Dha Yurt Bülteni-7

1)BAKAN ARSLAN: DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPRÜSÜNÜ YAPACAĞIZ
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale Boğazı'na yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olacağını söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Mehmet Ceylan'ı ziyaret etti. Bakan Arslan, ziyaret ardından kentteki gazetecilerle bir araya gelerek, bakanlığının kente yaptığı hizmetleri anlattı. Çanakkale Boğazı'na yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Trakya'yı, Avrupa'yı, İstanbul'un yükünü Gelibolu üzerinden Ege'ye aktaracağını belirterek, köprü ihalesinin Türkiye için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olacağını ifade eden Arslan, şunları söyledi: "Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. 'Bu, Türkler de çok oluyor' lafının tam da ispatı. Çok olmaya devam edeceğiz inşallah çünkü biz insanımızın hayrı için, insanlığın hayrı için çok olmaya devam ediyoruz. Burada da çok olacağız. 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız. Onunla da yetinmeyeceğiz, gerek yaklaşım viyadüklerini gerekse ayaklar sonrası açıklığı düşündüğünüz zaman, 5,2 kilometrelik bir mesafeyle dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız.1915 Çanakkale Köprüsü 10 milyar liranın üzerinde bir yatırım. Ekonomik olarak Türkiye'ye bu kadar saldırının olduğu bir ortamda 15 tane firma ihalemize teklif verdi. 4 ayrı grup oluştu. Bu 15 firmanın 8 tanesi yabancı, 7 tanesi Türk firması. Bu çok önemli. ve yine bu konuda Japonya'sından Kore'sine, Çin'inden İtalya'sına yani sadece bir bölge değil, Avrupa Birliği'nden bir ülke de dahil ciddi bir şekilde ilgi gösterdiler. Ülkeye olan güveni, ülkenin istikrarına olan güveni ortaya koymak adına 4 büyük gruptan çok ciddi, çok rekabetçi bir teklif aldık, onun ayrıca önemsediğimiz kısmı da bu tekliflerin içerisinde 13 finans kuruluşunun 'evet ben bu projeyi finanse edeceğim' diyerek mektup vermiş olması da o sektörün içindeki insanlar bilir, bir ülkeye güvenin en büyük göstergelerinden biridir. Çok başarılı bir çalışmayla inşallah Tekirdağ'ı, Trakya'yı, Ege'yi kalkındıracak önemli bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız."
Bakan Ahmet Arslan, Tekirdağ'a yatırımların süreceğini belirterek, "Velhasıl kelam bakanlığın Tekirdağ'a olan ilgisi eksilmeden, aksamadan devam ediyor. Ama iki şey, bir Tekirdağ'da birçok şey devam ediyor ama Tekirdağ-Hayrabolu yolunun standardının yükseltilmesi, kısaltılması, 56 kilometreden 46 kilometreye düşecek şekilde bölünmüş yol, sıcak asfalt olması, yapım projesinin ihalesi 17 şubat 2017, yani yaklaşık 20 gün sonra biz inşallah oranın ihalesini gerçekleştirmiş olacağız ve ihale süreci biter bitmez de yapımına başlayacağız. Ciddi büyük de bir proje. 250-300 milyonluk, eski parayla 250-300 trilyonluk projeden bahsediyoruz. Ama hem Tekirdağ için, hem Hayrabolu için hem o güzergah için çok önemli olduğu için parası önemli değil helali hoş olsun" dedi.
Görüntü Dökümü
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Bakan Arslan'ın karşılanması
Valilik ziyareti
Gazetecilerle toplantı
Bakan Arslan'ın açıklaması
Detaylar
Haber-Kamera; Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -
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2)BAKAN AKDAĞ: MERSİN ŞEHİR HASTANESİ 3 ŞUBAT'TA AÇILACAK
SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Mersin Şehir Hastanesi'nin 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açılacağını söyledi. Mersin Şehir Hastanesi'nde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte inceleme yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehir hastanelerinin bir zihniyetin değişikliği olduğunu söyledi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Akdağ şöyle konuştu:
"3 Şubat saat 14.30'da, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin resmi açılışını yapacaklar. Gerçekten heyecan verici. Şehir hastaneleri mükemmel binalar değil, teknolojik imkanlar değil. Şehir hastaneleri bir zihniyet değişikliği. Sağlıkta dönüşüm programımızın ikinci döneminin hastanecilikte ki yeni adı şehir hastaneleridir. Mersin Şehir Hastanesi ayarında bir hastaneyi bu gün Avrupa'da bulamazsınız. Belki Amerika'da bulabilirsiniz. Böylesi bir yaklaşımla, zihniyetle inşa ettik. İçinde bulunduğumuz sene 6 ile 8 hastaneyi hizmete sokacağız. Ardından Yozgat'ı, Isparta'yı, yıl sonu gibi firma yetiştirirse Ankara'daki hastaneyi hizmete açacağız."
BÜYÜK ESERİ 3 YILDA TAMAMLADIK
Son bir kaç aydır yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını söyleyen Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü:
"El birliği olmasa bu büyük eseri bu kadar kısa sürede tamamlayamazdık. Dünyadaki örneklerine baktığımızda da bu kadar süratle büyük eserin bitirildiği örnekler son derece az. 370 bin metrekare kapalı alanı olan kompleks bir bina inşa ediyorsunuz. Her bir odası, ameliyat odası uzmanlar tarafından incelenip hizmet alır kaydı alması gerekiyor. 3 yıl içerisinde böylesine büyük eseri hizmete açmaktan iftihar ediyoruz. Bu millet buna layıktır. 15 Temmuz gösterdi, bizler milletimiz için hizmet etsek, rahatını huzurunu üstün seviyeye çıkarsak azdır."
REFERANDUM ÇOK ÖNEMLİ
Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'da ziyarette şöyle konuştu:
"Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek olan referandumun, ülkemiz için, milletimiz için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Biz istiklalimizi, istikbalimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı ve torunlarımızı daha iyi bir yaşama kavuşturmak istiyorsak bu referandum sürecini son derece sağlıklı geçirmemiz gerekiyor. Referanduma tüm millet olarak destek vermemiz gerekiyor. referandum sürecini 'evet' damgası ile tamamladığımız anda Türkiye'nin önü açılacaktır. Daha hızlı büyüyecek, daha hızlı kararlar alacaktır. Dünyada güçlü liderliğin ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin güçlü lidere, liderlere ihtiyacı var. Anayasa değişikliği ile bunu gerçekleştirebiliriz."
Bir süre önce yapımına başlanan ancak inşaatı duran Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili yeni sözleşme imzalandığını belirten Elvan, 2018'de açılışının yapılmasının planlandığını da söyledi.
Ziyaretin ardından Akdağ ve Elvan, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek Mersin Şehir Hastanesi'nde incelemede bulunmak için Valilikten ayrıldı.
Görüntü Dökümü
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın valiliği ziyaret etmesi
Protokol bakanları karşılarken
Çocuklar bakanlara çiçek verirken
Bakanlar şeref defterini imzalarken
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın konuşması
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması
SÜRE: 12'00" BOYUT: 618.39 MB
Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN
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3)ŞIRNAK'TA KAR YOLLARI KAPATTI, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK EKİPLERİN ÇABASI İLE HASTANE ULAŞTIRILDI
ŞIRNAK merkeze bağlı Başağaç Köyü'nde hastalanan 2 yaşındaki Leyla Anık, kar yağışının kapattığı köy yolundan ailesi tarafından hastaneye getirilemeyince devreye 112 ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) birlikleri girdi. Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu 2 yaşındaki Anık hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'a 30 kilometre uzaklıktaki Siirt yol üzerinde bulunan Başağaç Köyü'nde ikamet eden Sabriye ve Ahmat Anık çifti, 2 yaşındaki kızları Leyla Anık'ın ateşi çıkması üzerine Şırnak'ta Hastaneye götürmük istedi. Ancak kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olması üzerine aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, paletli 112 ambulansı ve UMKE aracıyla 30 kilometre mesafedeki Başağaç Köyü'ne hareket etti. Köy yolu bazı yerlerde 1 metreyi bulan kar kalınlığıya kapalı olması, zor kış şartlar ve çığ tehlikesine rağmen ekipler 2 saat süren zorlu bir uğraştan sonra köye ulaşabildi. Köyde 2 yaşındaki Leyla Anık'a yapılan ilk müdahalenin ardından yine aynı köy yolu ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Leyla Anık'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Paletli ambulansın köye gitmesi
-Kapalı olan köy yolunda kar içinde ilerlemesi
-Ekiplerini köye girişi
-Hastanın bulunduğu evden hastanın çıkarılması,
-Hastanın Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilmesi
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -
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4)KOMÜNİST BAŞKAN VE OVACIK'LILARIN KAYAK KEYFİ
TÜRKİYE'nin tek Komünist Partili Belediyesi olan Ovacık ilçesinde kış aylarında Belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve ilçe sakinleri Ovacık kayak tesisinde kayak keyfi yaparak zaman geçiriyor. Belediye başkanı Maçoğlu, Ovacık'ın Komünist bir ilçe olduğunu, Türkiye'nin bir çok ilinden Ovacık'a gelenler olduğunu belirterek, "Burası Komünist bir ilçe, dolayısıyla herkesin bir ilgisi var. Gelip bu güzelliği yaşayıp memun dönüyorlar. Ben bütün yoldaşlarımızı buraya davet ediyorum, gelip bu güzelliği bizimle birlikte yaşasınlar. ilçeyi yönetmek mi kaymak zor diye sorsanız ben kaymak zor diyorum"dedi.Tunceli'nin Ovacık ilçesinde daha önce organik nohut, kuru fasulye ve bal üretimi yaparak bunu piyasaya süren Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, şimdi herkesi Türkiye'nin en iyi kayak pistlerinden biri olacak Ovacık ilçesindeki kayak pistine davet etti. Ücretsiz ulaşım ve düşük fiyatla içme suyu hizmetini sunan Komünist Belediye'nin ircaatları beğeni toplayan Belediye Başkanı Maçoğlu, geçen yıl halk ile birlikte ürettiği kuru fasulye ve Nohutları "Komünist organik ürünler" olarak piyasaya sürdüklerini, gelen talepler üzerine üretimi ve üretim alanlarını iki katına çıkardıklarını söyledi. Halka yönelik beğenilen icraatlarıyla Türkiye gündemine gelen Komünist partili Ovacık belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu kez ise herkesi kayak keyfi yaşamak için Ovacık ilçesine davet etti.
"İLÇEMİZ YERLİ TURİSTLERLE DOLDU"
Ovacık ilçesinin 3 kilometre yakınında bulunan kayak tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Komünist partili belediye başkanı Maçoğlu, Türkiyenin en güzel kayak tesisinin ve kayak pistinin Ovacık'ta olduğunu belirterek, "Ovacık kayak tesisleri, Türkiye'nin en güzel kayak merkezidir. Bunu burada açık yüreklilikle söylüyorum inanmayan gelir görür ve bana hak verir. Bizler buraya hem eğlenmeye hem dinlenmeye geliyoruz. Tesislerin içinde her türlü imkan var, dışarıda kayanların yanı sıra içeride dinlenen ve masa tenisi oynayanlar var. Bende zaman zaman arkadaşlarla masa tenisi maçı yapmak için buraya geliyorum. Son üç gündür kar yağıyordu bugün hava açtı ancak inanılmaz bir fırtına var, buna rağmen buralar insan dolu fırtınaya rağmen insanlar bu tesise gelerek eğleniyor. Özelikle bu aylarda birçok ilde özellikle Elazığ, Malatya, Bingöl, İstanbul ve Ankara'dan buraya bu tesislere özelikle gelen insanlar var. Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle bu sayı bu günlerde giderek artmış durumda. İlçe şu an yerli turistlerle dolu. Bende gelen misafirlerimizle birlikte zaman buldukça gelip kayıyorum bazen düşüyorum ama yinede kaymaya çalışıyorum"dedi.
Belediye Başkanı Maçoğlu, ilçesinin Komünist bir ilçe olduğunu bu nedenle herkesin ilgisini çektiğini de ifade ederek, "Bu güzelliği yaşayıp memun dönüyorlar, ben bütün yoldaşlarımızı buraya davet ediyorum, gelip bu güzelliği bizimle birlikte yaşasınlar. ilçeyi yönetmek mi kaymak zor diye sorsanız ben kaymak zor diyorum bir kaç düşme denemesinden sonra artık kaymayı öğrendim güzel oluyor" dedi.
Kayak tesisinin ilçeye büyük katkı sağladığını ve 2 yıldır randımanlı çalıştığını söyleyen Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, "Kış dönemi bizim en çok sıkıntı çektiğimiz dönem. Burada inanılmaz bir kar yağışı oluyor. Eskiden çok kar yağdığı için insanlar buranın çilesini çekemiyordu ve batı illerine göç ediyorlardı. Şimdi ise insanlar bırak göç etmeyi dışarıda olanlar gelip kayak yaparak keyfini çıkarıyor. Kayak tesislerinin açılması ile birlikte ilçeye gelen yerli turist sayısı kış aylarında çok fazla oldu ve esnafa halka ekonomik katkı büyük olmaya başladı. İnsanlar yaşamlarından memnun şu an ve bizde bu durum karşısında hizmetlerimizi daha da geniş alanlara yayıyoruz. Halk memnun ise biz mutlu oluyoruz. Farklı bölgelerden farklı insanlar geldikçe sosyal alandaki faaliyetler gelişiyor, sosyal ilişkiler artıyor ve bu güzel bir ortam yaratıyor"diye konuştu.
Komünist Başkan Maçoğlu, açıklamalardan sonra kayak pistine çıkarak kayarken zaman zaman düştüğü de görüldü. Zorlu kayak pistinde kayan çok sayıda gencin, profosyonel kayakçıları aratmayacak şekilde kaydıkları görülürken akrobotik haraketleri de ilgiyle izlendi.
Görüntü Dökümü
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-Komünist başkan masa tenisi oynarken
-Masa tenisi oynarken kısa açıklama yapıyor
-Başkan kayak takımları ile kaymaya çıkarken
-Kaymadan önce Başkanın kısa açıklama yapması
-Başkanın kaymasından görüntüler
-Başkanın kayarken detay görüntüsü
-Vatandaş kayak yapmasından görnütüler
-Kayak gösterilerinden detaylar
-Zorlu pistte kayak yapan gençlerin görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,-
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5)SUCUK EKMEK FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde belediye tarafından 3'ncüsü düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali'ne yaklaşık 15 bin kişi katıldı.Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı Rauf Denktaş Bulvarı'nda düzenlenen festivalde pişirilen 2 ton sucuk, binlerce davetliye ücretsiz dağıtıldı. Festivale MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile birlikte yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli'de sucuk ekmeğin bir değer olduğunu söyledi. Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeğini Türkiye genelinde tanıtımını yapmak ve bu lezzeti herkesin tatması için festival düzenlediklerini anlatan Tarhan, "Çevre il ve ilçelerden insanlar Kadirli'ye gelerek sucuk ekmek yiyorlar. Sucuk ekmek bir değerdir. 3'ncüsünü düzenlediğimiz festival ile sucuk ekmeğin markalaşması yolundaki adımları giderek artıyor. Kadirli olarak bu konuda patent başvurusu da yaptık. Bu yıl festivalimizde 2 ton sucuk ile şalgam ikram ettik" dedi.
Protokol tarafından mangal ateşinin yakılması ile başlayan festivalde 3 kamyon kar getirilerek alana döküldü. Ayrınca çeşitli animasyon gösterilerinin yanında Sanatçı Oğuz Yılmaz'da konser verdi.
Görüntü Dökümü
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Mangal ateşinin protokol tarafından yakılması
Alandaki kalabalık
Tezgahlarda sucuk pişirilmesi
Tezgahta sucukların dağıtılması
Karda oynayan çocuklar
Festivalden genel ve datay görüntüler
Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın karda çocuklarla oynaması
Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın konuşması
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ, (Osmaniye),
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6)SİVEREK'TE, İLGİNÇ BİNA GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 3 katlı ince bina, görenleri şaşırtıyor.Şirinkuyu Mahallesi'nde, Selahattin Gül'e ait 3 katlı bina farklı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ön bölümü sokağa, arka bölümü ise boş araziye bakan ince uzun bina, farklılığı ile herkesi şaşırtıyor. 58 metre kare olduğu öğrenilen üçgen şekildeki arsasına yaptığı 3 katlı binanın her katında 2 oda, tuvalet ve banyo bulunduğu öğrenildi.
Görenleri şaşırtan binanın sahibi Selahattin Gül, arsasının üçgen şekilde olduğunu belirterek, "58 metre kare arsamıza binayı inşa ettik. Görenler ilk bakışta şaşırıyor ama biz mutluyuz" dedi.
Görüntü Dökümü
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Görenleri şaşırtan bina
Sokak ve bina
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB
Dha Yurt Bülteni-7
1)BAKAN ARSLAN: DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPRÜSÜNÜ YAPACAĞIZULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale Boğazı'na yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olacağını söyledi.
1)BAKAN ARSLAN: DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPRÜSÜNÜ YAPACAĞIZ