Dha Yurt Bülteni-7

Fidye için kaçırılan İranlı işadamı Nusaybin'de rehin tutulduğu evde kurtarıldı



Rehin tutulduğu evden çıkarılma anı



TÜRKİYE'ye ticaret yapmak amacıyla gelen ve 85 gün önce fidye için kaçırılan İranlı işadamı Ziyaeddin Muhammed Nejad, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde polisin düzenlediği başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişinin ifadesi sürüyor.



İran'ın Urmiye kentinde tekstil işletmeciliği yapan işadamı Ziyaeddin Muhammed Nejad, ticaret için geldiği Türkiye'de daha önceden tanıştığı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı. Kendisini kaçıran kişilerin çektiği video ile ailesinden fidye istenen Nejad, polisin sıkı çalışması ile 85 gün sonra kurtarıldı.



Nusaybin İlçesi Gırnavaz Mahallesi Baraj Caddesi üzerindeki bir evde tutulduğu tespit edilen İran uyruklu işadamı Nejad, sabah saatlerinde Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonla sağ olarak kurtarıldı. Nusaybin Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilen Nejad, müşahede altına alındı.



Hastanede gazetecilere konuşan İranlı işadamı Nejad, 85 gün sonra kendisini sağ olarak kurtaran Nusaybin polisine teşekkür etti. Fidye için kaçırıldığını belirten Nejad. "85 gün önce fidye için beni kaçırdılar. Beni zincirle bağladılar, işkence ettiler. Videomu çekip aileme 'eğer parayı vermezseniz, polise giderseniz oğlunuzu öldürürüz' dediler. Allah Türk Devleti ve Türk Polisi'nden razı olsun. Benim için çok zahmet çektiler, canımı kurtardılar" şeklinde konuştu.



İranlı iş adamının kaçırılması ve rehin tutulmasıyla ilgili 8 kişi Nusaybin Polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.



Türkiye'ye geldikten sonra kaybolan İranlı işadamı Nejad'ın ailesinin başvurusu üzerine hem İran, hem Türkiye polisi arıyordu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Rehin tutulduğu evden çıkarılma anı



Hastane acil servisinde sağlık kontrolü yapılması



İranlı işadamanını Türkçe konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: MARDİN,



Suriyelilerin, çocuğa işkence yapmasına soruşturma



ŞANLIURFA'da inşaatta sıvacı olarak çalışan Suriyeli 3 işçinin 9 yaşındaki Mustafa Y., kazma ve kürekle işkence yapmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Eyyübiye İlçesi'nin Salman Mahallesi'nde çiftçi Halil Y.'nin, 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye inşaatta sıvacı olarak çalışan Suriyeli 3 işçinin işkence yaptıkları görüntülerin basında yer almasıyla ilgili çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Salman Mahallesinde oturan baba Halil Y. ile işkence gören oğlu Mustafa Y.'nin ifadesini aldı. Ailenin ifadeler doğrultusunda kayıplara karışan Suriyeli 3 işçinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER



İşçilerin çektiği görüntü



Suriyeli işçiler tarafından darp edilen Mustafa Y.,



Şiddete maruz kalan çocuğun ağlaması



Mustafa Y. ile ailesiyle yapılan röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: ŞANLIURFA



Bartın'da 17 köye ulaşım sağlanan yol çöktü



BARTIN'da 17 köye ulaşımın sağlandığı yolun 100 metrelik bölümü heyelan nedeniyle çöktü. İl Özel İdare ekipleri, köylere ulaşımın sağlanması için alternatif yol çalışmasına başladı.



Kentte etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Gece metrekareye 9.5 kilogram yağış düştü. Yağmur, Bartın ile Arıt Köyü arasındaki yolun Çöme Boğazı mevkisinde heyelana yol açtı. Arıt ile birlikte 17 köye ulaşımın sağlandığı yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. Heyelan bölgesinde önlem alındı. İl Özel İdare ekipleri, köylere ulaşımın sağlanması için çöken yolun alt tarafında alternatif yol çalışması başlattı.



Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, "Gece saatlerinde bölgeye yağan yağmur nedeniyle Çöme Boğazı'nda, 17 köye bağlantısı bulunan yol çöktü. Şu anda trafik oradan verilemiyor. Köylere ulaşımın sağlanması için alternatif olan orman yolunda çalışmalarımız başladı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Heyelanlı yol



-Detay görüntüler



-Sürücülerin çöken yola bakması



-Görevlilerin incelemesi



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



Karaman'da öğretmen, 5 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı



KARAMAN'da bir ilkokuldaki sınıf öğretmeni olan 60 yaşındaki M.P., dördüncü sınıfta okuyan 9 ve 10 yaşlarındaki 5 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.



Olay, kent merkezindeki bir ilkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre kız öğrencilerden biri annesine, sınıf öğretmeni M.P.'nin, kendisini zaman zaman öpüp, başını ve sırtını okşadığını anlattı. Durumdan şüphelenen veli, aynı sınıfta öğrenim gören diğer öğrencilerin velileriyle konuştu. Öğrencilerden bazılarının, öğretmen M.P.'nin aynı şekilde davrandığını söylemesi üzerine veliler, geçen 19 nisan günü okula gidip, yöneticilere durumu bildirdi. Okul yöneticileri de, rehber öğretmen eşliğinde şikayette bulunan velilerin çocuklarıyla konuştu. Ardından veli ve okul idarecileri, evli ve bir çocuk babası olan sınıf öğretmeni M.P.'nin. öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.



Savcılık soruşturma başlatırken öğretmen M.P. taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Tacize uğradıkları ileri sürülen 5 kız öğrenci de psikolog gözetiminde alınan ifadelerinde öğretmenin kendilerine nasıl davrandığını anlattı.



Tacizle suçlanan öğretmen M.P. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Öğrencilerine öğretmen şefkatiyle yaklaştığını söyleyen ve sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen öğretmen M.P., tutuklandı.



Bu arada tacize uğrayan öğrencilerin sayısının artabileceği belirtilirken Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenci velilerinin şikayeti üzerine durumun savcılığa bildirildiğini, idari yönden de soruşturma açılarak 2 müfettişin görevlendirildiğini söyledi.



Görüntü Dökümü



Okulun dışından detay



Polisin okuldan çıkması



Öğretmenin vesikalığı



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN



Ak Partili Gül: CHP, sandıktan çıkan milli iradeye saygı duymalı



AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, CHP'nin sandıktan çıkan sonuçlara saygı duyması gerektiğini belirterek, "Demokrasi milletin iradesine saygı duymaktır, aksi diktatörlüktür" dedi.



Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep milletvekili Abdülhamit Gül, 2017 halkoylamasının kesin olmayan sonuçlarını değerlendirdi. Milletvekili Abdülkadir Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte basın toplantısında konuşan Abdülhamit Gül, CHP'nin seçimden çıkan sonuçlara saygı duyması gerektiğini kaydetti. Seçimin şaibesiz gerçekleştiğini anlatan Gül, şunları söyledi:



"Büyük Türkiye'de 1950 çok partili hayata geçtiğimiz günden beri seçimler objektif, şaibesiz bir şekilde gerçekleşmiştir. Türkiye'de gerçekten seçimler yargı denetiminde, gözetiminde ve hiçbir şaibe olmaksızın yürürlüğe konmuş ve gerçekleşmiştir. 16 Nisan'da da her partinin her sandıkta görevlisinin bulunduğu ve demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıldığı bir seçim olarak gerçekleşmiştir. Baki olan itirazlarla ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu gerekli kararları vermiş ve anayasamızın 79'uncu maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir. Bu kararların aleyhine hiçbir merciye başvurulamaz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi dahil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil hiçbir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına karşın bir merciye başvurulamaz. Bu anayasanın amir hükmüdür, emredici hükmüdür. Dolayısıyla bu konuda CHP'nin de 16 Nisan'a kadar demokrat değil 16 Nisan'dan sonra da demokrat bir tutum davranması gerektiğini ifade etmek istiyorum ve CHP'nin, sandıktan çıkan millet iradesine saygı duyması gerekir. Millete saygı duymayan, millet adına millet içerisinde siyaset yapamaz. Demokrasi milletin iradesine saygı duymaktır, aksi diktatörlüktür. CHP demokratik tavırlardan diktatörlük tavırları andıracak 'sokağa çağrılar', meclisle ilgili 'çalıştırmayız' şeklindeki tavırlar, ana muhalefet partisine yakışmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de millete olan saygı gereği demokratik tutum içerisine girmesini de bekliyoruz. Bu konuda yapılan açıklamaların, demokrasi dışı açıklamaların da gerçekten yakışmadığını açıkça ifade etmek lazım."



Türkiye'de kutuplaşmanın olmadığını ancak CHP'nin Türkiye'yi kutuplaştırma ve kamplaştırma diline çekmek isteğini savunan Gül, "Türkiye'de asla bir kutuplaşma yok, asla farklı kamplaşmalar yok ama CHP son günlerdeki tutumu ile Türkiye'yi kutuplaştırma, kamplaştırma diline çekmek istemektedir. Bu dil Türkiye demokrasisine zarar verir. Başta CHP'ye zarar verir. Özellikle CHP Genel Başkan muhtemel genel başkanlık tartışmalarını örtmek amacıyla bu konular üzerinden tartışmaları sürdürmek istemesi de demokrasiye zarar verecek, kendi koltuğunu korumak adına Türkiye'deki demokrasiyi zedelemek gerçekten kabul edilebilir bir durum değil" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Toplantıya katılanlar



Abdülhamit Gül'ün konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)



Evini de, birikimini de kaybetti



ARTVİN'de merkeze bağlı Ortaköy'de alevler içinde kalan 14 evin kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlanan yangının mağdurlarından 67 yaşındaki Süleyman Yıldırım'ın kasada sakladığı 20 bin lira değerindeki 100 liralık banknotlar yanarak kullanılamaz hale geldi, 32 çeyrek altın ve 3 bilezik de eridi.



Ortaköy'de önceki gün öğle saatlerinde Sefer Çelik'e ait evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü, çevredeki binalara da sıçradı. Köye ait itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, daha sonra Artvin Belediyesi ve çevredeki ilçelerden gelen itfaiye araçlarının da müdahalesi ile yaklaşık 2.5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 6 binadaki 14 daire ile binaların altında ve çevrede bulunan 10 ahır ve samanlık yandı.



EVİNİ DE, KASADA SAKLADIĞI BİRİKİMİNİ DE KAYBETTİ



Evi yanarak kullanılamaz hale gelen köy sakinlerinden Süleyman Yıldırım, yangının tamamen söndürülmesi sonrasında, birikimlerini sakladığı 200 kiloluk çelik kasayı arkadaşlarının yardımıyla güçlükle evinden çıkarttı. Emekli olan ve çiftçilik yaparak geçinmeye çalışan Süleyman Yıldırım'ın balyozla kırarak açabildiği kasada bulunan 20 bin lira değerindeki 100 liralık banknotların yanarak kullanılamaz hale geldiği, 32 çeyrek altın ve 3 altın bileziğin de eridiği ortaya çıktı. Birikimlerini hırsızlardan korumak için kasa aldığını anlatan yangın mağduru Süleyman Yıldırım,"Hırsızlardan korunmak için kasa aldık ama yangına fayda etmedi ö dedi.



Görüntü sıralaması



Süleyman Yıldırım'ın görüntüsü



Yanan paraların görüntüleri



Detaylar



Haber-Kamera: AdeM GÜNGÖR / ARTVİN



Işık ihlali faciaya neden olacaktı



Kayseri'de ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada otomobilin ön kısmına saplanan trafik ışığının kimseye gelmemesi faciayı önledi.



Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Caddesi ile Mevlana 1.Caddenin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Suriyeli komşunu doğuma götüren Hasip Bayram yönetimindeki 38 KC 387 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yasemin Uygun Karadeniz yönetiminde otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile sürüklenen Karadeniz yönetimindeki otomobilin ön kısmı trafik lambası girdi. Kazada yaralanan Leyla Karadeniz Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ışık ihlali yaptığı belirlenen sürücü Hasip Bayram'ın ifadesini almak üzere Emniyete götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kaza yeri genel görüntü



Kazada yaralanın kişinin ambulansa bindirilişi



Detay



Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,



Rize'de çıkışı olmayan köprü!



RİZE'de, Değirmen deresi üzerine yaklaşık bir yıl önce kurulan yaya köprüsünün bir tarafının yola bağlantısı tamamlanmayınca, köprü zeminden yaklaşık 2 metre yüksekte bırakıldı.



Reşadiye Mahallesi'nde Değirmen deresi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan ıslah çalışması bir yıl önce tamamlandı. Kanala alınan dere üzerine yayalar için 10 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Ancak girişi yola bağlanan köprünün çıkışı tamamlanmadı. Köprü zeminden yaklaşık 2 metre yükseklikte bırakıldı ve yol bağlantısı yapılmadı. Köprüden geçenler ya aşağı inmeyi göze alıyor, alamayanlar ise geri dönüyor. Yayalar, köprü yerine ancak uzun bir yolu aşarak karşıya ulaşabiliyor.



İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, köprünün özellikle çocukların okula ulaşmaları için yapıldığını ancak çıkışı olmadığı için kullanılamadığını belirterek, "Bu bir ihmal ve vurdumduymazlık örneğidir. Devletin imkanlarını bu derelerin üzerini aşmak için kullanıyorsak gelen ödenekleri sağlıklı olarak değerlendirmek ve gereğini yaparak halkın kullanımına açmak lazım" dedi.



Köprünün yüksekte bırakılan çıkışının bir an önce tamamlanması istendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Köprü detayları



Köptrüden geçmeye çalışanlar



Belediye Başkanının incelemesi



İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yqazıcı röp.



Çocuklarla röp.



Detaylar



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-



12 yaşında intihar etti



OSMANİYE'de ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Rıdvan Görür, kendisini tahta merdivene iple asarak yaşamına son verdi.



Olay, dün akşam merkeze bağlı Dereobası Köyü'nde meydana geldi. Babası 2 yıl önce hayatını kaybedince annesi Sultan Görür ile birlikte yaşayan Rıdvan Görür, evde kimsenin olmadığı sırada tahta merdiven basamağına iple kendini astı. Bahçeden eve gelince oğlunun ipe asılı cesediyle karşılaşan anne Görür, sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin incelemesinin ardından Görür'ün cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Jandarma intiharla ilgili soruşturma başlattı.



Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, -



