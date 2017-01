Dha Yurt Bülteni-7

1)KIRGIZİSTAN'DA DÜŞEN UÇAĞIN ATEŞİ BURSA'YI YAKTI



KIRGIZİSTAN'ın Başkenti Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı'na inerken düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Albay İbrahim Gürcan Dirancı'nın acı haberi, Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde oturan babası Mehmet Dirancı'ya ulaştı. Ankara'dan bir yetkilinin arayıp acı haberi duyurduğu aile büyük üzüntü yaşadı. 60 yaşındaki Emekli Albay Dirancı'nın emekli memur olan babası Mehmet Dirancı, Yenişehir'de oturuyor. Eşini bir süre önce kaybeden Mehmet Dirancı'nın 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi.



2)BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE BUZ KEYFİ



KONYA'da Beyşehir Gölü'nün kıyılarının buz tutması üzerine, kimileri buzun üzerinde kayarak, kimileri yürüyerek, kimileri de çay içerek tehlikelide olsa bu anın keyfini çıkartmaya çalıştı.



Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu. Buz tabakasının yaklaşık 50 santimetre ulaşması üzerine Beyşehirliler, ada göle akın etti. Bazıları buzun üzerinde kayarak, bazıları yürüyerek, tehlikelide olsa bu anın keyfini çıkartmaya çalıştı.



Yerli yabancı turistlerin gölde gezmesi için yat turu düzenleyenlerde, gölün buz tutması nedeniyle kıyıya demir attıkları yatlarının yanına masa ve sandalye koyup, bu anın tadını çay içerek çıkardı.



Yat sahiplerinden Ahmet Bülbül, "Beyşehir Gölü donmuş durumda. Yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz var. Buz kalın olduğu için tehlikeli bir durum yok. Buz bir otomobili dahi taşıyabilecek durumdu. Bizde burada, yatımızın kenarında çay keyfi yapıyoruz." dedi.



Buzun üzerinde yürüyen bu anın keyfini çıkarmaya çalışan Sabit Bülbül de, "Bulunduğumuz yerde yaz aylarında yatla, kayıkla ve su bisikletiyle gezerken, şu an yürüyerek, kayarak, fotoğraf çekerek bu anı değerlendirmeye çalışıyoruz. Burası komple buz kaplı. Beyşehir halkı da yoğun ilgi gösteriyor." dedi.



3)KAYIP KEDİYİ BULANIN HALILARINI 1 YIL ÜCRETSİZ YIKAYACAK



AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 11 yıl önce vefat eden dedesinden kalan kedisini arayan Yunus Baybaş'a halı yıkama firmasından destek geldi. Firma sahibi Mehmet Sıddık Doğan, "Arkadaşıma destek olmak amacıyla kediyi getiren kişinin 1 yıl boyunca evindeki bütün halılarını ücretsiz yıkayacağım" dedi.Doğubayazıt'ta pastane işletmecisi Yunus Baybaş'ın dedesinden kalan kedisi 'Ararat' 15 gün önce kayboldu. Evli 3 çocuk babası 27 yaşındaki Yunus Baybaş, aşırı tüylü ve 10 kilo ağırlığında olan dişi kedisini sokak sokak arıyor. Gittiği her yerde kedisinin fotoğrafını göstererek gören olup-olmadığını soran Yunus Baybaş, Ararat'ı bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyledi. Yunus Baybaş'a arkadaşları da destek vermeye başladı.



Bir halı yıkama firması sahibi Mehmet Sıddık Doğan, Yunus Baybaş'ın dedesinden kalma kedisini bulup getirenin evindeki halıların tümünü 1 yıl boyunca ücretsiz yıkayacağını açıkladı. Doğan, "Yunus arkadaşımızın kedisi kaybolmuş gece- gündüz her yerde onu arıyor. Allah rızası için kediyi bulan getirsin. Ben de kediyi bulup getirenin 1 yıl boyunca halılarını ücretsiz yıkayacağım" diye konuştu.



4)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YARALI KEDİ TEDAVİ EDİLDİ



GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi tedavi edildi.



Sabah saatlerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, vatandaşlar tarafından kutu içerisinde yakında bulunan Nizip Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane personeli de yaralı kedi için veteriner hekim Hüseyin Kutlu'dan yardım istedi. Hastaneye gelen Kutlu, tedavisini yaptığı yaralı kediyi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı'ndan gelen ekibe teslim etti.



5)CAMİ AÇILMADAN MUSLUKLARI ÇALINDI



BOLU'da tamamlanma aşamasındaki cami henüz açılmadan tuvalet ve abdesthane bölümündeki 30 musluk bataryası kimliği belirsiz kişilerce çalındı.



Olay, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi'nde yapımı büyük oranda tamamlanan bin 600 kişi kapasiteli camide meydana geldi. Çıkınlar, 500 Evler Cami Yaptırma Derneği'nce, hayırsevrelerin desteği ile yaptırılan caminin alt katındaki tuvalet ve abdesthane bölümüne kapının camı kırılarak girildi. Kimliği belirsiz kişiler, musluk bataryalarını monteli oldukları duvar kısımlarını kırarak söküp aldı.



Dernek yöneticileri sabah durumu fark edince polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri camide inceleme yaptı, parmak izi aradı. İncelemede 30 musluk bataryasının çalındığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar, caminin 2 ay sonra açılacağını söyleyerek, "Buna ne diyeyim bilemiyorum. Bu hainlik. Bizler hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bu camiyi 13 ayda bu hale getirdik. Daha abdest bile alamadan muslukları çalmışlar. Sadece çalmakla kalmayıp duvarları bile parçalamışlar. Kapının camlarını kırmışlar. Biz üç lira, beş lira toplayarak bu camiyi yapmaya çalışırken bu olayın yaşanması bizleri çok üzdü" dedi.



Mahalle sakinlerinden Rıdvan Erkoç da camide yaşanan hırsızlık olayına tepki göstererek, "Bütün muslukları duvarları kırıp çalmışlar. Kapıyı kırmışlar. Yazık, günah" dedi.



