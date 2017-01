Dha Yurt Bülteni-7

Şehit Uzman Çavuş Doruk, memleketi Alucra'da



FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un cenazesi memleketi Giresun'un Alucra ilçesine getirildi.



Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehit Doruk'un cenazesi, Giresun'un Alucra ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 200 kilometrelik yolu konvoy eşliğinde 4 saatte katederek Alucra İlçesi 'ne ulaşan şehit naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu. 5 kardeşin en küçüğü olan şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un annesi Havva ve babası Hasan Doruk'un çok üzgün oldukları gözlendi. İlçe merkezinde de, binaların, işyerlerinin ve araçların Türk bayrakları ile donatıldığı gözlendi.



Şehit Uzman Çavuş Emre Doruk, Alucra Merkez Büyük Cami'de yarın düzenlenecek törenin ardından Akçiçek Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.



Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN



Lice, Kulp, Silvan ve Hazro'daki operasyon sona erdi



DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda başlatılan operasyon sona erdi. Operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi, el yapımı patlayıcı düzeneği ve bol miktarda uyuşturucu malzemesinin içerisinde bulunduğu 10 sığınak kullanılmaz hale getirildi. Biri cezaevi firarisi olmak üzere 10 terör örgütü işbirlikçisi gözaltına alındı.



18 Ocak tarihinde, Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında kalan bölgede faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, örgütün kullandığı sığınakların tahrip edilmesi amacıyla başlatılan Bayrak 38 Şehit Uzman Kıdemli Çavuş Muhammed Said Çelik Operasyonu sona erdi.



3 gün süren operasyonun bilançosuyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır ili Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla, 18 Ocak 2017 Çarşamba günü başlayan Bayrak-38 Şehit Uzm.J.l.Kd.Çvş. Muhammed Said Çelik Operasyonu 21 Ocak 2017 Cumartesi gecesi başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet m-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 adet m-16 piyade tüfeği fişeği, 70 adet ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm'lik tabanca şarjörü, 71 adet cam şişe içerisinde hazırlanmış konserve, 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 adet piknik tüpü, 11 adet akü, bin 100 metre kablo ile yaklaşık 450 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ile çok sayıda mutfak malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir" denildi.



Operasyon kapsamında 28 evde yapılan aramalarda, biri cezaevi firarisi olmak üzere 10 terör örgütü işbirlikçisinin gözaltına alındığı belirtilen valilik açıklamasında, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği ifade edilerek, şu görüşlere yerverildi: "Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararına istinaden toplam (28) ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, 1'i cezaevi firarisi ile 9'u şüpheli bölücü terör örgütü işbirlikçisi olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 10 sığınak, 1 doğal mağara ile 9 malzeme depolama/yaşam alanı tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, teroristlerce amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 1 adet el yapımı düzeneği tespit edilmeyi müteakip Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 103 çuval ve 20 jelikan bidon içerisinde yaklaşık 2 bin 507 kilo toz, 437kilo kubar esrar olmak üzere toplam 2 bin 944 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,



Gençlerbirliği Genel Sekreteri: Cavcav, yataktan düşüp başını çarpmış



GENÇLERBİRLİĞİ Genel Sekreteri Sinan Gürsoy, beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın 2 gün önce yataktan kalkarken başını yere çarptığını ve 'gizli' bir kanama olduğunu söyledi. Gürsoy, Gaziantepspor maçı için kente gelen takımın moralinin kötü olduğunu belirterek, "Başkanımız çok güçlü bir insandır, 'Arnavut inadı' vardır. İnşallah bunu da atlatır diye umut ediyoruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, ligin 18'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı uçakla kente geldi. Genel Sekreter Sinan Gürsoy başkanlığındaki kafile havalimanından takım otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafilede bulunan teknik direktör ve oyuncuların morallerinin düşük olduğu gözlendi. Gençlerbirliği Genel Sekreteri Sinan Gürsoy, dün akşam geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye götürülerek yoğun bakıma alınan Kulüp Başkanı 81 yaşındaki İlhan Cavcav'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



"GİZLİ' KANAMA OLMUŞ"



Sinan Gürsoy, dün Yönetim Kurulu toplantısında bir arada oldukları İlhan Cavcav'ın 2 gün önce evindeyken yataktan kalktığı sırada düştüğünü ve başını yere çarpması sonucu gizli bir kanama olduğunu anlattı. Gürsoy, yaşananlar nedeniyle takımın moralinin kötü olduğunu belirterek, "Bütün Türkiye'nin ve tüm sporseverlerin olduğu gibi takımında da morali bozuk. Yani, sabah böyle bir üzücü durumla karşılaştık. Hayat devam ediyor, kalktık geldik. Hayırlı haberlerini bekliyoruz inşallah. Başkan 2 gün önce evde düşmüştü. Yataktan kalkarken o sırada kafasını vurmuştu. Kafasını vurmadan dolayı gizli bir kanama olmuş. Dün beraberdik, Yönetim Kurulu Toplantısı yaptık. Çok kendini göstermemiş. Akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldılar" dedi.



"ARNAVUT İNADI VAR"



İlhan Cavcav'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Gürsoy, "Başkanımız çok güçlü bir insandır, Arnavut inadı vardır. İnşallah bunu da atlatır diye umut ediyoruz" diye konuştu. Gürsoy, Gaziantepspor karşılaşmasının ertelenmesi yönünde federasyona müracaatta bulunmadıklarını da vurgulayarak, "Federasyonla ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı. Tabi bir kulübün başkanı yani böyle bir durumla karşılaşırsa federasyon bununla ilgili herhalde bir şey yapar. Ama şuan öyle bir talebimiz yok. Dediğim gibi başkanımız neler atlattı, bunu da atlatacak inşallah" dedi.



Sinan Gürsoy, sabah antrenman yapmayan takımın, teknik direktör Ümit Özat'ın talebi doğrultusunda Gaziantep'te sahada ya da salonda yapabileceklerini de sözlerine ekledi.



Genel Sekreter Sinan Gürsoy'un konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)



Cesedi bulunan Suriyeli kadın töre cinayetine kurban gitmiş



ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş durumda bulunan Suriye uyruklu 27 yaşındaki İntizar Mustafa'nın, aile meclisinin aldığı kararla töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.



Geçen yılın son günlerinde Akçakale'nin Arıcan Mahallesi'nden geçen sulama kanalında temizlik çalışması yürüten görevliler, bir kadın cesediyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının, başından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü saptandı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin yapılan incelemede ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak Akçakale'ye sığınan İntizar Mustafa'ya ait olduğu saptandı.



AMCA, DAYI VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI



Cinayete ilişkin soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki onlarca vatandaşın ve ilçedeki Suriye'den gelmiş sığınmacıların bilgisine başvurdu. Bazı vatandaşların olay günü siyah renkli bir otomobili sulama kanalı çevresinde gördüklerini söylemesi üzerine, jandarma araştırmasını bu yönde yoğunlaştırdı.



Dün sabah saatlerinde jandarma ihbar hattını arayan bir kişi, Suriyeli kadının öldüğü gün sulama kanalı çevresinde görülen siyah renkli otomobilin ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde gizlendiğini söyledi. Harekete geçen jandarma ekipleri gittiği adreste gizlenen otomobile ulaştı ve otomobilin sahibi olduğu ortaya çıkan ölen kadının dayısı Abdulselam Mustafa, amcası Amad Mustafa ve kardeşi Umar Mustafa'yı gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamasında suçlarını itiraf etti. Yakınları, ülkelerinden göç ettikten sonra İntizar Mustafa'nın bir akrabalarına kaçtığını, bu kişinin de kendisini fuhuşa zorlamasıyla geri döndüğünü söyledi. İntizar Mustafa'nın geri dönmesinin ardından babası Ahmed Mustafa'nın aile büyüklerini topladığını ve infazına karar verildiğini öne sürdü. Gözaltına alınan kardeşi Umar Mustafa tarafından başına sıkılan tek kurşun ile öldürülen İntizar'ın daha sonra dayısı Abdulselam Mustafa ve amcası Amad Mustafa tarafından sulama kanalına atıldığı belirlendi.



Sorgulamasında suçlarını itiraf eden 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Bu arada aile meclisini toplayarak kızının infazına karar verdiği ileri sürülen baba Ahmed Mustafa'nın aranmasına ise devam ediliyor.



Jandarmaların aldığı önlem



Şüphelilerin getirilmesi



Şüphelilerin adliyeye konulması



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Hadi KURT - ŞANLIURFA - DHA)



Paylaşılamayan 'Golden çetesi'nin yeni adresi barınak oldu



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bakıcıları kaptan Şenol Özbakan'ın ölümü üzerine Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın bakımını üstlendiği 'Golden çetesi' diye adlandırılan golden retriever cinsi 12 köpeğin yeni adresi barınak oldu. Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan'ın da istediği köpeklere, Schwarz'ın, hayvanların kimlik kartlarını gösterememesi üzerine el konulup barınağa götürüldüğü belirtildi.



Bodrum'da 12 köpekten oluşan golden çetesine bakan kaptan Şenol Özbakan, bir süre önce akciğer rahatsızlığı, kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Bodrum'dan Aydın'a sevk edilen Özbakan, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Özbakan'ın hastaneye kaldırılmasından itibaren kızının da onayıyla köpeklere, emekli Dr. Aylin Yıldız Schwarz bakmaya başladı. Ancak bir süre sonra Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan köpekleri geri istedi. Güvercinlik Jandarma Karakolu'na giden Özbakan, Schwarz'dan şikayetçi oldu. Ancak, ellerinde, köpeklerin kime ait olduğuyla ilgili kimlik kartı bulunmadığı için bir işlem yapılamadı. Özbakan ile hayvanseverler arasındaki tartışma, sosyal paylaşım sitelerinde de sürdü.



VİLLADAN BARINAĞA



Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri ve Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi yetkilileri, köpekleri Schwarz'ın villasından alarak barınağa getirdi. Golden çetesinin 12 üyesi, yaklaşık 600 sokak köpeğiyle birlikte yaşamını sürdürmeye başladı.



Özbakan kızı Yağmur Özbakan ise DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Babamın yıllarca baktığı köpekler hakkında bilgim dışında her şey söylendi. Hakarete varan açıklamalar yapıldı. Ben 'Golden çetesi'ni yalnız bırakmayacağım. Pazartesi günü 12 köpeği alarak temin ettiğim bir yere nakledeceğiz. Gittikleri yerde yine birbirlerinden ayrılmayacaklar. Kimse babamın bıraktığı can dostları üzerinden prim yapmaya çalışmasın. Babamın ruhu sızlıyor. Golden çetesine çok güzel bir yer temin ettim" dedi.



Köpeklerin evinden alınmasına tepkili olan Yıldız Schwarz ise basın mensuplarının telefonlarına yanıt vermedi.



Tartışmalara dahil edildiklerini söyleyen Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Ortada bir golden çetesi var ve güzelim hayvanlar üzerinden hoş olmayan tartışmalar yaşanırken derneğimizi de bu işe karıştırmak istiyorlar. Şenol kaptanın ölümünden bu yana köpeklerin ne olacağı ile ilgili hiçbir girişimde bulunmadık, hiçbir konuya dahil olmadık. Sonuçta bir kızı var ve kararı o verecekti, bu nedenle derneğimizi suçlamaları doğru değil. Bugün köpekleri barınağa getirmişler, bundan dahi bilgimiz yok" dedi.



Barınaktaki köpeklerden görüntü



Füsun Uslu'nun fotoğrafı



Köpeklerin villadan fotosu



Köpeklerin barınaktaki fotosu



Yağmur Özbakan fotosu



Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),



Minibüste uyuşturucu kullanan 3 kişiye gözaltı



DÜZCE'de park halindeki bir minibüste uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Düzce -Akçakoca Karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonu yakınında park halindeki minibüsün içinde hareketsiz duran 3 kişiden şüphelenen çevredekiler durumu polise bildirdi. Kısa sürede gelen polis, yaptığı incelemede otomobildeki yaşları 25 ile 30 arasında değişen Y.A.,H.K. ve E.Y.'nin uyuşturucu kullandığını belirledi. Sağlık ekipleri ayakta durmakta güçlük çeken 3 kişiye müdahale ederken, polis de minibüste arama çalışması yaptı. Aramalarda 12 gram Jamaika tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından sigortasız olduğu tespit edilen araca da cezai işlem uygulandı.



Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nden uyuşturucu madde satın almak için Düzce'ye geldiği tespit edilen Y.A.,H.K. ve E.Y. gözaltına alındı. Polis, 3 kişinin uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişileri bulmak için çalışma başlattı.



-Şüphelilerin araçtan indirilmesi



-Polisin şüphelilerle konuşması



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Araçtan çıkan uyuşturucu madde ve silah



-Detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



Selfie çekerken göle düşen telefonlar kamerada



TABİATIN Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım, Yedigöller Milli Parkı'nda buz tabakasını kırarak daldığı göldeki atık kirliliğini su altı kamerasıyla görüntüledi. Yıldırım'ın kamerasına tatilcilerin iskelede selfie çekerken düşürdükleri cep telefonları da yansıdı.



Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde uzun yıllar Su Altı Arama Kurtarma Timi'nde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Yıldırım, başkanlığını yürüttüğü Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği aracılığıyla, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak için çalışıyor. Çevresi ormanlarla çevrili Bolu'da ekibiyle birlikte onlarca yeni yürüyüş parkuru keşfeden Yıldırım, doğal güzelliklerin korunmasına yönelik de çalışma yapıyor.



Yıldırım, bu kapsamda Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan göllerdeki kirliliğe dikkat çekmek için su altı kamerasıyla dalış yaptı. Yedigöller'de tatilcilerin kıyısında piknik yaptığı Büyükgöl'de buz tabakasını kırarak dalan Yıldırım, dipteki atık kirliliğini görüntüledi. Dondurucu soğukta dalışını gerçekleştiren Yıldırım'ın kamerasına, mangal, bıçak, şişe, plastik tabak gibi atıkların yanında tatilcilerin iskelede selfie çekerken düşürdükleri cep telefonları da yansıdı. Yıldırım, sadece dalış yaptığı yerde 5 cep telefonu bularak milli park görevlilerine teslim etti. Yıldırım, iskelenin diğer taraflarında da telefonlar gördüğünü ancak, çıkaramadığını söyledi.



Haber: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,



