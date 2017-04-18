Dha Yurt Bülteni-7
1)TUNCELİ' DE HAKİM VE POLİSLERİ TAŞIYAN HELİKOPTER İLE İRTİBAT SAĞLANAMIYORTUNCELİ VALİLİĞİ; DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYORTunceli Valiliği; "Pülümür'den saat 11.40 ta havalanan helikopterden 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir.
1)TUNCELİ' DE HAKİM VE POLİSLERİ TAŞIYAN HELİKOPTER İLE İRTİBAT SAĞLANAMIYOR
TUNCELİ VALİLİĞİ; DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Tunceli Valiliği; "Pülümür'den saat 11.40 ta havalanan helikopterden 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedilmiştir." dedi.
Bu araa bölgeye arama kurtarma çalışmaları için Diyarbakır'dan CN235 tipi uçağı yönlendirdi. Ayrıca Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tunceli'de helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuyor. Ayrıca iki Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopterinin de bölgede olduğu bildirildi
BÖLGEDEN YENİ GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR
TUNCELİ/DHA
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2)TUNCELİ'DE HELİKOPTERLE SON TEMAS ÇAMBULAK KIRSALINDA
TUNCELİ'den kalktıktan sonra Pülümür ve Ovacılık'ta 16 Nisan'da görev yapan hakim ve özel harekat timini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle telsiz teması Ovacık İlçesi'ne bağlı Çambulak kırsalı yakınlarında saat 11.30'da kesildi. Bölgeye hem karadan hem de havadan arama kurtarma ekipleri gönderildi. Helikopterin Diyarbakır merkezli Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Diyarbakır'dan kalkan helikopterin önce Tunceli'ye gittiği bildirildi. Tunceli'den kalkan helikopterde 1 hakim, 7 polis özel harekat timi, 1 astsubay ve 3 pilot bulunuyordu. Helikopter, referandumda görev yapan hakim ve polisleri görev noktalarına bırakmak üzere havalanmıştı.
YOĞUN SİS VAR
Bölgede yoğun sisle birlikte görüşün kısıtlı olduğu öğrenildi. Uzmanlar, muhtemel düşük görüş şartları nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.
ARAMA KURTARMA UÇAKLARI SEVK EDİLDİ
Hava Kuvvetleri, bölgede arama kurtarma çalışmaları için Diyarbakır'dan CN235 tipi uçağı yönlendirdi. Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tunceli'de helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuyor. Özel donanıma sahip bu uçaklar, çarpma ile devreye giren özel sinyali tespit edebiliyor. Bölgede ayrıca Malatya'dan kalkan 2 Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopteri de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
S-70'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Black Hawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70'ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.
Tolga ÖZBEK/ İSTANBUL -
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3)SOMA DAVASI'NA DEVAM EDİLDİ
MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülmesine devam edildi. Duruşmada, bilirkişi raporunu eleştirip ekran üzerinden sunum yapan Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Manisa Cumhuriyet Savcılığının olayın sabotaj olduğuna yönelik soruşturmasının tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini belirtirken FETÖ bağlantısına işaret etti. Can Gürkan ayrıca, ölen madencilerin adli tıp raporlarında, kandaki zehirli madde bulgularının gizlendiğini ileri sürdü, suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma öncesinde, tren garı önünden, yargılamanın yapılacağı kültür merkezinin yakınına kadar sivil toplum kuruluyları üyeleriyle yürüyen facia kurbanı Somalı işçilerin aileleri, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
ALP GÜRKAN'IN AVUKATINDAN, KAMU GÖREVLİLERİ ÇIKIŞI
Yoklamayla başlayan duruşmada, üye hakim Esra Dokur, dava dosyasına konulan belgeleri okudu. Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin görüşünü açıklaması beklenen duruşmada, Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, ek bilirkişi raporlarına karşı savunma için süre isteyen sanık ve avukatlarına söz verdi. Söz alan avukatlardan şirketin patronu Alp Gürkan'ın vekili İhsan Sarkık, daha önce yapılan uzun duruşmaların esasa ilişkin etkisinin bulunmadığını öne sürdü. Avukat İhsan Sarkık, şöyle dedi:
"Olay yerinde inceleme yapılmamış, sonradan bulunan delil amaçlı malzemeler de kabul edilmemiş. Yangının çıkış nedeniyle ilgili maddi delil ise yok. İlk bilirkişi raporu, kömür yangını diyor, ikincisi ise gaz püskürmesi ihtimalini gündeme getiriyor. Maddi delil olmadığı için iş ihtimale kalıyor. Biz sabotaj soruşturmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Bu maddi delilin bulunması açısından önemli."
Kazadan sonra şirket yöneticileri hakkında dava açıldığını ancak idari anlamda hiçbir kamu görevlisi için soruşturma olmadığını da ifade eden Avukat İhsan Sarkık, şöyle dedi:
"Sadece iradi soruşturma olmuş, Kamu görevlisi hakkında bu soruşturmalar ne aşamada? Sonuç alınmışsa dava dosyasına konulmalı. Ocağı denetleyenler bir gün gözaltına alınmadı. Denetlenenler üç yıldır tutuklu."
İhsan Sarkık, Alp Gürkan'ın yönetim kurulu üyeliği olmadığını, bilirkişilerin Alp Gürkan'ı, dosyaya dahil edip adli kusur yaptıklarını, bunun görevi kötüye kullanmak olduğunu da öne sürdü.
CAN GÜRKAN, EKRAN ÜZERİNDEN SUNUM YAPTI
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan da, büyük ekran üzerinden hazırladığı sunumla savunma yaptı. Gerek birinci, gerekse de ikinci bilirkişi raporlarına itiraz eden, davayı, esasa ilişkin maddi gerçeğe götürmediğini söyleyen Can Gürkan, sabotaj ihtimali gündeme getirdi. Sabotaj için Manisa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın önemli olduğunu anlatan Can Gürkan, bu iddiasında da terör örgütlerini, özellikle de FETÖ'yü işaret etti. Can Gürkan, "Bir kaza oldu, sebebi araştırılmadı, bir linç kültürüyle yargılandık. Bilirkişi raporları, suç üretmek üzerine hazırlanmış. Olmayan deliller üretildi. Yalan raporla, olası kasıtla yargılanıyoruz. Bilirkişi heyetleri hazırladıkları hiçbir raporun arkasında durmadı" dedi. Sunumunda yangının çıktığı bölgeden fotoğraflar da gösteren ve yangın olduğuna dair izlerin bulunmadığını savunan Can Gürkan, "Yangının başladığı söylenen yerde kömür yok, gaz yok. Ne olduğu belli değil. Burada ne olduğu savcılık soruşturmasıyla ortaya çıkacak. O zaman gerçeği hepimiz göreceğiz. Metan deniyor. Metan patlaması olsa. O bölümdeki herkesin paramparça olması lazım. Kimsinin burnu kanamamış. Tanıkların ifadeleri bile dikkate alınmamış. Raporlar satır satır birbiriyle çelişiyor" diye konuştu. Mahkemeye güvenmek istediklerini, ancak yargılama yöntemleriyle bunu kaybettiklerini dile getiren Can Gürkan, ölen madencilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerini de gündeme getirdi. Madencilerin kanlarına toksikoloji analizlerinin yapılmasına rağmen, bazı bilgilerin gizlendiğini iddia eden Can Gürkan, "Burada bir kasıt var, kasten bilgiler saklanmış. Kullanılan bir ilacın bile izinin bulunduğu bu raporlarda, kablo yanığı sonrasında oluşan zehirli maddelerin çıkmaması imkansız. O raporları hazırlayan kişinin buraya gelip açıklama yapmasını bekliyorum. ya da siz suç duyurusunda bulunun, neden gizlediğini açıklasın" dedi.
Can Gürkan'dan sonra söz alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik de, bilirkişi raporlarının hatalı ve yanlış olduğunu savundu. Sanıkların savunmalarından sonra Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmaya ara verdi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne 2 ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'Olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 sanık için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, patron Alp Gürkan ile şirket yöneticileri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DAVANIN SANIKLARI
Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 45 sanık ise maden mühendisleri Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal'dan oluşuyor.
Görüntü Dökümü
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Ailelerin polis noktasından geçişlerinden görüntü.
Ailelerin ve avukatların solana girmelerinden görüntü.
Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),
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BATIDA KAR ETKİLİ OLDU, KIRLARELİ'DE KAR KALINLIĞI 6 SANTİMİ BULDU
4)BULGARİSTAN SINIRINDA NİSAN KARI 6 SANTİMİ BULDU
BALKANLARDAN gelen soğuk hava Kırklareli'de etkili oldu. Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 6 santimetreyi buldu. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Kırlareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oldu. Sabah başlayan kar yağışı sınırı beyaza bürürken, kar kalınlığı 6 santimetreyi buldu. Kar yağışı, baharın gelmesiyle yeşeren ve çiçek açan ağaçları beyaza bürümesiyle seyirlik manzaralar oluşturdu. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte polis ve jandarma ekipleri yollarda vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.
Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'nden yağan karı görmeye gelen 54 yaşındaki Zahit Çalış, Ben 54 yaşındayım ilk defa Nisan'ın 18'inde böyle bir şey gördüm. Hayret ettim. Ben daha önce Nisan ayında kar görmedimö dedi. Kırklareli'nin Dereköy ile Kofçaz ve Demirköy İlçelerinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kırklareli Meteoroloji yetkilileri yüksek yerlerde 3 dereceye kadar düsen hava sıcaklığının, yarın etkisini kaybedeceğini belirtti. Kar yağışı ise yüksek kesimlerde hafif etkili olacak, gün içinde de yağmur bekleniyor.
Görüntü Dökümü
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Yoldan kar detayları
Ağaçlardan kar
Kar kalınlığı gözteren detay
Muhabir Ali Can ZERAY anons
Dereköy Sınır Kapısı tabela
Vatandaş ile röp
Genel detay
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,
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5)TIR, D-100 KARAYOLU'NU BİRBİRİNE KATTI: 4 YARALI
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR önünde bulunan hafif ticari araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek minibüse çarptı. Yol ulaşıma kapanırken, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hasan Kaydu yönetimindeki 41 UC 789 plakalı TIR yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde ilerlemekte olan Emrah Çoruh idaresindeki 59 YP 727 plakalı hafif ticari aracı da önüne alarak karşı şeride geçtikten sonra Yaşar Aydın idaresindeki 34 VK 7217 plakalı minibüse çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hasan Kaydu, Yaşar Aydın, Emrah Çoruh eşi Gülşah Çoruh'a müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Çoruh çiftinin şans eseri yaralanmayan 9 aylık bebeği Oğuz Kaan Çoruh'un gülümsemesi dikkat çekti.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Yaralıların ambulansa alınması
-İtfaiye detayları
-Kazada araç içerisinden çıkaralan 9 aylık bebeğin gülmesi
-Güvenlik kamera kaydında TIR'ın karşı şeride geçmesi
(Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Kamera: Orhan UZUN
KÖRFEZ(Kocaeli),
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6)RUS DEMİR KRALININ YÜZEN SARAYI FETHİYE'DEN 350 BİN LİTRE YAKIT ALDI
DÜNYACA ünlü Rus işadamı 69 yaşındaki Victor Rashnikov'un 140 metre uzunluğundaki 'Ocean Victory' isimli süper lüks yatı, Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne demirledi. Yata, yaklaşık 1 milyon lira tutarında, 350 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
Dünyanın sayılı zenginlerinin yer aldığı Forbes listesinde adı geçen Victor Rashnikov'un süper lüks yatı Ocean Victory, dün (pazartesi) öğlen saatlerinde Fethiye Körfezi'ne girerek limana demirledi. Yata bu sabah, İzmir Aliağa'dan gelen 12 tankerle yaklaşık 1 milyon lira tutarında 350 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yatın akşam limandan ayrılarak Karayip Adaları'na gideceği kaydedildi. Gebze ve İskenderun'da demir çelik tesisleri bulunan ve 'Demir Kralı' olarak anılan Rashnikov'un yatta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
7 GÜVERTESİ, 6 YÜZME HAVUZU VAR
Yüzen saray görünümündeki yat İtalya tersanelerinde 2014 yılında yapımı tamamlanarak iş adamına teslim edildi. 13 kabini bulunan yat, 7 güvertesi, 6 yüzme havuzu, güzellik salonu, hamam ve 14 metre uzunluğundaki yüzer iskelesiyle dikkat çekiyor. 50 mürettebatın görev yaptığı yatta içindeki helikopterle birlikte, açılır kapanır helikopter hangarı bulunuyor. 8 bin ton ağırlığındaki yat, 25 knot hıza ulaşabiliyor.
"RUSYA'NIN DEMİR SEKTÖRÜ LİDERİ"
Yata yakıt ikmalini gerçekleştiren İzmir merkezli Teco Marin firmasının genel müdürü Nuri Turp, yatın dünya denizlerinde bulunan nadir yatlarından biri olduğunu söyledi. Rashnikov'un Rusya'nın demir sektörü lideri olduğunu kaydeden Turp, yata yaklaşık 1 milyon liralık yakıt ikmali yaptıklarını kaydetti.
Görüntü Dökümü
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Fethiye Körfezi ile birlikte yatın görüntüsü
Yatın farklı açılardan görüntüleri
Yata ikmal yapan tankerlerinden görüntüsü
Yatın fotoğraflarını çeken turistlerin görüntüsü
Nuri Turp ile röp.
Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),
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7)ELAZIĞ'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ PKK MÜHİMATTI BULUNDU
ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda toprağa gömülü mühimmat bulundu. Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK'nın Karakoçan grubundaki teröristlerin muhtemel saldırılarda kullanacağı mühimmatı, arazide toprağa gömdükleri belirlendi. Karakoçan İlçesi'ne bağlı Yücekonak Köyü Hemonun Kömü mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma timleri, toprağa gömülü 3 antitank roketatar, 1 anti personel roketatar ve 5 roketatar sevk fişeği buldu. Jandarmanın bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
ELAZIĞ, -