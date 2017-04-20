Dha Yurt Bülteni-7
1)ŞEHİT POLİS MEMURU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIOĞLUNUN CENAZESİNİ, OĞLUNUN INA SARILARAK BEKLEDİTUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden 28 yaşındaki polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'da son...
1)ŞEHİT POLİS MEMURU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OĞLUNUN CENAZESİNİ, OĞLUNUN INA SARILARAK BEKLEDİ
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden 28 yaşındaki polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'da son yolculuğuna yaklaşık 5 bin kişi tarafından uğurlandı.
OĞLUNUN CENAZESİNİ, OĞLUNUN INA SARILARAK BEKLEDİ
Aksaray'ın Eskil İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit polis memuru bekar Azam Güdendede'nin cenazesi dün akşam saatlerinde Konya'ya getirildi. Ardından Beyhekim Devlet Hastanesi Morgu'na kondu. Şehit annesi Rukiye Güdendede, bugün helallik alınmak üzere eve getirilecek olan oğlunun cenazesini, oğlunun fotoğrafına sarılıp, ağlayarak bekledi. Polis şapkası giyen babası emekli Muzaffer Güdende ise, diğer oğulları veteriner hekim Ziya Güdendede ve Ağrı'da görev yapan polis memuru İbrahim Güdendede ile birlikte bekledi.
BABASI VE AMCASI SELAM DURUP, KARŞILADI
Şehit Azam'ın cenazesini taşıyan araç oturdukları sitenin bahçesinin içine girdiğinde şehit babası Muzaffer, ağabeyleri Ziya ve İbrahim ile amcası Kazım Güdendede, aracı tekbir getirerek selam durup karşıladı. Yakınları tekbir sesleri ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.
Alınan helalliğin ardından baba Muzaffer Güdendede, "Benim oğlum aslan. Kuvvetliyiz Allah'ın izniyle, dik duracağız. Ben onun babasıyım, yürekliyim Allah'ın izniyle" diyerek site bahçesinin çıkışına kadar yürüdü.
"AZAM, VATAN, BAYRAK VE EZAN UĞRUNA ŞEHİT OLDU"
Amcası Kazım Güdendede de, gazetecilere dönüp yüksek sesle, "Azam, Türlük gurur ve şuuruyla, İslam ahlakı ve fazileti doğrultusunda yetiştirilmiş bir kahramandır. Azam, vatan uğruna, bayrak uğruna ve ezan uğruna şehit oldu. 11 arkadaşı da aynı. Vatan sevgisini bilmeyen şerefsiz adiler, bu memleketi hiç bir zaman bölemeyecekler. Vatan sevgisi olmayanın, dini, imanı, şerefi olmaz. O namussuzlar bir gün mutlaka tükenecek"dedi. Kazım Güdendede, daha sonra çevresindeki kalabalığı gösterip, "Azam burada" dedi. Ardından resmi kıyafetli bir polis memurunu yanına çağırıp, polisin kolunu havaya kaldırıp "Azam burada" dedikten sonra polise sarılıp ağladı. Kalabalık arasından da polise sarılıp, ağlayanlar oldu. Şehit Azam Güdendede'nin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'a getirildi. Babası Muzaffer Güdendede, ezan okunana kadar oğlunun tabutunun başında bekleyepi, sürekli oğlunun fotoğrafını ve tabutunu öptü.
Törene Vali Yakup Canbolat, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Aksaray İl Emniyet Emniyet Müdürü Ali Karabağ, polisler, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Güdendede'nin cenazesi törenin ve kılınan cenaze namazının ardından Konya Polis Şehitliği'ne defnedildi.
BABASI, OĞLUNUN GÖNDERDİĞİ PARAYI BANKADAN ÇEKİP EVE GELDİĞİNDE ACI HABERİ ÖĞRENMİŞ
Hacı Hasan Mahallesi Muhtarı Bayram Acur, Azam Güdendede'nin, şehit olduğu gün ailesine para gönderdiğini belirtti. O gün şehidin babası Muzaffer Güdendede'nin oğlunun şehit olduğu haberini nasıl aldığını anlatan Acur, şunları söyledi:
"Şehidimiz, her ay ailesine düzenli olarak para gönderiyordu. Babası Muzaffer Güdendede, oğlunun o gün gönderdiği paraya çekmek için çarşıya çıkmış. Sonra biz helikopter kazasını öğrendik. Muzaffer Güdendede'nin kardeşi Yahya'ya haber verdi. Sonra Yahya ağabeyi Muzaffer Güdendede'yi eve çağırdı. Site bahçesindeki kameriyede otururken Yahya, durumu anlatıp 'Başımız sağ olsun' dedi. O sırada Muzaffer, oğlunun gönderdiği paraları üzüntüyle yere fırlattı. Sonra şehidimizin annesi Rukiye Güdendede'de kaza haberini öğrendi. Daha sonrada şehit haberini aldık."
Şehit Azam Güdendede'nin kazadan önce annesi Rukiye Güdendede ile telefonla görüştüğünü belirten Acur, "O gün şehidimiz kazadan önce annesiyle telefonla görüşmüş. Zaten her gün telefonla ailesini arardı. Yaklaşık yarım saat telefonla konuşlardı. O günde annesine doğu görevinin bitmesine az kaldığını ve geleceğini, börek hazırlamasını istemiş. Şehidimiz düğün hazırlığı yapıyordu, eşyalarını almıştı, ancak nişanlısından ayrıldı. Annesiyle de Tunceli'den döndükten sonra başka bir kızıp evleneceği yönünde görüşme yaptığını öğrendik. Şehidimiz çok iyi biriydi. Oradaki görevinin bitmesine 40 gün gibi bir süre kalmıştı. Afyonkarahisar'a atanacağını duymuştuk. Kooperatif aracılığıyla ev almıştı ve evinin taksitlerini ödüyordu." diye konuştu.
(Görüntü Dökümü
----------------------
Şehit annesinin, oğlunun fotoğrafına sarılması
şehit babası ve kardeşlerinin cenazeyi beklemesi
Şehit babası, amcalı ve kardeslerini cenazeyi selam durup karşılaması
Helallik alınmasından detay
Şehidin cenazesinin tören alına getirilmesi
Babasının, oğlunun tabutu başında beklemesi
Törenden genel ve detay
(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)
=======================================================
2)ŞEHİT PİLOT POLİS MEMURU İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI "ABİME YAKIŞIR ŞEKİLDE DİK DURALIM"
TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan12 kişiden Pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın cenazesi, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisin babası Recep Ortanca ve annesi Saadet Ortanca'ya, oğullarının meslektaşları destek verdi, acılarını paylaştı. Abisinin fotoğrafını elinden bırakmayan Selçuk Ortanca, tabutu başında gözyaşı döküp, "Daha geçen gün görüştük. Nasıl böyle gidiyorsun" diye konuşan babasına, "Abime yakışır şekilde dik duralım" dedi. Tabuta sarılan anne Saadet Ortanca ise yanında getirdiği fotoğrafı oğlunun tabutuna koyup öptü, gözyaşı döktü. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçen Salı olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterdeki, 7 polis, bir hakim, bir astsubay ve 3 askeri personel şehit olmuştu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan kazada acı İzmir'de de yüreklere dağladı. Şehit olanlardan Pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın cenazesi, ilk olarak Karabağlar ilçesindeki baba evinin önünden son kez geçirildi. Burada dua edilen şehit polisin cenazesi daha sonra tören için Gaziemir Gülhane Cami'ne götürüldü. Burada şehit pilot polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Cenaze aracından şehit polisin tabutu alındığı sırada baba Recep Ortanca'da, tabutun yanında durdu. Kardeşi Selçuk Ortanca ise şehit polisin fotoğrafını elinde tuttu. Abisinin fotoğrafını elinden bırakmayan Selçuk Ortanca, tabutu başında gözyaşı döküp, "Daha geçen gün görüştük. Nasıl böyle gidiyorsun" diye konuşan babasına, "Abime yakışır şekilde dik duralım" dedi. Tabuta sarılan anne Saadet Ortanca ise yanında getirdiği fotoğrafı oğlunun tabutuna koyup öptü, gözyaşı döktü. Şehit polisin babası Recep Ortanca, annesi Saadet Ortanca ile kardeşi Selçuk Ortanca'ya, şehidin meslektaşları destek verdi, acılarını paylaştı. Acılı aileyi cenaze törenine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti milletvekilleri Necip Kalkan, Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçul, Ali Yiğit, Musa Çam, Atila Sertel, Murat Bakan, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, siyasi partilerin il yöneticileri, ilçe belediye başkanları ile İzmir'deki meslektaşları, askerler ve Diyarbakır'da birlikte görev yaptığı pilot polis arkadaşları katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı'da yine törene gelip aileye taziyede bulunanlar aralarında yeraldı.
SON GÖREVİ YAPILDI
Şehit polis memuru Abdullah Ortanca için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören için, caminin avlusunun küçük olmasından dolayı yol hazırlandı. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit polisin tabutunu, tören kıtasındaki meslektaşları bir kez daha omuzlarına aldı. İzmirliler'in de bulunduğu törende, şehit polisin cenazesi, Işıkkent Polis Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
PİLOTLUK HAYALİYDİ
Mesleğe İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde başlayıp Asayiş Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapan şehit polis Abdullah Ortanca, bu başarısını mesleğini geliştirme konusunda da gösterdi. Şehit polis, ilk olarak 2015 yılının Eylül ayında girdiği sınavda yüksek puan alıp yurtdışı misyon görevi için Pakistan'ın Karaçi kentindeki Türkiye temsilciğinde görev aldı. Yurtdışı görevine başlamadan önce girdiği ikinci sınav olan pilotluk eğitimini almaya da hak kazanınca, hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'ye döndü. Çok istediği pilotluk için şehit polis Abdullah Ortanca, Ankara Havacılık Daire Başkanlığı'nda ve ABD'de eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan şehit polis, Diyarbakır Havacılık Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi. Şehit polis Abdullah Ortanca'nın Diyarbakır'ın yanı sıra bölgedeki diğer illerde de gerekli durumlarda helikopterle görev aldığı, Tunceli'ye de kamu görevlilerinin ringi için gittiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
----------------------
Cenaze namazından görüntü.
Törenden görüntü.
Şehit polisin ailesinin görüntüsü.
Törene gelenlerden görüntü.
Haber: Taylan YILDIRIM - Timur TARLIĞ, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR
=======================================================
3)SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANI İLE YOLDAN GEÇEN ÇOCUK YARALANDI
NİĞDE'nin Altunhisar İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı silahlı saldırıya uğradı. Başkan Sarı kolundan, o sırada meydandan geçen 12 yaşındaki Celil Acar da başından ağır yaralandı. Saldırgan Bayram Ö. aranıyor.
Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İlçe meydanında yaya olarak giden Başkan Erdal Sarı ile karşılaşan Bayram Ö., üzerinde taşıdığı tabancasını çekerek 4 el peş peşe ateş etti. Başkan Sarı kolundan yaralanırken, o sırada olay yerinden geçen orta okul öğrencisi Celil Acar'ın da başına kurşun isabet etti.
Saldırgan kaçarken, yaralanan Başkan Erdal Sarı ile durumu ağır olan Celil Acar, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Niğde Ömer Hasildemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Celil Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, kaçan saldırgan aranıyor.
Başkan Sarı'nın ifadesinde saldırgan Bayram Ö.'yü tanımadığı ve neden aldırdığını bilmediğini söylediği belirtildi.
Görüntü Dökümü
-------------------------
Acilden görüntü
Yaralı yakınlarının ağlarken görüntüsü
Güvenlik önlemi alan polisler
Detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,
========================================================
4)TÜPRAŞ'TA İŞÇİ EYLEMİ
TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'nde bu sabah işçiler işbaşı yapmadı. İişverenle Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması sonucu TÜPRAŞ Rafinerisi önünde Petrol-iş Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkanı Recep Sefer basın açıklamasında bulundu, "Temel kazanımlarımızdan asla vazgeçemeyiz" dedi.
Yaklaşık 700 işçinin toplandığı Rafineri girişinde işçilere hitap eden Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Recep Sefer şunları söyledi:
"Ülkemizin tek rafinerisi ve en büyük işletmesi olan TÜPRAŞ, stratejik bir sektörde sürdürdüğü üretim ve ürettiği yüksek katma değer ile Türkiye'nin gözbebeği sanayi tesislerinin başında gelmektedir. TÜPRAŞ'ın ülke ekonomisine yıllardır yaptığı bu katkıların devamlılığı, bu işletmede sağlanan çalışma barışı ve kalifiye işgücünün örgütlülüğü ile mümkün olmuştur. TÜPRAŞ işçisi, her türlü fedakarlığı yaparak, çalıştığı bu işletmede yüksek riskleri göze alarak üretmekten ve ülkemize katma değer sağlamaktan her zaman gurur duymuştur. TÜPRAŞ'ta kurulduğu günden bu yana tesis edilmiş olan çalışma barışı, işçi ve işveren tarafının karşılıklı iyi niyeti ile sağlamlaşmış ve özelleştirmeden sonra da TÜPRAŞ'ta faaliyetlerin ve yatırımların en büyük güvencesi haline gelmiştir."
'GREV YASAĞI TEHDİT UNSURU YAPILMASIN'
İşbaşı yapmayan TÜPRAŞ işçileri sık sık işveren aleyhine slogan atarken, Recep Sefer konuşmasına şöyle devam etti:
"Ülkemizde işçi sınıfının hak mücadelesi üzerinde Demoklesin kılıcı gibi duran Yüksek Hakem Kurulu (YHK) prosedürünün, grev yasaklı TÜPRAŞ işyerinde bir tehdit unsuru olarak kullanılmasını asla kabul etmeyeceğiz. İşverenin bu prosedürden medet umarak böylesi bir tavır geliştirdiğini düşünmek dahi istemiyoruz. Çünkü grev silahı yasalarla elinden alınmış olan TÜPRAŞ işçisi, hak ve kazanımlarını sonuna kadar koruyacak ve bu amaçla sonuna kadar da direnecektir. TÜPRAŞ'ta işverenin böylesi yanlış bir tutum içerisinde olması ve ilgili değişikliklerde ısrar etmesi, en başta iş barışını zedeleyecek ve işverene hiçbir yarar sağlamayacaktır. TÜPRAŞ işçisinin mesajı nettir: Dayatmaları kabul etmiyoruz! 40 yıla yaklaşan mücadelemiz ile elde ettiğimiz kazanımları bırakmayız. Mücadelemizden asla vazgeçmeyiz",
Görüntü Dökümü
---------------------------
Rafineri den görüntü
İşçilerden detay görüntü
Petrol-iş sendikası başkanı recep sefer in açıklaması
İşçilerin slogan atması
Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -
======================================================
5)SİVEREK'TE, OKUL KANTİNLERİ DENETLENDİ
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde Zabıta ekipleri ilçe merkezinde bulunan okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi yaptı.
Zabıta ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde okul kantinlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve hijyen denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri kantin işletmecilerini temizlik konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyarırken, aldıkları gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol ederek almaları konusunda uyarılarda bulundu.
Görüntü Dökümü
-----------------------------
Denetim yapan zabıtalar
Kantinde gıda kontrolü
Başkan yarımcısının konuşması
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 627 MB
========================================================
6)SURİYELİ KAÇAKLAR, YAĞMURDAN KAÇARKEN POLİSE YAKALANDI
EDİRNE'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için kente gelen 12 Suriyeli, yağmur yağışından saklanmak için Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yanındaki köprü altına gizlenince polis ekiplerince fark edilerek yakalandı.
Suriyeli sığınmacılar, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldi. Sığınmacılar, kentte aralıkla devam eden yağmur yağışı nedeniyle Fatih Mahallesi, Atatürk Bulvar üzerinde yürürken ıslanmamak için sırt çantalarıyla birlikte köprü altına gizlendi. Burada kurulanmaya çalışan sığınmacıları Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki nöbet tutan polis memurları fark etti. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan kaçaklar, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi. Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 12 Suriyeli sığınmacı işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne bağlı barınma evine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
----------------------
-Polis ekibinin köprü altına inmesi
-Kaçakların bulunması
-Kaçaklardan görüntüler
-Suriyeli kaçak detay
-Ayağı çıplak kaçak
-Polisin köprüden kaçakları çıkarması
-Ekip otolarına bindirilmeleri
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-