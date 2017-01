Dha Yurt Bülteni -7

Sağlık Bakanı Akdağ: İnsanların oylarını kullanabilmeleri için OHAL lazım



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, koşarak hedefine ulaşmak isteyen bir Türkiye için cumhurbaşkanlığı sistemini istediklerini belirterek, "Büyük ve güçlü bir Türkiye için, istikrarlı bir Türkiye için, terörle çok daha güçlü, hızlı mücadele edebilen, ekonomisini kuvvetlendiren bir Türkiye için yeni bir döneme geçmeye biz hazırız. Milletimizin de hazır olduğuna inanıyoruz" dedi.



Akdağ, CHP ile HDP'nin kol kola girdiğini söyleyerek, "Tabi burada bir takdir etmemiz gerekiyor. MHP ve onun genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli gerçekten milli bir duruş sergiledi. Milletin ve devletin ihtiyacını iyi gördü ve sayın başbakanımızla oturdular, konuştular, görüştüler, ortak bir metin hazırlandı. Şimdi bu ortak metin TBMM'den milletimizin önüne geldi. Artık bir kere daha söz de milletin, karar da milletin diyeceğimiz bir iki ayı sizlerle yaşayacağız. Biliyoruz ki bütün bu süre boyunca bir takım şer güçler birlikte hareket etmeye ve dayanışmaya devam edecekler. Burada bizi üzen ve hayrete düşüren bir nokta şudur; Maalesef CHP'nin genel başkanı ve yönetimi bu meselede HDP ile kol kola girmiştir. Omuz omuza durmaktadır. Bunu mecliste de gösterdiler. Meclisteki çalışmalar sırasında da CHP, HDP ile birlikte bu referandum kararının milletin önüne gelmesini engellemek için gayret gösterdi. Beraber saldırganlık gösterdiler, kürsü işgalleri yaptılar. Milletvekillerimize saldırdılar. Şiddet uyguladılar ve bunu birlikte yaptılar. Şimdi gerçekten ülkenin kadim bir partisi olan, evet hep muhalefette kalsalar bile nihayetinde bu milletin on yıllardır ana muhalefetini yürüten bir partisi olan CHP'nin HDP ile kol kola girmesi gerçekten kabul edilebilecek, anlaşılabilecek bir durum değildir. CHP ve genel başkanı bu yanlış tutumundan vazgeçmelidir. CHP ve genel başkanı milletin hayrına olan her ne ise o hayra onlar da evet demelidir. Onlar evet dese de demese de millet o büyük ferasetiyle Nisan ayında inşallah damgasını, mührünü bir kere daha Türk tarihine, geleceğine basacaktır" dedi.



ÜST AKILLARIN TAŞERONLUĞUNU YAPIYORLAR



Terör örgütlerinin elbirliği yaparak üst akılların taşeronluğunu yaptığını ve Türkiye'nin üzerine çullandıklarını ifade eden Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



"Allah'ın izniyle Türkiye bütün şer odaklarına rağmen bu kutlu yürüyüşüne devam edecek. FETÖ'sü, DAEŞ'i, DHKP-C'si, PKK'sı hepsi elbirliği yapmış Türkiye'nin üzerine yükleniyorlar. Kendilerini görevlendiren o üst akılların taşeronluğunu yapmak için Türkiye'nin üzerine çullanıyorlar ama Allah'ın izniyle bu milletin bunlara pabuç bırakacak bir durumda olmadığını da hepsine gösteriyoruz. Bir taraftan terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor, öbür taraftan birtakım ekonomik saldırılarla da karşı karşıyayız. Bunun da farkındayız ama Allah'ın izniyle milletimizin bunun da üstesinden elbette gelecek"



OHAL'İ HAYATTA TUTMAMIZ LAZIM



Terörün baskılarına mani olmak için OHAL'in hayatta tutulması gerektiğini söyleyen Akdağ, şöyle konuştu: "Şimdi 'Olağanüstü hal ile seçime gidilir mi, referanduma gidilir mi' tartışmaları başlattılar. Aslında bu referanduma olağanüstü hal ile gidilir mi sorusunun tam tersini sormak lazım. Olağanüstü hal olmadan bu referanduma gidilir mi, gitmek ne kadar doğru olurdu? Bu soruyu özellikle soruyorum. Türkiye'deki olağanüstü hal ilanının sebebi nedir? terör mücadelesi, başka bir sebebi yok. 15 Temmuz'daki hain FETÖ darbesi, onunla işbirliği yapan PKK'sı, DHKP-C'si, DAEŞ saldırıları bütün bunlar Türkiye'deki bir olağanüstü hali gerekli kıldı. Yani biz olağanüstü hal ile vatandaşımızın hayatında bir değişiklik yapmıyoruz ki. Türkiye'de olağanüstü hal teröre karşı devletimizi, hükümetimizi güçlü kılan bir karar ve onun için olağanüstü hal var. Terörle mücadele etmek için, terörü alt etmek için olağanüstü hal ilan etmiş durumdayız. 7 Haziran seçimlerinde PKK sahada HDP'yi desteklemek anlamında ciddi bir baskı unsuru halindeydi. Bu baskı unsur 7 Haziran'dan sonra kalkınca PKK'nın demokrasi üstündeki o baskıcı tavrı, zalim tavrı ortadan kalkınca tablo hemen değişiverdi. Dolayısıyla bizim referandumda da terörün PKK başta olmak üzere, terörün sandıklara baskına mani olmak için olağanüstü hali hayatta tutmamız lazım. İnsanlar özgürce, kendi hür iradeleriyle gitsinler sandığa, oylarını kullanabilmeleri için olağanüstü halin ayakta kalması lazım"



Altını kirleten alzheimer hastasını, bahçede soğuk suyla yıkadı



GAZİANTEP'te, altını kirlettiği belirtien Alzheimer hastası yaşlı, yakını olduğu düşünülen kadın tarafından bahçede hortumla soğuk su tutularak yıkandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.



Hoşgör Mahallesi'nde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, alzheimer olduğu öne sürülen adı bilinmeyen yaşlı adam, altını kirlettiği için yakını olduğu düşünülen kadın tarafından bahçede pijaması çıkarılıyor. Yaşlı adam, soğuk olduğunu söylemesine rağmen kadın banyo yaptıracağını söyleyerek bahçede hortumdan akan soğuk suyla yıkamaya çalışıyor. Yaşlı adamın bir ara tepki gösterip tokat atmaya çalıştığı kadın, başka bir yakınının yardım etmesiyle hortum tutarak yıkamayı sürdürüyor. İnternette yayılan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.



Gaziantep'te yaşadığı belirtilen yaşlı adam ve kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.



Doğu'da tipi göz açtırmıyor



Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İki günden beri devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlıkları Ağrı'da 102, Muş'ta 99, Erzurum'da 48, Kars'ta 33, Ardahan'da 22, Iğdır'da 14 santimi buldu. Gece saatlerine süren tipi nedeniyle vatandaş ev ve iş yerlerinden çıkamaz hale geldi. Sürücüler trafikte yayalar ise kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.



Angola'dan gelip, Adana'da dolandırıcılık yaparken polise yakalandılar



ADANA'da özel bir kimyasal ile boyadıkları kağıt parçalarını dolar diyerek dolandırıcılık yapmak isteyen Angola uyruklu Roberto Gomes (56) ve Pedro Manuel Joaquim (53) polis tarafından suçüstü yakalandı. Afrika ülkesi Angola'dan gelen şüpheliler tutuklandı.



Merkez Seyhan İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki oturan Sami Sertkaya ile iletişime geçen Angolalı Roberto Gomes ve Pedro Manuel Joaquim kendi ülkelerinden döviz çıkarmanın yasak olduğunu ve özel bir kimyasal maddeyle 10 milyon Amerikan Dolarını siyaha boyayıp kağıt haline dönüştürerek İstanbul'a getirdiklerini, şimdi de bunları özel bir karışımla silip tekrar dolar yapacaklarını söyleyip görüşmek istediklerini belirtti. Sertkaya'nın görüşme talebini kabul etmesi üzerine Angolalılar, ellerindeki 2 bavulla Adana'ya geldi. Sertkaya, kimyasallarla kağıt parçalarını kendine dolar diye satmak isteyen Angolalılardan şüphelenip, durumu polise bildirdi.



Sertkaya'nın ihbarı üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılarla müşteri gibi iletişime geçti. Sahte dolarları almak için pazarlık yapan polis, buluşma noktasına gidip, 2 dolandırıcıyla pazarlık yaptı. Müşterilerinin polis olduğunu anlamayan dolandırıcılar, yanlarında getirdikleri kimyasal maddelerle siyaha boyanmış gerçek doları temizleyip onları kandırmaya çalıştı. Bunun üzerine Roberto Gomes ile Pedro Manuel Joaquim, gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde toz ve sıvı kimyasal maddeler ile insanları kandırmak için bir miktar boyadıkları gerçek dolar ile bavullarla para ebatlarında kesilmiş 9 deste kağıt çıktı.



Emniyette tercüman yardımı ile ifadeleri alınan dolandırıcılar, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Nusaybin'e 3 yıl sonra kar yağdı



MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Nusaybinli çocuklar arkadaşlarıyla kartopu oynayarak kar yağışının zevkini yaşadı.



Nusaybin'de 2014 Ocak ayında kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ve ilçe merkezin yoları trafiğe kapanmış o günden 3 yıl sonra ilçede ilk kez bu sabah erken saatlerinde kar yağdı. Uzun süre kar görmeyen çocuklar, alanlara ve sokaklara inerek arkadaşlarıyla kartopu oynadı. Sokak aralarında kar tutmadı ancak park halindeki araçlar zerinde biriken karları gören çocuklar, bununla kartopu oynayarak, uzun aradan sonra kar yağışının keyfini yaşadı. Bazı çocuklar da Türkiye-Suriye sınırı sıfır noktasındaki arazide toplanan karlarla, kar topu oynadığı görüldü.



Van'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli polise teslim oldu



VAN'da 2 gün önce dini nikahya yaşadığı 20 yaşındaki Kader Özdemir'i bıçaklayarak öldüren 27 yaşındaki Halit Çançin devriye görevini yapan polislerin yanına gelerek eşini teslim oldu. Gözaltına alınan Çançin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, 2 gün önce Edremit İlçesi'ne bağlı Şabaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Halit Çançin, sorunlar yaşadığı dini nikahlı eşi, evi terk ederek ağabeyinin evine gitti. 2 gün önce Kader Özdemir'i ağabeyinin evinden alarak kendi evine getiren Halit Çançin kadınla tartışmaya başladı. İddiaya göre Çançin daha sonra Kader Özdemir'in boğazını sıktı ardından da defalarca bıçakladı. Çançin daha sonra evden ayrıldı.



Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen ambulasla hastaneye kaldırılan Kader Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



POLİSE TESLİM OLDU



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halit Çançin'ın yakalanması için çalışma başlattı. Aynı gün saat 17.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde devriye görevini yapan polisleri gören Halit Çançin, yanlarına giderek, "Ben eşimi bıçaklayarak öldürdüm" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çançin Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçu itiraf eden Çançin, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Eşinin önce boğazını sıktığını, ardından da defalarca bıçakladığını ardından da evden ayrıldığını söyledi.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halit Çançin dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Pipetli 6 Bonzai satıcı yakalandı



Kayseri'de pipet içerisine gizledikleri 203 gram bonzai'yi satan 6 kişi polis tarafından yakalandı. Sorguları tamamlanan zehir tacirleri sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye gönderildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sattıkları şüphesiyle gözaltına alınan İ.K, E.T, F.A, Ş.A F.A ve T.T gözaltına alındı. 6 kişinin üst ve ev aramasında 203 gram bonzai, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde ve içiminde kullanılan pipet ele geçirildi. Zehir tacirleri, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçildi. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



