Dha Yurt Bülteni-7
1)BAKAN YILMAZ: 20 BİN ÖĞRETMEN ALACAĞIZMİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu belirterek, "Bu yıl 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor.
1)BAKAN YILMAZ: 20 BİN ÖĞRETMEN ALACAĞIZ
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu belirterek, "Bu yıl 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor. İstiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen kahvaltıda mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu. Burada muhtarlara hitap eden Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli iradeye ve demokrasiye daha uygun olduğunu, 16 Nisan'da 'evet' çıkması halinde Türkiye'nin istikrara kavuşacağını söyledi. Daha sonra AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sandık başkanları toplantısına katılan Yılmaz, hükümetleri döneminde eğitim alanında yapılan yatırımları anlattı.
"2019 YILININ SONUNDA İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ"
Başbakan Binali Yıldırım'ın ikili eğitimin kaldırılması yönünde talimatları olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Daha kaliteli bir eğitim vermek lazım. Daha kaliteli bir eğitim için mutlaka ikili eğitimi kaldırmak lazım. Evlatlarımız alacakaranlıkta okula gitmesin. Koşturmaca şeklinde bir ders veriliyor. Bundan dolayı Başbakanımızın talimatıyla ikili eğitimi kaldıracağız. Bunun için 77 bin dersliğe ihtiyacımız var. 55 bin dersliğe 15 büyükşehirde ihtiyaç var. Allah nasip ederse 2019 yılın sonuna kadar bu 77 bin dersliği yaparak Türkiye'yi ikili eğitimden kurtaracağız. Çünkü kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz. Geçmiş dönemde kıyasladığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 26'ya düştü. İyi bir yoldayız. 2019'a kadar da bu yolda devam edeceğiz" dedi.
"BU YIL 20 BİN ÖĞRETMEN ALACAĞIZ"
Eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu ve yeni alımlar yapılacağını belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi: "Öğretmenlerimizin sayısını arttırmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için gereken unsurların birisi de öğretmen başına düşen öğrencisi sayısıdır. Bu da önemli, bizden önce 30'du şimdi 20'ler civarında. Ama bu sayıyı da 20'nin altına düşürmek lazım. 560 binin üzerinde öğretmen alımını gerçekleştirdik. Bu çok büyük bir rakam şu anda dışarıda gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Geçen yıl 50 bin öğretmeni eğitim ailemizle buluşturduk. 30 bininin atamasını şubatta yaptık. Oryantasyon eğitimine tabi tuttuk, öğrencileriyle buluşturduk. 20 bininin atamasını ekimde gerçekleştirdik. Bir yılda 50 bin öğretmen atadık, bu rakam bazı ülkelerin tüm kamu görevlilerinde denk. Bu yıl da 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor. Allah nasip ederse Ağustos'tan sonra da 10 bin öğretmen alacağız. Dolayısıyla istiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim."
"13 BİN EVLADIMIZA EVDE EĞİTİM VERİYORUZ"
Öğrencilerin devamsızlık yapmasını istemediklerini belirten Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı: "Biz kaliteli eğitim vermek istiyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımızın devamsızlığı hiç olmasın hatta derslere geç dahi gelmesin. Gelmezse, geç kalırsa eğitim aksıyor. Dolayısıyla ne yapıp yapıp mutlaka ve mutlaka evlatlarımızın düzenli olarak okula gitmesini teşvik etmemiz lazım. 81 bin engelli evladımızı evinden alıp okula götürüyoruz, okuldan alıp eve götürüyoruz. Okula gelemeyecek kadar engelli olanlar var. Öğretmenlerimizi eve gönderiyoruz. Buna evde eğitim deniliyor. 13 bin üzerinde evladımıza da evde eğitim veriyoruz."
Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Valisi Davut Gül ve bazı il protokol üyeleri ile birlikte İnönü Bulvarı üzerinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Muhtarlarla kahvaltı programı
-Sandık kurulları toplantısı
-Buradaki konuşmaları
-Dernek açılışı
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,
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2)BAKAN MÜEZZİNOĞLU SAFRA KESESİ AMELİYATI OLDU
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu sabah İstanbul'da safra kesesi ameliyatı oldu. Bakan Müezzinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Bakan Müezzinoğlu, bu sabah 08.30'da İstanbul Avcılar Hospital'da safra kesesi iltihabı (Akut taşlı kolesistit) nedeniyle 'laparoskopik kolesistektomiö adı verilen kapalı yöntemle ameliyat edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Bakan Müezzinoğlu'nun ne zaman taburcu olacağı konusunda bilgi verilmedi.
BURSA, -
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3)BAKANI KAYA: 16 NİSAN'DA HAİN EMELLER KALICI OLARAK SUYA DÜŞECEK
YALOVA'da konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "16 Nisan'da Türkiye'nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek" dedi.
Yalova'da, ilk olarak merkezde Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve partililer eşlik etti. Bakan Kaya, esnafla selamlaşarak karanfil de verdi.
Bakan Kaya, ardından partisinin seçim irtibat bürosunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan ve referandum a son 5 gün kaldığını söyleyen Kaya, "16 Nisan'da bu millet çok önemli bir referandum için sandık başına gidecek. Bu ülkenin dönüm noktası olacak bir tarihi 16 Nisan. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni çok güçlü bir evetle, sizlerle birlikte geçireceğiz. AK Parti'ye 15 yıldır omuz veren, destek veren siz değerli Yalovalılar, siz değerli hemşehrilerimiz, inşallah 16 Nisan'da da çok güçlü bir evetle, istikrarlı yönetim anlayışını Türkiye'nin kalıcı sistemi haline getireceğiz. 16 Nisan niçin çok önemli, 16 Nisan'da Türkiye'nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek inşallah. Sizlerle birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü bir hale getireceğizö diye konuştu.
"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ HEPSİ BİRLEŞMİŞö
Bakan Kaya, Türkiye düşmanlarının hayır kampanyasına destek olduğunu da ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bugün Türkiye düşmanlarının hepsi birleşmiş hayır kampanyalarına destek çıkıyorlar. Bizi Avrupa'ya sokmayan, bizi sınır dışı etmek isteyenler hayır kampanyalarına sahip çıkıyorlar değil mi? PKK'nın hayır kampanyasına, DHKP C'nin hayır kampanyasına, Türkiye'de o hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün hayır kampanyalarına destek çıkan Avrupa ülkeleri var. 16 Nisan'daki çok güçlü bir evet Türkiye düşmanlarının üzerine korku salacak inşallah. Onlar ne için evet çıkmasını istiyorlar biliyor musunuz? Çünkü evet çıkarsa biliyorlar ki bu ülke çok daha hızlı büyüyecek, çok daha emin adımlarla 2023'e, 2053'e, 2071'e ilerleyeceğiz. Türkiye'nin büyümesinin karşısında kim varsa hayır kampanyalarında birlik olmuş. Bunu çok iyi anlatmamız lazım milletimize. Son birkaç gün Yalova'da siz değerli hanımefendiler çalınmadık kapı bırakmamanız lazım. Son birkaç günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi olarak görerek bu meseleyi siyaset üstü bir mesele görerek tüm kardeşlerimize anlatmamız lazım. Bu sizlerin, bizlerin görevi. İnşallah Yalova'dan çok güçlü bir destek bekliyoruz, güçlü bir evet bekliyoruz. Sizlerle birlikte yeni Türkiye'yi kurmak istiyoruz.
Görüntü Dökümü
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-Bakanın esnafı selamlaması
-Açıklamaları
-Detaylar
Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,
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4)BAKAN EROĞLU: MEVCUT SİSTEM KRİZ DOĞURUYOR
ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Mevcut sistem kriz doğruyor. Ekonomik kriz, siyasi kriz doğuruyor. Dolayısıyla bu sistemden kurtulmak şarttır, elzemdir, bir mecburiyettir" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı esnafla bir araya geldi. Esnaftan referandum da 'evet' oyu vermesini isteyen Bakan Eroğlu daha sonra partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Eroğlu, kente yapılan yatırımlardan söz ederek, bunların istikrar sayesinde olduğunun altını çizdi.
'MEVCUT SİSTEM KRİZ DOĞRUYOR'
Ülke genelinde yılbaşından bu güne kadar 32 ilde programlar yaptıklarını belirten Bakan Eroğlu, bu illerde ve 134 ilçede 746 temel atma ve açılış yaptıklarını söyledi. Bu yatırımların toplamının ise 9 milyar 105 milyon TL'lik olduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Bunu şunun için söylüyorum. İstikrar olmasa bunların bir tanesi yapılamaz. Şunu açık olarak söylemek istiyorum. 70'li yıllardan bu yana siyaset yapmış, 10 yıldır da bakanlık yapmış biri olarak, tecrübelerime dayanarak söylüyorum, mevcut sistem kriz doğruyor. Ekonomik kriz, siyasi kriz doğuruyor. Dolayısıyla bu sistemden kurtulmak şarttır, elzemdir, bir mecburiyettir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Laf olsun diye istemiyoruz biz. Devletimizin bekası, milletimizi geleceği için istiyoruz" dedi.
'BİZİM ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİMİZDEN SANA NE?'
Türkiye'nin güçlü ayak seslerini duyan Avrupa'nın 'hayır' kampanyası başlattığını kaydeden Bakan Eroğlu, şöyle dedi:
"Almanya'da gazeteler Türkçe 'hayır verin' diye manşet atıyor. ya kardeşim bizim anayasa değişikliğimizden sana ne? Neden? Çünkü Türkiye büyüyecek, güçlenecek, onlar bunu fark etti. Çünkü bu sistemde istikrar var. Ne zaman istikrar var Türkiye büyüyor, ne zaman istikrar yok işte o zaman Türkiye borçlanıyor, IMF'nin boyunduruğu altına giriyor. Faiz lobisi harekete geçiyor ve neticede enflasyon canavarı hortluyor. Neticede bunun ceremesini millet çekiyor. Bundan sonra milletimiz birilerinin hatasından dolayı cereme çekmeyecek. İşte bunun için bunu getiriyoruz. İsviçre'deki gazeteler Türkçe manşet atıyor. Peki niye? PKK'nın ele başı Kandil'den telsizle 'aman hayır için çalışın, evet çıkarsa halimiz duman olur' diyor. İstikrarın önemi bu."
Bakan Eroğlu daha sonra Nakliyeciler Sitesi esnafıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.
Görüntü DÖkümü
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-Basın toplantısı salonundan detaylar
-Bakan Eroğlu'nun konuşması
187 MB /// 05.53"
HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
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5)HDP'Lİ TOĞRUL: İŞKENCELERİN HAD SAFHADA OLDUĞU BİR DÖNEM
HPD Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerinin kritik noktaya geldiğini anlatırken, "Cezaevleri maalesef şu anda işkencelerin çıplak aramanın hat safhada olduğu bir dönem yaşıyor" dedi.
Gaziantep'te HDP İl yöneticileri cezaevi önünde, siyasi tutukluların sürdürdüğü açlık grevleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Mahmut Toğrul'un yanı sıra, HDP'li yöneticiler, tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mahmut Toğrul, cezaevlerindeki siyasi mahkumların yaşanan baskılara karşı açlık grevine girdiğini söyledi. Toğrul, hükümetin cezaevlerinde yaşananları görmezden geldiğini iddia ederek şunları söyledi:
"Adalet bakanlığının gizli olduğu söylenen genelgesi ile maalesef cezaevlerinde, işkencenin, çıplak aramanın gerçekleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Cezaevlerindeki mahkumlar hem kendilerinin yaşam koşullarının düzeltilmesi hem de Kürt sorunun demokratik çözümü için bedenlerini ölüme yatırmışlardır. Cezaevinde bulunan her siyasi tutsak aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın güvencesi altındadır. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde yaşanacak işkencelerden ve can kayıplarından sorumlu olacaktır. Hükümete çağrı yapıyoruz, lütfen ceza evlerine kulak kabartın. Hükümet tüm eforunu referandum da "evet" çıkarmaya harcıyor. Kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış cezaevlerinde yaşanan işkenceleri görmezden gelmektedir.Biz bu durumu asla kabul etmiyoruz."
Grupta bulunanlar açıklama ardından dağıldı.
Görüntü Dökümü
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Cezaevi
Toplananlar
Mahmut Toğrul'un konuşması
- Kalabalık tarafından slogan atılması
Genel ve detay görüntüler
( Haber: Eyüp BURUN - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB
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6)YÜKSEKOVA'DA KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA KALDIRILDI
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen yıl başlatılan ve bir süredir kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.Konu ile ilgili Hakkari Valililği'nden yapılan açıklamada,"İlimiz Yüksekova İlçesi mülki sınırları içerisinde yapılan operasyon sona ermiş olup; 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren tamamen kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz"denildi.
ŞEHİT RAMAZAN GÜLLE OPERASYONU
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, barikat ve hendeklerin kapatılması, patlayıcıların imha edilmesi için 13 Mart 2016'da 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle' operasyonu kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Operasyonların tamamlanmasının ardından sokağa çıkma yasağı; 30 Mayıs 2016'dan itibaren, 23.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyordu.
Görüntü Dökümü
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-İlçe merkezi
-ilçe merkezinden detaylar
HAKKARİ,-
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7)MOTORSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı motorsiklet ile minübüse çarpan 31 yaşındaki Ramazan Arslan yaralandı. Motorsikleti minibüsün altına giren Arslan kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi eski Ankara Caddesi üzerinde ki kaza, Avarlar Kavşağı istikametine seyir halinde olan 37 yaşındaki Ferit Güngör yönetimindeki 16 Y 8358 plakalı minibüse, iddiaya göre aniden sola manevra yapan ve kask takmayan Ramazan Arslan'ın sürdüğü 10 CAV 59 plakalı motosikletin çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, motorsikleti minibüsün altına giren Arslan yaralandı. Olay yerine gelen polislerin hareket etmemesi için uyardığı Arslan, çağrılan ambulans ile kaldırıldığı İnegöl İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vucudunda kırıklar bulunan RAmazan Arslan'ın tedavisene başlandı.
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
Görüntü Dökümü
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Kaza yeri genel görüntü
Yaralının kaza yeri görüntüsü
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),
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8)İLK TURİSTİK DENİZALTI GEMİ BATIĞINA DALIŞ YAPTI
TÜRKİYE'nin ilk turistik denizaltısı 48 kişilik 'Nemo Primero', ilk turistik dalışını Antalya Körfezi'ndeki 2'nci Dünya Savaşı döneminden Fransız donanmasına ait Saint Didier adlı destek gemisinin batığına yaptı.
Türkiye'de alternatif turizm çeşitliliğine yeni bir faaliyet daha eklendi. Antalya'da Submarine Turkey, IHS Travel ve Touristfly firmasına ait Türkiye'nin ilk denizaltısı Nemo Primero'nun açılış töreni ve ilk turistik dalışı gerçekleştirildi. Kaleiçi Yat Limanı'nda gazeteci ve programcı Mesut Yar'ın sunuculuğunu yaptığı törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşar yardımcısı Ahmet Selçuk Sert ve çok sayıda davetli katıldı.
Antalya'nın Türk turizminin amiral gemisi ve her zaman turizmde ilklerle bilinen bir şehri olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, bugün yine Türk turizmine ilk sivil denizaltının kazandırıldığını söyledi. Kitle turizminin yanında alternatif turizm çeşitleri arandığını dile getiren Vali Karaloğlu, "Çünkü biliyoruz ki Antalya ve Türkiye'nin en az kitle turizmi kadar alternatif turizm potansiyeli de var ve mutlaka bunu kullanmamız lazım. Denizin üstünü, sahil ve plajları kullanıyoruz ama bir de denizin altı var, orada da yaşam var. Belki denizin altı, üzerinden daha cazip, merak edilen bir alan ve ilk denizaltı denizin altının kullanılması açısından çok önemli" dedi.
ANTALYA'NIN DENİZALTI LANDI
Antalya'nın 650 kilometre sahili bulunduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "Bu sahil boyunca Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar çok önemli koy ve batıklarımız var. Herkesin ilgisini çekebilecek noktalarımız var. Son bir senedir Antalya Deniz Ticaret Odası ile beraber Türkiye'nin çok önemli su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan hocaya çalışma yaptırdık ve su altı varlıklarımızı canlısıyla, batığıyla, su altı mağarasıyla ne varsa fotoğraf çekimleri tamamlandı ve kitabı basım aşamasına getirildi. Kitap lansmanı ve fotoğraf sergisini de yapacağız. Dalış turizmi açısından da Antalya çok önemli bir merkez. Zaten dünyanın dört bir tarafından insanlar Antalya'ya geliyor dalış için ve bunu biraz daha gündeme taşımak istiyoruz" dedi.
KAŞ'TA TANK BATIRILACAK
Savunma Bakanlığı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde kullanılmayan ayırdığı tanklardan birini Antalya Valiliği olarak talep ettiklerini de açıklayan Vali Karaloğlu, "Önce şaşırdılar, 'ne yapacaksınız tankı' diye. Almaya gittik palet ve namlusu yoktu. 'Palet ve namlusu olmayanı ne yapalım' dedik ve şimdi bir tankımız var, Konya'da bizi bekliyor. Tank Konya'dan getirilip Kaş bölgesinde bir noktadan batıracak ki insanlar insin, onunla denizin atında haşır neşir olsun. Bu yıl denizin altını daha ilginç hale getirmek istiyoruz. Daha çok turist gelsin ve Antalya kazansın istiyoruz" dedi.
TEHLİKESİ YOK
Nemo Primero'nun 1 ay önce denemesini yaptıklarını belirten Vali Karaloğlu, "Herhangi bir tehlikesi yok, 28 metreye kadar indik gayet güvenli, konforlu bir seyahat oldu. İnşallah bugünden sonra yerli yabancı Antalya'ya gelecek turistlerin emrinde olacak. Yeni bir bakış ve anlayış ve bu yeniliklere sektörün ihtiyacı var. İnşallah bu sene turizm sektörümüz 2016'dan daha iyi olacak" diye konuştu.
İLK DENİZALTI GURURU
Dünyada sivil deniz altı sahibi olan 20 ülkeden biri olmanın gurunu yaşadıklarını belirten Submarine Turkey, IHS Travel ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit, "Türkiye artık ilk sivil denizaltına sahip. Türk turizmine yeni bir soluk getirmek için çıktığımız bu yolda Nemo Primero'yu sektörün hizmetine sunuyoruz. Farklı ve eşsiz deneyimler yaşatmak ve sualtı dünyasını hep birlikte keşfetmeye hazırız. Yeni nesil turizm anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz her faaliyetle fark yaratmaya devam ediyoruz. Milli ekonomiye, Türk turizmine yaklaşık 45 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
İLK DALIŞ GEMİ BATIĞINA
Nemo Primero'nun ilk turistik dalışı ise protokol üyeleri ve gazetecilerin katılımıyla Antalya Körfezi'nde 2'nci Dünya Savaşı döneminde 1941 yılında Fransız donanmasına ait Saint Didier adlı destek gemisinin batığına yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren dalışa Sahil Güvenlik teknesi ve deniz polisi de güvenlik amacıyla eşlik etti.
Yılda 45 milyon TL gelir hedeflenen Nemo Primero 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6.5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip. Nemo Primero, günde altı dalış yapacak.
Görüntü Dökümü
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Protokol detay
Yunus Emre Yavuzyiğit (sahibi) açılış konuşması
Vali Karaloğlu konuşma
Geminin içinden detay
Dalıştan görüntü
Geminin içindeki yolcular
Röp: Yunus Emre Yavuzyiğit
Detay
08.15"
Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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9)BONZAİ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ ÖLÜ BULUNDU
ZONGULDAK'ta, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen 26 yaşındaki Aşkın Bilge, metruk binada ölü bulundu.
Kent merkezindeki bir otoparkta çalışan Aşkın Bilge, gece eve gitmeyince ailesi sabahtan itibaren çevrede aramaya başladı. Mahalle bakkalı, Bilge'nin bazı günler arkadaşlarıyla gittiği Rüzgarlı Meşe Sokak'taki tek katlı metruk binayı kontrol ettiğinde cesediyle karşılaştı. Gelen polis ve 112 Acil ekibi inceleme yaptı. Bilge'nin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan poşetler bulundu. Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen Bilge'nin cesedi, incelemeden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada Bilge'nin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Baba İsmail Bilge de taziyeleri kabul etti. Bilge'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopside belirlenecek.
Görüntü Dökümü:
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-Evin önünden detaylar
-Kalabalığın beklemesi
-Polisin evin girişine şerit çekmesi
-Polisin inceleme yapması
-Babası ve yakınlarının beklemesi
-Cesedin tabutla çıkarılışı
-Cenaze aracına konulması
Süre: (3.53) Boyut: (124 MB)
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,