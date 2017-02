Dha Yurt Bülteni-7

İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi (2)



İSTANBUL Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olan eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen 26 yaşındaki Sinem Metin Şahin, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyünde toprağa verildi.



İstanbul'da iki gün önce meydana gelen olayda Mustafa Şahin, boşanma davası açan eşi Sinem Metin Şahin'i ablasına ait kuaför dükkanına kadar takip etti. Konuşmak için eşini dışarıya çağıran Mustafa Şahin, eşiyle bir süre tartıştı. Ardından, yanında getirdiği silahla Sinem Metin Şahin'i vurarak öldürdü. Mustafa Şahin, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Sinem Metin Şahin'in cenazesi otobüsle bu sabah memleketi Niksar'ın Kuyucak köyüne getirildi.



Rıza ve Türkan Metin çiftinin 4 çocuğundan biri olan Sinem Metin Şahin'in cenazesi köyde ilk olarak baba ocağına götürüldü. Bu sırada yakınları gözyaşı döktü. Ablası Seval Metin cenazede gözyaşı dökerek, "Koştum kurşunların önüne ama yetişemedim, nasıl kıydılar bir saniyede diye" ağıt yaktı. Sinem Metin Şahin'in küçük kız kardeşi Seren Metin ise, "Ben seni değil sen beni telli duvaklı yolcu edecektin ablam, duvağımı sen kapatacaktın ablam" diyerek gözyaşı döktü. Ardından Alevi Dedesi Rıza Yılmaz tarafından helallik alındıktan sonra evinin önünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Rıza Metin ile birlikte çok sayıda yakını ve köy halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz kadının cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.



Kapatılan Kuyucak Belediyesinin eski başkanı Tahir Şimşek öldürülen kadının amcasının torunu olduğunu ifade ederek, "Kınıyorum. Artık bu kadın cinayetlerine bir son verilsin. Devlet artık buna bir el atsın. Ne gibi bir önlem alacaksa alsın. Haberlerde artık kadın cinayetlerini dinlemekten bıktık. Sözün bittiği yer burası zaten" şeklinde konuştu.



4 aylık Zeynep'in böbrekleri küçük Nurgül'e can oldu



TRABZON'da beyin ölümü gerçekleşen 4 aylık Zeynep Tavşan'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından 2 böbreği, Antalya'da 5.5 yaşındaki Nurgül Kesgin'e nakledildi.



Trabzon'da kas erimesi ve solunum yetmezliği nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Tavşan'ın ailesi tarafından bağışlanan iki böbreği, askeri uçakla Antalya'ya gönderildi. Havalimanından ambulansla alınan böbrekler, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirildi. Böbreklerin nakledileceği kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tarama yapıldı. İncelemede, iki böbreğin de Afyonkarahisar'da oturan ve 2.5 yıldan bu yana böbrek yetmezliği çeken Nurgül Kesgin'e nakledilmesine karar verildi.



Babası İbrahim ve annesi Fatma Kesgin tarafından hastaneye getirilen Nurgül, yapılan testlerin ardından nakil için ameliyata alındı. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla böbrekler Nurgül'e başarıyla nakledildi.



"KÜÇÜK BEDENLERİ DİYALİZDEN UZAK TUTMA SAVAŞI VERİYORUZ"



AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, operasyonun 2.5 saat sürdüğünü kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Merkezimiz her tür nakillerin yapıldığı tek kamu kurumu olma özelliği nedeniyle çok önemli. Küçük yaşta organ nakli bekleyen hastalarımızın da çokluğu bağış konusunda bizleri daha çok çalışma yapmaya zorluyor. Nakilleri artırarak küçük bedenleri diyalizden uzak tutma savaşı veriyoruz. Hastamız şu an çok iyi yoğun bakım süresi sonunda servise alacağız" diye konuştu.



Anne Fatma Kesgin ise kızını görmek için sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Baba İbrahim Kesgin de bağışçı aileye teşekkür ederek, "Onlara sabır diliyorum. Kızımızın nakil olacağı haberini aldığımızda çok heyecanlandık" dedi.



İzmir'de bisikletle otobüs yolculuğu başladı



İZMİR Büyükşehir Belediyesi, metro ve İZBAN banliyö hattı trenlerinde bisikletli yolculuğun önünü açan düzenlemelerin ardından, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için ilk etapta 60 otobüse özel 'bisiklet aparatı' taktı. 2 bisiklet taşıma kapasiteli aparatlar, kolay kullanımıyla hizmet vermeye başladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım kuruluşu ESHOT, otobüslerin önüne aparat ekleyerek bisiklet sürücülerine yolculuk imkanı sunmaya başladı. Aynı anda iki bisikletin taşınabildiği, kolay açılıp kapanabilen sistem, İzmir genelinde ilk etapta 60 solo otobüste hizmete alındı. Otobüsler Bornova, Buca, İnciraltı-Balçova-Üçkuyular, Karşıyaka-Bostanlı ve Konak-Alsancak'tan oluşan Merkez olmak üzere toplam 5 ayrı bölgede hizmet verecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro ve İZBAN trenlerinde bisikletli yolculukların önünü açan düzenlemelerin ardından, bu alanda önemli bir adım daha attı. ESHOT Genel Müdürlüğü, hem bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak çevreci ulaşımı desteklemek hem de bisiklet kullanıcılarından gelen talepleri karşılamak üzerine otobüslerin önüne taşıma aparatı taktı. Aynı anda iki bisikletin taşınabildiği sistem, üzerinde bisiklet yokken otobüsün ön kısmında kapalı durumda kalabiliyor. Bisikletli bir yolcu bineceğinde ise yolcu tarafından pratik bir şekilde açılıyor. Kullanıcı, bisikleti taşıma bölgesine yerleştirdikten sonra yolculuğuna başlayabiliyor. Yolculuğun bitiminde ise bisikleti yerinden çıkararak, düzeneği kapalı konuma getirmek gerekiyor. Tüm bu işlemler çok kısa bir süre içinde, pratik bir şekilde yapılabiliyor. Aparat sisteminin nasıl işlediği, otobüslerin ön camına yapıştırılan bilgilendirme notlarında da görsel ve yazılı olarak yer alıyor.



ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, aparatlı otobüs sayısının, kullanım ve gelen taleplere göre önümüzdeki süreçte artırılabileceğini açıkladı.



Hakkari'de HDP ve DBP 'hayır' kampanyası için kolları sıvadı



HAKKARİ'de HDP ve DBP tarafından 'Demokrasi Bileşenleri' adı altında bir komisyon kuruldu. Komisyon adına açıklama yapan sözcü Necmettin Acar, HDP, DBP ve bağlı bileşenler olarak referandumda 'hayır' oyu verilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.



'Demokrasi Bileşenleri' adına HDP Hakkari il binasında yapılan toplantıda açıklamayı komisyon sözcüsü Necmettin Açar yaptı. Tek adam sistemine karşı HDP, DBP ve bağlı bileşenler olarak çalışmalara başlayacaklarını belirten Açar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün itibariyle Hakkari Demokrasi Bileşenleri olarak özellikle partimiz HDP bünyesinde önümüzdeki referandum için kurmuş olduğumuz koordinasyon komisyonumuzu bugün burada sizlerin aracılığıyla tüm halkımıza duyuruyoruz. Bu referandum süreci boyunca biz ülkenin dört bir yanına, yani oy kullanan herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşa ülkenin demokrasi geleceği için, ülkenin tüm problemlerinin ana çözümü için tek adam sistemine, rejimine 'hayır', demokrasiye 'evet' sloganıyla bugün bu çalışmalarımızı burada başlatmış bulunmaktayız."



Uludağ'da tatilcilerin kızak keyfi



TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.



Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da, sömestr tatilini fırsat bilen tatilciler, zirvede karın tadını çıkartıyor. Beyaz Cennet'te kar kalınlığı 1 metre 80 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde güneşli olan Uludağ'da, öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve sis nedeniyle pistler, tam anlamıyla dolmadı.



Buna rağmen, sisli hava ve rüzgara aldırış etmeyen bazı tatilciler ile günübirlikçiler, kızak ile kaymanın keyfini çıkarttı. Zaman zaman ufak kazaların yaşandığı pistlerde renki görüntüler oluştu.



Batmanlı avcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı



BATMAN'da faaliyet gösteren Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi avcılar, Batı Raman Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Dernek Başkanı Mehmet Sertkaya, avcı olmalarına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bıraktı



Yabani hayvanların açlıktan ölmemesi için Batı Raman Dağı başta olmak üzere çevredeki dağlara yem bırakan Batman Avcılar ve Atılar Derneği Başkanı Mehmet Sertkaya, avcılara da doğaya yem bırakılması konusunda uyarıda bulundu. Batmanlı Avcılar, kent merkezine kadar inmeye başlayan yaban hayvanlarının tehlike oluşturmasını önlemek geçmek için doğaya yem bıraktı. Avcıların zamansız ava çıkmaması uyarısında bulunan Başkan Sertkaya, "Keklik ve tavşan avı yasağı var. Buna rağmen maalesef bazı avcılar, ava çıkıyor. Belgesiz avcılık yapanlar, yaban hayvanlarına zarar veriyor. Dernek olarak üyelerimizle birlikte ovaya çıktığımızda korsan avcılara izin vermiyoruz" dedi.



Avcıların daha çok av limitlerine göre hareket etmesinin gerektiğini de ifade eden avcılardan Ekrem Oğlak da, "Avcıları, avlayabilecek limitleri konusunda uyarmayı bir görev biliyoruz. Avcıların mutlaka avlanma günlerine dikkat etmeleri ve yanlarında avcılık belgelerini bulundurmalarını istiyoruz. Özellikle geceleri araba farları ile tavşan avlanmamalı. Tavşan ve keklik avlanma yasağına uymayanlar iki kat para cezasıyla karşılaşabiliyor. Yavrulama döneminde avcıların yasak karalarına uymaları bir zorunluluktur, uymayanlar da cezasını öder" diye konuştu.



Geceleri araçların farlarıyla tavşanlara tuzak kurulduğunu belirten bir başka avcı Faysal Benek ise, "Maalesef birçok yerde olduğu gibi Batman'da da geceleri araçların farlarıyla tavşanlara tuzak kuruluyor. Artık bu uygulamadan vazgeçilmeli. Yabani hayvanların nesli her yıl tükeniyor. Zor kış koşullarında herkes bölgesini yemlerse yabani hayvanlar da aç kalmaz" şeklinde konuştu.



