Dha Yurt Bülteni-7

Mardin'de aralarında PKK'nın füzecisinin de bulunduğu 6 terörist ölü ele geçirildi (2) - Yeniden



MARDİN'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Konur Köyü yakınlarında tespit edilen ve yerin yaklaşık 15 metre altına kadar gider dört katlı bir sığınakta, aralarında örgütün füzecisi olarak bilinen 'Siyament' kod adlı PKK'lının da bulunduğu 6 terörist ölü olarark ele geçirildi.



Bir süre önce Kızıltepe'de yakalanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "kravatlı terörist" diye açıkladığı sözde GAP-Ruha alan sorumlusu Kurtay kod adlı PKK'lı Ümran Cengiz ve Bahoz kod adlı PKK'lı Lenin Aksoy'un verdiği bilgiler doğrultusunda, Savur İlçesi'ne bağlı Elmabahçe Köyü Uluçak Mezrası'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda 7 teröristin öldürüldü.



Polis ve jandarma istihbarat birimlerinin sürdürdüğü istihbarat çalışmaları sonunda, 6 teröristin de Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Konur Köyü yakınlarındaki bir sığınakta olduğu tespit edildi. Bugün sabaha karşı polis ve jandarma özel harekat birlikleri Konur Köyü yakınlarında yerin yaklaşık 15 metre altına kadar giden 4 katlı bir sığınak çevresinde önlem alındı. Yapılan kontrollerde, mağarada silahlı bir grup teröristin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin yaptığı 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Mağaranın girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı riskine karşı, sığınak patlayıcılar ile imha edilerek, içerisindeki 6 terörist, etkisiz hale getirildi.



ÖRGÜTÜN FÜZECİSİ DE ÖLEN TERÖRİSTLER ARASINDA



Etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında örgütün füzecisi olarak bilinen Siyament kod adlı terörist, Kenan kod adlı M.Ş.D., Ciger kod adlı R.E., Haki kod adlı A.Ç. ile Baz ve Aslan kod adlı PKK'lıların bulunduğu belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Cevizlik ve Üçyol Jandarma Karakollarına bombalı araçlı saldırılar başta olmak üzere Mardin Derik, Mazıdağı, Kızıltepe ilçeleri ile Şanlıurfa'daki eylemleri gerçekleştiren terörist grubu olduğu öğrenildi.



FÜZE MÜHİMMATI VE PATLAYICILAR BULUNDU



Öldürülen teröristler üzerinde ve sığınakta M 79 füze mühimmatı, 50 kilo ham TNT, C4, A4 ve PETN patlayıcı maddesi, havan ve havan mühimmatı, RPG-7, anti tank mühimmatı, uçaksavar mermisi, Kalaşnikov, Bixi ve G3 marka uzun namlulu tüfekler, tabancalar, anti tank roket mühimmatı, anti personel roket mühimmatı, roket sevk fişeği, tüpler, el bombaları, fitiller, fünyeler, kapsüller, ateşleyici düzenekleri, kablolar, kumanda sistemleri, elektrik devreleri, gaz maskeleri, hücum yelekleri, olmak üzere çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Operasyona çıkan askerlerden görüntü



Ele geçirilen malzemeler



Sığınakların imhası



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Şehit Babacan'ın 7 aylık hamile eşi: Hepinizin kökünü kurutacağız



VAN"ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Kıdemli Astsubay 26 yaşındaki Sinan Babacan'ın eşi 7 aylık hamile eşi Nur Babacan, "Hepinizin kökünü kurutacağız" diye seslendi.



Şehit Babacan için öğle namazı sonrası Akdağmadeni Belediye Meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak ağladı. Şehidin 7 aylık hamile eşi Nur Babacan asker selamı vererek teröristlere seslendi. Acılı eş Babacan, "Hepinizin kökünü kurutacağız. Ben Sinan Babacan'ın karısıyım. Adam gibi adamdıö diye gözyaşı döktü. Şehit yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde ilçe mezarlığına götürülerek toprağa verildi.



Törene, şehidin annesi Fadime Babacan, babası Ahmet Babacan ve yakınları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Sosysal ve Abdulkadir Akgül, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.



törenden görüntü



törene katılanlardan görüntü



şehit askerin yakınlarından görüntü



-detaylar



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT



Çavuşoğlu: Rusların kimlikle türkiye gelmesini isteriz



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) düzenlenen toplantıda Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği üyeleriyle buluştu. Dernek üyeleri, Çavuşoğlu'nu geleneksel kıyafetlerle karşıladı, Rus ekmeği 'karavay' ikram etti. Buluşmada konuşan Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerde eski günlere döndüklerini belirterek, üzücü olaylardan ders alarak ilişkileri güçlendirdiklerini söyledi. Türkiye ile Rusya arasında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ve Türk Akımı Projesi'nin bu önemli projelerden olduğunu kaydetti.



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm konusunda en kararlı çalışan iki ülke Rusya ile Türkiye olmuştur. Özellikle son 6 aydır Suriye'de bazı olumlu gelişmeler oldu. Astana sürecini işletmeye devam edeceğiz. Siyasi çözüm için daha kararlı olacağız. Türkiye ve Rusya birlikte olursa bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlar" dedi.



"RUSLARIN KİMLİKLE GELEBİLMELERİNİ İSTİYORUZ'



Rusların yaşamak için Türkiye'yi tercih etmesinden mutluluk duyduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Bizim şehrimize zenginlik katıyorsunuz. Özellikle çocuklar için okulların açılması ve ihtiyaçların karşılanması önemli" diye konuştu.



Çavuşoğlu, çifte vatandaşlık konusunda Türkiye açısından bir sorun olmadığını da vurgulayarak, Rusya'nın vatandaşlık başvurularında bazı şartları olduğunu, ancak bunu çözebileceklerini söyledi. Rusların pasaporta ihtiyaç duymadan, kimlikle Türkiye'ye gelmesini istediklerini dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Uçak düşürme hadisesinden önce bu konuda görüşmelerimiz olmuştu. Ukrayna ile kimlikle girişi imzaladık, bu yaz gelecekler. Gürcistan ile de başardık neden Rusya ile anlaşma yapmayalım? Rusya ile de başaracağız" dedi.



"ÇOCUKLARIM İÇİN OY VERİYORUM'



Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ise kendilerini koruyan yönetimin devam etmesini istediklerini söyledi. Gündüz, "Hükümetin güçlü olmasını istiyorum. Kesinlikle üçüncü ülkelerin bize karışmasına, bizim iç işlerimize karışmalarına karşıyım. Özellikle Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere karışılmasına karşıyım. Türkiye'nin geleceği için, çocuklarım için oy veriyorum, 'evet' oyu vereceğim" dedi.



Çavuşoğlu'nun açıklamaları



Haber-Kamera: ANTALYA



İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayetli yanıt



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde yaptığı konuşmada, yeni anayasanın Türkiye'ye eyalet sistemi getireceği tartışmalarını değerlendirdi. İnce, Kuran-ı Kerim'in Ankebut Suresi 57'nci ayetini (Her can ölümü tadacaktır) örnek vererek, "Cumhurbaşkanı, 'ben olduğum sürece eyalet olmaz' diyor. E sen bir fanisin. Senden sonraki yaparsa ne olacak. Bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 550 milletvekiline aittir. Bu yetkiyi bir kişiye vermeyin" dedi. İnce seçimden sonra Cumhurbaşkanı'na gazilik unvanı verilmek isteneceğini de iddia etti.



Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatadaşlara seslenerek 'Hayır' kampanyası düzenleyen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 'Yeni anayasa sistemi Türkiye'ye eyalet sistemini getirecek' tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı'nın eyalet sistemi konusundaki sözlerini eleştiren İnce, "Cumhurbaşkanı, 'ben olduğum sürece eyalet olmaz' diyor. E sen bir fanisin. Kullu nefsin zaikatul mevt (Her can ölümü tadacaktır). Bunu sen de bilirsin. Sen bir fanisin. Senden sonraki ne olacak? Senden sonraki yaparsa ne olacak. Bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 550 milletvekiline aittir. Bu yetkiyi bir kişiye vermeyin" diye konuştu.



BEYGİRİN ÜSTÜNE ÇIKAMAMIŞ ADAMSIN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli eleştirdiğini söyleyen İnce, "Geliyor meydanlara, 'Ey Kılıçdaroğlu. 15 Temmuz gecesi tankın üstüne neden çıkmadın?' diyor. ya sen beygirin üstüne çıkamamış adamsın Kılıçdaroğlu'na 'tankın üstüne neden çıkmadın?' diyorsun. Sen onu bize soracağına Başbakan Binali Yıldırım'a sorsana, hangi tünelde saklandın o gece diye. Bu işleri geç gel maddeleri anlat" dedi.



"HAYIR ÇIKINCA EZANIN YERİNE MİNARELERDEN KLASİK MÜZİK Mİ ÇALINACAK?"



Türkiye'yi karış karış dolaştığını anlatan İnce, bazı illerde asılan afişlere tepki gösterdi. 'Ezan için, bayrak için Allah için evet' yazılı afişlerin asıldığını söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "Yazmış 'Ezan için evet' Utanmazlığa bakın. Yani, hayır çıkınca ezanın yerine minarelerden klasik müzik mi çalınacak? Bu ne utanmazlık. Yani biz seni biliyoruz. Miting için gittin bir yere, ezanı 50 dakika geç okuttun. Onu biliyoruz. Eğer bu ülkede minarelerden ezanlarımız 5 vakit özgürce okunuyorsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gazilerimize borçluyuz. Yazmış 'tek bayrak için evet' Yani hayır çıkınca çift bayrak mı olacak? Sen bizi kendinle mi karıştırdın? Ankara'nın göbeğine Barzani'nin bayrağını diktiğini unuttuk mu zannediyorsun?"



"KURAN-I KERİM'İN ÜSTÜNE YEMİN EDERSİNİZ YİNE UYMAZSINIZ VE ÇARPILIRSINIZ"



Yalova'da AK Partili bir yetkilinin kendisine "vekilim görüyor musun, Avrupa'da milletvekili olan Hıristiyanlar İncil üzerine yemin ediyorlar. Bizde Kuran-ı Kerim'in üzerine yemin etsek siz laikler kıyameti koparırsınız" sözleri üzerine İnce, AK Partili yetkileyi şu cevabı verdiğini aktardı:



"Yoo. O işten siz zarar edersiniz. Çünkü siz anayasa üzerine yemin ediyorsunuz, ama uymuyorsunuz. Kuran-ı Kerim'in üstüne yemin edersiniz yine uymazsınız ve çarpılırsınız."



"ANKETLER KÖTÜ GİDİYOR ONUN İÇİN SALDIRIYORLAR"



Seçimden sonra Cumhurbaşkanı'na gazilik unvanı verileceğini iddia eden İnce, "Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı'na verilmek üzere meclise bir gazilik unvanı teklifi gelecekmiş. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın da oy hakkı var benim de. Ben Erkan'ın abisiyim ve onun adına sizlere söz veriyorum. Meclise gelirse bu teklif oy veririm ama şartımız var. Birincisi FETÖ'ye hizmetlerinden dolayı bir madalya versinler Cumhurbaşkanına. Çünkü 17 üniversiteyi o kurdurdu. Parsel parsel o sattı. 'Ne istediler de vermedik' dedi. 'Rabbim ve milletim beni affetsin' dedi. Ben de rabbim onu affetmesin diye dua ettim. Milletin affetmeyeceğini gördü. Anketler kötü gidiyor onun için saldırıyorlar. İkinci şartım; Atatürk'e bu unvan Sakarya Meydan Muharebesinden sonra verildi. Ama sen meydan muharebesi kazanmadın ki. Eğer gaziliği beygirden düştüğün için istiyorsan onu veririz" ifadelerini kullandı.



İnce, konuşmasının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine hareket etti.



muharrem ince'nin açıklamaları



Haber-Kamera: Edip TEKİN/ GEMLİK (Bursa)



Trabzon'da uçuşlara sis engeli



TRABZON'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.



Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı iyice düştü. Sisin etkisini artırması sonrasında uçaklar iniş yapamadı, çok sayıda uçak seferi iptal edildi. Bölgede yoğun sisin etkisi devam ediyor.



Bu arada, saat 17.00'da düzenlenecek miting için Trabzon'a gelmesi beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu getirecek olan özel uçak da olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayacağı için Ordu-Giresun Havalimanı'na yöneltildi.



Havalimanından görüntüler



Havalimanından görüntüler



Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR / TRABZON



Şanlıurfa'da PKK operasyonuna 8 tutuklama



ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçen Salı günü terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 adrese baskın yapan polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 13 şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adliye binası



Şüphelileri polis aracından indirilmesi



Şüphelileri adliyeye binasına konulması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



Van'da uyuşturucu operasyonu



VAN'da polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 13 kilo 688 gram eroin ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube ekipleri, kargo ile İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Dedektör köpek 'Şila' ile kargo şirketinin Van'daki aktarma merkezinde arama yapan ekipler, 3 adet pirinç çuvalının içerisine gizlenmiş 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili kargoyu almaya gelen ve gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Ayrı bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri Van'daki bir kargo şirketinin aktarma merkezinde 'Lisa' isimli köpek ile arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda müzik kolonları içerisine gizlenmiş halde 7 kilo 468 gram eroin maddesi ele geçirildi. Müzik kolonunu kimse almaya gelmeyince Yüksekova ilçesinde kargoyu gönderen ve kargoyu teslim alan görevli gözaltına alındı. Her iki olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: VAN



Isparta'da ağaca bağlı bulunan at, kurtarılamadı



ISPARTA'da bir ağaca bağlı halde bitkin ve zayıflamış halde bulunduktan sonra tedavi için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirilen at, kurtarılamayarak telef oldu.



Isparta'da Deregümü Köyü yolu üzerinde geçen çarşamba günü sabah saatlerinde bitkin halde bir at bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Boynundan iple bir ağaca bağlı halde bulunan bitkin ve oldukça zayıflamış durumdaki hayvana müdahale eden ekipler tedavisini gerçekleştirdi. İğne ve serum uygulanan hayvan kendine gelerek ayağa kalktı. Zabıta müdürlüğü ekipleri sahibini buldukları hayvanı kendisine teslim ederken, benzer bir durumun yaşanmaması için uyarıda bulundu.



Dün öğle saatlerinde aynı hayvanın aynı noktada yine ağaca bağlı halde olduğu ihbarı geldi. Hayvanseverlerin 'Cankız' adını verdiği at için Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelerek atı alan ekipler, Burdur'daki Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yetkilileriyle görüştükten sonra hayvanı tedavisi için MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen at dün akşam öldü.



MAKÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Sarp Sevgisunar, atın genel muayenesini yaptıklarını söyledi. Atta ciddi anlamda kilo ve güç kaybı olduğunu anlatan Dr. Sevgisunar, "İlk müdahalelerimize başladık ve yanıt da aldık. Fakat ilerleyen saatlerde tedavinin devam ettiği süreçte hayvanın durumu kötüleşti ve devamında öldü" dedi. Dr. Sevgisunar, atın, fakültede öğrencilerin eğitiminde değerlendirilmesi, öğrencilerin at anatomisiyle ilgili daha iyi bilgi sahibi olması amacıyla anatomi kürsüsünde kadavra olarak değerlendirileceğini belirtti.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR



=========================================================================