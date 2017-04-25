Dha Yurt Bülteni-7

1)ÇORUM'DA HALK OTOBÜSÜ İLE TIR'IN ÇARPIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



ÇORUM'da geçen Cuma günü 8 kişinin yaralandığı halk otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı an, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 8 yolcunun yaralandığı kazadan sonra kaçan TIR sürücüsü iki gün sonra yakaladı. Kaza geçtiğimiz Cuma günü Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Serdar Süslü idaresindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında, Nevzat Coşkun yönetimindeki 42 DVR 92 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, orta refüje savruldu. Kaza anı ise halk otobüsündeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, organize sanayi bölgesinden yolcularını alan halk otobüsünün Çorum-Ankara yolu organize sanayi kavşağına çıktığı sırada, kırmızı ışık ihlali yapığı iddia edilen TIR'a yandan çarparken, çarpmanın şiddeti ile otobüsün ön camı patladı. Otobüsün içine savrulan yolculardan bazıları yaralandı. Kazada yaralanan Özlem Bekdaş, Nihan Özkaya, Canan Solmaz, Tuğçe Kurak, Aysun Aksu, Azize Bahçeci, Cansel Turp ve Büşra Yurdusay ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan Jandarma ekipleri, Mobese kameralarından TIR'ın plakasını tespit etti. TIR sürücüsü Nevzat Coşkun olaydan 2 gün sonra Konya'da yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Halk otobüsü ile TIR'ın çarpışma anı



-Otobüsün yolcuları panikle bağırma anı



-Patlayan otobüsün çamının sürücüye isabet etme anı



Kaza yerinden yaralıların ambulanslara taşınması



-Otobüs şoförü Adem Süslü ile röportaj



-Detaylar



(SÜRE: 3. 58 ) (BOYUT: 156 MB)



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM-DHA



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2)16 YAŞINDAKİ HALTERCİ AYSU, HAYATINI KAYBETTİ



ADANA'da ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirilen halterci 16 yaşındaki Aysu Mantaşoğlu, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi'nde okuyan ve Isparta Halter Bölge takımının formasını giyen Aysu Mantaşoğlu, kalp büyümesi rahatsızlığı nedeniyle memleketi Adana'ya geldi. Merkez Sarıçam İlçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde oturan ailesiyle dün akşam yemeğinde balık yedi, rahatsızlığı nedeniyle ilaçlarını da aldı. Yatmadan süt içtiği de belirtilen Aysu Mantaşoğlu, bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısından şikayet eti. Ailesi, Aysu'yu hemen Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlaç zehirlenmesi belirtisi gösteren Aysu Mantaşoğlu, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halterci Aysu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Görüntü Dökümü



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Cenaze aracının mezarlığa gelişi



Cenazenin mezarlığa taşınması



Mezar başındaki kalabalık



Buruk Mezarlığı girişi ve tabelası



Ölen Aysu'nun sağlık fotoğrafları



SÜRE: 01'28" BOYUT: 90 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,



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3)AYDIN'DA DA 57'İNCİ ALAY İÇİN YÜRÜDÜLER



ÇANAKKALE'de şehit düşen 57'inci Piyade Alayı için Aydın'da da 'Vefa Yürüyüşü' düzenlendi.



Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen 57'inci Alay şehitlerini anmak için Aydın'da da yürüyüş yapıldı. "Çanakkale ruhu sönmedi, sönmeyecek" sloganıyla yapılan vefa yürüyüşünü; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gerçekleştirdi. 57'inci Alay Şehitleri anma programı kapsamında Bey Camisi'nde sabah namazı kılındı, ardından cami önünde çorba ikramında bulunuldu. Sonrasında saat 09.30'da, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için lokma hayrı yapıldı, Kuran okundu. Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşü, Bey Camii önünde son buldu.



Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, "81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü kapsamında burada sizlerle birlikte geçmişi bir kez daha anıyoruz. Bu öyle bir ruhtur ki çelik ve barut, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. Bu öyle bir ruhtur ki esir yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim diyenlerin ruhudur. Dava vatan davasıydı. Vatan Çanakkale'dir, vatan 15 Temmuz'dur" dedi.



Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker ise yürüyüşe üst düzey protokolden kimsenin katılmamasına sitemde bulanarak, "Burada bugün daha büyük bir katılım beklerdim. Bilakis yüksek mertebedeki idarecilerden katılım beklerdim" dedi.



Görüntü Dökümü



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Mikail Kavaklı ve Bekir Çeker'in konuşması



Yürüyüşten görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,



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4)NAMAZ KILARKEN VALİZİ ÇALINDI



ANTALYA'da vaktinde kılamadığı sabah namazını kaza etmek için camiye giden 57 yaşındaki Üzeyir Aslan'ın valizi çalındı. Hırsızlık caminin güvenlik kameraları ile kaydedildi.



Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi'nde bulanan Balbey Camii'nde meydana geldi. Denizli'den Antalya'ya tatile gelen Üzeyir Aslan, sabah namazını kaza etmek üzere camiye geldi. Abdest aldıktan sonra camiye giren Aslan, içinde eşyalarının bulunduğu valizini de cami içine bıraktı. Namaz sonrası valizinin yerinde olmadığını fark eden Aslan, durumu cami görevlilerine bildirdi. Camide yapılan aramada çanta bulunamayınca polise haber verildi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Valizin, 30-35 yaşlarında bir kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları ile kaydedildi. Polis, valizi çalan hırsızı bulmak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Cami tabelasının görüntüsü



Valizi çalınan amcanın polisle konuşması



RÖP: Üzeyir Aslan ( Valizi Çalınan Amca )



Güvenlik kamerasında valizin çalınması



Şahsın kaçarken kamera görüntüleri



Cami içinden görüntü



Cami dış plan görüntü



85 MB /// 02.40



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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5)SAMSUN' DA DEAŞ'LI 6 ŞÜPHELİ IRAKLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



SAMSUN'da silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 6 Iraklı adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 5 gün önce İlkadım İlçesi'nde DEAŞ operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Iraklı M.J.A.A., Y.J.A.A., A.A.A.A., M.H.I.I., Z.S.I.A.S. ve I.T.S.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Emniyet Müdürlüğü'nde 5 gün süren sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü :



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Emniyetin dışından detay



Şüphelilerden detay



Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, -