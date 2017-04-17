Dha Yurt Bülteni-7
1)SAMSUN'DA İNŞAAT ÇÖKTÜ: 3 ÖLÜSAMSUN'un Kavak İlçesi'nde bir inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
1)SAMSUN'DA İNŞAAT ÇÖKTÜ: 3 ÖLÜ
SAMSUN'un Kavak İlçesi'nde bir inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Olay bugün Samsun'un Kavak İlçesi Azaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir garaj inşaatı sırasında, kalıplar sökülürken çökme meydana geldi. Tek katlı inşaatın çökmesi sonucu altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye arama kurtarma birlikleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
SAMSUN/DHA
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2)ADIYAMAN SİNCİK'TE 'EVET' SEVİNCİ
ANAYASA'da bazı değişikliklerin halkoylamasına sunulduğu 2010 yılında ülke genelinde en çok 'Evet' oyu verilen Adıyaman'ın Sincik İlçesi'nde, bu yılki referandumda ise büyük çoğunlukla yüzde 96.29 'evet' oyu çıktı. Sonuçların belirlenmesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u arayarak ilçe halkına teşekkür etti.Adıyaman'ın 17 bin 476 nüfuslu Sincik İlçesi'nde 12 Eylül 2010 yılında yapılan Anayasa'daki bir takım değişikliklerin halkoylamasına sunulduğu seçimde yüzde 97.7 oran ile Türkiye'de en çok 'evet' oyu tercih edilen ilçe oldu. Bu seçimde ise, 11 bin 411 seçmenin kayıtlı olduğu ilçede oy kullanan 10 bin 436 kişiden 10 bin 951'i 'Evet', 254'ü ise 'Hayır' oyu kullandı. Resmi olmayan bu sonuçlara göre Sincik'te yüzde 97.7 'Evet', yüzde 2.3 ise, 'Hayır' oyu çıktı. Ülke genelinde en çok 'Evet' tercihi yapılan ilçe olan Sincik, bu seçimde yüzde 96.83 'Evet' oyu çıkan Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nin gerisinde kaldı. Geçen referanduma göre 1.41 puan 'Evet' kaybı yaşanan Sincik, 0.54 yüzdelik dilimle Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nden sonra en çok 'Evet' çıkan ikinci ilçe oldu.
CUMHURBAŞKANI'NDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR TELEFONU
Sonuçların belirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce rekor 'Evet' oyu nedeniyle ziyaret ettiği Sincik'in, Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Korkut'u telefonla arayarak teşekkür etti. Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan çıkan evet sonuç hemşerilerine selamlarını iletip teşekkür ettiğini söyledi. Korkut, ilçedeki seçime katılım oranının yüzde 91.46 olduğunu ve sonuçtan memnun olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bilindiği gibi ülkemiz tarihi bir dönemeçten geçti. Ülkemizin diğer ülkeler arasında saygın bir yer edinmesi ve ekonomik olarak kalkınması aynı zamanda özgürlüklerin önünün açılması bakımından yapılan bu referandumda Sincik üzerine düşeni yapmıştır. Kendi rekorunu kırmıştır. Yüzde 96.2 ile Türkiye'de hatırı sayılır bir yüzdelik elde etmiştir. Ben bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız, Sincik'in bu başarısını görerek yaptığımız telefon görüşmesinde bütün vatandaşlarımıza selam sevgilerini ve teşekkürlerini iletmiştir. Ak Parti kurulduğu günden beri Sincik halkı büyük bir teveccühle, her seçimde oyunu arttırarak bu partiye destek olmuştur. Her seçime yeni bir şampiyonluk eklemiştir. Önceki seçimlerde de Sincik, partiye oy verme oranında şampiyondu, bu seçimde de hatırı sayılır bir oyla oylarımızı arttırdık. Şimdi kadar ilçe olarak Ak Parti'ye en yüksek oyu bu referandumda verdik. Sincik halkı hizmet yapılıp yapılmadığı düşüncesiyle sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine inandığı için oy vermiştir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü, saygınlığı ve geleceği için bu oyları kullanıyoruz. Sincik halkı her zaman devletinin, milletine sahip çıkmıştır."
Görüntü Dökümü
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-Belediye Başkanının konuşması
-Detay görüntüler
ADIYAMAN/DHA
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3)LİCE'DE EN YÜKSEK 'EVET', 1 KASIM'I BOYKOT EDEN OYUKLU KÖYÜNDEN
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine bağlı, Hz. Ebubekir'in soyundan gelenlerin yaşadığı köy olarak bilinen ve kanalizasyon sorunları çözülmediği için 1 Kasım 2015'teki seçimlerini boykot eden Oyuklu köyündeki iki sandıktan yüzde 70 'evet' oyu çıktı. Köy muhtarı İbrahim Savaş, yüzde 85.72 hayır oyu kullanılan Lice'de en fazla evet oyu kullanılan köy olduklarını söyledi. Lice ilçesine bağlı olan ve 1 Kasım seçimlerinde kanalizasyon sorunları çözülmediği için sandığa gitmeyen Oyuklu köyünde yaşayanlar, 16 Nisan referandumunda sandık başına gitti ve Lice'de en yüksek 'evet' oyu çıkan köy oldu. Lice ilçesine 32 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin nüfuslu Oyuklu köyündeki 1053 ve 1054 numaralı sandıklarda kayıtlı 691 seçmenin 480'i referandum için oy kullanırken, 334 kişinin 'evet', 120 kişinin 'hayır' oyu verdiği, 26 oyun da geçersiz olduğu öğrenildi. Köy Muhtarı İbrahim Savaş, "Hayır" oranının yüzde 85.72 olduğu Lice ilçesinde yüzde 70 oranında 'evet' oyu veren tek köy olduklarını belirterek, sorunlarının çözülmesini istedi.
"MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE YİNE OY KULLANMAYACAĞIZ"
1 Kasım seçimlerini boykot ettikleri için köylerinde sadece iki sandık görevlisinin oy kullandığını belirten Muhtar İbrahim Savaş, "Tüm dünya Türkiye'ye karşı olduğu için buna tahammül edemedik ve devletimize destek olmak istedik. Bu nedenle 'evet' oyu verdik. Milletvekili seçimi olsaydı yine oy kullanmayacaktık. Ülkemize sahip çıkmak için sandığa gittik. Bu ülkenin geleceği için ve Avrupa'ya karşı olduğumuz için oy kullandık. Devletimiz huzur içinde olsun. Bizim köyümüze hizmet gelsin istiyoruz. Biz elimizden geleni yaptık. Devlet de bize yardım etsin. Köyümüzdeki kanalizasyon sorununun çözümünü istiyoruz. Köyümüze hizmet getirilsin. Kanalizasyon yüzünden atık su yer üstünden gidiyor. İnsanlarımız ve hayvanlarımız etkileniyor. Bu büyük sağlık sorunlarına yol açıyor. Milletvekilleri seçimden önce gelip oy istiyorlar. Seçimden sonra teşekkür bile etmiyorlar. Şu anda milletvekili seçimleri olsa yine oy kullanmayacağız"dedi.
HAZRETİ EBUBEKİR'İN SOYUNUN YAŞADIĞI KÖY
Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri üçgeninde yer alan Lice'ye bağlı bin 100 yıllık geçmişi olan Oyuklu köyü, Hz. Ebubekir'in torunlarına ev sahipliği yapan bölgedeki tek Arap kökenli köy olma özelliğini taşıyor. Hz. Ebubekir'in torunu Şeyh Rıdvan'ın soyundan geldiklerini söyleyen 250 haneli 2 bin nüfuslu köy halkı, Arapça dedikleri ancak içerisinde Arapça- Türkçe ve Kürtçe kelimeler bulunan farklı bir dil konuşuyor. Arapça bilenlerin dahi anlamadığı dili konuşan köy sakinleri, köy dışından gelenlerle Türkçe ve Kürtçe konuşarak anlaşıyor. Gelenek ve kültürlerini de koruyan köylüler, çevre köy ve ilçelerin ön yargılarla yaklaşması sonucu bölgede dışlandıklarından yakınıyor. Yüzyıllardır köy dışından ve kendi soylarından olmayan kimselere kız vermeyen köylüler, aynı zamanda soylarından olmayanlardan da kız almıyor.
Görüntü Dökümü
--------------2013 yılında geçilen ARŞİV görüntüler
-Köyden görünütler
-KAhvede oturan köyün erkekleri
-Kadınlarından görüntü
-Köy mezarlığı
-Ferit ASLAN ın anonsları
-Köyden detaylar
-Köy sakini ile röp
Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, -
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4)YEREL SEÇİMDE MHP'NİN KALESİ OLAN ADANA VE MERSİN'DE 'EVET' CEPHESİ ÇÖKTÜ
DEFNE VE SAMANDAĞ'DA REKOR HAYIR ÇIKTI
REFERANDUMDA Doğu Akdeniz'in 'Çukurova Bölgesi' olarak tanımlanan, Büyükşehir Belediye başkanları da 'evet cephesi'ndeki MHP'den seçilen önemli kentleri Adana ve Mersin'de 'hayır' çıkmasının yankıları yaşanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de Ak Parti ve MHP'nin 1 Kasım'daki yüzde 81'lik oy oranının yüzde 23 gerisinde kalınarak 'evet' sağlanabilmesi de sürpriz olarak değerlendirildi. Suriye'de yaşanan iç savaşın Türkiye'ye yansıyan sosyal ve ekonomik sıkıntılarını çeken kentlerin başında gelen diğer bir Çukurova kenti olan Hatay da 'hayır' derken, bazı ilçelerinde 'hayır rekoru' kırıldı.
ADANA'NIN KADERİNİ 3 İLÇE BELİRLEDİ
Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP bloğunu destekleyen Adana, bu kez AK Parti MHP bloğuna destek vermedi. Referanduma yüzde 58'lik oy ile hayır diyen 15 ilçeye sahip olan Adana'nın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 8 ilçe MHP, 4 ilçe AK Parti 3 ilçeyi ise CHP'li belediye başkanları yönetiyor. MHP'li 7 ilçe ile AK Partili 2 ilçe Evet derken CHP'li 3 ilçe ile AK Partili 2 ilçe Hayır'ı tercih etti. AK Parti'nin Adana'daki kalesi olan merkez Yüreğir İlçesi'ndeki yüzde 52 oranındaki hayır oyu sürpriz olarak değerlendirildi. Adana'da hayır çıkmasında eyalet tartışması ve MHP tabanının 'gönülsüz' görüntüsünün oranları etkilediği konuşulurken, Ak Parti ve MHP yoğunluğu olan Seyhan İlçesi'nde CHP'li belediyenin referandum çalışmasının sonucu etkisinden söz ediliyor.
MERSİN'DE AKP-MHP BLOĞUNUN ÇÖKÜŞÜ
Mersin'de son yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin elinden alan MHP ile AK Parti bloğunun 1 Kasım'da aldığı yüzde 52 oranındaki oy, referandumda çöktü. Yüzde 64 hayır çıkan kentte evet oyları yüzde 36'da kaldı. Yaşanan yüzde 16'lık kaybın MHP tabanından hayıra geçiş olduğu düşünülüyor. Büyükşehir Belediyesi ile 8 ilçe belediyesinin MHP'li olduğu kentte CHP'nin 3, AK Parti'nin 1, HDP'nin de 1 belediye başkanlığı buluyor. Ancak HDP'li belediyeye kayyum atandı. Yerelde MHP, iktidarda da AK Parti'nin üstünlüğüne karşın yüzde 36'lık evet oyu çöküş olarak değerlendirildi. AK Parti'nin elinde bulundurduğu tek ilçe olan Aydıncık'ta da hayır oyu yüzde 58 çıktı. Kentteki kırılma noktası MHP tabanındaki 'eyalet sistemi' tartışması oldu. 1 Kasım'da CHP-HDP bloğunun yüzde 45 olan oy oranı ise referandumda yüzde 64'e yükseldi.
HATAY'DA KAYIP MHP'DEN
Doğu Akdeniz'in en önemli şehirleri arasında yer alan ve 6 yıldır komşu ülke Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen şehirlerarasında yer alan Hatay'da referandumdan Hayır oyları ağırlıkta çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'den yeniden aday gösterilmeyince CHP'ye geçen Lütfi Savaş'ın kazandığı kentte 1 Kasım seçimlerinde ise AK Parti-MHP bloğunun yüzde 55 oranındaki oyuna karşın Evet oyları yüzde 45.6'da kaldı. Kayıp yüzde 10 olarak gerçekleşti. 1 Kasım'da oyların yüzde 43'ünü alan CHP ve HDP bloğu referandumda yaklaşık yüzde 11'lik artış sağladı. Hatay'daki evet cephesine yeterli destek çıkmaması Suriye'deki iç savaşın Hatay'a yaşattığı ekonomik sıkıntıya bağlanırken MHP kökenli seçmenlerin de tercihi Hayır oldu.MHP'nin kalesi olarak bilinen Dörtyol ve Erzin'de Hayır oyları çoğunlukta çıkarken bir diğer kale olarak görülen Belen'de Hayır oyları yüzde 41'lere ulaştı.
BAŞKANIN YORUMU
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz ise çıkan sonucu iyi okumak gerektiğini vurgulayarak şu yorumu yaptı: "Milletimiz ben tam anlamıyla ikna olmadım, ancak sizler de ülkenin geleceği için diyalogu elden bırakmadan üzerimize oynanan oyunları görün' demiştir."
DEFNE VE SAMANDAĞ'DA REKOR HAYIR ÇIKTI
Hatay'ın merkez ilçesi Defne'de Hayır oyları yüzde 93,5'e ulaştığı, Evet oylarının oranı ise yüzde 6,5'te kaldı. Samandağ İlçesi'nde de Hayır oyları yüzde 92.3 olurken Evet oyları yüzde 7.7 olarak gerçekleşti. Hayır, oylarının çoğunlukta olduğu Defne, Arsuz, Samandağ, Dörtyol, Erzin ve İskenderun'un, Hatay genelinde hayır oylarına büyük katkı yaptığı gözlenirken, bu ilçelerden Erzin ve İskenderun Belediye başkanlarının AK Partili, Dörtyol Belediye Başkanının ise MHP'li.
BAHÇELİ'NİN KENTİNDE YÜZDE 23.5'LİK KAYIP
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki yüzde 57.8'lik Evet sonucu 1 Kasım'a göre 'sürpriz' olarak değerlendirildi. 1 Kasım'da AK Parti ile MHP bloğunun yüzde 81'lik bir başarı sağladığı Osmaniye'de yüzde 23.5'lük düşüş yaşandı. CHP'nin yüzde 13.56, HDP'nin ise yüzde 2.66 oranında oy aldığı Osmaniye'de Hayır oyunun yüzde 42.2'e çıktı. İlçelerden Sumbas ve Toprakkale'de ise Hayır oyları çok az bir oranla önde çıktı.
TEHDİT VE HAKERET EDEN BAŞKANIN İLÇESİNDEN EVET ÇIKTI
Referandumdan önce Hayır diyecek olanlara 'Hayır'cıyım demek şerefsizliktir. İŞKUR'dan girmiş 'Hayır'a çalışıyormuş. Çalışamazsın kardeşim. Sözümüzü dinleyemeyen ya FETÖ'cü ya APO'cudur" diyen AK Partli Ökkeş Namlı'nın Belediye Başkanı olduğu Düziçi İlçesi'nde de evet çıktı. İlçede evet oyları yüzde 56.47 çıkarken hayır oyları yüzde 43.53'de kaldı. İlçede 1 Kasım seçimlerinde AK Parti ile MHP bloğu yüzde 75 oy almıştı.
KAHRAMAN ASKERİN KENTİ EVET DEDİ
AK Partili Belediye Başkanı tarafından yönetilen ve 15 Temmuz Kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi olan Niğde'de halk tercihini Evet olarak gerçekleştirdi. Yüzde 59 oranında Evet oyunun çıktığı kentin 5 ilçesi de Evet oyları önce çıktı. Sadece Ulukışla İlçesi'nde Evet çıkmasına rağmen yüzde 51'e 49 ile dengeli bir sonuç oluştu. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti MHP bloğunun yüzde 75 oy aldığı Niğde'de yaşanan yüzde 16'lik kayıp Hayır'a kaydı.
Bekir KARAKOCA- Ali Ekber ŞEN- Ramazan ÇELİK/ADANA, -
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5)KÖYDE 30 SEÇMENİN TAMAMI 'EVET' DEDİ
BOLU'nun Seben İlçesi'ne bağlı Korucuk Köyü'nde Anayasa referandumunda oy kullanan 30 seçmenin hepsi 'evet' oyu verdi.
31 seçmenin bulunduğu Seben'in Korucuk Köyü'nde Anayasa referandumu için kurulan sandıkta 30 seçmen oy kullandı. Seçmenlerin tümü 'evet' oyu verirken, 'hayır' oyu ve geçersiz oy çıkmadı.
CEZAEVİNDE 'HAYIR' ÇIKTI
492'si FETÖ tutuklusu 663 mahkumun bulunduğu Kuruçay mevkisindeki T Tipi Cezaevi'nde kurulan sandıklardan ise 508 'hayır' oyu, 101 de 'evet' oyu çıktı. 54 oy ise geçersiz sayıldı.
Mutlu YUCA/ BOLU, -
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6)OTOMOBİL YOL AYRIMINDAKİ BARİYERLERE GİRDİ: 2 YARALI
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde TEM Otoyolu'nda otomobil yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin içerisine girerken, 2 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 63 yaşındaki Vehbi Kaya idaresindeki 06 FF 1243 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TEM Otoyolu ile Akyazı gişeleri yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin içerisine girdi. Yaralanan Vehbi Kaya ve eşi Sultan Kaya araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın içerisinde sıkışan 2 kişiyi çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Bariyerlere giren otomobilden görüntü
Yaralıların araçtan çıkarılması
Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Olay yerinden görüntüler
Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), -