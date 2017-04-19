Dha Yurt Bülteni-7
1)ŞEHİT UZMAN ONBAŞI KALP KRİZİNDEN ÖLEN YENGESİYLE SON YOLUCULUĞUNA UĞURLANDIAĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi Gürbulak mevkii, Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infılak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe, memleketi...
1)ŞEHİT UZMAN ONBAŞI KALP KRİZİNDEN ÖLEN YENGESİYLE SON YOLUCULUĞUNA UĞURLANDI
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi Gürbulak mevkii, Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infılak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe, memleketi Van'ın Erciş İlçesi'nde törenle toprağa verildi. Sahilkent TOKİ konutları Büyük Hafız Camii'nde yapılan törene, Van Valisi İbrahim Taşyapan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Ağrı-Doğubeyazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, askerler, polisler, kurum amirleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende Abdulkadir Bahçe'nin şehit olduğunu duyduktan sonra dün kalp krizi geçirip hastanede hayatını kaybeden amcasının eşi 70 yaşındaki Faime Bahçe'nin de aynı yerde cenazesi kaldırıldı. Cenazede şehidin Babası Ömer Bahçe, komutanlara sarılarak ağlarken oğlunun tabutu üzerindeki Türk bayrağını koklayıp öptü. Şehidin annesi Gönül Bahçe ise tabutun arkasından el sallayarak "Kınalı kuzuma doyamadan gitti" demesi yürekleri dağladı. Daha sonra şehidin cenaze namazı yağmur altında kılındı.
TEKBİRLERLE UĞURLANDI
Cenaze namazının ardından Şehit Abdulkadir Bahçe'nin Türk bayrağına sarılı naaşı bir süre tekbirler eşliğinde taşınarak cenaze aracına bırakıldı. Gençler ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak bir süre yürüdü. Şehit Bahçe'nin cenazesi daha sonra Van Yolu Mahallesi'ndeki Halim Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı mezarlıkta Şehit Bahçe'nin amcasının eşi Faime Bahçe'nin cenazesi de toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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Şehit cenaze töreninden görüntüler geçildi
Kenan AŞÇIOĞLU-Murat ÇAĞLAR / ERCİŞ (Van),
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2)MUNZUR DAĞLARINDA PKK OPERASYONU
PKK ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Munzur Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, Kemah İlçesi Dereköy Köyü sınırları içerisindeki Munzur/Mercan Dağları Acemoğlu Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak amacıyla operasyon düzenlendi. PKK'ya ait barınak, sığınak ve depoları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve korucular, Munzur Dağları Acemoğlu Vadisi'nde arama-tarama çalışması yaptı. Jandarma komando timleri ile güvenlik korucularından oluşan karma birliklerce yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki zor arazide hava ve iklim şartlarında derinliği bin metreyi bulan sarp ve kayalık arazide gerçekleşen operasyonun başarı ile tamamlandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Operasyonden görüntüler
-Askerlerin ip yardımı ile dereden geçişleri
(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, -
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3)MANİSA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verdiği bilgiye bugün saat 14.23'te, merkez üssü Manisa'nın Turgutlu ı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 8.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Manisa ve İzmir ile çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Cadde ve sokaklardan görüntü
-Detaylar
MANİSA/DHA
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GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)
4)VATANDAŞIN TEPKİSİ İHALEYİ İPTAL ETTİRDİ
MURATPAŞA Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki taşınmazları için açtığı ihale, bölgede oturanların yabancı katılımcıları darp etmesi nedeniyle iptal edildi.
Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki taşınmazlarını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Gecekonduların yer aldığı mahallede 30 yıldır oturanlar, oturdukları evleri alabilmek için daha önceki ihalelerde olduğunu gibi erken saatlerde ihalenin yapıldığı merkeze geldi. Çok sayıda mahallelinin geldiği merkez önünde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra zabıta ve özel güvenlik görevlileri bariyerlerle önlem aldı. Mahalle dışında yaşayanların da ihaleye girmek istediğini öne süren vatandaşlar, mahallede oturmayanları hiçbir şekilde ihale salonuna almayacaklarını belirterek tanımadıkları katılımcılara müdahale etti.
POLİS SİLAH GÖSTERDİ İDDİASI
Polisin ihaleye girmek isteyenleri arka kapıdan salona alması üzerine gerginlik yaşandı. Vatandaşlar, kendilerini engelleyen polislerden birinin silahını gösterdiğini iddia ederek daha da öfkelendi. Kalabalık bir polis memuruna saldırmaya çalıştı. Diğer ekipler araya girerek grubu yatıştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar, yabancı katılımcıların olduğunu, ihalenin iptal edilmesini isterken, bazıları da yatırdıkları teminatın yanacağını düşünerek ihalenin yapılmasını talep etti. Gerginliğin devam etmesi üzerine ihale komisyonu güvenlik gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.
BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
İptalin ardından vatandaşlar, CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin önüne geldi. Burada da güvenlik önlemi alan polis ve özel güvenlik, kalabalığın içeriye girmesine izin vermedi. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, vatandaşlara sakin olmalarını, ihalenin tekrarlanacağını söyledi.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Ermenek Mahallesi Tapu Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, sıkıntının 1983 yılından beri devam ettiğini söyledi. 500 parsel sahibinin parasını vermesine rağmen tapularını almadığını iddia eden Yıldırım, "Belediye bize tapuyu vermek için ihale açtı. Bugün ve yarın 198 parsel ihaleye çıkıyor. 513 kişi daha önceki ihalelerde parselini aldı. 300 civarında daha parsel ihaleye çıkacak. Dışarıdan gelecek insanların merhametlerine seslenmek için bu insanlar toplandı. Yasal olabilir. Ancak mahalle dışından gelenler rant için ihaleye giriyor, bu etik değil" dedi.
Mahalle sakinlerinden Bayram Ağcadağ da belediyenin yabancıların ihaleye katılımına izin verdiğini belirterek, "Parselin içindeki evi zamanında para verip almışım, başkasına benim yerim satıyor. Polis beni koruyacağı yerde bana silah gösteriyor" dedi.
Satılmış Kazma ise ihaleye girmek isteyenlerin boş olan parselleri almasını istedi. Kazma, "Evlerimizin olduğu yerdeki parselleri için ihaleye girmelerini istemiyoruz. Evimizi almak istiyoruz" diye konuştu.
Cahit Yalçın da "Biz bu yerleri zamanında ecrimisil ödeyerek aldık. Nerede bizim 30 yıllık emeklerimiz, ödediğimiz emlak vergileri var. Belediye, Milli Emlak'tan buraları bize satmak için 2000 yılında aldı. Ama bizi aldattı" dedi.
Görüntü Dökümü
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İhale yapılan yerin dış plan görüntüsü
Vatandaşların görüntüsü
Vatandaşlarla polisin tartışması
RÖP 1: Mehmet Yıldırım
Zabıta ile vatandaşların tartışması
RÖP 2: Bayram Akçadağ
RÖP 3: Satılmış Kazma
RÖP 4: Cahit Yalçın
Detaylar
191 MB --05.59
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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5)AİLE YANGINDA ZOR ANLAR YAŞADI
MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4 katında çıkan yangında, bir çift kızı ve torunuyla sor anlar yaşadı. Aileden 3 kişi dumandan etkilenince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ise yangını söndürdü.
Ege Mahallesi 1305 Sokak'taki Barak Apartmanının 4'üncü katındaki dairede, bugün saat 12.00'de bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Cemal Tütek (62), eşi Vesile Nilgün Tütek (60), kızı Çiğdem Tütek (28) ile torunu Arya Tütek'in (3) yaşadığı dairenin yatak odasında başlayan yangın, aileye zor anlar yaşattı. Oturma odasında televizyon izleyen aile, yatak odasında çıkan yangın sonrası dışarı çıkamadı. Vatandaşlar ise yangını görünce itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye, 15 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü.
AİLEDEN 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Evdekiler tahliye edilirken, 3'ünün dumandan etkilendiği belirtildi. Dumandan etkilenen Cemal Tütek ve eşi Vesile Nilgün Tütek, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Torunu Arya Tütek ise Moris Şinasi Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yangının söndürüldüğü sırada gözyaşlarını tutamayan Çiğdem Tütek ise komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Evdeki eşyalarda büyük çaplı hasar oluştu. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından kaynaklanabileceğini belirtti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Yanan evden çıkartılan Cemal Tütük, eşi Vesile Nilgün Tütek'in ambulanslara bindirilirken görüntüsü
Evin kızı Çiğdem Tütek'ten görüntü
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederken ve yanan evden görüntü
Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,
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6)JAPON TURİSTİN CÜZDANINI ÇALAN HIRSIZ KAMERALARA YAKALANDI
MERSİN'de yolcu gibi bindiği minibüste Japon turistin çantasındaki cüzdanını çalan hırsız, aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Japonya'dan Mersin'e gelen Risa Ochiai, 3 Şubat'ta bindiği minibüste çantasındaki cüzdanının çalındığını fark etti. Genç kadının şikayeti üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, minibüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkarak çalışma yapan polis, şüphelinin bir çok suçtan sabıkası bulunan Kamil Turan (31) olduğunu belirledi. Turan'ı başka suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası nedeniyle hırsızlık olayından sonra yakalanıp tutuklandığı da ortaya çıktı.Polis soruşturmayı sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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(Dolmuşun içindeki güvenlik kamerası)
Japon turist dolmuşta ayakta beklerken
Koltukta oturan hırsızın Japon turistin sırt çantasına elini uzatması
Çantadan cüzdanı alırken
Japon turistin bir an dönüp adama bakması
Hırsız dolmuştan inerken
Japon turist koltuğa otururken
Çantasına bakarken
Bayan arkadaşı ile konuşurken
SÜRE: 02.00 BOYUT: 121.56
Haber - Kamera. Mustafa İNSAN/ MERSİN
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7)İNTİHAR ETMEK İÇİN ÇIKTIĞI FABRİKANIN ÇATISINDA BAYILDI
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, çalıştığı fabrikanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen işçi bayıldı. İşçi itfaiye ekiplerince indirilip, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Akyazı'daki bir fabrikada bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. İşçi 43 yaşındaki Mehmet O., çalıştığı fabrikanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eşinin evini terk ettiğini belirten Mehmet O., intihar edeceğini söyledi. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri geldi. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan işçi, çatıda bir anda baygınlık geçirip yere yığıldı. İşçi, itfaiye merdiveni ile indirildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet O., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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İtfaiye ekibinden görüntü
İşçinin itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilmesi
İşçinin ambulansa taşınması
Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), -
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8)MOBİLYA FUARINDA 'TAHT' KOLTUKLAR
KAYSERİ'de açılan mobilya fuarına katılan çok sayıda firma ürünlerini sergiliyor. TÜYAP tarafından organize edilen fuarda mobilya imalatçılarının ilginç ürünler de yer alıyor.
Bu ürünler arasında bulunan 'taht' koltuk en fazla dikkati çekenlerden. Mobilya fabrikasında tamamen el işçiliği ile yapılan bordo ve turkuaz renklerdeki koltuklar 4 bin liradan satışa sunuluyor. Fabrikanın Pazarlama Müdürü İbrahim Durmuş, 2 metre boyunda, 85 santim eninde olan 'taht' koltukların, kendilerine has bir model olduğunu söyledi. Koltukların tamamen el işçiliği ile yapıldığını belirten Durmuş, "Bunları taht koltuğu olarak yaptık. Yaklaşık 15 günde iskeletin araştırmasını yaptık. Tacı, ve kollarını el işçiliğiyle oyduk. Taca, kabartma şeklinde logomuzu uyguladık. Tamamen kendimize has bir tasarım yaptık. Özellikle, düğün salonlarında ya da Ortadoğu ülkelerindeki mağazaların vitrinlerine teşhir amaçlı yaptık.
Görüntü Dökümü
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-Mobilya Fuarı'ndaki 2 metrelik dev koltuklardan görüntü
-Firmanın Pazarlama Müdürü İbrahim Dudmuş'un açıklamaları
-Genel detaylar
Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)
2 dakika 46 saniye/88,4 MB
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9)MARDİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 228 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
MARDİN'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, filmlere taş çıkaracak bir operasyonla takip ettiği ve daha sonra durdurup arama yaptığı araç içerisinde toplam 228 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Merkez Artuklu İlçesi'nde Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin takip ettiği 47 plakalı bir araç, filmlere konu olacak bir operasyonla durdurularak içerisinde arama yapıldı. Saat 23.15 sıralarında önü kesilerek durdurulan araç içerisindeki 2 kişiyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, araç içerisinde yaptıkları aramada, naylon poşetler içerisinde, 102 paket içerisinde 225 kilo ve 3 kilo 300 gram toz olmak üzere toplam 228 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ile ilgili olarak araçta bulunan Ferhat H. ve Mehmet Nezir A. adlı 2 kişinin sorgusu sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Gece takip edilen araç
Takip edilen aracın yüksek tepeden çekilmiş görüntüleri
Takip edilen aracın önü polis araçlarıyla kesilmesi
Araç içerisindeki 2 kişinin etkisiz hale getirilmesi
Ele geçirilen esrar
Genel ve detay görüntüler
Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -
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10)VALİ AKTAŞ VE BELEDİYE BAŞKANI ÜNVER DÜNYA ÇOCUKLARINI KABUL ETTİ
"Çocuklarımız Geleceğimizdir' teması ile 26 ülkenin katıldığı 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından ayrı ayrı kabul edildiler.
Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi'nin yanı sıra resmi kurum ve kuruluşların da destek verdiği 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kabulde ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş dünya çocukları ile buluştu.
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Azerbaycan Karabağ, Bangladeş, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Gine Cumhuriyeti, Gürcistan, Kırgızistan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Mogolistan, Moldova Gökoğuz Otonom Bölgesi, Romanya, Rusya Federasyonu Yakutistan Saha Cumhuriyeti, Sayşeller, Sırbistan, Sudan, Ukrayna, Ukrayna Kırım ve Vietnam'dan gelen misafir çocuklar, ev sahibi çocuklar ve liderleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından kabul edildi. Kabulde çocuklar kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Vali Aktaş'a takdim ederken, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş' da çocuklar için hazırlanan hediyeleri çocuklara takdim etti. Vali Aktaş'ın kabulü, toplu fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.
Dünya çocukları daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından da kabul edildi. Kabul öncesinde dünya çocuklarına seslenen Belediye Başkanı Hasan Ünver, dünya çocuklarını Nevşehir ile buluşturan TRT Genel Müdürü Şenol Göka başta olmak üzere bu organizasyona katkı sağlayan tüm TRT yetkililerine teşekkür etti.
BARIŞ,KARDEŞLİK VE HUZUR ŞEHRİNE HOŞ GELDİNİZ
Ünver, Kapadokya bölgesinin doğası, tarihi ve kültürel birikimleri ile dünyanın kadim şehirlerinden biri olduğuna işaret etti. 4 mevsimin kendine has güzelliklerinin yaşandığı Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi durumundaki Kapadokya bölgesinde, dünya çocuklarını bir arada görmenin engin bahtiyarlığını yaşadığına dikkat çeken Ünver, çocuklara bölgede bulundukları süre içinde, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan bölgedeki tüm tarihe dokunarak gezebileceklerini ifade etti. Ünver,"Dünya çocukları, ülkelerine döndüklerinde Kapadokya'nın gönüllü bir tanıtım elçisi olacaklardır, buna yürekten inanıyorum. Kapadokya bölgesindeki tarihi,doğal ve kültürel merkezleri ziyaret edince bu değerlerin dünyanın hiçbir coğrafyasında bulunmadığını göreceklerdir. Dünya çocuklarının bölgede bulundukları süre içerisinde bölgeye hayran kalacaklarına inanıyorum. Barış, Kardeşlik ve huzur şehrine hoş geldinizö dedi.
Daha sonra şenliğe katılan ülkelerin çocuklarını kabul eden Belediye Başkanı Hasan Ünver, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Çocuklarda kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e takdim ettiler.
DÜNYA ÇOCUKLARI ŞENLİK YÜRÜYÜŞÜNDE
39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülkenin çocukları, daha sonra Borsa Kavşağı'ndan başlayıp Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddelerini takip edin Diriliş Meydanı'na kadar şenlik yürüyüşü yaptılar. Şenlik yürüyüşünü TRT canlı olarak izleyicilerine aktardı.
Irkları, renkleri, inançları ve kimlikleri ne olursa olsun çocuklar yürüyüşte kendi ülkelerine özgü kıyafetler eşliğinde dostluğun, kardeşliğin bir sevgi yumağı oluşturarak tüm dünyayla ulaştırılabileceğinin de örneğini sundular. Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi üzerinde çocuklar ve aileleri ellerindeki Türk bayrağı ile yürüyüşe katılan dünya çocuklarına sevgi gösterilerinde bulundular.
Şehrin tüm sokak ve caddelerinin Türk Bayrakları ile donatıldığı Nevşehir'de düzenlenen 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği şenlik yürüyüşünde farklı ülkelerden de olsa çocuklar ellerindeki Türk Bayrakları ile, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan akranlarına karşılık verdiler.
Görüntü Dökümü:
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-Gürcistandan gelen çocuk ile röportaj ve Gürcistanlı çocuğu evinde ağırlayan öğrencinin açıklamaları
-Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver'in Çocukları kabul edişinden genel ve detay görüntü
-Dünyüa Çocuklarıyla topu fotoğraf çektirmeleri
-Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in konuşması
-Borsa kavşağından başlayan kortej eşliğinde yürüyüş'den genel ve detay görüntü
Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)
5 Dakika 327 -MB