Dha Yurt Bülteni-7

1)DEAŞ'LILARA 'VATAN HAİNLERİ' TEPKİSİ



ADANA'da yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ üyesi 6'sı Suriyeli 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için 3 otobüsle Adli Tıp Birimi'ne getirilen terör örgütü üyelerinin üzerine yürüyen vatandaşlar, "Vatan hainleri" diye tepki gösterdi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, uzun süreden beri takipte olduğu DEAŞ üyelerinin yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma ihtimaline karşı, 31 Aralık'ta eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Türkçe, Arapça ve farklı dillerdeki örgütsel dokümanlar incelenmek üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Yaklaşık 20 günden beri Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. DEAŞ üyesi 6'sı Suriyeli 30 kişi ise bugün güneş güvenlik önlemleri altında 3 otobüsle Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çekici boyutta olmasın üzerine meraklanan vatandaşlar, Adli Tıp Birimi önünde toplandı. Vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilenlerin DEAŞ'lı olduğunu öğrenince, "Vatan hainleri" diye tepki gösterdi.



Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık kontrolünün ardından kelepçeli olarak otobüslere bindirilen DEAŞ üyeleri, Adliyeye götürüldü.



2)ARTVİN'DE EYLEM YASAĞI 1 AY DAHA UZATILDI



ARTVİN'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi'nde madencilik yapılması için, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının karar duruşması öncesi başlatılan eylem yasağı, Valilik tarafından 17 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere bir ay daha uzatıldı.



Cerattepe'de madencilik faaliyetiyle ilgili Rize İdare Mahkemesi'nde 19 Eylül'de yapılan karar duruşması öncesinde 19 Ekim'e kadar her türlü eyleme yasak getiren, ardından da yasak süresini önce 19 Kasım'a, ardından 18 Aralık'a, sonra da 17 Ocak'a kadar uzatan Artvin Valiliği, yasak süresini bir ay daha uzattı. Artvin Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Artvin İli genelinde; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi, 2911 sayılı kanunun 17.nci maddesi, 5442 sayılı kanunun 11. Maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16/01/2017 tarihli ve 462 sayılı yazısı gereği alınan karar doğrultusunda, mevcut huzur ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler, bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 17/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere bir ay süreyle yasaklanmıştır."



Adem GÜNGÖR-ARTVİN/DHA



3)TEMEL ÇUKURUNA UÇAN OTOMOBİLİN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



BURSA'da, hukuk fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki sürücüsü Ahmet Bera Akyar'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Akyar, kaldırıldığını Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı haber alarak hastaneye gelen Akyar'ın polis olan babası Ramazan Akyar, kendisini teselli etmek isteyen meslektaşlarına, "Ağlamak istemiyorum çünkü biz emanete inanan insanlarız. Emanet buraya kadarmış" dedi.



Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Caddesi'nden aşağıya doğru inen Ahmet Akyar yönetimindeki 16 BB 230 plakalı otomobili başka bir araç sıkıştırdı. Bu sırada kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Akyar, Kasım Önadım Bulvarı üzerindeki Emek İlkokulu inşaatının bulunduğu temele uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya uçan otomobil hurdaya döndü ve Akyar araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Akyar'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyar hayatını kaybetti.



POLİS MEMURU BABASI: EMANET BUKADARMIŞ…



Okul inşaatına uçan otomobilde hayatını kaybeden ve sömestr tatili için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Bera Akyar'ın Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan babası Ramazan Akyar, oğlunun kaza geçirdiği haberini alınca hastaneye koştu. Oğlunun ölüm haberini alan baba Akyar kendisini teselli için gelen meslektaşlarına, "Sabah evden çıkarken yol kenarında inşaatların olduğunu söyleyerek uyardım. Ağlamak istemiyorum çünkü biz emanete inanan insanlarız. Emanet buraya kadarmış. Tek isteğim oğlumun Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilmesi. İçine mi doğdu bilmiyorum ama oğlum Emirsultan Mezarlığı'nı çok istiyordu. "dedi.



Baba Ramazan Akyar'ın otomobili bir süre önce satılığa çıkardığı ve aracın camında "satılık yazısının bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



4)3 KİŞİNİN SİLAHLI KAVGASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, 3 kişinin tabanca ile yakın mesafeden birbirlerine ateş etmesi güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaralananın olmadığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İki araçtan inen 3 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Cadde üzerindeki silahlı kavga bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülere göre, hareket halindeyken caddede duran 16 AG 035 plakalı hafif ticari araçtan inen kişi, arkadan gelen 16 V 1787 plakalı otomobilden inen şahısa silahla ateş açıyor. Otomobilde bulunan diğer kişi de indikten sonra 3 şahıs, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş açıyor. Otomobil çevresinde yaşanan koşuşturmayla biri pompalı tüfek diğer ikisinin silahla yakın mesafeden ateş ettiği kavgada tesadüfen yaralanan olmuyor.



Ticari araçtan inen başka bir kişinin sözlü müdahale etmesiyle kavga aniden sona eriyor. Kavgaya karışanlar araçlarına binip olay yerinden ayrılıyor.Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



5)BOLU'DA YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI



BOLU'da, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için doğaya saman ve yonca bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde karla kaplı alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kar kalınlığının yer yer yaklaşık 30 santime ulaştığı At Yaylası'nda ormanlık alanlara yılkı atları için 120 kilo saman ve yonca bıraktı. Görevliler, yaylanın etrafında gruplar halinde dolaşan yılkı atlarının yakınında belirlenen alanlara saman ve yoncaları serperek ayrıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Samet Yılmaz, her hafta ormanlık alanlarda düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını, yaban hayvanlarının aç kalmaması için bu çalışmayı kış boyunca yapacaklarını kaydetti.



6)AMASRA'DA DEV DALGALAR



BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.



Amasra'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar ile birlikte denizde yüksek dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da mendireğe çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Dalgalar zaman zaman liman içine kadar geldi. Balıkçı tekneleri de kötü hava koşulları nedeniyle denize açılmadı. Tekneler limana sığındı.



