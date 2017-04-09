Dha Yurt Bülteni-7
1)ÇAVUŞOĞLU: RUSYA İLE ABD, YPG'Yİ KAPTIRMAMAK İÇİN REKABET EDİYORDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile ABD, şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor" dedi.
1)ÇAVUŞOĞLU: RUSYA İLE ABD, YPG'Yİ KAPTIRMAMAK İÇİN REKABET EDİYOR
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile ABD, şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor" dedi.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Alanya'da Haydarpaşa Otel'de düzenlediği 'Bakanlar Yerel Medya ile Buluşuyor' toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı. Suriye'de rejimin kimyasal silah dışında da insanları kuşatarak, açlığa terk ederek öldürdüğünü yada göçe zorladığını savunan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Ateşkes sürecinde Rusya ve İran'ın garantörlüğünde ihlalleri önleyecekti. Ama bu sonuç getirmedi. Rejim daha ileri giderek kimyasal silah kullandı. O zaman gereken yapılmadığı için rejim öldürmeye devam etti. ABD de dahil birçok ülke 'Esad'ın geleceğine Suriye halkı karar versin' dedi. Bu kadar insanı öldüren, savaş suçu işleyen rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Rejimin alternatifi yok gibi düşünürseniz rejim de der ki 'Halk beni tercih ediyor.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriye. Pekala DEAŞ'ı yok edebiliriz, bu rejim de gidebilir. Bu rejimin gitmesi gerekiyor. Geçiş sürecinin başlaması gerekiyor. Esad'ın devam etmemesi lazım."
"ESAD İNADINIZI BIRAKIN"
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde 'Biz sizinle bu kadar yatırım yaptık, bu kadar çaba sarf ettik. Ama ateşkes ihlallerine karşı siz gerekli adımları atmadınız. Şimdi de kimyasal silah kullandılar. Türkiye olarak birlikte yürüttüğümüz sürece bağlıyız ama böyle bir vahşete sessiz kalamayız. O yüzden siz de Esad inadınızı bırakın' dediğini anlattı.
Diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve bundan sonraki çabaları daha koordineli yürütme teklifinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "En kısa zamanda fikirdaş ülkeler toplantısını yapalım ve burada özellikle ortak strateji belirleyelim. Bunun için temastayız. ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'ya gidecek mi gitmeyecek mi emin değiliz. İngiltere Dışişleri Bakanı gidişini iptal etti. Eğer ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'ya giderse bu toplantıyı yaparız. Hepimizin ortak fikri Esad'ın burada kalmaması. Kalırsa barış burada olmayacak" dedi.
"ABD-RUSYA TERCİHİ YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"
ABD ile Rusya arasında ilişkileri geliştirmek için her zaman çaba sarf ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki ilişkileri birbirine alternatif olarak görmüyoruz. Her iki ülke ile ilişkilerimizi sürdürürken o iki ülkenin değişik politikalarındaki yanlışlarına hayır dedik. Rusya ile ABD arasından bir tercih yapmak zorunda değiliz. İki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok. Son olayda ABD'nin müdahalesini destekledik. Rusya ile Astana sürecindeki çabalarımızı sürdürmek isteriz. Burada bir çelişki yok" diye konuştu.
"YPG'Yİ KAPTIRMAMA MÜCADELESİ"
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ABD arasındaki gerilimin Suriye'ye nasıl etkide bulunacağı sorusunu yanıtlarken, iki ülkenin de PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan YPG'yi birbirine kaptırmamak için mücadele ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Umarım iki ülke arasında Suriye üzerinden bir gerilim olmaz, ortak bir noktada buluşulur. Her iki ülke Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyor. DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede de aralarında görüş ayrılıkları yok. Hangi ülkenin daha fazla kararlı olması başka bir konu. Rusya ile ABD, şu anda Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor. Terör örgütü üzerinden rekabet edilmesi kabul edilebilir bir şey değil, bu acziyettir. İnşallah Suriye üzerinden gereksiz bir tırmanma olmaz."
MÜLTECİ SORUNU
Suriye'de gerginliğin devam etmesi durumunda mutlaka göç hareketliliği olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Ülkemizde yaşayan Suriyeli sayısının 3 katı, Suriye'de yerinden edilmiş durumda, evlerinin dışında yaşıyor. Bu göç hareketliliğine karşı daha güvenli bölgelerde Suriyelileri tekrar yerleştirip gerekli imkanları sağlamamız gerekiyor. Güvenli bölge fikri daha da elzem haline geldi. Hazırlıklarımız bu yönde" dedi.
TORBALI'DAKİ OLAY
Bakan Çavuşoğlu, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde hafta sonu Suriyelilerin bir çocuğu dövmesi üzerine ayaklanan mahalle halkının 500 Suriyeliyi bölgeden kovmasıyla ile ilgili soru üzerine de bu olayın 'münferit' olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Genelleme doğru olmaz. Münferit olaylar olabilir. Kilis'te Kilislilerden daha çok Suriyeli yaşıyor. Bugüne kadar Kilisliler arasında tek bir adli vaka olmamıştır. Gaziantep'in yüzde 20'si Suriyeli. Suriyelilerin karıştığı adli vaka oranı yüzde 3, bunun büyük kısmı da kendi aralarında. Suriyelileri potansiyel suçlu görmek yanlış. Türk toplumu Suriyelileri maddi olarak yük olmasına rağmen her zaman anlayışla karşılamıştır. Münferit bir olayı kriz var gibi yansıtırsak reyting uğruna yanlış yapmış oluruz."
'BU HAFTA İÇİNDE YÜZDE 60'I GEÇECEK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan referandum u ile ilgili anket çalışmaları olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Yüzde 56, 58 ve 60'a yakın evet çıkan anket sonuçları var. Bu hafta içinde yüzde 60'ı geçecek. Ben daha önce tahmini söylemiştim, yüzde 63. Antalya'da da yüzde 60 üzerinde 'evet' çıkacağını düşünüyorum" dedi. Gezi olayları, darbe girişimlerinin tesadüfü değil planlı olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Terör örgütleri 16 Nisan'da hayır için çalışıyor. Millet bunu çok iyi görüyor. Millet hainlere son darbeyi 16 Nisan'da indirecek" dedi.
SAVUNMA SİSTEMİ
ABD'nin Suriye üssüne yönelik kullandığı Tomahawk füzelerini değerlendiren Çavuşoğlu, "ABD bu füzeleri kullanırken Rusya karşılık vermek istedi mi istemedi mi? Bu ciddi bir şey, iki ülke arasında savaş nedeni. Buradaki müdahale Suriye'nin üssüne yönelikti" dedi. Türkiye'nin hava savunma sistemi konusunda henüz yeterli olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Kendi teknolojimiz yok. Suriye sınırında tehdit oluşunca bazı ülkeler bataryalarını getirip koydu. Bazı ülkeler geri çekti. NATO'nun görevi, tüm müttefiklerini havadan ve karadan korumak. NATO'nun aldığı tedbirler bakımından daha eksiklikler var. Böyle bir durumda Türkiye kendi açığını kapatmak zorunda. NATO hava savunma sistemi konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istemiyorsa Türkiye kendi kapasitesini güçlendirmek ister. Biz bunu bir yerden almak durumundayız. NATO ülkelerinin bu konuda bizi eleştirmeye hakkı yoktur."
TURİSTLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin yer yer turist göndermeyeceğine yönelik açıklamalar yaptığını belirterek, "Bazen tehditlerde bulunuyor ve algı operasyonu yapıyorlar. Son 10 günde Avrupa'dan birçok insanla Antalya'da konuştum. O turistler 'bu açıklamalar bizi bağlamaz' diyor. Avrupa önemli bir destinasyon ve turist sayısını artırmak için çalışmamız lazım" diye konuştu.
Toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu, doğum günü olan bir gazeteciyle birlikte pasta kestikten sonra referandum çalışması için Alanya kent merkezinden uzak köylere geçti.
Görüntü Dökümü
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Bakan Çavuşoğlu'nun salona girişi
Gazetecilerle selamlaşma
Bakan Çavuşoğlu'nun bir gazetecinin doğum gününü kutlaması
Bakan Çavuşoğlu gazetecilerle fotoğraf çektirmesi
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HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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2)YEŞİLOVA'DA KÖPEK İTLAFI İDDİASI
BURDUR'un Yeşilova İlçesi'nde belediye çöplüğünde çok sayıda köpek ölüsü bulunduğu iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yer aldı. Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, "Bu paylaşımların bizimle alakası yok. Bazı kişiler tarafından belediyeye suç isnat etmek için uydurulmuş şeyler" dedi.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'nun (HAYKONFED) facebook'taki hesabı üzerinden 5 Nisan'da yapılan paylaşımda, Yeşilova'da çok sayıda köpeğin vahşice öldürülecek çöplüğe atıldığı iddia edildi. 'Burdur Yeşilova İlçesi'nde çöplükte vahşet' başlığıyla çöplük içindeki ölü köpek fotoğraflarına yer verilen paylaşımda, 'Sayısız köpek ölülerinin bulunduğu çöplükteki vahşete dair Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek'i sorguluyoruz. Kendisini defalarca uyarmamıza rağmen kısırlaştırma yapmayan Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek'i kınıyoruz. Başta Burdur Orman ve Su İşleri Müdürlüğü olmak üzere bu zavallı köpekleri vahşice öldürüp çöplüğe atan katilleri bulmak için tüm kurumları göreve davet ediyoruz' mesajına yer verildi.
ZEHİRLİ ET VE TABANCAYLA ÖLDÜRTÜLDÜĞÜ İDDİASI
'Burdur Yeşilova Blediye Bşkanının talimatıyla sahipsiz köpeklerin daimi olarak zehirli et ve tabancayla belediye ekiplerine öldürtüldüğü ifade edilen ve ilçe çöplüğünde bulunan yüzlerce ölü köpek hakkında soruşturma açılması talebi' konulu bir dilekçe örneği de paylaşılarak Belediye Başkanı Nuri Özbek hakkında soruşturma açılması için Burdur Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumlara başvurulması istenen paylaşımın altına, tepki içerikli onlarca yorum yapıldı.
'BELEDİYEMİZE YAPILAN BİR KOMPLODUR'
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nuri Özbek ise fotoğrafları sosyal medyadaki paylaşımlarda gördüklerini söyledi. Özbek, "Belediye olarak hiçbir zaman köpek itlafından bulunmadık. Kendim de bir hayvanseverim. Bu yapılan paylaşımların bizimle alakası yok. Bazı kişiler tarafından belediyeye suç isnat etmek için uydurulmuş şeylerdir. Bu bana ve belediyemize yapılan bir komplodur" dedi.
'BELEDİYEYE ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞTI'
Başkan Özbek, "Kendini belediye başkanı görmek isteyen bir kişi ölmüş köpek fotoğrafı yayınlayarak Yeşilova Belediyesi'ne çamur atmaya çalıştı. Bu şahsı mahkemeye vereceğimizi ilan edince sağa sola bu fotoğrafları ulaştırdı. Bu şekilde bir kampanya oluşturdular ve benim hakkımda yanlış bir algı oluşturdular" diye konuştu.
BARINAK YAPILACAK
Belediye olarak hayvan barınağı yapmak için çalışmaları olduğunu da anlatan Özbek, "Çalışacak kişiyi ayarladık. İlçe genelinde bir kampanya başlatıyoruz. Vatandaşımızın artan ekmeklerini çöpe atmalarını önleyip poşetle toplayacağız" dedi.
Başkan Nuri Özbek, paylaşımda köpek ölülerinin olduğu ileri sürülen belediye çöplüğünde de incelemede bulundu, ancak herhangi bir köpek ölüsüne rastlanmadı. Burdur Valiliği'nin konuyla ilgili henüz soruşturma başlatmadığı da kaydedildi.
Görüntü Dökümü
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Belediye Başkanı Nuri Özbek'in çöplükte dolaşması
Çöplükteki canlı köpeklerden görüntüler
RÖP: Nuri Özbek
Sosyal medyada paylaşımları ve ölü köpek fotoğrafları
87.7 MB /// 02.45
HABER- KAMERA: Mesut MADAN- Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur),
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3)KUŞLARA ÇİVİLİ ÖNLEM TEPKİ ÜZERİNE KALDIRILDI
SİVAS'ta tarihi Taşhan içinde bulunan bir çay ocağı sahibinin kuşların konmaması için kemerler arasındaki demir direklere yerleştirdiği çivili tuzak tepki üzerine kaldırıldı.
Sivas'ta Vakıflar bünyesindeki tarihi Taşhan içinde 16 yıldan bu yana çay ocağı işleten Bedrettin Yıldırım kuşların pisleyerek altta oturan müşterilerini rahatsız etmemesi için farklı bir önlem geliştirdi. Yıldırım, özellikle güvercinlerin çok sayıda olduğu Taşhan'ın 2'nci katında bulunan çay ocağının önünde bulunan masa ve sandalyelere oturan müşterilerin üzerine pislememeleri için kemerleri sağlamlaştırmak için yerleştirilen demirlere kuşlar konmasın diye çivili düzenek koydu. Çivili düzeneğe vatandaşlar ve hayvanseverler tepki gösterdi.
"ARTIK RAHATÇA KONABİLİYORLAR"
Vatandaşların ve hayvanseverlerin şikayetleri üzerine Sivas Valiliği harekete geçti. Sivas Valisi Davut Gül Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü arayarak çivili tuzakların kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde çay ocağına gelen Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri demir direklere yerleştirilen çivili tuzakları kaldırdı. Kuşların demir direğe rahatca konduğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Taşhandan görüntü
-Kaldırılan düzenek
-Kuşların görüntüsü
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
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4)TAVŞANLI'DA KAZA: 10 YARALI
KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde aynı yöne giden 2 otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.Kaza dün gece Durak Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Recep Göktaş (58) yönetimindeki 43 U 1134 plakalı otomobile, arkadan gelen Hasan Yavuz'un (47) kullandığı 43 HU 810 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Recep Göktaş ve Hasan Yavuz ile her iki araçta bulunan Celalettin Çakır (79), Fatma Yavuz (53), Mustafa Kırık (41), Yeliz Çetinkaya (34), Selinay Kırık (15), Merve Kırık (17), İlayda Ceren Yavuz (8) ve Mustafa Çetinkaya (7) yaralandı.
Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan araçların,
-Yaralıların ambulans içerisinde,
-Olay yerindeki polislerin çekilen görüntüsü bulunuyor.)
Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI,(Kütahya)DHA
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5)ERZİNCAN'DA NİSAN KARI ŞAŞIRTTI
ERZİNCAN ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü, çiçek açan meyve ağaçlarının üzeri karla kaplandı. Erzincan'da ve çevresinde iki gündür devam eden yağmur dün akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Gece boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte kent merkezinde yaşayanlar karla kaplı bir sabaha uyandı. Kar yağışından çiçek açan meyve ağaçları da olumsuz etkilendi. Karayollarında ise ulaşımda aksamalar oldu. Öte yandan Erzincan'da 1'inci amatör küme Play-Off grubunda Üzümlü Belediyespor ile İliç Gençlikspor takımları arasında oynanması gereken yarı final rövanş futbol karşılaşması kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Görüntü Dökümü
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-Kent merkezine kar yağışı
(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,
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6)ARDAHAN'A NİSAN KARI
ARDAHAN'da, sabah saatlerinde baylayan kar yağışı etkili oldu, kent merkezi uzun biraradan sonra yeniden beyaza büründü.
Ardahan'lılar hafta sonu tatilinde güne karla uyandı. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı sabah erken saatlerde yerini kara bıraktı Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışında yürüyerek işyerlerine giden Ardahan'lılar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı kişiler de Nisan ayında yağan karın tarım için bereket getereceğini söylediler. Trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.
Görüntü Dökümü
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-Şehir merkezinde kar yağışından görüntü
-Vatandaşların kar temizliği
-Vatandaşlarla röp
-Ardahan Kalesi ve Köprüsünden kar yağışı ve tipi görüntüsü
Haber-Kamera -Deniz BAŞLI - / ARDAHAN
Süre: 80.9 MB / 2.32 Dk)
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7)KAR VE FIRTINAYA KARŞI 23 DAĞCI SÜPHAN DAĞI'NA ZİRVE YAPTI
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Süphan Dağı'na tırmanış düzenleyen 23 dağcı tipiye tutuldu. Zor durumda kalan dağcılar, zirve tırmanışı yaptı.
Van Gölü'nün kuzeyinde, Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'a sınırı olan Süphan Dağı'na 7 Nisan günü Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nden arabalarla hareket eden dağcılar, denizden 2 bin 200 metre yüksekliğindeki At Yaylası'nda kamp kurdu. Volkanik ve karla kaplı At Yaylası'ndan sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçen rehber Cuma Saltık yönetimindeki dağcılar, kar ve fırtınada Süphan Dağı zirvesine çıktı. Yaklaşık 9 saat süren zorlu tırmanışla zirve yapan dağcılar, 4 bin 58 metrede saygı duruşuda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak selife çekildi. Muhteşem bir tımanış yaptıklarını belirten Cuma Saltık, "Zaman zaman yaşanan şiddetli tipi ve kar yağışı tırmanışa heyecan kattı. Zirveye ulaştığımızda ise tüm yorgunluğumuzu atttık. Zirveden etrafı izlemek muhteşem bir duygu. Bu spora gönül verenleri mutlaka Süphan'ı görmeli" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Kar ve fırtınada tırmanış
-Zrvede çekilen fotoğraflar
(Haber-Kamera: AĞRI,
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8)KAYSERİ'DE MİMARSİNAN'I ANMA ETKİNLİĞİ
KAYSERİ'de, Mimarsinan doğduğu Ağırnas'da anma etkinliği düzenlendi.
Ağırnas Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, davetliler ve Ağırnaslı vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün tarihimize damga vuran Osmanlı imparatorluğunun gelişmesine katkı sağlayan Mimarsinan'ı anma gününde bir araya geldik. Bir kişi mesleğini severse, elindeki alete hükmedebilirse bu usta olmasının esas yollarından birisidir. Önce alete hükmedecek, sözünü geçirecek sonrasında ise elindeki malzemeyi işleme kabiliyetine erişmiş olacak. 600 yıl önce bu topraklardan çıkmış Kocasinan'ı bugün anıyoruz. Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Vali Süleyman Kamçı ise, "Mimarsinan bir asıra yaklaşan uzun soluklu ömründe yaptığı eserleriyle dünya mimarlık tarihine imzasını atmış bir şahsiyettir. Mimarsinan eserleriyle taşa hayat vermiş, onun eserlerinin güzelliği karşısında bir çok insan hayran kalmış ve sanatından ilham almıştır. Mimarlıkta dünya tarihine geçen Mimarsinan'ın özgün taş yapıları ve yer altı şehirleriyle ünlü Ağırnas mahallemizde doğması ve gençlik yıllarını burada geçirmesi bize ayrıca gurur vermektedir. Mimarsinan'ın eserlerinin fikri altyapısını oluşturan gezdiğimizde gördüğümüz mimari ile bugün insanlara sunulan mimari arasında önemli farklar olduğunu açıkça görüyoruz" ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmanın ardından Mimarsinan'la ilgili kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlik, Mimarsinan'ın doğduğu evin gezilmesi ile son buldu.
Görüntü Dökümü
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-Vali Süleyman Kamçı konuşması
-Ekonomi eski Bakanı Mustafa Elitaş'ın konuşması
-Genel detay
Haber-Kamera: KAYSERİ, DHA)
5 dakika 17 saniye/180 MB
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9)POLİS AMCA SATRANÇ TURNUVASI
BURDUR'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yılı dolayısıyla okul öncesi çocuklara yönelik 'Polis Amca Satranç Turnuvası' düzenlendi.
Bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Polis Amca Satranç Turnuvası'nda 120 minik ter döktü. Emniyet Müdürlüğü Göl Tesisleri'nde yapılan turnuva öncesi konuşan Emniyet Müdürü Saim Akpınar, turnuvanın amacının çocukların zekasının gelişmesi, ufkunun açılması olduğunu söyledi. Akpınar, "Satranç bir oyundur, eğlencedir, hobidir ama çocuklarımızın ufkunu açan sosyal bir etkinliktir" dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül de bu yıl turnuvanın 10'uncusunu düzenlediklerini belirterek, "Okul öncesine yönelik olarak Türkiye'de ilk olarak Burdur'da düzenledik. Turnuvanın başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu.
Daha sonra turnuvanın ilk hamlesini Emniyet Müdürü Saim Akpınar yaptı. Turnuvada 7 yaş erkeklerde Salih Berk Yalçıntaş birinci, Mustafa Kemal Akbulut ikinci Emir Üresin üçüncü oldu. 7 yaş kızlarda Ecrin Elif Susar birinci, Duru Aydeniz ikinci, Afra Reyhan Muslu üçüncü oldu. 6 yaş kızlarda Ece Şahin birinci, Ecrin Ada Şener ikinci, Hüma Gül Suna üçüncü oldu. 6 yaş erkeklerde ise Ahmet Kerem Coşar birinci, Burak Efe Köleoğlu ikinci, Muhammed Oğuzhan Mamak üçüncü oldu.
Görüntü Dökümü
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Konuşmalar
İlk hamle
Turnuvadan detay
HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,