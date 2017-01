Dha Yurt Bülteni-7

1)AYLİN NAZLIAKA'NIN CHP'DEN İHRACININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞI DAVADA MAHKEME RET KARARI VERDİ



CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın CHP'den kesin ihracının iptali için Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı iptal davası mahkeme tarafından reddedildi.



Aylin Nazlıaka'nın partiden ihracın iptali için açılan iptal davası bugün Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Nazlıaka, bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiğini iddia etmiş ve bunu ispatlayamadığı gerekçesiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından partiden ihraç edilmişti. İhracın iptali Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın bugün yapılan ilk duruşmasına Aylin Nazlıaka, avukatı ve CHP'nin avukatı katıldı. Son beyanı dinlenen Nazlıaka'nın avukatı Gökhan Candoğan, daha önce dosyaya kabul edilen bilirkişi raporu da dikkate alınarak müvekkilinin partiden ihracının iptali istemiyle açtıkları davanın kabul edilmesini istedi. CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise başka bir kararı örnek göstererek, bilirkişi raporuna itibar edilmemesini ve davanın reddi yönünde karar verilmesi talebinde bulundu. 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanı Hatice Zerrin Gürkanlı, Siyasi Partiler Kanunu'nun 57'inci maddesi gereği, Aylin Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali talebiyle açtığı davanın reddine hükmetti.



2)ŞEHİT OĞLUNUN NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ BOYNUNDA TAŞIYOR



SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'daki çatışmalarda nişanlandıktan 24 gün sonra şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın annesi Asuman Şerbetçi, oğlunun nişan yüzüğünü boynunda taşıyor.



Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da 26 gün önce çıkan çatışmalarda Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, 14 silah arkadaşı ile birlikte şehit düştü. İstanbul'da Özge İslam ile nişanlandıktan 24 gün sonra şehit düşen ve geriye görev yaptığı Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte söylediği türkünün videosu kalan şehit Yalçın'ın Erbaa ilçesinde yaşayan annesi Asuman Şerbetçi, oğlunun üzüntüsünü yaşıyor. Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oturan Asuman Şerbetçi, eve gelen taziyeleri kabul ediyor. En son Tokat Valisi Cevdet Can'ın eşi Naime Can, beraberde il protokol eşleri ile birlikte Asuman Şerbetçi'yi ziyaret etti.



'EMANETİMİ ANNEME GÖTÜRÜN' DEMİŞ



Ziyarette anne Asuman Şerbetçi'nin, oğlunun nişan yüzüğünü boynunda taşıdığı ortaya çıktı. Anne Şerbetçi, "Yaralanınca Ali hastaneye götürmüşler. Ambulansa binerken arkadaşına 'Bu emanetim, bunu al anneme götür' demiş. Ben de bu yüzüğü ömür boyu boynumda taşıyacağım. Ben ölene kadar bu boynumda duracak. Çocuğumun yüzüğünü her gün öpüyorum" dedi.



'HELALLİK İSTEDİ'



Oğluyla arasında geçen en son konuşmayı da anlatan anne Şerbetçi, "Nişanlısının yanına gitmişti pazar günü. Çarşamba günü de bir telefon geldi 'Anne beni çağırdılar ben hemen gideceğim. Benim eşyalarımı hazırlayın' dedi. Bende o anda işteydim. İşten hemen izin aldım, eve geldim, eşyalarını hazırladım. Oradan Amasya'ya gittim. İstanbul'dan Samsun'a uçakla gelmiş. Samsun'dan da Antep arabasına binmiş. Otobüsünün Amasya'dan geçececeğini ve Suriye'ye gideceğini söyledi. Eşyalarını hazırlayıp Amasya'ya götürdük. Orada otobüsten indi boynumuza sarılıp eşyalaranı aldı. Bize 'Anne iyi ki geldiniz. Ben Suriye'ye gideceğim hakkınızı helal edin' dedi. Helal olsun oğlum ne hakkımız var ki dedim. 'Olsun anne kendinize iyi bakın olur mu' dedi. Tam otobüs hareket ediyor içimden bir şey koptu böyle. Dedim ki otobüsün şoförüne oğlum bir beş dakika bekler misin? Bekledi. Bindim tekrar arabanın içine sarıldım sarıldım öptüm. 'Anne hakkınızı helal edin tamam mı' dedi. Otobüse bindi gitti. Bir çarşamba günü gitti, bir çarşamba günü de şehit haberini aldım. Ama çok zormuş. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Devletimizden de milletimizden de Allah bin kere razı olsun. Beni bir kez olsun daraltmadılar. Benim çocuğum geçti gitti ama beni hiçbir zaman ne maddi ne manevi hiç daraltmadılar. Bugün 27'inci gün yine de her zaman yanımdalar. Analar ağlamasın daha. Bu terör dursun. Benim ciğerim yandı. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Evladımın sürekli resimlerine bakıyorum" şeklinde konuştu.



3)'PERVANELER' ÇETESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



ANTALYA merkezli 5 ilde 'Pervaneler' diye bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 3'ü kadın 28 kişi, adliyeye sevk edildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Pervaneler' diye bilinen suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen ay operasyon düzenledi. Antalya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 7 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 127 adet değişik çapta tabanca mermisi, 1 adet sinyal kesici cihaz, 3 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 2 şarjör, 8 av fişeği, uzun namlulu silaha ait fişek, bir kuru sıkı tabanca ve şarjör, çelik yelek, çok sayıda senet, uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi.



Aralarında avukatların da bulunduğu örgütün kentte çok sayıda silahlı yaralama, yağma, tehdit ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı ileri sürüldü. Örgüt üyelerinden birinin kısa süre önce silahla vurulduğu, bu nedenle örgüt üyelerinin çelik yelek kullanmaya başladığı belirlendi.



28 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak', 'yağma', 'tehdit', 'silahla yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.



-Şüphelilerin polis arabalarından inmesi



-Birlikte adliyeye yürümeleri



-Adliyeye girişleri



-Adliye dış plan görüntü



Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera Mustafa KOZAK/ANTALYA,



4)BODRUM AŞIĞI İNGİLİZ, MÜSLÜMAN OLUP 'HARUN' İSMİNİ ALDI



BODRUM'da 10 yıldır yerleşik olarak yaşayan ve sokak hayvanları için yaptığı yardımlarla tanınan İngiltere vatandaşı 72 yaşındaki Terence Kincaid, Müslüman olup, 'Harun' ismini aldı. Kincaid, Mart ayında Bodrumlu turizmci Sedat Sadıkoğlu ile Umre'ye gitmek için de müracaat yaptı.



Emekli, evli ve 2 çocuk babası, İngiliz sigortacı Terence Kincaid, yaşadığı Bodrum'daki arkadaşlarından etkilenerek dinini değiştirmeye karar verdi. Kincaid, Gümüşlük'teki Victorias At Çiftliği'nin işletmecisi yakın arkadaşı Sedat Sadıkoğlu ile Bodrum Müftülüğü'ne başvurdu. Burada düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getiren Kincaid, Müslüman olup, 'Harun' ismini aldı. Bodrum Müftüsü Ali Ünal, Kincaid'e Kuran-ı Kerim ve çeşitlidini kitaplar hediye etti.



Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde birçok kez camiye gittiğini ve Müslümanlık'tan etkilendiğini belirten Kincaid, "Artık ömrümün kalan bölümünü cennet Bodrum'da geçireceğim. Fırsat buldukça ibadet edip, camilere gitmek istiyorum. Bu nedenle 5 Mart'ta Umre'ye gidip Müslüman olarak önemli görevlerimden birini yerine getireceğim. Şu an çok huzurlu ve mutluyum" dedi.



Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), -



5)TÜRSAB BODRUM ÜYELERİ KAHVALTIDA BULUŞTU



TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleri, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde birlik, beraberlik ve dayanışma amacıyla gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi. TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, turizmdeki son durum ile ilgili bilgi verdi.



TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu tarafından, yeni yılda birlik, beraberlik ve dayanışma amacıyla Bitez Mahallesi'ndeki Sultan Restoran'da kahvaltı etkinliği düzenlendi. TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ile Van'a tayin olan Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ve eşi Filiz Çebi Candaş ile seyahat acentesi temsilcileri etkinliğe katıldı. Etkinlikte, Sevinç Gökbel, Müdür Candaş'a görev süresince verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, plaket verdi. Ayrıca seyahat acenteleri yöneticileri ile birlikte katıldıkları gezinin fotoğraflarından oluşan bir tablo hediye etti.



TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, DHA muhabirinin turizmle ilgili sorularını da yanıtladı. Gökbel, "2017'de diğer yıllara göre çok daha farklı olacak. İçinde bulunduğumuz zor ve olumsuz koşullarda hiç moralimizi bozmayalım. 2017 ve sonrası daha iyi olacak. Dış turizm de erken rezervasyonu tercih ediyorlar ama şu an hareketlilik yok. Ülkemizde bildiğiniz gibi, özellikle yeni yıldaki Reina saldırısından dolayı ciddi bir terör baskısı ve korkusu var. Buna rağmen bu algıyı değiştirip, ülkemizde huzur ve güvenin olduğu, yaşamın aynen devam ettiği algısını biz seyahat acenteleri ve tur operatörleri olarak işlemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi bu devlet politikamız aynı zamanda. Ama ülkemiz her türlü saldırı ve baskının altında. Bütün bunlara rağmen bu günler geçecek biz ondan umutluyuz. Hem moral bulacağız hem de ağlama zamanı değil" dedi.



REZERVASYONLAR YOK DENECEK DURUMDA.



BODEX Travel&Yachting'in Genel Müdürü ve TÜRSAB Genel Merkez'de Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Gül Gözütok ise, 2017 yılı için öngöremedikleri bir durumun söz konusu olduğunu ve rezervasyonların oldukça düştüğünü belirtti. Gözütok, "Dünya geneline de bakılacak olursa artık insanlar son dakika rezervasyon yapmaya da çok alıştı. Ancak Avrupa ülkeleri bizim geçen seneki durumumuzdan dolayı biraz daha fazla yoğunluk yaşadılar. Hem iç turizmde hem de dış turizmde böyle oldu. Ülkemize getirmediğimiz Avrupalılar yine Avrupa ülkelerinden İspanya'ya İtalya'ya Hırvatistan'a kaydılar. Yerli turizmden beslendik, besleniyoruz. Zannediyorum bu sene de aynısı olacak. Rezervasyonlarda çok ciddi anlamda bir düşüş var. Hatta düşüşte demeyelim, yok. Bir belirsizlik var. Bazı dönemlerde ülke içinde yaşadığımız güzel olaylar hafif bir hareketlendirme getiriyor. Ama bir bakıyoruz yazışmaların sonunda 'Biz gelmeyi düşünüyoruz ama çok güvenli hissedemiyorum. Sigorta firmalarımız bize bu güveni bu desteği vermedi, veremiyorlar' gibi sebepler öne sürüyorlar. Aslında Avrupalı turist Türkiye'ye gelmek istiyor. Bizim onlara verdiğimiz servisten, hizmetten, kültürümüzden, her şeyden çok memnunlar, ama ülkemizin son zamanlarda içinde bulunduğu durumdan ve belirsizlikten dolayı böyle bir bekleme sürecindeler. 2017 rezervasyonları yüzde 5 civarında" dedi.



"DÜNYANIN HER YERİNDE OLABİLECEĞİNİ ANLATMALIYIZ"



Gözütok, Türkiye'ye şu an bile yurtdışından gelenler olduğunu belirterek, bu turistlerin kanalıyla tanıtım yapılabileceğini, yaşayan birinin memnuniyetinin ağızdan ağıza daha etkili bir şekilde yayılacağını ifade etti. Gözütok, Arap turistlerin son zamanlarda Türkiye'yi tercih ettiğini, ancak İstanbul'daki son saldırıların onları da korkuttuğunu belirterek, bu ortamdan çok etkilenmeyecek ülkeler üzerinde biraz daha çalışma yaparak, bu yaşananların dünyanın her yerinde her ülkesinde yaşanabilecek bir olay olduğunu vurgulayarak, tanıtıma devam edilmesi gerektiğini ifade etti.



Etkinlikten görüntü



Plaket töreninden görüntü



Sevinç Gökbel'in açıklamaları



Gül Gözütok'un açıklamaları



Genel ve Detay görüntü



(Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),