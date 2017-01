Dha Yurt Bülteni-7

1)FIRAT KALKANI'NIN 46'NCI ŞEHİDİ AMASYA'YA UĞURLANDI



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle ailesinin yaşadığı Amasya'ya gönderildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ militanlarının El Bab bölgesinde geçen 21 Aralık'ta düzenlendiği ve 16 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, tedaviye alındığı Gaziantep Doktor Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit oldu. Şehit Astsubay Üstçavuş Erdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit Erdoğan havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Vali Vekili Halil Uyumaz, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tümamiral Hayati Bilgiç, Özel Kuvvetler Komutanı Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri, askerler ve şehidin emekli Astsubay Başçavuş olan babası Şükrü Erdoğan katıldı. Uğurlama töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tümamiral Hayati Bilgiç ile Özel Kuvvetler Komutanı Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, şehidin babası Şükrü Erdoğan'a sarılarak teskin etti. Tunceli nüfusuna kayıtlı olan Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı ve toprağa verilmek üzere babası Şükrü Erdoğan ile birlikte ailesinin oturduğu Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderildi.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın 46'ncı şehidi olan Selçuk Erdoğan'ın, üç çocuklu ailenin en büyüğü ve 3 ay önce evlendiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Gaziantep Havalimanı



Uğurlama töreni



Törene katılanlar



Komutanlar



Uçağın inişi



Şehidin cenazesinin uçağa taşınması



Komutanların şehit babasına sarılması



Genel ve detay görüntüler



(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB



=========================================================



2)ŞEHİT TEĞMENİN CENAZESİ GAZİANTEP'TE



ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma teğmen 27 yaşındaki Mustafa Yazgan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi.



Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Siirt'te düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Şehit için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Törene Vali Vekili Halil Uyumaz, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tümamiral Hayati Bilgiç, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri, askerler, şehidin babası Abdullah, annesi Saadet Yazgan ve yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, askerler tarafından uçaktan indirildiği sırada gözyaşı döken annesi Saadet Yazgan güçlükle ayakta durdu. Şehidin babası Abdullah Yazgan ise protokol üyeleri tarafından teskin edildi.Bekar ve 4 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan şehit teğmen Mustafa Yazgan'ın cenazesi, ikindi vakti Asri Mezarlık'ta törenle toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Gaziantep Havalimanı



Karşılama töreni



Törene katılanlar



Komutanların gelişi



Uçağın gelişi ve inişi



Şehidin cenazesinin uçaktan alınması



Şehidin annesi ve yakınlarının gözyaşı dökmesi



Cenazenin ambulansa taşınması



Genel ve detay görüntüler



(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB



==========================================================



3)ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ VE KAR ESARETİ BİR ARADA



İSTANBUL başta olmak üzere yurdun büyük bölümü kar ve soğuk havayla mücadele ederken, Antalya merkezde lodosa rağmen sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, dalgalarla fotoğraf çektirdi. Kentin yüksek kesiminde ise kar nedeniyle Akseki- Seydişehir yolu ulaşıma kapandı.Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili olurken turizmin başkenti Antalya merkezde bugün bahar havası hakim. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili vatandaşları ve turistleri ağırladı. Sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, dalgalarla fotoğraf çektirdi. Dalgaların dövdüğü Konyaaltı sahili, dedektörle bozuk para arayanlara da ev sahipliği yaptı.



LODOS NEDENİYLE DENİZ TRAFİĞİ DURDURULDU



Antalya'da saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan lodos deniz trafiğini ise olumsuz etkiledi. Tur ve balıkçı teknelerinin denize açılmasına izin verilmiyor. Lodos ve dalgaların görkemli görünümü Antalyalılara ve turistlere eşsiz manzara imkanı sundu. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nın çevresini saran dalgakıran, turistlere seyir terası görevi gördü. Tatilciler, dev dalgaları ve zirvesi beyazı bürünmüş Torosları arkalarına alarak fotoğraf çektirdi.



Dalgaların arasında deniz keyfi yapan emekli orman mühendisi Asuman Özkan, "Antalya'mız, Türkiye'mizin bir cenneti. Ülkenin dört bir yerinde kar yağışı var. Burada da dağlarda kar var ama bugün hava çok güzel. Kar da olsa kış da olsa burada insan her mevsim denize girebiliyoruz" dedi.



ANTALYA-KONYA KARAYOLU KAR NEDENİYLE KAPANDI



Antalya- Konya arasındaki karayolu geçiş noktası olan Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ise yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Akseki- Seydişehir karayolu trafiğe kapandı. Akseki yol kavşağından araçların geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Denize girenlerin görüntüsü



RÖP 1: Asuman Özkan



Sahilden görüntü



Banklarda oturanların görüntüsü



Detaylar



145 // 4.33



HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



=======================================================



4)EDREMİT'E DE UZUN YILLAR SONRA KAR YAĞDI



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde 2 gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, yerini kar yağışına bıraktı. Son olarak 2012'de kente yağan kar, 5 yıl sonra yüzünü gösterirken, en çok çocukları sevindirdi.



Edremit'te 2 gündür süren yağmur ve şiddetli rüzgar, yerini kar yağışına bıraktı. Alçakta kalması nedeniyle kar yağışından etkilenmeyen Edremit şehir merkezi ve sahil kesimleri, bu yıl beyaz örtüyle tanıştı. Sabah uyanan Edremitliler, beyaza bürünmüş şehirle karşılaştı. Yer yer 1-2 santim kalınlığında oluşan kar tabakası, en çok çocukları sevindirdi. Şehirlerinde hiç kar görmediğini söyleyen 12 yaşındaki Arda, "Çok heyecanlıyım. Çok ufakken hayal gibi hatırlıyorum. Karla oynamak çok zevkli. Her yeri beyaz görmek çok güzel" dedi.



Akçay, Altınoluk ve Güre'de de kar yağışı yaşanırken, çocuklar ufak kardan adamlar da yaptı.



Hava sıcaklığının bölgede eksi 10 dereceye kadar ulaşılacağı uyarısında bulunuldu. Bölgede en son 2012 yılı Şubat açı içerisinde kar yağışı yaşanmıştı.



Görüntü Dökümü



---------------------------:



Edremit merkezden detaylar



Karda oynayan çocuklar



Çocuklar röp



Akça ve Altınoluk detaylar



Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir),



=====================================================



BALIKESİR'DE 592 KIRSAL MAHALLE YOLU KAPANDI



5)BALIKESİR'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR KALINLIĞI 70 SANTİMETRE



BALIKESİR'de akşam başlayarak tipiye dönüşen yoğun kar yağışı, kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir il merkezinde kar kalınlığı 15-25 santimetre arasında değişirken, rakımı yüksek ilçelerde 70 santimetreyi buldu. 592 kırsal mahallenin yolu ise ulaşıma kapandı.



Balıkesir'de dün (cuma) akşamdan beri yağan yoğun kar nedeniyle, Erdek'te 14, İvrindi'de 16, Karesi'de 43, Kepsut'ta 63, Manyas'ta 32, Savaştepe'de 38, Sındırgı'da 42, Susurluk'ta 29, Altıeylül'de 79, Balya'da 38, Bandırma'da 24, Bigadiç'te 71, Dursunbey'de 103 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri ana arterlerde, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 18 tuzlama ekibi, 50 yol açma ekibiyle aralıksız çalışmalarını yürütüyor. Pek çok kırsal mahalleye de elektrik verilemediği açıklandı. Kar birikmesi nedeniyle kırılan ağaç dalları da altına park eden otomobillere zarar verdi. Pek çok ilçede, ağaç dallarının yoğun kar nedeniyle kırıldığı gözlendi.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, son kar yağışı sonrası ilde tüm devlet yollarının açık olduğunu belirtirken, "Kar yağışı öncelikle karayollarında bazı aksamalara sebebiyet verdi. Ancak çok şükür ki büyük bir aksama yok. Trafik çok kısa süreli dursa da, tek şeritli olarak sürekli yolları açık tuttuk. İzmir, Susurluk, Edremit yolu açık kaldı. Şu an sadece Dursunbey yolunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Diğer tüm yollar açık ama tabii ki bu şartlar altında doğal olarak yol kapanmaları da oluyor. Kamyon ve TIR'lar gibi ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmalarına izin vermiyoruz. Zorlu kış koşullarında tüm vatandaşların duyarlı olması gerekir. Vatandaşlar, mümkünse araçlarıyla yola çıkmasınlar. Çıkmaları gerekiyorsa da kış lastikleriyle zincirleri ile kurallar neyi gerektiriyorsa o şekilde çıksınlar. Hem kendi canlarının yanmaması hem de başkalarının canının yanmaması için dikkatli olmalılar. Bunu sadece kaza anlamında söylemiyorum. Eğer sizin yüzünüzden yol kapanır, birkaç saat trafiğe açamazsak bir çok insanın canı yanmış, canı sıkılmış olur. Buna sebebiyet vermeyelim, bu bilinçle hareket edelim. Çalışmalarımız 24 saat aynı yoğunlukta devam ediyor. İnşallah devlet yolarında trafik kapanmayacak" dedi.



Balıkesir'in 20 ilçesinde yağış olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur ise, "Balıkesir'in en güneydeki Ayvalık'ta sıcaklık eksi 2, en yüksek kesimlerdeki Dursunbey'de ise eksi 8 derece. Balıkesir'in 900 köyünün 592'sinde yollar kapalı durumda. Fen İşleri köylerimizde çalışıyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri şehir içinde kaldırımları temizliyor, yolları tuzluyor. Özellikle merkeze yakın köylerin yolları açık. Fen İşleri 18 tuzlama ekibi ile çalışıyor. Ayrıca 50 ayrı yerde, yolların açılması için çalışan ekiplerimiz var. Yoğun tipi dolayısıyla açtığımız yollar hemen kapanabiliyor. Özellikle Marmara bölgesinde, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas'ta yağışlar daha yoğun. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri de önem taşıyor" dedi.



Öte yandan Balıkesir'i Kepsut ve Dursunbey üzerinden Kütahya'ya bağlayan karayolunun yoğun kar yağışı nedeniyle aralıklarla kapandığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Balıkesir'de kırılan ağaçlar



Yollarda TIR'lar bekliyor.



Yolda kalan bir tır sürücüsü kürekle kar temzliyor



Detay görüntüler



Vali Ersin Yazıcı konuşuyor



Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur konuşuyor



Güvercinler karda birbirlerine sokulmuş



( Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR,



============================================================



6)AYVALIK KENT MERKEZİNDE KAR SÜRPRİZİ



BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde kent merkezine son olarak 2014'te yağan kar yağışı, akşam başlayıp bugün de etkili oldu. Kent sokak ve caddeleri beyaza büründü.



Ayvalık'ta dün (cuma) akşam başlayan bu sabahta süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. En son 29 Aralık 2014'te yüzünü gösteren kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlarda tebessüm yarattı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceyi gösterdiği ilçede, kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ana arterde buzlanma sonucu maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Çamlık Mevkii'nde belediye otobüsü kayarak yol kenarına çıktı. Vatandaşlar buzlanan yollarda yürümekte zorlanırken, düşerek yaralanan çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.



Beyaza bürünen tarihi evlerin bulunduğu Ayvalık sokakları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar. kartopu oynadı. Hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Kar yağarken Ayvalık sokaklarından görüntü



Çatılarda oluşan sarkıtlar



Esnaf ve vatandaş röp



(Haber- Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),



=====================================================



(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



7)KAYSERİ'DE LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ, REKLAM PANOLARINI UÇURDU



KAYSERİ'de saatteki hızı zaman zaman 72 kilometreye ulaşan şiddetli lodos reklam panolarını uçurdu, ağaçları ve Erciyes Üniversitesi kampüs kavşağındaki Gençlik anıtını devirdi. Meteroloji uzmanları Kayseri ve çevresinde dün gece başlayan lodosun saatteki hızının 46-72 kilometreye ulaştığı ve yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Uzmanlar Kayseri ve çevresinde bu geceden itibarien kar yağışının başlayacağını ifade etti. Bu arada, kent merkezinde ve Talas ilçesinde şiddetli lodos zarara yol açtı. Evlerin çatısı, televizyon antenleri ve reklam panoları uçarken, Nuri Has Mahallesi Battalgazi Bulvarında ise bir ağaç kökünden söküldü. Erciyes Üniversitesin Talas yolu kampüs girişindeki kavşakta bulunan Gençlik Anıtı da devrildi.



Sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Devrilen ağaçlar



-Uçan reklam panoları



-Devrilen gençlik anıtı



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)



5 dakika 29 saniye/75 MB



========================================================