıoğlu, saklandığı mahrem imamın evinde yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün 81 ilde örgütün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem imamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılanlardan 28'nin Aksaray'da olduğu bilgisi üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. 28 kişiden 14'ünün daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirlendi. Diğer 14 kişiden 2'sinin de yine daha önceki operasyonlarda gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı saptandı. Bunun üzerine kalan 12 kişinin yakalanması için bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, diğer 9 kişinin de Aksaray'dan taşındığı belirlendi.
FİRARI EMNİYET MÜDÜRÜ KAÇMAK İSTEDİ
Polis, Ortaköy İlçesi'nde örgütün mahrem imamı olduğu ileri sürülen Ahmet Koçak'ın evine düzenlediği baskında, başka bir sürprizle karşılaştı. Koçak'ın bulunmadığı evde arama yapıldığı sırada bir kişi evin arka penceresinden atlayıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis, kaçan kişiyi yakalamak için peşinden koştu. Kısa süren kovalamacanın ardından kaçan şüpheli yakalandı. Yapılan üst aramasında üzerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı B.K. adında sürücü belgesi çıktı. Yakalanan şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi ve sürücü belgesi üzerinde yapılan araştırmada, ehliyetin sahte olduğu belirlendi.
Şüphelinin ise Karaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken FETÖ/PDY soruşturma kapsamında ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari eski 4'üncü sınıf emniyet müdürü Hüseyin Arıoğlu olduğu saptandı. Arıoğlu gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Hasan BÖLÜKBAŞ/ AKSARAY,-
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4)MARDİN'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE OPERASYON; 19 TUTUKLAMA
MARDİN merkez ve ilçelerinde terör örgütlerine yönelik eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Artuklu, Kızıltepe Midyat, Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde PKK, IŞİD, DHKP-C ve MLKP'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Artuklu'da 12, Kızıltepe'de 11, Nusaybin'de 3, Midyat'ta 2 ve Dargeçit'te 1 olmak üzere toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet ve savcılıklardaki işlemlerin ardından 9 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkemede 19 şüpheli tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
PATLAYICI VE MÜHİMMAT BULUNDU
Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ve kırsalda yürütülen operasyonlarda çok sayıda patlayıcı ile mühimmat bulundu. Çok sayıda örgütsel doküman, kıyafet ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği operasyonlarda, 12 kilogramlık 3 tüp içerisinde el yapımı patlayıcı, 4 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 5 roketatar, 175 kilogram patlayıcı, uzun namlulu silahlara ait 120 fişek, sırt çantası, el telsizi, frekans bozucu cihaz, radyo, fotoğraf makinesi, 4 dürbün, 5 uyku tulumu ele geçirildiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -===========================================================
5)BYLOCK KULLANAN ÜÇ POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 3 polis, bugün adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki gün önce İlkadım ve Canik ilçelerinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında iddiaya göre daha önce Aydın'da görev yaparken resen emekli edilen 2. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet G. (49) ile mesleklerinden ihraç edilen polis memurları Ertan B. ve Hüseyin T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Üç şüphelinin de ByLock kullandıkları belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü'nde 2 gün süren sorguları tamamlanan üç şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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Emniyetin dışından detay
Şüphelilerden detay
SÜRE : 1.15 - BOYUT : 39.99 MB)
Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, -
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6)ORTAK KREDİ ÇEKTİĞİ ARKADAŞINI TETİKÇİSİNE ÖLDÜRTTÜ
KAYSERİ'de, resturant ve düğün salonu işletmecisi Ahmet Hassu'nun otomobilinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye gönderildi.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir marketin önünde yaşandı. Ahmet Hassu (31) marketten çıkıp 38 GZ 957 plakalı otomobiline bindikten sonra kendisini 01 ALU 40 plakalı otomobille takip eden Hacı Eren (47) aracın hemen inerek Hassu'ya kurşun yağdırdı. 4 yerinden yaralanan Hassu kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti işleyen Hacı Eren ve olayda kendisine yardım ettikleri iddia edilen Mehmet Güçlü (40) ve Uğur Topçu 'yu (38) gözaltına alındı. Cinayet olayının azmettiricisi olduğu iddia edilen A.B'nin ise, firarda olduğu ileri sürüldü. Cinayetin işlenme sebebinin 500 bin liralık krediden dolayı alacak verecek meselesi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Hacı Eren, Mehmet Güçlü ve Uğur Topçu Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Olayın azmettiricisi gerekçesiyle A.B aranıyor
Görüntü Dökümü:
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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi ve çıkışı
-Genel detaylar
(Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)
1 DOSYA, 30 saniye/ 16 MB
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7)İŞÇİLERİN SOYUNMA ODASINDAKİ ELBİSELERİNDEN PARA ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde fabrikanın soyunma odasına girerek 7 işçinin elbisesinden 265 TL para çalan M.V. yakalandı.
Önceki gün, Başiskele'de bir fabrikada işçilerin soyunma odasındaki elbiselerinden 265 lira para çalındı. 7 işçinin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri fabrikanın güvenlik kameralarını inceledi. Tel örgülerden atlayarak içeri giren hırsızın kimliği tespit edildi. Polis, M.V'yi Kartepe İlçesi'nde yakaladı. M.V'nin hırsızlık ve silahlı yağma suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu, Kocaeli, Kütahya, Bilecek, Bursa, Sakarya ve Yalova'da 18 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. M.V. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin güvenlik kamera kaydında kıyafetlerden para çalması
-Fabrikadan çıkarken görüntüsü
-Adliyeye sevk edilmesi
(Haber-Kamera-Faruk KIYAK-KOCAELİ/DHA)
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8)3 GÜNDÜR ÇATIDA DURAN MARTI KURTARILDI
İZMİT'te, 3 gündür bir evin çatısında bulunan martının uçamadığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yanına yaklaştığı sırada ürkerek çatıdan düşen martı vatandaşlar tarafından yakalandı. Martı tedavisi için hayvan bakımevine götürüldü.
İzmit Cedit Mahallesi'nde İsmail Kaymaz'a ait tek katlı evin çatısında 3 gündür bulunan martının uçamadığını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi itfaiye merdiveni ile çatıya yaklaşarak kepçe file ile martıyı almaya çalışırken, ürken hayvan çatıdan aşağı düştü. Aşağıda bulunan vatandaşlar martıyı yakaladı. Kutuya konulan martı İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Vücudunda herhangi bir yarası olmayan, uçamadığı görülen martı tedavisi için hayvan bakımevine götürüldü.
Mahalle sakinlerinden Orhan Cavlak çatıda martıyı görünce itfaiyeyi aradıklarını belirterek, "Martının 3 gündür çatıdan ayrılmadığını görünce kanadının kırık olduğunu fark ettik. Aç susuz çatıda kaldığını düşünerek itfaiyeyi aradık. Martı korkup caddeye düştü. Sonra yakalayıp zabıtaya verdik" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Martının çatıda görüntüsü
-İtfaiyecinin merdivenli araçla çatıya doğru yanaşması
-Martının caddeye düşmesi
-Vatandaşların peşinden koşup yakalaması
-Martının karton kutuya konulması
(Haber-Kamera-Faruk KIYAK-KOCAELİ/DHA)
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9)MARDİN 'UÇURTMA FESTİVALİ' İLE RENKLENDİ
BİLİNEN tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan'Dillerin ve dinlerin kavşak noktası' olarak nitelendirilen Mardin'de düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali'nde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Mardin Müze Müdürlüğü'nün düzenlediği Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkılma Ajansı (DİKA) ve Müze Müdürlüğü işbirliği ile farklı ülkelerden gelen profesyonel uçurtmacılar, kar amacı gütmeyen uçurtma platformu olan Martı Uçurtma Kulübü' üyelerinin katılımı ile Uluslararası Uçurtma Festivali düzenledi. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan'ın koordinasyonunda hazırlıklarına aylar öncesinden başladığı festival için müzedeki eğitim atölyelerinin desteğiyle yaklaşık 5 bin çocuk kendi yaptıkları uçurtmalar ile festivale katıldı. Uçurtmalarını yapmak isteyen katılımcılar için oluşturulan uçurtma yapım atölyesinde uçurtma yapılışı uygulamalı gösterildi.
TAŞ EVLER ARASINDA KARNAVAL HAVASI
Festivalin başlaması ile birlikte yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak özelliği ile SİT alanı kapsamındaki tarihi Mardin caddeleri karnaval alanına döndü. Sokak müzisyenleri, akrobatlar, tahta bacaklar, bisikletliler, yörede çöp taşımada kullanılan yük hayvanları, Rahvan atlarının ve kostümlü grupların katıldığı rengarenk bir kortej yürüyüşü ile festival başladı. Festivalde yaklaşık 200 evin damından uçurulan uçurtmalarla ortaya görsel şölen çıktı.
DİLEK FENERLERİ UÇURULDU
Hazırlanan alanda yiyecek-içecek ve alışveriş stantları, çocuklar için oyun alanları, 'Eski Çocuk Oyunları Atölyeleri' ve profesyonel uçurtmacıların gösterilerini izlemek için parkurlar oluşturuldu. Gün boyu dans, oyunlar, yarışma ve yerel sanatçıların konserleri ardından, tüm uçurtma sevenlerin aynı anda uçuracağı binlerce dilek feneri ile gökyüzüne bırakıldı. Yüzyıllardan bu yana kültürel çeşitliliğin zenginliği ile bir arada kardeşçe bir yaşamın sürdürüldüğü kentte, 4 gün yaşam renklenirken akşam saatlerinde binlerce dilek feneri aynı anda gökyüzünde salınınca ortaya etkileyici görüntü çıktı. Midyat ve Savur ilçelerinde de sürdürülen etkinlikte gökyüzü uçurtmalarla doldu taştı. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, Mardin'de uçurtmanın sadece çocukların değil büyüklerin de geleneksel oyuncaklarından biri olduğunu anlatırken şöyle dedi:
"Yüzyıllardır Evlerin damlarından rüzgara salınan rengarenk uçurtmalar Mezopotamya Ovası'na doğru dans ederek baharın gelişini selamlar. Bu festivali çocukların yüzleri gülsün için ve mutlu umutlu bir gelecek için öncelikle ve terörle anılmayan bir Mardin ve hayatın normale dönmesi için düzenledik. Ayrıca aylardır siftah yapmayan esnafa moral, buraya gelmekten çekinen herkese 'Burda güvendesiniz bu harika şehri gelin görün' demek için etkinliği uluslararası boyuta taşıdık. Uçurtma ki farklı düşünen farklı kuşaktan olan herkesi bir araya getiren birbirini tanıma, anlama fırsatı sağlıyan birleştirici gücü olan bir oyuncak. İnsanın oyun ihtiyacını sosyalleşerek gideren Mardin semalarına inanılmaz yakışan bu uçurtmayı uçuralım barış için kardeşlik için bir arada özgürce yaşamak için Vali Mustafa Yaman, DİKA genel sekreteri Yılmaz Altındağ ve katkı sunan herkese çok teşekkür ederiz. Mardin ve Mardinliler bu geleneksel gökyüzü şölenini ve karnavalı kentinin güzelliklerini dünyayla paylaştı."
Görüntü Dökümü:
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Uçurtma Festivali kortejinden görüntüler
Uçurtma Festivaline katılanlardan görüntüler
Uçurtmalar uçurulurken
(Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ-DHA)
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10)ERMENİLERE MÜSLÜM GÜRSES'İN 'YARANAMADIM' TÜRKÜSÜ İLE SESLENDİ
KARS Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) düzenlenen '1915 Karadeniz'den Hazar'a muhtelif yönleriyle Ermeni sorunu' panelinde konuşan Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, Ermenilere hem Fuzuli'nin beyiti ile hem Müslüm Gürses'in 'Yaranamadım' Türküsü ile seslendi.
Fen Edebiyat Fakültesi'nin Tarih, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümleri tarafından ortaklaşa düzenlenen '1915 Karadeniz'den Hazar'a muhtelif yönleriyle Ermeni sorunu' konulu panel Tıp Fakültesi Salonunda saygı duruşu ve ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muharremov Salih Haydaroğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, akedemisyenler ve öğrencilerin izlediği paneli Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop yönetti.
Yrd. Doç. Dr. Nurhan Aydın, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tekir, Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan Mikail, Yrd. Doç. Dr. İlyas Topçu ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çapar'ın sunum yaptığı panelde konuşan Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, Ermenilerin dünyada oluşturdukları diasporanın desteği ile sözde soykırım yalanlarını sürekli ortaya attıklarını hatırlattı. Ermenilerin dünyayı tehcir aldatmacasına inandırmaya çalıştığına işaret eden Yrd.Doç.Dr. Yaşar Kop, şunları söyledi:
"Biz Fuzuli'nin dediği gibi 'Canımı canan istemiş, minnet canıma, / Can dediğin nedir ki, vermiyem cananıma' derken, onlar bize vefasızlık ederek adeta merhum Müslüm Gürses'in 'Yaranamadım' eserinde belirttiği sekliyle, aktarıyorum: 'Görmedim yürekten candan seveni/ Yalancı dostluklar aldattı beni/ Kul ettim ellere ben bu bedeni/ Yine de kimseye, (yine de Ermenilere, yine de Avrupa'ya, yine de Amerika'ya) yaranamadım.' Herhalde bundan daha özet bir açıklama olamaz."
Öte yandan panelde Yrd. Doç. Dr. Nurhan Aydın de Erzurum, Erzincan, Kars, Van'da Ermeniler tarafından katledilen Türklere ait 100'den fazla toplu mezar bulunduğuna dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tekir ise "Cepheye gelmeyerek çetecilik yapan Ermeniler'e emanet ettiğimiz ailelerimize karşı çok ciddi bir takım hareketlere girişmeye başlamıştır. Bunun kırılma noktası da Van'dır. Ruslarla bir olup büyük bir isyan çıkardılar. Van, Rus işgaline uğrayınca 27 Mayıs 1915'te çok makul olan Osmanlı Devleti tarafından 27 Mayıs Sevk ve İskan kanunu çıkarıldı. Bu algıya lütfen dikkat edelim bu bir Tehcir Kanunu değildir. Bu kanunun hiçbir maddesinde, hiçbir yerinde tehcir geçmez. Tehcir tuzak bir kelimedir. Kanunun ismi, orijinalinde olduğu gibi Sevk ve İskandır" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Salondan genel ve detaylar
-Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop'un konuşması
-Yrd. Doç. Dr. Nurhan Aydın'ın konuşması
-Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tekir'in konuşması
-Panelistlere rektörler tarafından belgelerinin verilmesi
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
512 MB - 8 DK 12 SN
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11)SPORCU ARSLAN, KULEYE BAYRAK DİKECEK
DAĞ koşucusu Ahmet Arslan, Türkiye'de ilk kez Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde 20 Mayıs'ta yapılacak Red Bull 400 şampiyonasına hazırlanıyor. Dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Ahmet Arslan, "Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerindeki kayakla atlama kulelerine 20 koşu düzenlendi. Bunlardan 12'sine katıldım ve 11'ni birincilik, birini de ikincilikle tamamladım. Hedefim ilk kez ülkemde düzenlenen bu yarışmada da şampiyon olup ay yıldızlı bayrağımızı kuleye dikmek" dedi.'Dağların Aslanı' diye tanınan sporcu Ahmet Arslan, dağ koşusu branşında 6 kez Avrupa Şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile iki kez dünya Grand Prix dereceleri bulunduğunu bildirdi. Atletizme 12 yaşında başladığını, pist yarışlarına katıldığını, zorlu parkurda yarışmayı daha çok sevdiği için 2005 yılından itibaren dağ koşusunu tercih ettiğini anlatan Arslan, en büyük hedefinin ferdi dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu ifade etti. Avrupa Atletizm Birliği tarafından efsane dağ koşucuları arasında gösterilen 31 yaşındaki Ahmet Arslan, doğada koşmayı çok sevdiğini ve bu sporu geleceğin sporu olarak gördüğünü savundu. 20 Mayıs'ta Türkiye'de ilk kez Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde düzenlenecek olan Red Bull 400 Erzurum yarışlarında ay-yıldızlı bayrağı kuleye dikeceğine inandığını vurgulayan Arslan şunları söyledi:
"Red Bull 400 yarışları ilk kez 2011 yılında Avusturya'da düzenlendi. Bu yıl 14 yarıştan oluşan ve bir dünya yarış serisi haline geldi. Ayrıca 15 Temmuz'da Almanya'da Red Bull 400 yarışlarının dünya şampiyonası ilk kez düzenlenecek. 2011 yılından bu yana 12'sine katıldım 11'inde şampiyon oldum. Bir de ikincilik aldım. Bu branşın Dünya çapında öne çıkan en önemli sporcusu oldum. Türkiye'de ilk defa 20 Mayıs 2017'de Erzurum kayakla atlama kulelerinde yapılacak. Ben de bu yarışların yapılmasına öncü olduğum için çok mutluyum. Red Bull 400 yarışları dünyanın en zorlu 400 metre yarışları. Eğim kulenin bazı bölümlerinde yüzde 79'a kadar çıkabilmekte. Bu kadar eğime kısa mesafede koşmak çok zor. Anadolu'nun zirvesi Erzurum'da dünyanın en zorlu 400 metre yarışında mücadele için tüm yarışmacıları Erzurum'a bekliyoruz."
Şampiyonaya deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki kayakla atlama kuleleri ve 3 bin 176 rakımlı Palandöken'de koşarak yarışmaya hazırlanan Arslan, adeta enerji depoluyor.
Görüntü Dökümü:
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-Ahmet Arslan kayakla atlama kulesinde antrenman yaparken
-Ahmet Arslan ile röp
Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,
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12)KARS'TA GELENEKSEL SÜT KOŞUSUNDA SONUNCU GELENE SÜT ÖDÜLÜ
KAFKAS Üniversitesi Veteriner Fakültesi, tarafından 'Dünya Veteriner Hekimler Günü' etkinlikleri kapsamında Geleneksel Süt Koşusu düzenledi. Veteriner Fakültesi'nden 30 öğrencinin katıldığı 3 kilometrelik yarışta, ilk değil sonuncu olana daha iyi koşması için 1 litre süt verildi.
Yarışma üniversite kampusundeki Çamçavuş Köprüsü'nde başladı. 3 kilometrelik parkurda öğrencilerden bir bölümü yarışı ilk sıralarda, diğer bölümü son sıralarda bitirmek için çaba harcadı. Veteriner Fakültesi dekanlık binası önünde tamamlanan süt koşusunu aynı fakültenin son sınıf öğrencisi Halil İbrahim Özbey kazandı. Yarışmayı dördüncülükle tamamlayan öğrencilerden Derya Delil de, "Uzun zamandır antrenman yapmadığım için güzel bir yarış sergileyemedim. Ama erkeklere göre iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum" diye konuştu. Geleneksel Süt Koşusunda 30 öğrenci arasında ilk 4 dereceyi paylaşan Halil İbrahim Özbey, Muhammed Ali Dönmez, Murat Şen, Derya Delil ile yarışmanın sonuncusu olan Muhammed Ali Çakır'a Fakültede düzenlenen törenle katılım belgeleri ve ödülleri verildi.
KAÜ Rektörü Prof.Dr. Sami Özcan, başarılı öğrencilere hediye vererek kutladı. Rektör Prof.Dr. Özcan'ın sonuncu olan Çakır'a da daha iyi koşması için bir kilo süt vermesi, öğrenciler arasında gülüşmelere neden oldu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ile Veteriner Hekimler Odası Başkanı Vargın Boy'un da izlediği zevkli yarışların ardından KAÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hasan Özen şunları söyledi:
"Dünya Veteriner Hekimler Günü münasebetiyle düzenlediğimiz etkinilik geleneksel süt koşusuyla başladı. 4 gün boyunca devam edecek etkinliklerimizde birbirinden ilginç programlar olacak. Ayrıca bu süre içerisinde Nahçıvan'dan gelen misafirlerimiz var onların da düzenleyecekleri bir takım etkinlikler var. Dünya veteriner hekimlik gönünün bu seneki teması, insanlar ve hayvanlar üzerinde yanlış antibiyotik kullanımı. Veteriner Fakültesi bünyesinde gerek derslerimiz kapsamında gerekse düzenlemiş olduğumuz etkinlikte bu konuya dikkat çekmek bizim hedefimiz."
Görüntü Dökümü:
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-Yarışmanın başlayacağı tarihi Çamçavuş köprüsü önünde toplanılması
-Yarışmacıların fotoğraf çekimleri
-Yarışmanın başlaması
-Yarışmadan detaylar
-Birincinin bitiş çizgisine varması
-Birinci Halil İbrahim Özbey'in konuşması
-Yarışmayı dördüncülükle tamamlayan Derya Delil'in konuşması
-KAÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Özen'in konuşması
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
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13)KÜÇÜKBÜK KOYU'NDA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
BODRUM Belediyesi'nce 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürütülen deniz dibi temizliği, Gündoğan Mahallesi'ndeki Küçükbük Koyu'nda sürdü. Etkinliği izleyen Gündoğan Mahallesi'nde muhtar yardımcılığı görevini yürüten ünlü rock müzik şarkıcısı Özlem Tekin, basın mensuplarını görünce evine döndü.
Bodrum Belediyesi tarafından kentte 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürütülen deniz dibi temizliği, bugün Küçükbük Koyu'nda sürdü. Belediye dalgıçları, iki tekne ve kaptanların da katıldığı etkinlikle yaklaşık 25 metre derinliğe kadar indi. Koyun dibinden çıkanlar, tekneyle karaya getirilerek Küçükbük İskelesi'nde sergilendi. Denize atılan damacana, kaynak gözlüğü, pet şişeler, plastik atıklar, demir su boruları, battaniye, kola kutuları dikkat çekti.
Deniz dibi temizliği yapılırken etkinliği izlemeye gelen muhtar yardımcısı şarkıcı Özlem Tekin, basın mensuplarını fark edince, "Bugün iyi değilim kusura bakmayın" diyerek etkinlik alanından evine döndü.
Çöplerin iskeleye çıkarılışı sırasında konuşan dalgıç Öner Karaçiçek ise "Yazın tatile geleceklere, 'Bu atıkları görerek gelin tatil yapın. Denizimiz güzel ama yiyip içtiklerinizi, işin kolayını bularak elinize geçirdiğinizi denize atmayın' demek istiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız bu deniz dibi temizliğini 3-5 yıl sonra hiç yapmayacak hale gelmek en büyük dileğimiz" dedi.
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Eğitim Birimi Sorumlusu İpek Civelek, "Denizlerimizi bir yandan temizleyip temiz tutmaya çalışırken, bir yandan da öğrencilerimizi eğitimden geçiriyoruz. Şu ana kadar 9 bin öğrencimizi deniz dibi temizliği etkinlikleri çerçevesinde bilinçlendirdik ve eğitim çalışması yaptık. Yıllardır yaptığımız bu etkinlikte, denizlerimizin daha az kirlenir olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Çünkü eğitim çalışmalarının etkili olduğunu görmeye başladık. Yine de bugün denizden çıkan bu atıkların tamamen insan kaynaklı olduğunu görmek üzücü" dedi.
Görüntü Dökümü:
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Dalgıçların denizden çıkardıklarını teknelere vermesi
İskelede sergilenen atıklar
İpek Civelek ile röp.
Dalgıç Öner karaçiçek ile röp.
(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),
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