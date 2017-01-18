Dha Yurt Bülteni-7

1)DEAŞ ROKETLERİNİN BİR YILLIK BİLANÇOSU; 25 KİŞİ ÖLDÜ, 367 EV ZARAR GÖRDÜ



KİLİS Valisi İsmail Çataklı, terör örgütü DEAŞ'ın kente ilk roket atışının yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. Vali Çataklı, geçen yıl 18 Ocak'ta başlayıp, 2 Ekim'e kadar kente 95 roket saldırısının yapıldığını, 13'ü Türk, 11'i Suriyeli ve 1'i de imha sırasında şehit olan polis memuru olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 367 ikametin de zarar gördüğünü söyledi. Vali Çataklı, Kilis'e ilk roket saldırısının yapıldığı tarih olan 18 Ocak'ın yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. 18 Ocak 2016 günü Kilis'e ilk roketin atıldığını hatırlatan Vali Çataklı, son saldırının ise Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlamasının ardından 2 Ekim'de gerçekleştiğini ifade etti. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerden Kilis'e, 95 roket atıldığını dile getiren Vali Çataklı, "Bu dönemde Kilis'e 95 roket atıldı ve 25 insanımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi polis memuruydu. 13'ü Türk vatandaşı, 11'i de Suriye uyruklu misafirimizdi. 30'u çocuk 109 yaralımız oldu. 86 araç, 18 kamu binası, 38 iş yeri zarar gördü. Zarar gören toplam ikamet sayısı da 367 oldu. Son atılan roket Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladıktan bir süre sonra 2 Ekim'de ilimize isabet etmişti. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında sınırımızın güneyinde yeterince derinliğe ulaşılması sonrasında saldırılar son buldu" diye konuştu.



3 MİLYON 329 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ



Kilis'in daha huzurlu ve güvenli gelmesine sundukları katkılar nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür eden Çataklı, şöyle dedi: "Roketli saldırılar sonrasında ekonomik ve sosyal alanda önemli problemler yaşandı. Bu problemlerin ortadan kaldırılmasına dönük olarak hükümetimizce birçok tedbir alındı ve uygulamaya konuldu. 50 meslek uzmanı görevlendirilerek bu saldırılardan etkilenen ailelere, öğrencilere ve kamu çalışanlarımıza psikolojik ve sosyal destek verildi. Ortaya çıkan ekonomik sorunlara çözüm için toplum yararına proje uygulamaya konuldu. Toplam 3 bin 457 kişiye geçici istihdam sağlandı. Zarar gören insanlarımızla ilgili 618 başvuru oldu ve 3 milyon 329 bin lira tazminat ödendi. Bu noktada 3 kişinin işlemleri devam ediyor. Yani büyük oranda tazminat kısmını idare anlamında tamamlamış durumdayız. Bunun bir de ikinci aşaması, maaş bağlanmasıyla ilgili bir süreç var. Hayatını kaybeden 13 Türk vatandaşından sadece birinin işlemleri devam ediyor. Sınır boyunda güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik birimlerimizin başta zırhlı araçlar, teknik donanım olarak kabiliyetleri güçlendirildi. Hem de Kilis'in Suriye ile olan sınırın tamamı duvarlarla kapatılması için gerekli çalışmalar yapıldı. Hattın 64 kilometrelik kısmı zaten şu anda bitti, bir kısmı devam ediyor. Nisan ayı itibariyle tamamının ihalelerinin gerçekleştirilip tamamlanmasını bekliyoruz. İklim koşullarından kaynaklanan bir problem olmazsa sırımızın tamamı duvarla bu süreçte kapatılacak." Vali Çataklı, geçen yıl roketli saldırılar nedeniyle eğitimde sıkıntılar yaşandığını ve kamu personellerinin Kilis'i tercih etmediğini de dile getirerek, yeni atamalar ile kentteki öğretmen açığının da önemli oranda kapatıldığını kaydetti. Çataklı, sağlık alanında da yeni atamalar yapıldığını ve sağlık hizmetini aksatacak açık bulunmadığını vurguladı.



Görüntü Dökümü



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Vali Çataklı'nın açıklamaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 342 MB



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2)AKÇAKALE KAMPINDA ÇADIRLAR DEĞİŞİYOR



ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleymanşah Konaklama Tesisleri'ndeki çadırlar değiştiriliyor. Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, kampta yaklaşık 35 bin Suriyelinin barındığını söyledi. Kampta bulunan çadırların son olarak 2013 yılında değiştirildiğini hatırlatan Yosunkaya, "AFAD ile yaptığımız görüşmeler sonunda bizlere yeni çadırlar gönderildi. Kampımızda 5 bin 100 çadır bulunuyor ama bize 5 bin 500 çadır gönderildi. Kalabalık ailelere ve kamp dışında yaşayan Suriyelilere de talep halinde fazla çadırlarımızdan vereceğiz" dedi. Kaymakam Yosunkaya'nın açıklamasının ardından yeni gelen çadırlar, görevliler tarafından kampa kurulmaya başladı.



Görüntü Dökümü



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Akçakale çadır kenti



TIR'larla gelen çadırlar



Çadırların kurulumu



Kaymakam Yosunkaya'nın konuşması



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Hadi KURT - ŞANLIURFA -DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 286 MB



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3)KARLIOVA'DA SU BORULARI PATLADI, GÖLETLER DONDU



BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından başlayan ayazla birlikte göletler, iş yerleri, evler ve arabalar don tuttu. Karlıova-Erzurum karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde, buzlanma nedeniyle su borusunun patlaması nedeniyle bütün tesis don tuttu.



Karlıova İlçesi'nde kar yağışının ardından devam eden soğuk hava, ilçede hayatı olumsuz etkilerken, içme suyu şebekeleri, göletler ve araçlar don tutmaya başladı. Karlıova-Erzurum karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan Çatak Köyü'ndeki bir dinlenme tesisinde, dün akşam saatlerinde don nedeniyle patlayan su borusundan akan sular, bütün tesisin sular altında kalmasına yolaçtı. Gece etkili olan ayazla birlikte dinlenme tesisinin iç kısmı tamamen yaklaşık 10 santimi bulan buz tabakası tuttu.



Buz kalıntısını sökmek için büyük bir çaba sarf eden dinlenme tesisi sahibi Tuncay Çevik, tüm çabasına rağmen buzları kıramadığını belirterek, "Gece saatlerinde dükkanın kapalı olduğu sırada aşırı soğuktan dolayı içme suyu borusu patlamış. Sabah işyerini açtığımızda dükkanın içi komple buz tuttuğunu gördük. Kendi imkanlarımızla buzları kırmayı denedik, tuz attık. Ancak bir türlü buzu sökemedik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, buzu kıramazsak mecburen havaların ısınmasını bekleyeceğiz. Havalar çok aşırı derecede soğuk, akan su tamamen içerde birikerek kalın buz tabakası oluşturmuş" dedi.



Karlıova'da gece -20 dereceyi bulan hava sıcaklığından dolayı, ilçede bulunan Kale Gölet'i tamamen donarken, birçok ev ve işyerlerinin içme suyu şebekesi boruları da dondu.



Görüntü Dökümü



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-Buzlanan işyerinden görüntü



-Çevik'in konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), -



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4)MALKOÇ: TÜRKİYE, DÜNYANIN HASSASİYETİNİ TEMSİL EDİYOR



KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye'nin, bu ölçüde dünyanın hassasiyetini temsil ettiğini söyledi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İsmail Çataklı tarafından karşılanan Malkoç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada açıklama yapan Malkoç, tarih boyunca sıkıntılara maruz kalan dünyanın en kritik bölgeleri Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu'da tarihin tekerrür ettiğini söyledi. Malkoç, şöyle dedi: "Dünyada ne zaman hareketlenmeler olsa, nüfus hareketlenmeleri olmuşsa, Batı'dan Doğu'ya, Güney'den Kuzey'e, Anadolu hep nasibini almıştır. Bu coğrafya önemli bir coğrafya. Çok şükür ki Türkiye'de son 200 yıllık döneminin en kuvvetli olduğu bir dönemde hem millet olarak, hem devlet olarak sorunlarımız yok mu? Var. Ancak bu sorunların üstesinden gelecek kudrette ve kuvvetteyiz. Siyasi kararlılık ve irade var. Bu çok önemli, her şeyden önemli ülkemizde siyasi istikrar var. Devlet krizi yok, sorunları çözmek için dirayet sahibi, feraset sahibi, dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var. Bunlar bizim avantajlarımızdır."



Türkiye'de 4 milyona yakın sığınmacı bulunduğunu söyleyen Malkoç, Avrupalı ülkelerini de bu konuda eleştirerek şöyle konuştu:



"Bunların 3 milyonu, komşumuz Suriye'den gelen misafirlerimiz. Bunların en büyük yükünü sınır illeri çekiyor. Kilis bu alanda müstesna bir yeri var. 18 Ocak, Kilis'e roketlerin atılmaya başlandığı bir gün. Çok şükür bunun üstesinden geldik, gelmeye devam ediyoruz. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, insan hakları açısından bu sorun hangi aşamada, nasıl gidiyor, çalışmalar hangi düzeyde, bunların daha iyi hale getirilmesi, nasıl olur, hem bunun tespitini yapmak, bu tespiti yaptıktan sonra Türkiye'nin yapmış olduğu bu güzel çalışmanın bütün uluslararası alana taşımak niyetindeyiz. Çünkü bu yapılan güzel şeylerin dünyaya anlatılması gerekiyor. Avrupa'da milli geliri çok olan ülkeler, bu konuda yüz tane 200 tane veya 500 tane göçmeni mülteciyi almamak için nasıl direniyorlar. Sadece Kilis tek başına 135 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyor. Türkiye, bu ölçüde dünyanın hassasiyetini temsil ediyor. Suriyelilerin yüzde 75'i vatandaşlık istiyor. Aslında vatandaşlık isteyen daha çok da; daha doğrusu çadır ve konteynerlerden 5 yıldızlı kent kurulmuş."



Görüntü Dökümü



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Kilis Valiliği



Şeref Malkoç'un karşılanması



Şeref Malkoç'un konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 311 MB