Dha Yurt Bülteni-7

Metina bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 57 PKK'lı terörist öldürüldü



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede 13-14 Ocak 2017 tarihinde Metina bölgesine hava harekatlarında 57 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.



13-14 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Irak'taki Metina bölgesine hava taarruzları icra edildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen yeraltı sığınağı, mağara ve binalar imha edildi. Aynı bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda 57 PKK'lı teröristin öldürülürken, çok sayıda PKK'lı teröristin de yaralandığı belirtildi.



Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de güvenlik sorunu yoktur



ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turnuvaya 24 ülkeden 270 sporcunun katıldığını belirterek, "Türkiye'de güvenlik sorunu yoktur" dedi.



Golf Mad Promotions tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro- Am Turnuvası'nın ikinci gün maçlarına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen ve 28 Ocak Cumartesi günü sona erecek turnuvada sporculara başarılar dileyen Bakan Çavuşoğlu, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Tauros Golf Spor Kulübü Derneği Başkanı Recep Turan, National Golf Club Müdürü ve turnuva organizatörü Bekir Kara ile golf oynadı.



Turnuvayı yakından takip ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Benim de golf hocam olan Bekir Kara'nın organizatörlüğünü yaptığı turnuva, Avrupa'dan hem profesyonel hem de amatör oyuncuların katılımıyla yapılıyor. Antalya'mızı, Türkiye'mizi, Türk turizmini tanıtması açısından önemli. Böylesine hassas bir dönemde Almanya, Fransa, Belçika ve özellikle Rusya'nın da aralarında bulunduğu 24 ülkeden 270 sporcunun burada olması bu turnuvayı çok daha anlamlı kılıyor. Bu önemli bir katılım. Türk turizmi ve Türk golfü için biz de turnuvaya katılarak destek vermek istedik" dedi.



Turnuvanın 4 gün sürdüğünü de hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Ancak sporcular bir haftadır burada. Türkiye'de güvenlik endişesi olmadığını golfçüler Antalya'ya gelerek göstermiştir. Türkiye'de güvenlik sorunu yoktur. Turnuvayı düzenleyen Bekir Kara ve sponsorlara teşekkür ediyorum" dedi.



Fırat Kalkanı'nın 55'inci şehidi Ordu'ya uğurlandı



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 157 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'da bulunan Kabr el Mukri bölgesinde geçen Çarşamba akşamı terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Şehit Kerem Çalışkancı'nın cenazesi, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından öğleden sonra cenaze aracıyla havalimanına götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Çalışkancı için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Vali Vekili Halil Uyumaz, Vali Yardımcısı Turgay Ergin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, STK temsilcileri, belediye başkanları ve askerler katıldı. Şehit Kerem Çalışkancı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı ve toprağa verilmek memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne gönderildi.



Ahmet Ali ile Nerman Çalışkancı çiftinin 3 çocuğundan biri olan Kerem Çalışkancı'nın şehit olmasıyla birlikte, geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan asker sayısı 55'e yükseldi.



Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718. yıldönümü Trabzon'da kutlandı



TRABZON'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718'inci yıldönümü için düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 500 kilogram kavurmalı pilav ve ayran dağıtıldı.



Osmanlı Haftası kutlamaları çerçevesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından anma etkinliği düzenlendi. Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Etkinlik dolayısıyla alana kurulan çadırlarda etkinliği katılanlara kavurmalı pilav ikram edildi. İkram sırasında uzun kuyruklar oluştu, 500 kilogram pilav ve 2 bin ayran kısa sürede tükendi.



ECDADIMIZIN ANLAYIŞINI SÜRDÜRECEĞİZ



Etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Gürsoy, tarihi yaşatacaklarını belirterek, "Ecdadımızın adalet ve insan sevgisi anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz. Hakkı, adaleti, hukuku, Allah'a kul olmayı, peygamberin sünnetine uymayı kendisine prensip edinmiş olan, dünyaya adalet dağıtan ve Avrupa'ya gittiğinde 'Kardinal küllahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim' diyen, oradaki insanlara adaleti, barışı ve kardeşliği getiren muhteşem devletin torunları olarak ecdadımızı bu anlayışını dünya döndükçe sürdürmeye devam edeceğizö dedi.



Etkinlik mehteran takımının dinletisiyle sona erdi.



Konya'da otobüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı



KONYA'da yolcu otobüsünün, buzlanma nedeniyle kayıp TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. 40 yaşındaki Mustafa Küçükkeskin yönetimindeki 42 FCJ 57 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayıp önündeki 48 yaşındaki Lokman Usta'nın kullandığı 06 CCA 01 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç içinde sıkışan otobüs şoförü Küçükkeskin, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 7 yolcu da hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Haber: Tolga YANIK/KONYA, -



===================================================



Yüksekova'da 3 saatlik hasta kurtarma operasyonu



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yolu kar ve tipiden kapanan Adaklı Köyü'nde rahatsızlanan Orhan Aktolga, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.



İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı Köyü'nde kısmi felçli ve şeker hastası olan 50 yaşındaki Orhan Aktolga aniden rahatsızlandı. Yolun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan Aktolga için yakınları sağlık ekiplerini aradı. İhbarı alıp bölgeye doğru hareket eden 112 sağlık ekibi aracı da köy yolunda kara saplandı. Sağlık ekipleri ve köylülerin çabalarına rağmen ambulans kardan çıkarılamayınca, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.



Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla ambulans saplandığı kardan kurtarılarak, hastanın bulunduğu köye ulaştı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aktolga ambulansla 3 saatlik mücadelenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasta yakını Uğur Töreci ekiplere teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: HAKKARİ



=========================================================



Köpeğini sopayla döven çobana soruşturma



KISA süre önce iki kişinin bir köpeğin kulaklarını kestiği görüntülerle gündeme gelen Isparta'da bu kez sopayla köpeğini döven çoban 20 yaşındaki M.C. hakkında şikayet üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nca soruşturma başlatıldı.



Isparta'nın Keçiborlu İlçesi'ne bağlı İncesu Köyü'nde dün öğleden sonra çoban M.C., elinde sopayla kangal cinsi köpeğini döverken, bir başkası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sopayla köpeğe defalarca vuran M.C., daha sonra hayvanı sürükledi.



Görüntüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'a yüklenince hayvanseverlerin tepkisini çekti. Şikayetler üzerine Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Köy muhtarı Metin Uysal, köyde çobanlık yapan M.C.'nin kendi köpeği olduğunu ve döverken bir başkasının videoya çekip sosyal medyaya yüklediğini, kendisinin de şehir dışındayken hayvanseverler tarafından aranmasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi. Köye gidip köpeği kontrol ettiğini ve M.C.'nin 'Bana saldırmak istedi, pişmanım' dediğini belirten muhtar Uysal, "Çobanlık yapıyor. 3-4 kangalı var. Olaydan sonra Türkiye dahil Hollanda, Almanya'dan birçok arayan oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı, gerekli şikayetlerde bulunduk ve jandarmaya ifade verdik. Isparta Orman Su İşleri Müdürlüğü'nce köpeği elinden alıp koruma altına alınacak" diye konuştu.



Vali ve Emniyet Müdürü'nden kan bağışı



OSMANİYE Valisi Kerem Al ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kan bağışında bulundu.



Emniyet Müdürlüğü binasındaki kan bağışı kampanyasına Vali Al ve Emniyet Müdürü Gökduman'ın yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz da kan vererek destek oldu.



Kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın çağrısıyla başlayan çalışmaya Osmaniye'de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların büyük destek verdiğini söyledi.



'Acil kan' ihtiyacına mobil uygulamalı çözüm



SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) 2 öğrenci, acil kan ihtiyacı konusunda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek, kan bağışı oranını artırmak amacıyla 'Kan Lazım' adıyla mobil uygulama hazırladı.



SDÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eftal Yurtseven ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Serkan Özdemir, acil kan ihtiyacına hemen cevap verilmesi, kan bağışı oranını artırmak amacıyla mobil bir uygulama hayata geçirdi. 'Kan Lazım' adıyla hazırlanan uygulama, gönüllüler ve kan ihtiyacı olanlar arasında bağlantı sağlıyor.



İHTİYAÇ SAHİBİ İLE GÖNÜLLÜ ARASINA BAĞ KURACAK



Cep telefonları ve tablet bilgisayarlara indirilen uygulamayı hazırlayan öğrencilerden Eftal Yurtseven, uygulamanın, ihtiyaç sahipleri ile kan veren gönüllüler arasında güvenli ve hızlı şekilde bağlantı sağladığını kaydetti. Cep telefonuna gelen 'acil kan aranıyor' mesajından sonra uygulamayı hazırlamaya karar verdiklerini kaydeden Yurtseven, "Cep telefonu mesajıyla ulaşılacak insan sayısı sınırlı. 'Bunu nasıl daha hızlı ve güvenli yapabiliriz' diye düşündük. Buradan yola çıkarak 'Kan Lazım' mobil uygulamasını hazırlandık" dedi.



Uygulamanın cep telefonlarına ücretsiz indirilebileceğini vurgulayan Eftal Yurtseven, "Kan Lazım mobil ara yüzümüzde yanında trombosit ve diğer ihtiyaçların listelendiği bir bölüm var. Kişi acil kan ihtiyacı olduğunda yakınlardaki tüm donörleri buluyor. Güvenli hızlı şekilde onlara anlık bilgi gönderebiliyor" diye konuştu.



BİLGİLER HASTANEYLE BİLE PAYLAŞILMIYOR



Uygulamanın diğer mimarı Serkan Özdemir ise kan çağrısı yapmak isteyen kullanıcıların, mutlaka kan ihtiyaçları olduğunu hastaneye kanıtlayıp daha sonra hastane üzerinden mobille çağrı yapabileceklerine dikkati çekti. Uygulamanın en büyük farklılıklarından birinin ise hastane ara yüzü bulunması olduğunu anlatan Özdemir, "Hastane ara yüzümüzde kan çağrısı yapılabiliyor. Bu çağrı yapılırken; hiçbir şekilde donör bilgileri isim, soyadı dahil kullanıcı bilgileri hastaneyle paylaşılmıyor" dedi.



KAN BAĞIŞ ORANI ARTIRMAK HEDEFLENİYOR



Türkiye'de kan bağışı oranını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Özdemir, "Türkiye'de kan bağışlama oranı yüzde 1- 1.5 oranında. Her bir ünite kan üç can demek. Ülkemizde yüzde 1.5 olan bu oranı bu uygulamayla artırarak kullanıcılara hızlı, güvenilir kan ihtiyacını karşılama hizmeti sunuyoruz. 'Kan Lazım' uygulaması uygulama marketlerinde mevcut ve indirilebilir" diye konuştu.



Tüyleri dökülen koyunlar beslenme yetersizliği ve kötü koşullar yüzünden hastalanmış



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, tüyleri dökülmüş ve ayakta durmakta dahi zorlanan 100 koyunun kötü koşullar ve yeterince beslenememe nedeniyle tüylerinin döküldüğü bildirildi.



Akdeniz Mahallesi'nde Nuriye Gökçen'e ait olan koyunların içler acısı durumuna hayvanseverlerin gösterdiği tepki üzerine Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kurumda görevli 2 veteriner ile Hayvan Hakları Koruma Savunucusu Semih İğdigül ve serbest veteriner hekimlik yapan Mehmet Önem de koyunların yanına giderek incelemede bulundular. Veteriner Hekim Mehmet Önem, hayvanların yeterli düzeyde beslenmediğini saptadıklarını söyledi. Önem, "Bu hayvanlar çok kötü bir ortamda balkıyor ve yeterli düzeyde beslenemedikleri için birçok hastalığa yakalanmış durumdadır. Bu hayvanların derhal bu ortamdan uzaklaştırılması ve beslenmesine çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor. Bataklık gibi bir yerde koyun yetiştiriciliği yapılmaz. Koyunlara baktığımızda tüyleri dökülmüş hatta ayakta dahi durmakta zorlanıyorlar"dedi.



Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler de koyunları incelemesinin ardından hayvan yetiştiricisi hakkında tutanak tutarak, hayvanların mevcut ortamdan uzaklaştırılması ve temiz, besini tam olarak karşılayabilecek şekilde bakılması için 10 gün süre verdi.



