Dha Yurt Bülteni-7
Çivril'de DSİ şantiyesinde yangın: 1 ölü, 2 yaralıDENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Bakım Şantiyesi'nde, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Çivril'de DSİ şantiyesinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı
DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Bakım Şantiyesi'nde, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Menteş Mahallesi DSİ Bakım Şantiyesi'nde, bugün saat 02.00 sıralarında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı sanılan yangın kısa sürede tüm konteyneri sardı. İşçilerden 40 yaşındaki Ali Akbalık, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Son anda dışarı çıkmayı başaran ve aşırı dumandan etkilenen işçiler Orhan Tuncay ve Ömer Birsoy, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Oksijen verilen iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çaba sonuçcu güçlükle söndürülürken, konteyner kullanılmaz hale geldi.
Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, Aydın'ın Çine ilçesinden DSİ şantiyesine bakım için geldikleri belirtilen işçilerden Ali Akbalık'ın cesedini buldu. Akbalık'ın cesedi jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yanan konteynerin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü
-Cesedin itfaiye tarafından çıkarılması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli),
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Siirt'te şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
SİİRT'te, etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını yerinden uçurdu, uçan çatının 2 bina arasında sıkışmasıyla olası facia önlendi.
Siirt'te, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Yeni Mahalle Öğretim Caddesi'nde bulunan Yavuz Apartmanı'nın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan küçük parçalar sokaga düşerken, çatının büyük bir bölümü iki apartman arasına sıkışmasıyla büyük bir faciayı önlendi. Olayın yaşanmasıyla ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, iki aparman arasında sıkışan çatının parçalarını indirmek için çalışma başlattı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, sabah saatlerine etkili olan şiddetli rüzgar kentte bir çok işyerine ait tabelaları uçurduğunu ifade ederek, iki apartman arasına sıkışan çatının güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
Görüntü dökümü:
-Apartmanların arasında sıkışacan çatı parçası
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -
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Erzurum'da fırtına çatıları uçurdu
ERZURUM'DA etkili olan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin çatısı uçtu.
Kent merkezinde iki gündür etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, sokakta yürüyenlere de korkulu anlar yaşattı. Fırtınanın etkisiyle çok sayıda tabela ile ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Yıldızkent semtinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise çatıların uçması korkulu filmlerini artmadı.
İhbarlar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise, yoğun olarak çalıştı. Uzmanlar, öğleden sonra fırtınanın şiddetini artıracağını söyleyerek halkı dikkatli olmaları konusuda uyardı
Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirtti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, -
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Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan gösterisinde şehit sahnesi
anaokulu öğrencilerin ellerine aldıkları oyuncak silahla bir çatışmayı canlandırdı
KAYSERİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle açık havada yapılması planlanan 23 Nisan kutlamaları, salona alındı. Kutlamalarda, anaokulu öğrencilerin ellerine aldıkları oyuncak silahla bir çatışmayı canlandırması ve bir öğrencinin şehit rolü yaparak üzerinin bayrakla örtülmesi dikkat çekti.
Kayseri'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapıldı. Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler, öğretmenler velilerin katıldığı törende şiirler okundu, seymen ve mehter gösterileri yapıldı.
Törende Şükrü Malaz İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerinin 'Kınalı Kuzular' ve '15 Temmuz' gösterisinde, temsili bir çatışma anı sergilenerek, bir askerin şehit olması canlandırıldı. Vurularak şehit olan öğrencinin üzerine ay yıldızlı Türk bayrağı örtüldü. Gösteri, salonu dolduran veliler tarafından alkışlanırken, bazı protokol üyeleri ise 23 Nisan kutlamalarında çocuklara oyuncak bile olsa silah verilmesini yadırgadıklarını dile getirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
23 Nisan törenlerinden görüntü
Temsili silahlı ve şehitli gösteri
Çocuklardan oyun gösterileri
Detay
Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,
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Turgutlu'da çifte bayram
BÖLGESEL Amatör Lig 8. Grup'ta normal sezonu lider tamamladıktan sonra Bursa'da oynanan Play-Off maçında 7. Grup lideri İstanbul Erokspor'u 3-1 yenerek bir sezon aradan sonra 3. Lig'e dönen Turgutluspor, ilçeye dönüşte büyük bir coşkuyla karşılandı. Yağmura aldırış etmeyerek 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanan binlerce taraftarlar, kafile otobüsünün meydana yaklaşması sırasında ellerindeki meşaleleri yakarak müthiş bir ambians yarattı. Otobüsten inen Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kulüp Başkanı Hakan Sezer, teknik heyet ve futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, meydanı "Şampiyon" tezahüratıyla inletti.
Belediye Başkanı Şirin, zorlu geçen bir sezonunun ardından 3. Lig'e yükselerek Turgutlu halkına verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bizlere çifte bayram yaşatan yöneticilerimizi, teknik ekibi ve futbolcularımızı kutluyorum. Turgutluspor hak ettiği profesyonel lige geri döndü. Hedefimiz, inancın ve azmin zaferi olarak gördüğümüz bu başarıyı önümüzdeki sezon da devam ettirerek 2. Lig'e yükselmek" dedi. Katkılarından ötürü Belediye Başkanı Şirin'e teşekkür eden Kulüp Başkanı Hakan Sezer de, "Şampiyonluğu sezon boyunca bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kafile otobüsünün meydana gelişinden görüntü
Meydandaki kutlamalardan görüntü
Haber-Görüntü: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,
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Burdur'da 23 Nisan kutlamaları
BURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Burdur'da 23 Nisan kutlamaları Şeker Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren Milli Egemenlik Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, siyasi parti temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Meydanda sona eren yürüyüşün ardından Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, "Milli iradenin, millet egemenliğinin ve demokrasinin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla kurulmuş ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. İstiklal harbine yön vermiş, bağımsızlık mücadelemizin merkezi olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığı tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.
Mahmut Bayram'ın konuşmasının ardından Şeker Ortaokulu öğrencileri tarafından şiir okundu. Sakarya İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi. Kutlamalara Öğretmenevinde devam edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yürüyüşten detay
Çelenk sunma
Mahmut Bayram'ın konuşması
Şiir okuyan öğrenciler
Halk oyunları gösterisi
HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
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TÜMMER Başkanı Türk: Haksız rekabet yüzünden çok güzel taşlarımız yok pahasına satılıyor
TÜRKİYE Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, "Haksız rekabet yüzünden çok güzel taşlarımız yok pahasına satılıyor" dedi.
Burdur Mermerciler ve Madenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde istişare toplantısı düzenlendi. Kent merkezindeki Grand Özeren Otel'deki toplantıya TÜMMER Başkanı Raif Türk, Ege Maden İhracatçıları Başkanı Mevlüt Kaya, İZFAŞ Genel Müdürü Gül Şener, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Mecikoğlu, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar ile mermer sektöründe önde gelen firmaların temsilcileri katıldı.
Burdur Mermerciler ve Madenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Arslan, Burdur'da taşın aşa dönüştüğünü söyledi.
'BİZİ ÖNCELEDİK, BENİ ÖTELEDİK'
Ege Maden İhracatçı Birlikleri Başkanı Mevlüt Kaya, "Biz ihracatçı birliklerinin ötesinde üretici ihracatçı birlikleriyiz. Biz ocakçıyız, üreticiyiz. Ocak doğru çalışmıyorsa, orman bedelleri belimizi büküyorsa, devlet hakları ve bir sürü engel varsa biz üretmezsek neyi satacağız. Türkiye'de madencilikle iştigal eden 12 STK'nın 10'u ile bir araya gelip konsensüs sağladık, bizi önceledik, beni öteledik. Hep birlikte 'ne yaparız', ortak kolektif akılla 'keşke'lerimizi minimize ettik. 'Ama'sız, egolarımızı bir kenara bırakıp, el ele tutuşmamız gerekiyor. Bizim başka yolumuz yok" dedi.
'BU NOKTAYA ZORLUKLARLA GELDİK'
Dünyaya taş satan bir sektör haline geldiklerini aktaran Kaya, "Biz gerçekten harikalar yaratan bir sektörüz. 25 sene önce Türkiye genelinde 30 milyon dolar ihracat yapan bir sektör bugün 2 milyar dolara geldi. Biz bu noktaya zorluklarla geldik. Şu anda dünyanın en iyi teknolojisini kullanıyoruz. Stabilize yolda yol aldık otobana çıktık. Otobana uygun hız yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
'YEREL BİRLİKTELİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'
TÜMMER Başkanı Raif Türk de mermer sektörünün yeni doğan, yeni büyüyen ve büyümesiyle birlikte çevresini de büyüten bir sektör olduğunu söyledi. Sektörde kamudan kaynaklanan sorunların bir an önce giderilmesi için sürekli çalıştıklarını kaydeden Türk, şöyle konuştu:
"Maalesef bürokrasideki bazı arkadaşlarımız bize mesleğimizi öğretiyor. Biz TÜMMER'i daha güçlü kılmak, sektörün çatısı haline getirmek için TÜMMER kanun taslağını 2013 yılında hazırladık. Ama 17- 25 Aralık olayları, arkasından seçimler, daha sonra 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi tüm bunlar bizi de etkiliyor. Biz hala uygun zamanı bekliyoruz taslağımızı kanuna dönüştürmek için. Bunu yapabildiğimiz takdirde ulusal ve uluslararası alanda sektörümüzü temsil edebilen, sorunlarımızı yüksek sesle ifade edebilen bir birlik olacağız. Haksız rekabet yüzünden çok güzel taşlarımız yok pahasına satılıyor. Bu konuda yerel birlikteliklerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Önce yerelde bir araya gelip fiyatlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Yoksa bir süre sonra mermer sektörü düşük fiyat yüzünden sektör olmaktan çıkabilir. Öncelikle biz kendi aramızda ucuz fiyatlarla mücadele etmeli, görüş birliğine varmalıyız."
'ÇEVRECİ OLMALIYIZ AYNI ZAMANDA'
Çevre ve orman konusunda çok büyük bir baskı altında olduklarını vurgulayan Türk sözlerini şöyle sürdürdü:
"Enerji Bakanlığı'nın en üst derecesindeki bir bürokratımız rahatlıkla bizleri savunması gerekirken o bile bizim gelişigüzel çalışmamızdan rahatsız olup kendi görevini unutarak bir çevreci gibi karşımıza çıkabiliyor. İnanın bazen ben de ona isyan ediyorum. Birer çevreci olmalıyız aynı zamanda. Her birimiz ona dikkat etmeliyiz ki biz devletimizden, bürokrasiden, bakanlıklardan bir şey isterken 'siz şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz artık sizi savunacak durumumuz kalmadı' demelerine imkan vermemeliyiz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Katılımcılardan detay
Hakkı Arslan'nın konuşması,
Mevlüt Kaya'nın konuşması
Raif Türk'ün konuşması
HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
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